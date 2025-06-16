Медлительность оставила Польшу без подлодок

Tекст: Станислав Лещенко

Состояние польского флота вызывает у причастных лиц глубокую тревогу уже давно – местные эксперты говорят, что он «находится в состоянии частичного разложения». Так, одним из крайне немногочисленных новых кораблей польских ВМС является скромный патрульный корвет Siazak («Силезец»), флаг на котором был поднят 28 ноября 2019 года. История этого судна вылилась в скандальный долгострой, продолжавшийся аж восемнадцать лет. До этого же в 2017 году первым за двадцать лет кораблем польского производства, введенным в состав флота страны, стал тральшик «Корморан».

Также в распоряжении Варшавы есть два старых фрегата «Казимир Пулавский» и «Тадеуш Костюшко» (американского типа «Оливер Х. Перри», построенные еще в 70-х), 39-летний сторожевой корабль «Кашуб», три 33-летних ракетных катера «Оркан», «Перун» и «Гром». Помимо этого, в состав флота Польши входят небольшие десантные корабли и катера, тральщики, суда обеспечения – почти все очень почтенного возраста. Польские моряки невесело шутят, что вынуждены плавать на «металлоломе».

В особенно плачевном состоянии пребывает подплав. До недавнего времени у Польши были три старых подводные лодки. Но две бывших норвежских субмарины типа «Коббен», построенные еще в 60-х, были направлены на утилизацию. Остается одна субмарина Orzel («Орел») – бывшая советская подлодка проекта 877Э «Палтус», в строю она с 1986 года.

В 2017 году на этой субмарине произошел большой пожар. А в апреле 2021-го польские СМИ написали о том, что торпедные аппараты «Орла» от долгого неиспользования пришли в негодность. Этот «Орел» превратился в плавучий анекдот – год назад военно-морские силы Польши с пафосом объявили, что их единственная подводная снова может безопасно погружаться. Хотя способность погружаться должна быть сама собой разумеющейся для подлодок, в случае с «Орлом» это действительно подвиг – в настолько плохом состоянии он пребывает.

Польша пытается обновить подплав за счет импорта, прежде всего бывшего в использовании. В 2020-м сообщалось, что на финальный этап вышли переговоры о приобретении Варшавой у Швеции подводных лодок Sodermanland и Ostergotland, построенных в 1985-90 гг. Правда, в 2000-05-м обе прошли глубокую модернизацию, в ходе которой получили анаэробные двигатели, способные преобразовывать дизельное топливо в электричество, не требуя воздуха. В итоге поляки отменили свои планы – и обе престарелых субмарины остались под шведским флагом.

Также Варшава много лет вынашивает план заказа у кого-нибудь из зарубежных производителей строительства трех неатомных подводных лодок, которым уже заранее дали название «класс "Орка" (Orka)». Соответствующая программа была названа одним из приоритетных пунктов в плане модернизации польских вооруженных сил еще на 2013-2022 гг. Первоначально Минобороны Польши планировало закупить от трех до четырех подводных лодок, а стоимость программы оценивалась в 10 млрд злотых (2,53 млрд долларов). Предполагалось, что уже к 2022 году Польша получит новые субмарины, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности.

В 2023-м польское руководство внезапно спохватилось – новых субмарин в составе флота как не было, так и нет. Последовали заявления о том, что это немедленно будет исправлено. «Программа Orka – одна из важнейших программ модернизации Войска Польского. Наша цель – приобретение подводных лодок вместе с передачей необходимых технологий», – пообещал в 2023 году тогдашний глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

В конце 2024-го преемник Блащака Владислав Косиняк-Камыш заявил, что «мы сделаем все возможное, чтобы в 2025 году подписать контракт на современные подводные лодки». Важность срочного решения по этому вопросу подчеркивали многие польские военачальники, а также президент Анджей Дуда.

Свои предложения о создании субмарин представили Варшаве четыре кораблестроительные компании – испанская Navantia, французская Naval Group, немецкая TKMS и шведская Saab Kockums. Интерес к заказу проявили компании из Южной Кореи и Италии.

Однако процесс утонул в бюрократическом болоте. До сих пор в администрации премьер-министра Дональда Туска не нашли времени на то, чтобы заняться этим вопросом.

Недавно моряки, служившие раньше на подводной лодке Sokol (одна из норвежских «Коббенов», списанная еще в 2018 году и отправленная в военно-морской музей в Гдыне) обратились с коллективным письмом в Минобороны. Они пишут, что «в условиях динамично меняющейся обстановки безопасности в регионе Балтийского моря дальнейшее затягивание решения (по приобретению субмарин – прим. ВЗГЛЯД) становится серьезной угрозой интересам безопасности государства».

Экс-члены экипажа «Сокола» призывали правительство Польши «принять срочные и конкретные меры по восстановлению подводных сил военно-морского флота», поскольку, по их мнению, «время деклараций прошло – настал момент принятия решения». Министр Косиняк-Камыш принялся оправдываться: мол, «в настоящее время руководство МО не уклоняется от решения» и «идет сложный многоступенчатый процесс по выбору подрядчика подводных лодок».

6 июня польское Минобороны сообщило, что в его недрах подготовлена полная документация по проекту «Орка» – требования к оборудованию и технико-экономическое обоснование, содержащее анализ и рекомендации по возможным предложениям от иностранных фирм. Польская пресса, обратившая внимание на это «достижение», сделала вывод – формальная процедура закупки новых подводных лодок даже не начата. Нет ни объявленного тендера, ни конкретных технических требований, ни реальных переговоров с потенциальными поставщиками.

Как отмечает политолог-полонист Кристина Исмагилова, рассчитывать на подписание контракта в этом году – дело безнадежное. «Несмотря на постоянные заявления о "прозрачности", "стратегическом подходе" и "многоступенчатых консультациях", реальные шаги по запуску закупок так и не предприняты. Все ограничивается межправительственными переговорами и обсуждениями на уровне рабочих групп», – отмечает Исмагилова.

Такого же мнения придерживается и влиятельная польская газета Rzeczpospolita: там пишут, что вопреки заявлениям правительства шансов на то, что до конца года Польша подпишет соглашение о постройке подводных лодок, практически нет. Отсутствуют даже гарантии того, что в этом году Варшава выберет страну, у которой она желает их приобрести. Более того, есть опасения, что выбор в пользу одного из поставщиков может повлечь за собой обжалование этого решения в суде другими претендентами – что еще больше удлинит процесс.

Rzeczpospolita называет программу Orka «одним из самых зрелищных провалов в закупках оборудования для польских вооруженных сил в XXI веке».

Издание рассуждает: «Что будет дальше с покупкой трех подводных лодок для ВМС стоимостью в несколько миллиардов долларов? Решение находится в руках политиков. Оно должно приниматься на основе предложений, касающихся не только параметров самих кораблей, но и промышленного, военного и, прежде всего, политико-стратегического сотрудничества. Вероятно, оно будет принято на самом высоком уровне, в канцелярии премьер-министра при участии Минобороны и МИДа. Чтобы это произошло, политикам необходимо разобраться с данным вопросом. В последние месяцы они не находили для этого времени».

Но в любом случае предложение шведской Saab Kockums будет, видимо, отвергнуто. Эта фирма провалила строительство для шведского флота двух небольших подводных лодок A26, получивших названия Blekinge и Skåne. Saab Kockums строит их аж с 2015 года (то есть, уже десять лет) и никак не может достроить. Сейчас стоимость обеих субмарин оценивается почти вдвое больше, чем при начале работ. Поставка флоту первой из них, как надеются в Стокгольме, может состояться хотя бы в 2027 году. При этом никаких гарантий того, что это произойдет и в 2027-м, нет: никто не исключает дальнейшей задержки окончания строительства и увеличения стоимости подлодок. Ситуация стала настоящим позором предприятия SAAB, когда-то славившегося тем, что умеет работать и быстро, и качественно.

Одно время польские адмиралы полагали, что наиболее приемлемый прототип, который может лечь в основу проекта Orka – это тот самый A-26. Однако, глядя на то, как «быстро» шведы строят подлодки для собственных ВМС, и поляки, видимо, решат, что обратиться к более расторопному исполнителю. Когда справятся со своей собственной медлительностью.