В Израиле русофобия дошла до антисемитизма

Израильтяне возмущены доносом «украинских патриотов» на легендарный российский спектакль

Tекст: Ольга Андреева

Все смешалось в доме Облонских, в котором теперь живет весь мир. В этом вселенском доме вот уже второй год бьют посуду, скандалят и обвиняют друг друга кто во что горазд. Кто-то за Россию и против украинского нацизма, кто-то против нацизма, но за Украину и, соответственно, против России, кто-то в принципе против, но за культуру и дружбу народов, кто-то против вообще всего.

Особенно непросто последние два года чувствовать себя настоящим израильтянином. Представьте себе, что творится в голове честного гражданина Израиля. Вообще-то он за мир, то есть против войны, и должен был бы защищать Украину. Но героями Украины давно стали Бандера и Шухевич, которые много лет лично занимались решением «еврейского вопроса». Получается, что быть за Украину не получается.

Но тогда придется быть за Россию, а это тоже грозит неприятностями – ближайший друг Израиля Вашингтон такие кунштюки не приветствует. Мудрые израильские власти выбрали сугубый нейтралитет. А уж граждане крутятся как могут, пытаясь соблюсти законы Моисея, ООН и Вашингтона одновременно.

Один из примеров когнитивного израильского коллапса разыгрывается как раз в наши дни. Руководство Московского театра «Ленком Марка Захарова» договорилось с израильским продюсером, арендовавшим сцену в театре «Габима», о четырехдневных гастролях в конце октября с показом легендарного спектакля «Поминальная молитва».

Спектакль, как говорится в опубликованном только что открытом письме ленкомовцев, «по праву является визитной карточкой нашего театра». «Поминальная молитва» была поставлена в 1989 году и немедленно стала сенсацией. Главную роль Тевье-молочника в ней играл великий Евгений Леонов. После его смерти спектакль ушел из репертуара «Ленкома», но в 2021 году был восстановлен народным артистом РФ Александром Лазаревым. «Для театра, – говорится на сайте «Ленкома», – эта работа стала поминальным приношением всем создателям спектакля, которых уже нет с нами: Григорию Горину (драматургия), Марку Захарову (режиссура), Олегу Шейнцису (сценография), Михаилу Глузу (музыка)».

Спектакль по произведениям классика еврейской литературы Шолом-Алейхема рассказывает о маленьком украинском местечке, где бок о бок живут евреи, русские и украинцы.

Это смешная, грустная и трагическая история о том, как живет весь этот пестрый многонациональный деревенский мир, не позволяя себе зла, прощая друг друга и сохраняя мир, основанный на человеческом взаимопонимании.

Казалось бы, самое время показать этот спектакль в нашем общем доме Облонских, где все смешалось и так легко спутать добро со злом. Тем более очевидным кажется представление «Поминальной молитвы» на земле Израиля. В конце концов, это история евреев, написанная, поставленная, сыгранная и музыкально оформленная евреями.

Едва лишь на афише «Габимы» появилась информация о гастролях «Ленкома», евреи Израиля отреагировали на миротворческий посыл, начав массово скупать билеты. Все было бы хорошо и Израиль пролил бы свою национальную слезу над судьбой Тевье-молочника, если бы не один пост в соцсетях бывшего актера МХТ им. А. П. Чехова Анатолия Белого, год назад эмигрировавшего на Землю обетованную. «Театр Ленком – читай, Z-ком, – писал Белый, – хотят привезти на гастроли и играть спектакль «Поминальная молитва» (читай, спекуляция на еврейской теме) на сцене театра «Габима». Кощунство. Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое?»

Израильтяне ответили по-разному. Одни кинулись скупать билеты на «Поминальную молитву», дабы поддержать «Ленком», другие стали выкладывать телефон театра «Габима» с предложением звонить туда и обвинять «Ленком» в «поддержке войны».

Интересно, что для «Ленкома» гастроли в Израиль носили исключительно благотворительный характер. «Нынешние реалии предопределяют сильное удорожание бюджета таких гастролей, – говорится в открытом письме театра, – сегодня, чтобы привезти масштабные декорации, 100 человек участников и постановочную часть, требовались немалые средства. Поэтому артисты согласились работать бесплатно, за мизерные суточные».

В этом контексте обвинения в «спекуляции на еврейской теме» выглядят довольно странно. Мало того, что театр «спекулировал» на этой теме почти 30 лет в самом центре Москвы. Так теперь он еще отправился «спекулировать» в Израиль – совершенно бесплатно и с огромными транспортными издержками. Согласитесь, это как-то не по-еврейски. Если уж спекулировать, то с выгодой. И таки поцы будут учить нас коммерции?!

Впрочем, странные «патриоты Украины» на земле Израиля такого демонстративного отказа от золотого тельца не оценили. Выступление Анатолия Белого стало самым настоящим доносом и клеветой на целый российский театр, ставшим сигналом для начала массовой травли. Артистам «Ленкома» и администрации «Габимы» в личные аккаунты стали приходить грязные оскорбления, издевательства и, наконец, угрозы физической расправы.

Администрация «Ленкома» логично объявила, что безопасность артистов превыше всего, и вчера гастроли были официально отменены. Театр «Габима» за коллег не вступился, а ушел, что называется, в отказ: мы ни при чем, это частная инициатива, мы только площадка, с нас взятки гладки.

Российскому театру вся эта история большого урона не нанесла. В опубликованном вчера открытом письме администрация «Ленкома» увесисто шлепнула по «грязным ручонкам» инициаторов скандала. Но в сетевом пространстве Израиля уже несколько дней бушует настоящая буря. Грустная ирония ситуации, возможно, могла бы заставить посмеяться мудрого Шолом-Алейхема, но современных пользователей соцсетей она приводит в состояние тяжелого когнитивного шока.

«Русский театр привозит еврейский спектакль, созданный евреями по мотивам произведений великого еврейского писателя и попадает под погром. Именно погром, ибо то, что устроила жовто-блакитная мерзота, по-другому и назвать нельзя», – пишет Игорь Левитас, бывший главный администратор Московского театра имени Станиславского.

Режиссер Рауф Кубаев, когда-то снимавший артиста Белого в своем фильме, весьма кстати вспоминает сакраментальный вопрос Сергея Довлатова «Кто написал четыре миллиона доносов?». «Судя по этому доносу (имеется в виду пост Белого) и многочисленным комментариям в его поддержку, – пишет Кубаев, – теперь понятно, кто именно написал те самые миллионы доносов. Спасибо, Толик, за знание».

Многие израильские культурные деятели, в том числе и бывшие советские диссиденты, меланхолично напоминают в соцсетях, что во время гастрольных поездок на Запад они часто сталкиваются с открытыми проявлениями антисемитизма. При этом, констатируют диссиденты, «они не сталкиваются ни с чем подобным в России». На фоне обуявшей весь мир русофобии этот факт выглядит примечательным.

Но больше всего израильтян волнует все тот же не до конца проясненный в национальном ментальном императиве вопрос – мы, вообще, за кого? За «украинских патриотов», которые превозносят историческую роль убийцы Шухевича, или за Россию, которая в свое время открыла ворота Освенцима и теперь снова успешно воюет с нацизмом?

«Вы против России? Значит, вы за необандеровскую Украину, – пишет израильский блогер Полина Лимперт. – И значит, вам больше по душе Верка Сердючка, которая со сцены в Израиле призывает убить Путина. Вы за страну, национальные герои которой – идеологи украинского национализма и массовых убийств евреев – Петлюра, Бандера и Шушкевич и иже с ними. Вы за страну, где жгут русские книги, громят памятники, уничтожают и запрещают русскую культуру и, главное, называют улицы именами украинцев – бандеровско-нацистских преступников, убивавших евреев. Вы забыли и простили им полтора миллиона погибших во время войны на Украине евреев, включая Бабий Яр. И вы призываете к отмене гастролей «Ленкома», которые везут сюда спектакль о евреях, написанный евреями, которые просто за свою страну, за Россию, которая с этим борется! А вы вообще за Израиль?»

Интересно, что в поисках национальной идентификации Израиль, умеющий десятилетиями уходить от острых вопросов ООН и всего правозащитного движения мира, уперся в эту непростую дилемму – вы против России? Значит, вы против Израиля? Ответ на этот вопрос может многое поменять не только в части театральных гастролей, но и в самой исторической судьбе Земли обетованной.