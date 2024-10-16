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    16 октября 2024, 15:50 • В мире

    Как британский генерал показал пример уважения к русским

    Как британский генерал показал пример уважения к русским
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Евгений Крутиков

    «Я не начну третью мировую войну из-за вас». Эта фраза обессмертила имя генерала Майкла Джексона, скончавшегося на этой неделе в Великобритании. Чем был примечателен этот человек, почему он не побоялся выполнить приказ своего американского командира и какими были для него карьерные последствия этого дерзкого по военным меркам решения?

    В Великобритании в возрасте 80 лет скончался отставной генерал Майкл Джексон, бывший начальник штаба Сухопутных сил страны, сообщают британские СМИ со ссылкой на Минобороны королевства и Совет ветеранов десанта. В историю он вошел как «самый разумный военный в НАТО», когда в 1999 году отказался выполнять приказ американского генерала Уэсли Кларка о штурме аэропорта Слатина в Приштине (Косово), который марш-броском заняли российские десантники.

    «Я не начну третью мировую войну из-за вас», – сказал тогда генерал Джексон американцу. Проявив тем самым ответственность, которая выше ответственности перед вышестоящим руководителем – ответственность ни много ни мало за судьбу всего человечества.

    Генерал Джексон в 1999 году командовал Силами быстрого реагирования НАТО в Боснии и Герцеговине, которые тогда выдвинулись в Косово для оккупации края одновременно с американцами, двигавшимися с юга из Македонии. Но российский контингент внезапно оказался быстрее и закрепился в Слатине на день раньше. Англичане и американцы подошли с опозданием.

    Слатина – тогда единственный пригодный для военного использования аэропорт в Косово, и контроль над ним российского контингента обесценивал саму идею западной оккупации Косово. Командовавший всей операцией на юге Сербии в должности Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк отдал приказ о «силовом блокировании» российских десантников, что на деле означало начало штурма аэропорта Слатины, то есть нападение на российских военнослужащих. А это – большая война.

    Джексон начинал карьеру в британской армии в разведке, во второй половине 1960-х по армейскому направлению изучал русский язык в университете Бирмингема. Программа предусматривала стажировку несколько месяцев в СССР (обычная тогда практика, сходная с более поздними «программами обмена»), но военное командование не дало согласия на посещение будущим разведчиком Москвы и Ленинграда. В итоге Джексон в разведке не задержался и начал карьеру в элитных парашютно-десантных частях строевым лейтенантом, но интерес и даже некоторая любовь ко всему русскому у него остались.

    Строго говоря, первым отказался выполнять приказ Кларка командир передового британского разведотряда, капитан гвардейской кавалерии и охраны королевы (Life Guard) Джеймс Блант. Впоследствии он оставил военную карьеру и добился феноменального успеха как звезда мировой рок-музыки (один из его альбомов был продан в количестве более 12 млн копий). Капитан Блант переадресовал американца с его воинственными приказами к своему непосредственному начальнику генералу Джексону. Уже будучи музыкантом с мировой известностью, Блант говорил, что все равно отказался бы атаковать русских, что б там наверху ни решили бы.

    Генерал Джексон подтвердил отказ капитана Бланта выполнять приказ американца, произнеся знаменитую фразу про третью мировую войну. Вошедшее в историю высказывание – скорее всего, приглаженный вариант того, что Джексон на самом деле сказал Уэсли Кларку.

    Майк Джексон отличался тем, что в армии принято называть «командный голос», за что имел кличку Дарт Вейдер по персонажу сериала «Звездные войны», и очень крутым нравом. Дословные детали его диалога с Уэсли Кларком неизвестны. Тем более что диалог этот происходил очно на базе Кларка в македонском Скопье. Точно известно, что Кларк все еще пытался отдавать приказы капитану Бланту, употребляя глагол destroy (уничтожить) в отношении российского контингента. Блант, которому непосредственно у Слатины подчинялся не только его разведотряд, но и группа спецназа SAS и норвежские спецназовцы, команды американца проигнорировал.

    Джексон связался с командующим российским контингентом в Слатине генералом Виктором Заварзиным и, что называется, предложил дружбу. Налаживать отношения к Заварзину отправился сын генерала Джексона Марк, служивший у него, как и Блант, в звании капитана. Марк Джексон захватил с собой бутылку виски и коробку сигар.

    Но еще более важной миссией отряда Марка Джексона была охрана российского контингента. Дело в том, что Джексон-старший уже имел информацию о том, что албанцы из отрядов Агима Чеку и «Змея» Тачи сами готовят нападение на Слатину, то есть провокацию, которая все равно при прочих равных привела бы к третьей мировой войне.

    Поведение Джексона вызвало бурю негодования в США. Его называли предателем в Сенате, в СМИ приклеили оскорбительную кличку «Мачо Джеко», а особо негодовавший генерал Кларк настаивал на предании британца военному суду за «неповиновение приказу».

    Майк Джексон был готов подать в отставку, но неожиданно получил открытую поддержку на своей родине. Его отставку не приняли, он продолжил командовать контингентом в Боснии и Косово и за эту службу был произведен в рыцари и получил орден Бани – одну из высших наград Соединенного Королевства. А через несколько лет возглавил британский контингент в Ираке, а затем и занял высшую должность в армии королевства – начальника штаба Сухопутных войск.

    Поощрения получил и капитан Джеймс Блант. По возвращении в Лондон он остался служить в королевской гвардии (Queen’s Guard) и в 2002 году командовал почетным караулом на похоронах королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Мог бы сделать прекрасную карьеру в гвардии и при дворе, но любовь к музыке перевесила.

    Генерал Майк Джексон – потомственный военный, как, впрочем, и Блант. Отец генерала Джексона командовал амфибийным взводом при высадке в 1944 году в Нормандии. При этом за свою службу, а Джексон прослужил в британской армии 45 лет, ему приходилось видеть всякое. Дело в том, что его молодость в парашютных войсках пришлась на самые ожесточенные стычки в Северной Ирландии.

    Еще молодым офицером Джексон уникальным образом поучаствовал во всех трех самых знаменитых столкновениях в Ольстере: «бойня в Баллимерфи» в 1971 году и «кровавое воскресенье в Дерри» в 1972 году, где его десантники расстреляли демонстрации католиков, а также в «засаде у Уорренпойнта» в 1979 году, где британская армия понесла самые большие разовые потери от засады ИРА. Как командир отряда спасения, он лично опознавал тела своих погибших друзей, которым отрывало головы у Уорренпойнта взрывами ирландских мин.

    Он служил в Малайзии и Гонконге. В Норвегии и Ираке. Джексон был представителем последнего поколения британских офицеров, представлявших себе военную службу как служение. И именно поэтому он отлично понимал, что безрассудные приказы американского генерала могут взорвать весь мир. И потому британский генерал, представитель самой воинственной нации в Европе – старший офицер одной из ключевых стран НАТО, которого изначально готовили к войне с СССР и Россией, заслуживает почета и уважения с нашей стороны.

    Это поколение практически ушло, а те, что пришли ему на смену, ведут себя странно. Сейчас сложно представить себе европейского генерала НАТО, который пошлет куда подальше американского выскочку с его абсурдной идеей напасть на российский контингент. А уж посылка в качестве парламентера собственного сына с бутылкой виски – этот сценарий в Голливуде не одобрят.

    И очень прискорбно, что новые поколения западных военных и политиков оказались настолько слабее, чем поколения их отцов и дедов. Дело даже не в новомодных идеологических тенденциях. Традиция британской армии, как и некоторых других «исторических» европейских армий (германской, французской, шведской, польской), оказалась смыта и растоптана лавиной американского идеологического влияния. Восприятие военной службы исключительно как карьеры, неотличимой по характеру от карьеры, условно, в «Макдональдсе», привело к утрате национального стержня и настоящего понимания офицерского долга.

    На этом фоне поступок генерала Майкла Джексона в 1999 году кажется еще более показательным и символичным – хотя бы с точки зрения того, с чем мы имеем дело сегодня на Украине. Эти люди насчет третьей мировой войны и ответственности перед всем человечеством явно не беспокоятся.

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