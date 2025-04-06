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    6 апреля 2025, 10:05 • В мире

    В пылу борьбы с русским Латвия травит языки ближайших союзников

    В пылу борьбы с русским Латвия травит языки ближайших союзников
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Никита Демьянов

    Принято считать, что в Латвии языковому прессингу подвергаются только русские – но это не совсем так. Неприятности могут обрушиться даже на ближайших союзников и партнеров этой прибалтийской страны по Евросоюзу. И даже – на английский язык. А все потому, что монополия латышского языка для официальной Риги дороже и туристов, и инвестиций.

    Итальянец Дарио Бони переехал в Латвию десять лет назад – в 2016 году он открыл в Старой Риге кафе по продаже мороженого Gelato Latvia. За эти годы его трижды посещали инспекторы Центра государственного языка (ЦГЯ) – посетители «стучали», что Бони обслуживал клиентов, не владея госязыком. Последний такой визит произошел буквально на днях.

    Отметим, что требование обслуживать клиентов на латышском действует в Латвии с 1999 года, но Бони считает, что этот закон не соответствует европейским ценностям. Навестившей его журналистке одного из латвийских порталов итальянец рассказал, что от рождения он плохо одарен лингвистически – ну не даются ему иностранные языки, ну что тут поделаешь…. Правда, английский он освоил – на нем Бони общается со своими сотрудниками. Однако латышский кажется ему чересчур сложным.

    Бони, по его словам, влюбился в Латвию в 2013 году, когда приехал в гости к дочери, которая училась здесь по программе обмена Erasmus.

    «Мне понравился этот город – здесь тихо и чисто», – вспоминает он свои первые впечатления. Спустя два года, в 2015 году он продал свой дом в Италии и переехал в Латвийскую Республику. Изготовлением мороженого по своему рецепту он занимается уже в течение сорока лет – и не без основания рассчитывал, что его продукция найдет покупателей и на новом месте. В те годы, когда Бони открывал кафе в Риге, его не предупредили о необходимости знания латышского языка. «Если бы я тогда знал о таком законе, я выбрал бы другую страну», – говорит итальянец.

    Он эмоционально оправдывается: «Меня оштрафовали за то, что я не говорю по-латышски. Все мои работники говорят по-латышски… Но я, к сожалению, не говорю. Работая по двенадцать и более часов ежедневно, все семь дней в неделю, я не имею времени посещать курсы… Я создал ООО. Я открыл счет в банке. Я основал свой первый магазинчик по продаже мороженого – практически на пустом месте. Я работаю только с латвийскими специалистами. Я плачу налоги. Мои работники получают хорошую зарплату.

    Я инвестировал мои итальянские деньги в эту страну, а из меня сделали преступника. Это такой способ привлечения иностранных инвесторов?»

    В 2017-м итальянец уже оказывался в центре языкового скандала, когда ему уже предъявлял претензии ЦГЯ. Тогда Бони не повезло – инспекторша, которой получили отреагировать на поступивший донос, зашла в кафе в тот самый момент, когда нанятая итальянцем сотрудница, обслуживавшая покупателей на латышском, выбежала на обед. Позже она вернулась, но было уже поздно – инспекторша уже оформила протокол.

    Характерно, что русскоязычные клиенты, когда узнали о постигшей Бони неприятности, решили его поддержать – и стали активно навещать кафе, стремясь покупать мороженое именно там.

    Аналогичную точку зрения выразили тогда в действующем в Латвии Совете иностранных инвесторов. «Мы считаем, что Латвия сильно проигрывает в конкуренции своим соседям, которые больше идут навстречу иностранцам. Инвесторы, которые интересуются этим регионом, отдают преимущество странам, где они могут получать услуги и общаться на английском языке», – заявил представитель совета Марис Вайновский.

    Таким образом, пришлый иностранный (и в том числе европейский) бизнес столкнулся в Латвии с той же проблемой, что и местные русские фирмы.

    Русским бизнесменам приходилось специально нанимать латышей, которым поручали все переговоры с официальными инстанциями. Благодаря этому в республике процвела специфическая «профессия латыш», обладатели которой брали за свои услуги очень недешево. О чем в свое время рассказывал оппозиционный латвийский журналист Юрий Алексеев: «Нанимайте делопроизводителя-латыша, юриста-латыша, секретаршу-латышку и латышского переводчика лично для себя, если вы – директор. У нас в Латвии есть такие профессиональные латыши, целый класс, которые нанимаются в русские фирмы. Правда они дорого стоят, от 1 тыс. евро в руки за секретаршу, а дальше – по восходящей».

    В 2017 году Бони еще легко отделался. Времена тогда стояли, в сравнении с нынешними, вполне себе либеральные – и начисленный ему штраф не превысил 100 евро. Но в 2019-м языковые штрафы радикально повысили: для юридического лица он может достигнуть размера в 1,4 тыс. евро.

    «Цель нововведений понятна: сделать жизнь русских жителей Латвии еще более некомфортной, подтолкнуть их к ассимиляции или эмиграции. Под предлогом защиты латышского языка русский язык полицейскими методами выдавливают из административной, коммерческой, общественной сферы», – рассуждал оппозиционный публицист Владимир Линдерман. Но вместе с местными русскими «под раздачу» попадают и иностранцы.

    Бони оказался не единственным пострадавшим – в 2018 году латвийская пресса сообщала о владельце другого кафе в Старой Риге Джеймсе Вандерслайсе, которого навестили инспекторы ЦГЯ после полученной ими жалобы. Они провели в кафе несколько часов, наблюдая за происходящим и беседуя с Вандерслайсом и его работниками. После этого был составлен акт о нарушении закона «О государственном языке». Владелец предприятия вынужден был признать, что в кафе действительно имелись недочеты – например, меню оказалось составлено только на английском. В результате Вандерслайса оштрафовали и вынудили уволить самого себя с должности директора предприятия – ему пришлось искать «профессионального латыша».

    Предприниматель может стать нарушителем «Закона о госязыке» не только в том случае, если сам он не говорит по-латышски, но и если не позаботился о правильной маркировке своего товара. Об одном из таких случаев сообщила британская пресса. Мартиньш Коссовичс –  совладелец салона оптики. Его бизнес работает в нескольких городах Латвии, включая Ригу – там его и навестили инспекторы из ЦГЯ. «Меня оштрафовали за то, что на очках была гравировка Sonya Rykiel –  handmade на английском языке. По словам чиновников, ее надо было перевести на латышский язык. Они предложили мне приклеить листочек с переводом на каждую пару очков. Но я лучше заплачу штраф в размере 50 евро, чем буду клеить листочки и выглядеть как идиот», –  рассказал Коссовичс.

    Дело было в 2016 году и тогда он еще мог позволить себе эту браваду. По нынешним временам с их драконовскими штрафами Коссовичсу пришлось бы приклеивать листочки с латышскоязычными надписями на каждую пару очков.

    В свое время журналист Марис Краутманис рассказал о том, как один латышский предприниматель, проживавший в окрестностях города Валка, решил вместе со своим деловым партнером из Великобритании выращивать и продавать елочки. Партнер должен был помочь со сбытом пушистой продукции за рубеж, где у него имелись связи – но для начала англичанин решил прикупить земли в Латвии. План этих предпринимателей рухнул после того, как Сейм принял поправки к закону «О приватизации земли в сельских районах», предписавший иностранцам, покупающим землю в Латвии, знать латышский язык на уровне В2 – свободно говорить, понимать, писать. Краутманис предупредил, что этот закон разрушительно скажется на многих иностранных бизнес-проектах в Латвии.

    В 2016 году имел место нелепый случай, когда Центр государственного языка оштрафовал целый вокзал в Елгаве за то, что  надписи на табло были на трех языках – латвийском, русском и английском. Как пояснила руководитель регионального отделения ЦГЯ Сармите Павулена, в данном случае оказался нарушен 21-й пункт закона о госязыке, гласящий, что государственные предприятия (коим и являются «Латвийские железные дороги»), должны предоставлять информацию исключительно на латышском.

    Туристы из стран Запада, прибывающие в Латвию, жалуются – общественный транспорт, курсирующий между аэропортом Риги и центром города, не содержит никаких надписей на английском. Получается, что, если ты хочешь приехать в Латвию туристом или по делам, тебе сначала нужно выучить латышский.

    По этому поводу министр сообщения Каспарс Бришкенс сказал, что «закон есть закон, его нужно соблюдать», но в то же время признал, что вопрос нужно решить. «У нас много туристов, которые пользуются английским языком. И хотя английский является официальным языком Евросоюза, в Латвии нет возможности размещать на нем информацию. В любой другой стране надписи всегда будут продублированы на английский. Особенно в автобусе, который перевозит туристов из аэропорта», – отметил Бришкенс.

    В свою очередь министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в начале прошлого года поручила Центру госязыка оценить и подать предложения о необходимых поправках к нормативным актам – дабы обеспечить, чтобы в общественном транспорте была доступна информация на английском или других официальных языках Евросоюза. Также министр потребовала разъяснений о возможности использовании иностранного языка в местах большого скопления туристов. Однако этот вопрос так и завис – никаких шагов к разрешению проблемы сделано не было. Зато латышские покупатели требуют теперь как-то покончить с «засильем английского языка» в супермаркетах – ведь там он обильно используется на этикетках…

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