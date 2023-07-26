Африка усилит российские возможности в космосе

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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

Корабли Черноморского флота готовятся отражать атаки противника Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Африка усилит российские возможности в космосе

ЮАР. Глава Южно-Африканского национального космического агентства (SANSA) Хумбулани Мудау, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов (в центре), гендиректор «Систем прецизионного приборостроения» Юрий Рой (слева направо) рядом со новым российским комплексом обнаружения космического мусора Б. Готгельф/Роскосмос Медиа/ТАСС
В рамках масштабного саммита Россия – Африка ожидается подписание специального соглашения о сотрудничестве с африканскими странами в области космоса. Более того, Россия даже готова создавать с ними совместную орбитальную станцию. Какие еще космические проекты с Африкой рассматриваются и уже создаются и почему это может иметь для российского космоса ключевое значение? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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В Африке идёт борьба за будущее человечества

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина. Подробности...

Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...

У гражданства России не должно быть двух сортов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел ситуацию до абсурда: два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том и в другом случае гражданства можно лишить, не спрашивая самого гражданина. Подробности...
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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому более выгодно экономическое сотрудничество России и Африки?
  • Африке

  • России

  • В равной степени обеим сторонам

  • Затрудняюсь ответить
Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

  • Средняя

  • Низкая

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
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    Африка усилит российские возможности в космосе

    ЮАР. Глава Южно-Африканского национального космического агентства (SANSA) Хумбулани Мудау, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов (в центре), гендиректор «Систем прецизионного приборостроения» Юрий Рой (слева направо) рядом со новым российским комплексом обнаружения космического мусора
    		  
    26 июля 2023, 09:00
    Фото: Б. Готгельф/Роскосмос Медиа/ТАСС
    Текст: Михаил Котов

    В рамках масштабного саммита Россия – Африка ожидается подписание специального соглашения о сотрудничестве с африканскими странами в области космоса. Более того, Россия даже готова создавать с ними совместную орбитальную станцию. Какие еще космические проекты с Африкой рассматриваются и уже создаются и почему это может иметь для российского космоса ключевое значение?

    Новости о сотрудничестве России и стран Африки в вопросах космонавтики порой вызывают скептические усмешки. «Что может предложить Африка, практически не имеющая стран с постоянной космической программой? Зачем это нужно России?». Увы, но эти усмешки – чаще всего признак непонимания реальных возможностей и того, что именно станет основой космического сотрудничества Роскосмоса и Африканского континента.

    Проекция Меркатора, привычная для изображения на многих физических и политических картах, играет дурную шутку с нашим пониманием реальных размеров стран. Для России меркаторовский вариант очень приятен, он увеличивает нашу страну еще сильнее, а вот Африка не показывает своих реальных объемов. На самом же деле Африка – огромна.

    Африка почти в два раза больше, чем Россия, самое большое по площади государство Земли. Площадь Черного континента составляет более 30 миллионов квадратных километров – и это больше чем США, Китай, Индия и Австралия вместе взятые. Это огромные расстояния и пространства, множество климатических поясов, среди которых и пустыни и тропики. И людей на этой территории живет тоже очень и очень много. На данный момент здесь проживает более 1,4 млрд человек.

    При этом Африка – это единственный континент в мире, где численность населения увеличивается, по некоторым прогнозам к 2100 году она может достигнуть двух миллиардов человек. И всем этим людям нужна связь, требуются интернет и телевидение.

    А с учетом огромных африканских расстояний едва ли не единственный доступный вариант – это спутниковая связь и спутниковый широкополосный доступ в интернет.

    Африка – это реальный гигантский рынок для услуг связи и доступа к интернету на ближайшие десятки лет. Да, есть сложность в виде низкой покупательной способности населения, но со временем, по прогнозам специалистов, все больше жителей Африки сможет платить за связь.

    Помимо индивидуального интернет-доступа, в Африке существует высокий спрос в корпоративном и государственном секторах. Если в прибрежных районах континента есть места с протянутым оптоволокном или сотовой связью, то чем глубже к центру континента, тем больше надежды исключительно на спутниковую связь.

    Таким образом, Африка – исключительно перспективный регион для российской космической отрасли.

    При этом не надо думать, что космической отрасли в Африке нет вообще как класса. По оценкам отраслевых экспертов, «в 2021 году космическая отрасль Африки оценивалась в $19,49 млрд и, по прогнозам, к 2026 году вырастет на 16,16% – до $22,64 млрд. В отрасли занято более 19 тысяч человек по всему континенту, большая часть которых – 11 тысяч – работают в правительственных организациях и предприятиях. Африканские страны выделили на национальные космические программы $534,9 млн, что на 2,24% больше, чем в 2021 году».

    Более того, у космической отрасли России с множеством стран Африки уже сейчас есть рабочие контракты и продолжается долгосрочное сотрудничество. Это создание и запуск спутников связи, работа по дистанционному зондированию Земли при помощи космических аппаратов, совместное изучение Земли.

    Отдельно хотелось бы сказать и об участии Африки в такой важной для России программе, как АСПОС ОКП (автоматизированной системы предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве). Для функционирования этой системы важно создание сети из оптико-электронных комплексов оперативного мониторинга. Именно их распространение по территории земного шара позволяет сильно увеличить эффективность отслеживания космического мусора и других объектов в космическом пространстве.

    Буквально несколько дней назад такой комплекс мониторинга начал свою работу на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР). Присутствовавший на его открытии глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал об этом так: «Это существенный вклад ЮАР в развитие систем ОКП (систем слежения за обстановкой в околоземном космическом пространстве – прим. ВЗГЛЯД), за что я хотел бы выразить САНСА большую благодарность. Эта станция станет одним из ключевых сегментов системы «Млечный путь». И это пример того, что создание столь сложных и глобальных систем возможно только в международной кооперации».

    «Млечный путь» – это второе поколение системы АСПОС ОКП. После развертывания она получит качественно иные по сравнению с АСПОС ОКП возможности: сеть наземных станций позволит засекать быстрее и качественнее различные фракции космического мусора, а планируемый орбитальный сегмент – контролировать пролеты мимо Земли астероидов и комет. АСПОС пока на это неспособна.

    И судя по словам Борисова, африканские страны тоже должны будут сыграть свою роль в развитии новой системы.

    Можно вспомнить еще и работы по проекту системы «Сажень-ТМ» – квантово-оптической станции с беззапросной измерительной системой. Эти работы позволили существенно увеличить точность навигационного сигнала спутниковой системы ГЛОНАСС, одна из станций была размещена в ЮАР. Такой объект и в Южном полушарии Земли позволяет проводить множество самых разных околокосмических исследований и обеспечивает как повседневную навигацию в городах и сельской местности, так и высокоточный геодезический мониторинг важных природных и рукотворных объектов.

    И ведь это только начало. Космические программы Африки будут развиваться – а значит, им потребуется хороший партнер в создании систем выведения, постройке космодромов, создании космических аппаратов. Россия вполне способна стать именно таким партнером, создав долгосрочные и обоюдовыгодные отношения с африканскими странами.

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассчитывает на углубление сотрудничества с Африкой. Роскосмос предлагает африканским странам и государствам БРИКС принять участие в научных и пилотируемых космических программах, включая работу над созданием отдельного орбитального модуля в составе будущей РОС (российской орбитальной станции). «В этой связи хотел бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ», – сказал Борисов.

    Нет сомнений, что уже в ближайшие годы значение космических программ для Африки и участие африканских стран в освоении космоса существенно вырастет. Россия начинает работу на эту перспективу уже сейчас. На предстоящем в ближайшие дни саммите Россия – Африка с участием главы Роскосмоса пройдет специальная дискуссия «Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения». На этом же форуме, как ожидается, может быть заключено полномасштабное соглашение о сотрудничестве России и африканских стран в области освоения космического пространства.
     
     
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