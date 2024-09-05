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    5 сентября 2024, 08:52 • В мире

    Польского министра-русофоба заставили соблюдать красные линии

    Польского министра-русофоба заставили соблюдать красные линии
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    НАТО жестко одергивает одного из самых агрессивных русофобов Восточной Европы – главу МИД Польши Радослава Сикорского. Он считает «конституционной обязанностью» сбивать с территории Польши российские ракеты в украинском воздушном пространстве. Почему словами Сикорского недовольны даже его коллеги по НАТО и стоит ли воспринимать их всерьез?

    В недавнем интервью министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна обязана сбивать российские ракеты над Украиной до того, как они попадут в ее воздушное пространство. К аналогичным действиям он призвал и другие государства, граничащие с Украиной.

    По словам Сикорского, несмотря на мнение НАТО по этому вопросу, Польша должна пойти на этот шаг, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. «Лично я придерживаюсь мнения, что когда вражеские ракеты приближаются к нашему воздушному пространству, это было бы законной самообороной», – сказал глава польского МИД.

    Членство в НАТО, отметил он, не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства. «Это наша конституционная обязанность», – подчеркнул Сикорский.

    Спровоцировать Польшу на подобные действия – давняя мечта киевского режима. Впервые мысль о том, что польская ПВО может и должна быть задействована в боевых действиях, высказывалась еще в марте 2022-го, и с тех пор украинские чиновники разного уровня почти непрерывно подзуживают Варшаву «поучаствовать».

    Зачем – понятно: во-первых, ПВО Украины не справляется с отражением российских ударов. Во-вторых, после такого акта участия в боевых действиях Польшу будет несложно «дожать» и до участия в других, более активных акциях, в том числе наземных.

    Не вызывает удивление и такое поведение министра иностранных дел: Радослав Сикорский уже не раз отмечался на своем посту русофобскими высказываниями. Так, в 2021 году в интервью немецкому изданию Der Spiegel Сикорский заявил, что немцы «не чувствуют угрозы со стороны РФ благодаря Польше и странам Балтии, защищающим «более богатые страны Запада» и не получающим достаточных гарантий в ответ. По мнению Сикорского, чтобы немцы «проснулись», Россия должна «вторгнуться в Прибалтику».

    После начала СВО Сикорский стал выдвигать конкретные антироссийские инициативы. Летом 2022 года он заявил, что Запад может подарить Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Политик отметил, что такая возможность есть, а Украине подобная помощь «необходима».

    В сентябре 2022 года Сикорский разместил пост в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), комментируя диверсию на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2»: «Спасибо, США». Так что в «багаже» Сикорского уже солидный набор яркой антирусской риторики. Новое – по поводу «конституционной обязанности» – в этом смысле не выделяется.

    Заявление Сикорского вызвало ряд резких отповедей в российском политикуме. В частности, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Водолацкий заявил, что «если Польша начнёт сбивать наши ракеты над территорией Украины, то, естественно, нашей законной целью будут пусковые установки на территории Польши, откуда будут выпущены ракеты». Конкретный и адекватный ответ на подобные действия со стороны Польши пообещали и в МИД России. Несомненно, Варшаве предельно ясно было продемонстрировано то, что сегодня принято называть красными линиями.

    Однако высказывание польского министра вызвало большую настороженность и внутри самой Польши. Дело в том, что позицию Сикорского категорически не разделяет Министерство национальной обороны Польши.

    Замминистра Павел Залевский утверждал, что «мы не рассматриваем ни в каком формате то, что является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать ракеты или дроны с территории Польши». Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Более того, 13 июля и сам Сикорский утверждал, что если НАТО не примет такое решение, то «Польша самостоятельно не будет его принимать», хотя и допускал возможность различного развития событий.

    Но, как видим, к сентябрю риторика МИДа Польши поменялась. И поэтому польское дипломатическое ведомство быстро стали ставить на место, причем прежде всего не в Варшаве, а на международном уровне.

    Первым Сикорского одернул заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ – он напомнил, что в альянсе принято консультироваться, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех членов.

    «Конечно, мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас», – заявил Джоанэ в интервью Financial Times, напомнив, что «польские союзники всегда были безупречны в консультациях внутри альянса». Он также отметил, что члены НАТО, несмотря на «необходимость помогать Украине», должны сделать все возможное, чтобы избежать эскалации.

    Это заявление, ставшее последним публичным высказыванием Джоанэ (буквально на следующий день Столтенберг принял его отставку), четко демонстрирует позицию НАТО в вопросе использования польской ПВО. В Брюсселе понимают, что прямое втягивание в конфликт вооруженных сил какой бы то ни было страны альянса станет поистине катастрофическим для НАТО как для структуры. Свою позицию начнут обозначать другие страны, возрастет дипломатическое давление со стороны Украины, неизбежен ответ России и Китая, и т.п. Словом, лучше не педалировать.

    К мнению лидеров НАТО в Варшаве прислушиваются, и после слов Джоанэ польские политики начали спешно отмежевываться от мнения своего МИДа.

    Спикер ведомства Павел Вронский дезавуировал высказывание шефа и добавил, что это не является позицией польского правительства. Подобные действия, по его словам, такие как сбитие российских дронов и ракет над Украиной, должны оцениваться исключительно польскими военными.

    Таким образом, и руководство НАТО, и даже собственно польский МИД дали понять: слова Сикорского – не более чем его личное, ничем не подкрепленное мнение. Учитывая позицию альянса и польского Министерства национальной обороны, можно быть уверенным в том, что в реальность мечты Сикорского об уничтожении российских ракет воплощены не будут. Это не более чем сотрясание воздуха, характерное в последнее время для польских элит.

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