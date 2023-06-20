Увольнение ветеранов госбезопасности в Польше на руку России

В Польше уволят всех силовиков, кто работал в органах безопасности в советский период. В данном случае польская власть скорее решает свои внутренние вопросы, чем пытается как-то уязвить Россию. Более того, происходящее России даже на руку, поскольку до поляков по этим граблям уже прошлись другие нации – и результат хождения известен.

Изгнание с польской госслужбы всех, кто когда-либо работал в органах безопасности ПНР, это типичная люстрация, но как будто бы запоздалая. ПНР не существует почти четверть века, и при всей ненависти большей части поляков к советскому периоду и к русским вообще ограждение политики от влияния «криптокоммунистов» как будто бы совсем неактуальный вопрос.

Однако актуальность понятие относительное. Для правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) это более чем актуально. И не столько из-за многочисленных «заскоков» национал-консервативной направленности, сколько ради самого главного – ради сохранения власти.

Русофобия в Польше имеет спрос, но практической выгоды не приносит – наоборот, конфликт с Россией спровоцировал энергокризис и усилил инфляцию, все это суммировалось в глухое (а у поклонников оппозиционных партий – в яростное) раздражение действующим правительством.

С экономикой у Польши после упразднения ПНР все было скорее хорошо, чем плохо, и несколько лет назад Всемирный банк повысил ее статус с развивающейся до развитой страны. Но теперь, вопреки польскому обыкновению, каждый новый день хуже предыдущего, что представляет для власти серьезную опасность. Парламентские выборы уже в ноябре, и они запросто могут быть проиграны.

В ПиС авторитарные тенденции были всегда, теперь же только усилились. Многие ее скандальные законодательные инициативы последнего времени продиктованы желанием максимально перестроить систему под себя и усложнить жизнь оппозиции. Хоть треснуть, а власть не отдать.

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Отсюда судебная реформа, в штыки принятая Еврокомиссией, которая наложила на Варшаву штрафы. Отсюда и совсем свежая инициатива по «борьбе с российским влиянием», согласно которой политики и госслужащие получают «волчий билет» в том случае, если их заподозрят в продвижении российских интересов. Негативную рецензию на столь драконовский проект озвучили даже Соединенные Штаты, обычно смотрящие на фокусы польских союзников сквозь пальцы. После этого президент Анджей Дуда пообещал инициативу переработать, так что изгнание с госслужбы ее ветеранов – это для него и его партии как будто утешительный приз: не столь большую, но весьма влиятельную категорию политических противников теперь можно будет отлучить от политики пожизненно.

Откуда это взялось – непонятно, но некоторые эксперты и в Польше, и даже в России считают, будто эти ветераны, заставшие времена польско-советского братства, могут относиться к Москве более приязненно, чем принято в ПиС, или как минимум воспринимать догму нынешней власти о «военном разгроме российской армии» как авантюру.

Из этого как бы напрашивается вывод, что польская власть зачищает тех, кто мог бы стать участником внешнеполитического поворота и улучшения отношений с Россией. Но рассуждения на подобную тему ни капли не актуальны. Пусть это даже правда, и увольняемые по новому закону были бы для Москвы более вменяемыми собеседниками, чем ПиС пана Качиньского, но это всего лишь морок: улучшения отношений с Польшей при деятельной жизни этих ветеранов можно не ждать.

То, что эти отношения вообще до сих пор сохранились на дипломатическом уровне, своего рода парадокс. Даже посол России в Варшаве, опытный и не склонный к истерикам дипломат Сергей Андреев, по сути, поддержал их разрыв.

Это было в начале мая – перед очередной провокацией поляков, помешавших послу возложить традиционные венки на кладбище с советскими солдатами, освобождавшими Польшу от гитлеровцев. А 20 июня польская прокуратура прекратила дело о нападении на Андреева 9 мая 2022 года, когда его облили краской неизвестные. Мотивировка потрясающая:

в России не предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление иностранного лидера или его представителей, поэтому мы тоже никого наказывать не будем.

Станет ли это той соломинкой, которая сломает спину верблюду и добьет российско-польские отношения, узнаем скоро. В любом случае путь к их улучшению сейчас попросту невозможен: поляки публично желают уничтожения России, а если кто-то говорит, что хочет тебя убить, ему непременно стоит верить.

Поэтому изгнание ветеранов госбезопасности – это не некоторое неудобство для российской «мягкой силы». Это весьма удачное для России стечение обстоятельств, если суметь ими правильно воспользоваться.

Люстрации силовиков по политическим соображениям явление в мире не новое, а потому изученное. После таких люстраций люди с редкими и специфическими навыками разбредаются кто куда, в том числе и по опасным дорожкам из-за своей обиды на власть, которая кинула тех, кто ей «верой и правдой». В такие периоды ценными кадрами обрастают не только службы безопасности коммерческих предприятий и криминальные структуры, но и разведки иностранных держав. Вышвырнутый на улицу ветеран госбезопасности – превосходный объект для вербовки.

Если верить самим полякам, Варшава российскими агентами буквально напичкана.

Если не перехваливают, у наших разведчиков появилось перспективное направление для работы в одной из крупнейших стран НАТО, которая проявляет самое деятельное участие в конфликте на Украине и жадно поглядывает на украинскую пока Галицию.

Если исходить из максимы, что любые внутренние скандалы и проблемы Польши интересны только в контексте возможного ослабления ее как врага России, то увольнение ветеранов госбезопасности ПНР чрезвычайно интересное событие для людей, чья работа обычно не видна и видна быть не может.

Кажется, из этой максимы и нужно сейчас исходить. Na wojnie jak na wojnie.