Как Европу заставят питаться червями

Tекст: Валерия Вербинина

Есть или не есть, вот в чем вопрос. С 20 января в Евросоюзе разрешена продажа, а начиная с 10 февраля – использование в качестве пищевого продукта обработанной ультрафиолетом муки из цельных личинок Tenebrio molitor. За этим загадочным латинским названием скрывается так называемый большой мучной хрущак, личинки которого известны как мучные черви.

Коротко говоря, речь идет о муке из мучных червей. Обработка ультрафиолетом, как утверждается, нужна для того, чтобы повысить безопасность продукта. Все для блага потребителя, одним словом.

Возможные будущие потребители в лице французских оппозиционных политиков Флориана Филиппо, Никола Дюпон-Эньяна и депутата Гийома Биго, однако, такую заботу не оценили и призвали быть начеку. Их можно понять: Франция – страна изысканной гастрономии, где еда возведена в ранг культа, а тут какие-то мучные черви.

Проправительственные СМИ стали успокаивать граждан, что ничего страшного, мол, не происходит. Новый ингредиент был тщательно проверен и одобрен, да и вообще, его использование только начинается, в еде его еще нет. Зато теперь его можно будет добавлять в хлеб и пироги в количестве не более 4%, в другую продукцию из теста и компоты в количестве не более 3,5%, а в сыры – не более 1%.

И вообще, вон во Франции – точнее, на Корсике – делают Cazu Marzu, сыр с опарышами, и ничего. В Азии, опять же, едят насекомых – чем Европа хуже?

Здесь имеет место классическое передергивание, когда исключение (вроде корсиканского сыра) выдается за норму, или за нее выдается нечто, существующее в принципиально иных условиях. Исторически поедание насекомых в европейской традиции находится на границе нормы – нет, оно возможно, но только как сугубая экзотика. Однако вряд ли люди, которые обошли все бюрократические препоны и добились разрешения использовать муку из червей, собираются таким образом популяризовать кухню других стран.

Как отметил диетолог Фабио Мариньелло, «основными преимуществами, связанными с этим классом продуктов, являются экологичность, снижение энергопотребления при производстве и экономическая доступность ингредиента, который выращивается с низкими затратами и быстро размножается». Если откинуть рассуждения об экологии, которые всегда служат прикрытием вполне практических интересов, то все оказывается просто:

перед нами попытка внедрить частичный заменитель муки за счет его небывалой (судя по всему) дешевизны. И мучной червь тут – по сути, только первая ласточка.

Как сообщает итальянский портал Napoli Today, на рассмотрении в соответствующих европейских комиссиях уже находится мука из личинок черной львинки, порошок из цельного домашнего сверчка, порошок из личинок малого мучного хрущака и другие ингредиенты, которые, судя по всему, сначала будут пытаться проталкивать как добавки к муке, а затем, возможно, как ее заменители. Но действительно ли насекомые так полезны, как нам пытаются внушить?

Немецкий портал Focus побеседовал с экспертом-диетологом Уве Кнопом о возможных преимуществах нового ингредиента. «Многие насекомые и в самом деле представляют собой богатый и высококачественный источник белка… Однако пока никто не знает, приносит ли употребление в пищу насекомых какую-либо пользу для здоровья по сравнению с традиционными источниками белка. Вопрос о том, полезно ли для нашего здоровья длительное употребление жареных сверчков и жареных личинок, все еще остается открытым».

По словам Уве Кнопа, мука из червей «может вызвать аллергические реакции у людей, страдающих аллергией на ракообразных, пылевых клещей или, в некоторых случаях, моллюсков». Также он напомнил, что с 2023 года в ЕС уже разрешена продажа некоторых насекомых в качестве продуктов питания.

В их число входят мучные черви и личинки жука зерновой плесени, перелетная саранча и домовой сверчок.

Французский портал France Bleu заметил, что в тот раз «несмотря на разрешение (властей ЕС), производство не слишком развивалось и в экономическом плане находится не в лучшей форме, потому что оно не привлекает инвесторов». Однако не в инвесторах дело, а в том, что потребитель, которому пытались всучить сверчков и жареные личинки, остался глух ко всем навязываемым доводам.

Теперь производители делают более тонкий заход. Мука – один из базовых продуктов для человечества. Весь расчет строится на том, что теперь, когда на рынке возникла альтернативная мука, мало кто из потребителей станет внимательно читать состав продукта на этикетке. И это сейчас норма муки из червей составляет 4%, а в будущем эта цифра имеет все шансы увеличиться.

Как сообщается, за проталкиванием нового продукта на рынок, а также в законодательные нормы Евросоюза стоит французская компания Nutri’Earth. Изначально, в конце 2017 года, это был стартап, который изучал вопрос употребления в пищу насекомых в пожилом возрасте. Предполагалось, что такая еда может способствовать уменьшению патологий, связанных со старением. Спонсорами стартапа на этой стадии выступили, среди прочего, фонды French Tech Seed, KOA Food International и Eurosante.

Создатели стартапа – биолог Жереми Дефриз, коммерческий директор Тома Дорминьи и юрист Шарль-Антуан Детайер – подчеркивали его экологичность и дешевизну, так как для питания своих насекомых покупали по бросовой цене попадающие под списание фрукты и овощи (иными словами, гниль). В 2019 году Nutri’Earth расширила поле своих исследований и стала изучать «положительные эффекты, которые новые виды муки оказывают на организмы». Самым положительным эффектом, очевидно, оказался эффект денег на организмы создателей.

В 2024 году они привлекли уже 8 млн инвестиций, и на тот момент было известно, что профилем компании стало изготовление витамина D3 из насекомых. Но, как говорит французская пословица, аппетит приходит во время еды. После экспериментов с едой для пожилых и производства витамина компания сумела внедриться на рынок пищевых продуктов. Причем не просто так, а в качестве монополиста на пятилетний срок, «если только последующий заявитель не получит разрешение на этот продукт питания».

Уже упомянутый выше Фабио Мариньелло, дежурно отметив, что мука из червей богата микроэлементами, под конец все же не удержался: «Честно говоря, признавая ее полезность и необходимость, я чувствую отвращение к идее потребления этих продуктов». Как оказалось, не он один.

«Теперь я буду внимательнее читать этикетки, когда стану что-то покупать», – пишет один из комментаторов на сайте французского «Фигаро». «Какая гадость! Нам не нужны черви в нашей французской кухне», – вторит ему другой. «Гадость, и я сильно сомневаюсь, что это станут писать крупными буквами, наверняка шрифтом помельче среди добавок на букву Е», – замечает третий.

Одно время еду из насекомых пытались продвигать как замену ужасно неэкологичному и дорожающему в производстве мясу, и даже сейчас, когда измельченных червей начали внедрять как добавку к муке, западные журналисты по привычке повторяют мантры о том, что насекомые не хуже мяса – хотя в данный момент вовсе не о мясе речь. Но если удастся заставить западного обывателя проглотить червей (в прямом и фигуральном смысле), то, без сомнений, добавками к хлебу дело не ограничится. И будут у него мучные черви на завтрак, сверчки на обед, а саранча на ужин.