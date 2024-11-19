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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    6 комментариев
    19 ноября 2024, 19:45 • В мире

    «Третий план» Зеленского показывает его страх перед украинцами

    «Третий план» Зеленского показывает его страх перед украинцами
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной раде анонсированный ранее «план стойкости». В чем заключается очередной план, озвученный украинскими властями, и почему перед нами прежде всего не какое-то конкретное руководство к действию, а определенный сигнал Западу и шантаж собственного народа?

    Зеленский уже демонстрировал свою склонность к выдвижению разного рода декларативных инициатив, состоящих из множества пунктов. Такими были «формула мира» и «план победы». «План стойкости» связан с этими двумя документами: первый определяет цели украинской политики, второй – ресурсы, которые необходимо получить от Запада, а третий, соответственно, реформы, которые нужно провести самой Украине.

    То, что «план победы» был представлен раньше «плана стойкости», выглядит как ошибка офиса президента. С точки зрения логики сначала нужно было обеспечить мобилизацию внутренних ресурсов государства, а потому уже просить денег у союзников… Однако ошибки тут нет.

    Во-первых, надо помнить, что мы имеем дело в Киеве не с серьезными политиками. С их точки зрения, любой план (кроме чисто прикладных документов вроде бизнес-плана и медиаплана) не есть нечто, что нужно исполнять, а лишь информационный повод, позволяющий поддерживать интерес СМИ. Собственно, все «планы» Зеленского именно таким образом и эксплуатируются.

    Во-вторых, есть у планов и рациональная составляющая. Запад слишком уж интенсивно «вписался» за Украину в 2022 году – и сейчас ему как-то неудобно идти на попятный. Поэтому выдвинутый Зеленским ультиматум Западу (он же «план победы») придется хотя бы частично принимать – иначе Зеленский заявит, что в недостижении целей, заявленных в «формуле мира» и в основном поддержанных Западом, виноват Запад. А это повлияет на имидж Запада в мире.

    Так что шантаж Запада при помощи «плана победы» может быть эффективен. Признаком того, что Запад уже повелся на этот «план», может быть предоставление Украине разрешения наносить удары дальнобойным американским оружием.

    В этом смысле «план стойкости» является предметом шантажа уже своего собственного народа – победы не будет, если украинцы не примут участия в реализации «плана стойкости». Об отношении Зеленского к украинцам наглядно свидетельствует то, что если Западу он обещает «победу», то украинцам – только необходимость стойко преодолевать трудности, созданные украинской же властью.

    Что же конкретно предлагает Зеленский? Увы, полностью оценить размах планов нельзя, поскольку речь идет об общих тезисах, которые будут детализированы позднее с участием гражданского общества, бизнеса и экспертов. Так что оценим намерения по его десяти пунктам и так, как они обозначены.

    1. «Единство»

    Предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко любил повторять, что главный вывод из событий 2018-2020 годов – необходимость сохранения «национального единства», подразумевая под ним запрет на критику президента. Более того, в 2018 году он попытался сорвать президентские выборы путем введения военного положения. Однако США ему это запретили.

    Что не получилось у Порошенко, пока удается Зеленскому – он повторил, что выборов не будет до момента, пока не будет достигнут «справедливый мир». Последний не предполагает никаких уступок России как минимум в плане территориальном. То есть если Дональду Трампу удастся достичь варианта прекращения боевых действий при сохранении объективно существующей территории Украины, Зеленский сможет с полным основанием не проводить выборы никогда.

    2. «Фронт»

    Главная идея тут – введение новой системы контрактов для военных при сохранении текущего возраста мобилизации. Мобилизация в украинском обществе крайне непопулярна, и Зеленский старается действовать тут осторожно. Еще в начале года он отказался от идеи мобилизации полумиллиона новых солдат, а сейчас подтвердил, что не будет снижать возраст мобилизации (сейчас он составляет 27 лет). То есть шаг навстречу обществу сделан, но общество должно обеспечить необходимую мобилизацию, размеры которой определит (и почти наверняка скроет под предлогом военной тайны) киевский режим.

    3. «Оружие»

    Зеленский намерен развернуть производства ряда вооружений на территории Украины (возможно, во многих случаях, как с морскими дронами, будут иметься в виду иностранные вооружения, якобы производимые на Украине).

    4. «Деньги»

    Проведение предлагаемых Западом реформ – дерегуляции, страхования военных рисков, детенизации экономики. Подразумевается, что эти условия будут создаваться для западного бизнеса за счет украинского.

    5. «Энергетика»

    Абсолютный приоритет будет отдаваться атомной генерации. В этой сфере уже было сделано несколько важных заявлений – и по достройке существующих АЭС, и по строительству сети из 20 малых модульных реакторов. Между прочим, эти планы могут быть связаны с украинскими планами приобретения ядерного и/или радиологического оружия. На настоящий момент эти проекты являются скорее элементом шантажа Запада и угроз в адрес России, но они могут в любой момент стать реальностью.

    6. «Безопасность»

    Модернизация и строительство укрытий, усиление госграницы.

    7. «Общины»

    Улучшение налоговых условий для прифронтовых территорий. Это скорее «пожарная» потребность, призванная исключить остановку экономической активности на этих территориях.

    8. «Человеческий капитал»

    Тут два ключевых момента. Во-первых, это лишение украинского гражданства людей, получивших российское (и, вероятно, белорусское) гражданство под предлогом внедрения множественного гражданства. Во-вторых, ликвидация Украинской православной церкви.

    9. «Культура»

    Создание  «культурного Рамштайна», под чем следует иметь в виду – попросить денег на украинскую культуру у Запада.

    10. «Политика героев»

    Реабилитация, социальная поддержка и привлечение ветеранов к госслужбе. Тут преследуются цели не только стабилизации социальной ситуации в стране и создания кадрового резерва, но и того, чтобы получить хотя бы частичный контроль над нацистскими боевиками, которых Зеленский боится больше, чем врагов и союзников.

    ***

    «План победы» представлял собой, как уже сказано, скорее ультиматум Западу. Украинскому обществу по «плану стойкости» Зеленский ультиматумов не ставит. Напротив – старается задобрить и идет навстречу в самых болезненных вопросах вроде мобилизации. Похоже, своих соотечественников он боится больше, чем «союзников». «Союзники» играются в геополитические игры, а вот украинцы могут решить, что им терять больше нечего. И снести Зеленского и его соратников.

    Ну и, понятно, план будет использован как информационный повод на полную катушку. Прежде всего это сигнал Западу – Зеленский готов к мобилизации внутренних ресурсов страны и к предоставлению дополнительных возможностей для западного бизнеса на территории Украины.

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