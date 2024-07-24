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    24 июля 2024, 18:05 • В мире

    Спецслужбы США ждет зачистка от «женского лобби»

    Спецслужбы США ждет зачистка от «женского лобби»
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    В США начали делать выводы из колоссального провала спецслужб, связанного с почти удавшимся покушением на Дональда Трампа. В отставку добровольно-принудительно отправлена руководитель Секретной службы Кимберли Читл, и этим дело не ограничится. Почему Читл была вынуждена признать свою вину и к чему в целом приведет расследование покушения?

    Глава Секретной службы (СС) США Кимберли Читл, признавшая провал спецслужб при покушении на экс-президента Дональда Трампа, подала в отставку, передают американские СМИ. Эту информацию подтвердил комитет по надзору Конгресса США, проводивший соответствующее расследование.

    «Слушания в комитете по надзору привели к отставке директора Читл... У Секретной службы есть миссия без провалов, тем не менее она провалилась под руководством директора Читл», – говорится в сообщении. Отмечается, что комитет продолжит расследовать обстоятельства покушения и провалы в работе Секретной службы.

    Директор Читл примерно неделю после покушения на Дональда Трампа отказывалась уходить. У нее даже была своеобразная линия защиты. В частности, она утверждала, что стрелок находился в той географической зоне, которая была закреплена за полицией штата Пенсильвания, а подчиненная ей Секретная служба, таким образом, ни при чем.

    Кроме того, Читл утверждала, что полицейские находились внутри сарая, а стрелок был снаружи, наверху, а потому ее служба ни в чем не виновата. Действительно, при определении ответственности еще до начала митинга ближняя и дальняя зоны были закреплены за СС, а сарай попал в среднюю зону, доставшуюся полиции.

    Конгрессмены обеих партий были настроены решительно. Тем более, что факт вопиющего провала очевиден, и в открытую спорить с фактами уже было нельзя. В итоге Читл стали грозить увольнением указом президента Байдена, то есть, по-нашему, «по статье» о служебном несоответствии.

    Под конец слушаний председатель Джеймс Комер даже заявил, что теперь сомневается, что какой-либо американский чиновник, которого охраняет Секретная служба, находится в безопасности. Дело в том, что директор Читл отвечала пространно и не могла ответить по существу дела. Она драматично извинялась и «брала на себя ответственность», но объяснить все странности и ошибки при обеспечении безопасности митинга Трампа не могла.

    «Плавала» она и в конкретике происшедшего. За девять дней между покушением и началом слушаний в Конгрессе она так и не удосужилась съездить на место происшествия, чтобы хотя бы внешне поучаствовать в расследовании и получить собственное представление о случившемся. Предполагается, что все это время она интриговала в Вашингтоне и пыталась договориться с комиссией.

    По предварительным данным, ей это удалось. Добровольная отставка Читл, скорее всего, связана с достигнутой сделкой со следствием. Против нее, некоторых других сотрудников Секретной службы поменьше рангом, офицеров ФБР, участвовавших в «грандиозном провале», не будет возбуждено уголовное дело, но взамен Читл покинет свой пост.

    Ожидается также отставка главы ФБР Кристофера Рэя и попавшего под раздачу начальника полиции Пенсильвании полковника Кристофера Пэриса. Непосредственный начальник Читл – министр нацбезопасности США Александр Майоркас останется на своем посту, он вовремя отмежевался от своей подчиненной.

    Кимберли Читл прослужила в Секретной службе значительную часть своей жизни и достигла предыдущего пика карьеры при президенте Бараке Обаме, когда возглавила охрану семьи тогдашнего вице-президента. А этим вице-президентом был как раз Джо Байден.

    Женщина-охранница требовалась жене вице-президента, и очень быстро Кимберли Читл стала близкой подругой и конфиденткой для Джилл Байден, обладающей сильным влиянием на своего мужа.

    Между тем, «вторая леди» в США имеет собственный административный аппарат. Это тоже политическая фигура, и Джилл Байден всегда тщательно подходила к исполнению своей публичной роли.

    При президенте Трампе Кимберли Читл была немедленно уволена из Секретной службы. «Годы Трампа» Читл проработала в руководстве службы безопасности компании PepsiCo, отвечая там за оценку рисков. С этой позиции после прихода к власти Байдена и по протекции уже первой леди Джилл Байден Читл и получила должность главы всей Секретной Службы.

    Назначение проходило под лозунгами гендерного равноправия и инклюзивности, что отодвигало на второй план откровенное продвижение ее кандидатуры со стороны жены президента США.

    Надо сказать, что сразу же после покушения на Дональда Трампа в Секретной службе начались увольнения сотрудников-женщин, получивших работу по гендерным и расовым квотам. Равноправие равноправием, но жить охраняемым лицам хочется больше, чем следовать модным гендерным трендам, и предпочтение все-таки будет отдано профессионалам.

    Карьера и провал Кимберли Читл – прямое следствие не столько торжества в США новомодных феминистских идей, сколько весьма уродливой формы управления, сложившейся вокруг Демпартии со времен Обамы. Доминирует не подход по служебным характеристикам, а личные связи, протекция и абсолютная лояльность именно руководству партии.

    Принято считать, что именно клан Обамы дирижирует всем происходящим в Демпартии, но на уровне подобного рода назначений Джилл Байден вполне могла позволить себе лоббировать подругу.

    И эта схема в разных видах и формах захватила не только Секретную службу, но и ФБР, а также Министерство внутренней безопасности и даже ЦРУ, где еще при Обаме сформировалось целое «женское лобби». Трампу разогнать этот клуб по интересам не удалось. До сих пор большинство ключевых постов в американской разведке занимают женщины, профессиональная квалификация которых не всегда безупречна, но зато они объединены длительной личной дружбой и связями в Демпартии.

    Слухи о возможной чистке в ФБР и разведке начали ходить еще примерно полгода назад, но, как всегда в таких случаях, не имели доказательной базы. И, похоже, новой администрации Трампа (если он победит на осенних выборах) будет чем заняться. Ранее он с большим трудом находил общий язык с представителями силовых структур, но этот первый случай, когда его желание «проредить ряды» совпадет с мнением большинством профессионалов.

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