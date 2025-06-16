  • Новость часаИран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российским туристам объяснили способ добраться домой из Израиля
    Нетаньяху намекнул на устранение верховного лидера Ирана
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    СВР рассказала о распределении ролей Лондона и Киева в терактах на территории РФ
    Постпред Ирана признал бессмысленность обязательств по ДНЯО
    В Псковской области объяснили перебои в мобильном интернете
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    9 комментариев
    16 июня 2025, 20:00 • В мире

    Медлительность оставила Польшу без подлодок

    Медлительность оставила Польшу без подлодок
    @ Lukasz Golowanow & Maciek Hyps/Konflikty.pl

    Tекст: Станислав Лещенко

    Русофобски настроенная Польша страстно желает обновить свой подводный флот, находящийся, по словам экспертов, «в состоянии частичного разложения». Однако вот уже много лет это желание сталкивается с целым рядом странных препятствий. Пресса называет происходящее «одним из самых зрелищных провалов в закупках оборудования для польских вооруженных сил в XXI веке».

    Состояние польского флота вызывает у причастных лиц глубокую тревогу уже давно – местные эксперты говорят, что он «находится в состоянии частичного разложения». Так, одним из крайне немногочисленных новых кораблей польских ВМС является скромный патрульный корвет Siazak («Силезец»), флаг на котором был поднят 28 ноября 2019 года. История этого судна вылилась в скандальный долгострой, продолжавшийся аж восемнадцать лет. До этого же в 2017 году первым за двадцать лет кораблем польского производства, введенным в состав флота страны, стал тральшик «Корморан».

    Также в распоряжении Варшавы есть два старых фрегата «Казимир Пулавский» и «Тадеуш Костюшко» (американского типа «Оливер Х. Перри», построенные еще в 70-х), 39-летний сторожевой корабль «Кашуб», три 33-летних ракетных катера «Оркан», «Перун» и «Гром». Помимо этого, в состав флота Польши входят небольшие десантные корабли и катера, тральщики, суда обеспечения – почти все очень почтенного возраста. Польские моряки невесело шутят, что вынуждены плавать на «металлоломе».

    В особенно плачевном состоянии пребывает подплав. До недавнего времени у Польши были три старых подводные лодки. Но две бывших норвежских субмарины типа «Коббен», построенные еще в 60-х, были направлены на утилизацию. Остается одна субмарина Orzel («Орел») – бывшая советская подлодка проекта 877Э «Палтус», в строю она с 1986 года.

    В 2017 году на этой субмарине произошел большой пожар. А в апреле 2021-го польские СМИ написали о том, что торпедные аппараты «Орла» от долгого неиспользования пришли в негодность. Этот «Орел» превратился в плавучий анекдот – год назад военно-морские силы Польши с пафосом объявили, что их единственная подводная снова может безопасно погружаться. Хотя способность погружаться должна быть сама собой разумеющейся для подлодок, в случае с «Орлом» это действительно подвиг – в настолько плохом состоянии он пребывает.

    Польша пытается обновить подплав за счет импорта, прежде всего бывшего в использовании. В 2020-м сообщалось, что на финальный этап вышли переговоры о приобретении Варшавой у Швеции подводных лодок Sodermanland и Ostergotland, построенных в 1985-90 гг. Правда, в 2000-05-м обе прошли глубокую модернизацию, в ходе которой получили анаэробные двигатели, способные преобразовывать дизельное топливо в электричество, не требуя воздуха. В итоге поляки отменили свои планы – и обе престарелых субмарины остались под шведским флагом.

    Также Варшава много лет вынашивает план заказа у кого-нибудь из зарубежных производителей строительства трех неатомных подводных лодок, которым уже заранее дали название «класс "Орка" (Orka)». Соответствующая программа была названа одним из приоритетных пунктов в плане модернизации польских вооруженных сил еще на 2013-2022 гг. Первоначально Минобороны Польши планировало закупить от трех до четырех подводных лодок, а стоимость программы оценивалась в 10 млрд злотых (2,53 млрд долларов). Предполагалось, что уже к 2022 году Польша получит новые субмарины, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности.

    В 2023-м польское руководство внезапно спохватилось – новых субмарин в составе флота как не было, так и нет. Последовали заявления о том, что это немедленно будет исправлено. «Программа Orka – одна из важнейших программ модернизации Войска Польского. Наша цель – приобретение подводных лодок вместе с передачей необходимых технологий», – пообещал в 2023 году тогдашний глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

    В конце 2024-го преемник Блащака Владислав Косиняк-Камыш заявил, что «мы сделаем все возможное, чтобы в 2025 году подписать контракт на современные подводные лодки». Важность срочного решения по этому вопросу подчеркивали многие польские военачальники, а также президент Анджей Дуда.

    Свои предложения о создании субмарин представили Варшаве четыре кораблестроительные компании – испанская Navantia, французская Naval Group, немецкая TKMS и шведская Saab Kockums. Интерес к заказу проявили компании из Южной Кореи и Италии.

    Однако процесс утонул в бюрократическом болоте. До сих пор в администрации премьер-министра Дональда Туска не нашли времени на то, чтобы заняться этим вопросом.

    Недавно моряки, служившие раньше на подводной лодке Sokol (одна из норвежских «Коббенов», списанная еще в 2018 году и отправленная в военно-морской музей в Гдыне) обратились с коллективным письмом в Минобороны. Они пишут, что «в условиях динамично меняющейся обстановки безопасности в регионе Балтийского моря дальнейшее затягивание решения (по приобретению субмарин – прим. ВЗГЛЯД) становится серьезной угрозой интересам безопасности государства».

    Экс-члены экипажа «Сокола» призывали правительство Польши «принять срочные и конкретные меры по восстановлению подводных сил военно-морского флота», поскольку, по их мнению, «время деклараций прошло – настал момент принятия решения». Министр Косиняк-Камыш принялся оправдываться: мол, «в настоящее время руководство МО не уклоняется от решения» и «идет сложный многоступенчатый процесс по выбору подрядчика подводных лодок».

    6 июня польское Минобороны сообщило, что в его недрах подготовлена полная документация по проекту «Орка» – требования к оборудованию и технико-экономическое обоснование, содержащее анализ и рекомендации по возможным предложениям от иностранных фирм. Польская пресса, обратившая внимание на это «достижение», сделала вывод – формальная процедура закупки новых подводных лодок даже не начата. Нет ни объявленного тендера, ни конкретных технических требований, ни реальных переговоров с потенциальными поставщиками.

    Как отмечает политолог-полонист Кристина Исмагилова, рассчитывать на подписание контракта в этом году – дело безнадежное. «Несмотря на постоянные заявления о "прозрачности", "стратегическом подходе" и "многоступенчатых консультациях", реальные шаги по запуску закупок так и не предприняты. Все ограничивается межправительственными переговорами и обсуждениями на уровне рабочих групп», – отмечает Исмагилова.

    Такого же мнения придерживается и влиятельная польская газета Rzeczpospolita: там пишут, что вопреки заявлениям правительства шансов на то, что до конца года Польша подпишет соглашение о постройке подводных лодок, практически нет. Отсутствуют даже гарантии того, что в этом году Варшава выберет страну, у которой она желает их приобрести. Более того, есть опасения, что выбор в пользу одного из поставщиков может повлечь за собой обжалование этого решения в суде другими претендентами – что еще больше удлинит процесс.

    Rzeczpospolita называет программу Orka «одним из самых зрелищных провалов в закупках оборудования для польских вооруженных сил в XXI веке».

    Издание рассуждает: «Что будет дальше с покупкой трех подводных лодок для ВМС стоимостью в несколько миллиардов долларов? Решение находится в руках политиков. Оно должно приниматься на основе предложений, касающихся не только параметров самих кораблей, но и промышленного, военного и, прежде всего, политико-стратегического сотрудничества. Вероятно, оно будет принято на самом высоком уровне, в канцелярии премьер-министра при участии Минобороны и МИДа. Чтобы это произошло, политикам необходимо разобраться с данным вопросом. В последние месяцы они не находили для этого времени».

    Но в любом случае предложение шведской Saab Kockums будет, видимо, отвергнуто. Эта фирма провалила строительство для шведского флота двух небольших подводных лодок A26, получивших названия Blekinge и Skåne. Saab Kockums строит их аж с 2015 года (то есть, уже десять лет) и никак не может достроить. Сейчас стоимость обеих субмарин оценивается почти вдвое больше, чем при начале работ. Поставка флоту первой из них, как надеются в Стокгольме, может состояться хотя бы в 2027 году. При этом никаких гарантий того, что это произойдет и в 2027-м, нет: никто не исключает дальнейшей задержки окончания строительства и увеличения стоимости подлодок. Ситуация стала настоящим позором предприятия SAAB, когда-то славившегося тем, что умеет работать и быстро, и качественно.

    Одно время польские адмиралы полагали, что наиболее приемлемый прототип, который может лечь в основу проекта Orka – это тот самый A-26. Однако, глядя на то, как «быстро» шведы строят подлодки для собственных ВМС, и поляки, видимо, решат, что обратиться к более расторопному исполнителю. Когда справятся со своей собственной медлительностью.

    Главное
    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана
    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море
    МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна паспорта
    Трамп назвал ошибкой отказ Запада от формата G8
    Авиаэксперт объяснил отказ авиакомпаний летать из ОАЭ в РФ длинным маршрутом
    «Битцевский маньяк» потребовал 100 тыс. рублей компенсации от ФСИН

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Мексика влияет на беспорядки в США

    К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана, а также значительное количество высокопоставленных иранских политиков и военных. Совершить все это было бы невозможно без исключительно эффективных действий израильской разведки. Но как «Моссаду» удалось раскинуть в Иране столь широкую шпионскую сеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      В Европе создается экономика жертвы

      Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Израиль начинает – и выигрывает?

      России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

      8 комментариев
    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Иран подвело желание ничего не менять

      Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации