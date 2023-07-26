Африка усилит российские возможности в космосе

В рамках масштабного саммита Россия – Африка ожидается подписание специального соглашения о сотрудничестве с африканскими странами в области космоса. Более того, Россия даже готова создавать с ними совместную орбитальную станцию. Какие еще космические проекты с Африкой рассматриваются и уже создаются и почему это может иметь для российского космоса ключевое значение?

Новости о сотрудничестве России и стран Африки в вопросах космонавтики порой вызывают скептические усмешки. «Что может предложить Африка, практически не имеющая стран с постоянной космической программой? Зачем это нужно России?». Увы, но эти усмешки – чаще всего признак непонимания реальных возможностей и того, что именно станет основой космического сотрудничества Роскосмоса и Африканского континента.

Проекция Меркатора, привычная для изображения на многих физических и политических картах, играет дурную шутку с нашим пониманием реальных размеров стран. Для России меркаторовский вариант очень приятен, он увеличивает нашу страну еще сильнее, а вот Африка не показывает своих реальных объемов. На самом же деле Африка – огромна.

Африка почти в два раза больше, чем Россия, самое большое по площади государство Земли. Площадь Черного континента составляет более 30 миллионов квадратных километров – и это больше чем США, Китай, Индия и Австралия вместе взятые. Это огромные расстояния и пространства, множество климатических поясов, среди которых и пустыни и тропики. И людей на этой территории живет тоже очень и очень много. На данный момент здесь проживает более 1,4 млрд человек.

При этом Африка – это единственный континент в мире, где численность населения увеличивается, по некоторым прогнозам к 2100 году она может достигнуть двух миллиардов человек. И всем этим людям нужна связь, требуются интернет и телевидение.

А с учетом огромных африканских расстояний едва ли не единственный доступный вариант – это спутниковая связь и спутниковый широкополосный доступ в интернет.

Африка – это реальный гигантский рынок для услуг связи и доступа к интернету на ближайшие десятки лет. Да, есть сложность в виде низкой покупательной способности населения, но со временем, по прогнозам специалистов, все больше жителей Африки сможет платить за связь.

Помимо индивидуального интернет-доступа, в Африке существует высокий спрос в корпоративном и государственном секторах. Если в прибрежных районах континента есть места с протянутым оптоволокном или сотовой связью, то чем глубже к центру континента, тем больше надежды исключительно на спутниковую связь.

Таким образом, Африка – исключительно перспективный регион для российской космической отрасли.

При этом не надо думать, что космической отрасли в Африке нет вообще как класса. По оценкам отраслевых экспертов, «в 2021 году космическая отрасль Африки оценивалась в $19,49 млрд и, по прогнозам, к 2026 году вырастет на 16,16% – до $22,64 млрд. В отрасли занято более 19 тысяч человек по всему континенту, большая часть которых – 11 тысяч – работают в правительственных организациях и предприятиях. Африканские страны выделили на национальные космические программы $534,9 млн, что на 2,24% больше, чем в 2021 году».

Более того, у космической отрасли России с множеством стран Африки уже сейчас есть рабочие контракты и продолжается долгосрочное сотрудничество. Это создание и запуск спутников связи, работа по дистанционному зондированию Земли при помощи космических аппаратов, совместное изучение Земли.

Отдельно хотелось бы сказать и об участии Африки в такой важной для России программе, как АСПОС ОКП (автоматизированной системы предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве). Для функционирования этой системы важно создание сети из оптико-электронных комплексов оперативного мониторинга. Именно их распространение по территории земного шара позволяет сильно увеличить эффективность отслеживания космического мусора и других объектов в космическом пространстве.

Буквально несколько дней назад такой комплекс мониторинга начал свою работу на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР). Присутствовавший на его открытии глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал об этом так: «Это существенный вклад ЮАР в развитие систем ОКП (систем слежения за обстановкой в околоземном космическом пространстве – прим. ВЗГЛЯД), за что я хотел бы выразить САНСА большую благодарность. Эта станция станет одним из ключевых сегментов системы «Млечный путь». И это пример того, что создание столь сложных и глобальных систем возможно только в международной кооперации».

«Млечный путь» – это второе поколение системы АСПОС ОКП. После развертывания она получит качественно иные по сравнению с АСПОС ОКП возможности: сеть наземных станций позволит засекать быстрее и качественнее различные фракции космического мусора, а планируемый орбитальный сегмент – контролировать пролеты мимо Земли астероидов и комет. АСПОС пока на это неспособна.

И судя по словам Борисова, африканские страны тоже должны будут сыграть свою роль в развитии новой системы.

Можно вспомнить еще и работы по проекту системы «Сажень-ТМ» – квантово-оптической станции с беззапросной измерительной системой. Эти работы позволили существенно увеличить точность навигационного сигнала спутниковой системы ГЛОНАСС, одна из станций была размещена в ЮАР. Такой объект и в Южном полушарии Земли позволяет проводить множество самых разных околокосмических исследований и обеспечивает как повседневную навигацию в городах и сельской местности, так и высокоточный геодезический мониторинг важных природных и рукотворных объектов.

И ведь это только начало. Космические программы Африки будут развиваться – а значит, им потребуется хороший партнер в создании систем выведения, постройке космодромов, создании космических аппаратов. Россия вполне способна стать именно таким партнером, создав долгосрочные и обоюдовыгодные отношения с африканскими странами.

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассчитывает на углубление сотрудничества с Африкой. Роскосмос предлагает африканским странам и государствам БРИКС принять участие в научных и пилотируемых космических программах, включая работу над созданием отдельного орбитального модуля в составе будущей РОС (российской орбитальной станции). «В этой связи хотел бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ», – сказал Борисов.

Нет сомнений, что уже в ближайшие годы значение космических программ для Африки и участие африканских стран в освоении космоса существенно вырастет. Россия начинает работу на эту перспективу уже сейчас. На предстоящем в ближайшие дни саммите Россия – Африка с участием главы Роскосмоса пройдет специальная дискуссия «Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения». На этом же форуме, как ожидается, может быть заключено полномасштабное соглашение о сотрудничестве России и африканских стран в области освоения космического пространства.