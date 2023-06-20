Увольнение ветеранов госбезопасности в Польше на руку России

Взгляд
20 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
Разделы

Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

Одна из основных проблем – это невозможность сохранить электричество от ВИЭ Fan Peishen/XinHua/Global Look Press
В хаосе на энергетическом рынке виноваты сами развитые страны. Превозносимая ими возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а вместо энергетической свободы есть риск заполучить новые зависимости – от погоды и Китая. Такие тезисы звучат в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке» Игоря Сечина.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
Перейти в раздел…

Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
Перейти в раздел…

Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...

Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев

Чехи задумались о концлагерях для русских

Перейти в раздел…

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно на сколько часов осталось воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе
    На Украине возник дефицит медицинских жгутов для остановки кровоточений Европа столкнулась с дефицитом материалов для производства боеприпасов МИД назвал дату завершения зерновой сделки Россиянам напомнили об особенностях отпуска в праздники
    Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной ВС России Зеленский назначил Мельника на должность посла в Бразилии Студентам дали возможность увеличить число баллов для поступления в вуз Найдена живой заблудившаяся 18 дней назад в лесу девушка
    В Херсонской области из-за ЧП на Каховской ГЭС возникли проблемы с водоснабжением Госдума одобрила введение СЭЗ в новых субъектах России Священник РПЦ назвал безумием «освящение» на Украине «иконы» с Бандерой Подводник рассказал, как выжить пассажирам пропавшего в Атлантике батискафа

    невыполнимое соглашение


    В ООН признали невозможность выполнить требования Москвы по зерновой сделке

    дополнительная выплата


    Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard

    погружение к «Титанику»


    Состояние пассажиров пропавшего в Атлантике батискафа оценили в 10 млрд долларов

    Видео

    критические проблемы


    Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

    обороноспособность границ


    Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

    социальная политика


    Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

    проблемы в экономике


    Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

    переговоры в Пекине


    США постарались понравиться Китаю

    Новый мир


    Глеб Простаков: Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

    Большие трагедии


    Евдокия Шереметьева: Они начали эту бойню в 2014-м

    Реальная политика


    Тимофей Бордачёв: Путин дал гарантии мировому большинству

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Увольнение ветеранов госбезопасности в Польше на руку России

    Вышвырнутый на улицу ветеран госбезопасности – превосходный объект для вербовки
    		  
    20 июня 2023, 21:00
    Фото: Dinara Devlet-Kildeeva/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Польше уволят всех силовиков, кто работал в органах безопасности в советский период. В данном случае польская власть скорее решает свои внутренние вопросы, чем пытается как-то уязвить Россию. Более того, происходящее России даже на руку, поскольку до поляков по этим граблям уже прошлись другие нации – и результат хождения известен.

    Изгнание с польской госслужбы всех, кто когда-либо работал в органах безопасности ПНР, это типичная люстрация, но как будто бы запоздалая. ПНР не существует почти четверть века, и при всей ненависти большей части поляков к советскому периоду и к русским вообще ограждение политики от влияния «криптокоммунистов» как будто бы совсем неактуальный вопрос.

    Однако актуальность понятие относительное. Для правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) это более чем актуально. И не столько из-за многочисленных «заскоков» национал-консервативной направленности, сколько ради самого главного – ради сохранения власти.    

    Русофобия в Польше имеет спрос, но практической выгоды не приносит – наоборот, конфликт с Россией спровоцировал энергокризис и усилил инфляцию, все это суммировалось в глухое (а у поклонников оппозиционных партий – в яростное) раздражение действующим правительством.

    С экономикой у Польши после упразднения ПНР все было скорее хорошо, чем плохо, и несколько лет назад Всемирный банк повысил ее статус с развивающейся до развитой страны. Но теперь, вопреки польскому обыкновению, каждый новый день хуже предыдущего, что представляет для власти серьезную опасность. Парламентские выборы уже в ноябре, и они запросто могут быть проиграны.

    В ПиС авторитарные тенденции были всегда, теперь же только усилились. Многие ее скандальные законодательные инициативы последнего времени продиктованы желанием максимально перестроить систему под себя и усложнить жизнь оппозиции. Хоть треснуть, а власть не отдать.

    Отсюда судебная реформа, в штыки принятая Еврокомиссией, которая наложила на Варшаву штрафы. Отсюда и совсем свежая инициатива по «борьбе с российским влиянием», согласно которой политики и госслужащие получают «волчий билет» в том случае, если их заподозрят в продвижении российских интересов. Негативную рецензию на столь драконовский проект озвучили даже Соединенные Штаты, обычно смотрящие на фокусы польских союзников сквозь пальцы. После этого президент Анджей Дуда пообещал инициативу переработать, так что изгнание с госслужбы ее ветеранов – это для него и его партии как будто утешительный приз: не столь большую, но весьма влиятельную категорию политических противников теперь можно будет отлучить от политики пожизненно.

    Откуда это взялось – непонятно, но некоторые эксперты и в Польше, и даже в России считают, будто эти ветераны, заставшие времена польско-советского братства, могут относиться к Москве более приязненно, чем принято в ПиС, или как минимум воспринимать догму нынешней власти о «военном разгроме российской армии» как авантюру.

    Из этого как бы напрашивается вывод, что польская власть зачищает тех, кто мог бы стать участником внешнеполитического поворота и улучшения отношений с Россией. Но рассуждения на подобную тему ни капли не актуальны. Пусть это даже правда, и увольняемые по новому закону были бы для Москвы более вменяемыми собеседниками, чем ПиС пана Качиньского, но это всего лишь морок: улучшения отношений с Польшей при деятельной жизни этих ветеранов можно не ждать.

    То, что эти отношения вообще до сих пор сохранились на дипломатическом уровне, своего рода парадокс. Даже посол России в Варшаве, опытный и не склонный к истерикам дипломат Сергей Андреев, по сути, поддержал их разрыв.

    Это было в начале мая – перед очередной провокацией поляков, помешавших послу возложить традиционные венки на кладбище с советскими солдатами, освобождавшими Польшу от гитлеровцев. А 20 июня польская прокуратура прекратила дело о нападении на Андреева 9 мая 2022 года, когда его облили краской неизвестные. Мотивировка потрясающая:

    в России не предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление иностранного лидера или его представителей, поэтому мы тоже никого наказывать не будем.

    Станет ли это той соломинкой, которая сломает спину верблюду и добьет российско-польские отношения, узнаем скоро. В любом случае путь к их улучшению сейчас попросту невозможен: поляки публично желают уничтожения России, а если кто-то говорит, что хочет тебя убить, ему непременно стоит верить.

    Поэтому изгнание ветеранов госбезопасности – это не некоторое неудобство для российской «мягкой силы». Это весьма удачное для России стечение обстоятельств, если суметь ими правильно воспользоваться.

    Люстрации силовиков по политическим соображениям явление в мире не новое, а потому изученное. После таких люстраций люди с редкими и специфическими навыками разбредаются кто куда, в том числе и по опасным дорожкам из-за своей обиды на власть, которая кинула тех, кто ей «верой и правдой». В такие периоды ценными кадрами обрастают не только службы безопасности коммерческих предприятий и криминальные структуры, но и разведки иностранных держав. Вышвырнутый на улицу ветеран госбезопасности – превосходный объект для вербовки.

    Если верить самим полякам, Варшава российскими агентами буквально напичкана.

    Если не перехваливают, у наших разведчиков появилось перспективное направление для работы в одной из крупнейших стран НАТО, которая проявляет самое деятельное участие в конфликте на Украине и жадно поглядывает на украинскую пока Галицию.

    Если исходить из максимы, что любые внутренние скандалы и проблемы Польши интересны только в контексте возможного ослабления ее как врага России, то увольнение ветеранов госбезопасности ПНР чрезвычайно интересное событие для людей, чья работа обычно не видна и видна быть не может.

    Кажется, из этой максимы и нужно сейчас исходить. Na wojnie jak na wojnie.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •