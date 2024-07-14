Politico: После покушения Трамп «уже победил» на выборах президента США

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель Деррик Ван Орден отметил, что Трамп пережил это нападение – «он только что выиграл выборы», пишет Politico.

Другие республиканцы, которые быстро перешли в наступление после нападения на Трампа, начали предсказывать, что стрельба укрепит поддержку бывшего президента и увеличит их базу в ноябре.

«Это зарядит базу энергией больше, чем что-либо другое. Он поднял кулак в воздух и не хотел уходить. И он кричал: «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь. Это будет лозунгом», – добавил представитель Тим Берчетт.

Некоторые республиканцы в Конгрессе, такие как член Палаты представителей Дж. Майк Коллинз, распространяет необоснованные теории заговора о том, что Байден «отдавал приказы» о стрельбе, ссылаясь на образные замечания Байдена о том, что демократам нужно было попасть Трампу «в яблочко».

Сенатор Дж. Майк Ли сказал, что Байден должен «немедленно приказать» прокурорам снять федеральные обвинения против Трампа в рамках усилий по «снижению политической температуры».

Председатель Палаты представителей по надзору Джеймс Комер указал, что планирует провести слушания по делу о стрельбе, хотя среди республиканцев есть разногласия по поводу того, указывать ли пальцем на Секретную службу за то, что она позволила злоумышленнику ускользнуть – или подождать, что скажет официальное расследование.

«Есть много вопросов, и американцы требуют ответов. Я уже связался с Секретной службой для брифинга, а также призываю директора Секретной службы Кимберли Читл явиться на слушание. Комитет по надзору в ближайшее время направит официальное приглашение», – подчеркнул Комер.

Спикер Майк Джонсон пообещал, что Палата представителей проведет полное расследование. Директор ФБР Кристофер Рэй уже должен был дать показания перед Судебным комитетом Палаты представителей в конце этого месяца перед субботней стрельбой.

Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

