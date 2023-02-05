Кто и как делает Украину лысой

Разительные отличия между Россией и Украиной в последние годы легко можно заметить из космоса, и речь вовсе не только об освещении городов. Спутниковые снимки показывают тотальное облысение Украины, уничтожение ее бесценного природного достояния – леса. Кто крышует массовую вырубку украинских лесов и почему с российским лесом все происходит ровно наоборот?

В ходе встречи Владимира Путина с представителями патриотических и молодежных организаций была затронута известная проблема: хищническая продажа киевским режимом земли (в смысле – верхнего плодородного слоя почвы) и леса. «И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся», – отметил президент РФ.

Украинские леса (и не только Карпаты) действительно лысеют. Хотя экспорт кругляка на Украине под запретом еще с 2015 (!) года. В чем же дело?

Лес рубят

На Украине лесами покрыто примерно 16-17% ее территории (порядка 9,5-10,4 млн га) по состоянию на 2001 год. 10,4 млн га по документам считались лесным фондом, а на 9,5 млн га фактически росли леса.

Цифры двадцатилетней давности приведены для сравнения: именно 2001 год берет за точку отсчета директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. В своей публикации он анализирует масштаб вырубок на протяжении 2001–2016 годов. За этот промежуток на Украине успели вырубить 800 тыс. га леса (7,2% от общей площади лесов).

А теперь для масштаба приведем данные за 2017–2020 годы: 1 355 тыс. га. Причем это официальные вырубки, к которым следует прибавить еще 219 тыс. га браконьерских. Итого примерно 2,37 млн га за 19 лет. То есть как раз после моратория вырубка и развернулась?

Примечательно, что на сравнимую величину (около 2 млн га) площадь лесов на Украине (тогда – в УССР) увеличилась в период 1961–1991 годов. То есть что тогда за тридцать лет приросло, то при независисмой Украине за следующие тридцать лет и вырубили.

Данные Владимира Борейко сегодня уже устарели. Зато его публикация дает понять, что Карпаты – не единственная и даже не главная проблема украинских лесов. Так, из 800 тысяч насчитанных им гектаров вырубок на Карпаты приходится только 126 тыс. га. Куда больший объем приходится на Полесье (регионы северо-запада, севера и северо-востока Украины).

Карпаты – это в основном Львовская и Черновицкая области (93,6 тыс. га). Но если сложить рубки только в двух наиболее отличившихся в этом плане областях Полесья (Житомирская и Ровенская), получим 250 тыс. га. Так что Полесье рубят гораздо интенсивнее Карпат.

В 2010-х у Полесья стало на одну беду больше. Из-за хищнической добычи янтаря попутно уничтожается и лес (почва размывается мотопомпами, лес умышленно поджигают – чтобы выделить территорию под «санитарные вырубки»). В 2020 году лесники четырех областей (Киевская, Ровенская, Житомирская, Волынская) оценили потери леса от добычи янтаря в шесть тысяч гектаров.

На юге Украины лесов сильно меньше. Но в Херсонской области находится легендарный Цюрупинский лес – самый большой рукотворный лес на территории бывшей УССР. Его площадь около 100 тыс. га, а высаживать его начали еще в Российской империи, в XIX веке.

Сегодня весь ущерб от этих вырубок киевский режим норовит списать на российские войска, в украинском сегменте полно публикаций с описаниями ужасов рубки деревьев и уничтожения почвы из-за рытья окопов и перемещения тяжелой техники. Однако в последние пять-семь лет Цюрупинский лес застолбили за собой как раз «защитники Украины». По данным украинских СМИ, там работала тесная смычка «ветеранов АТО» из ВСУ и «Правого сектора*», покрываемых местной полицией.

«Ветераны» уничтожают не только деревья, но и людей. В 2018 году они напали на активистку Екатерину Гандзюк, активно поднимавшую в СМИ тему незаконных вырубок. По данным следствия, как минимум двое нападавших – «правосеки».

Запрет и мораторий

Проблема экспорта леса-кругляка не впервые всплывает в инфополе России и Украины примерно в одно и то же время. С 1 января 2022 года экспорт необработанной древесины из РФ запрещен. До этого в течение 2020-2021 годов государство постепенно увеличивало размер пошлин на экспорт такого леса. Решение, прямо скажем, не новое. Обсуждалось еще лет 15 назад, однако долгое время откладывалось.

При этом задолго до полного запрета и высоких пошлин лесхозы начали сворачивать это экспортное направление. Если в нулевые экспорт кругляка доходил до 50 млн кубометров, то с 2009-го он колеблется в пределах 16-19 млн тонн в год.

Украина экспорт не запрещала, но ввела на него 10-летний мораторий, причем еще раньше Российской Федерации (в 2015-м). По поводу него ЕС даже судился с Украиной в швейцарском арбитраже (в Европе считали, что мораторий нарушает Соглашение об ассоциации Украины с ЕС). В итоге арбитраж посоветовал Украине изменить мораторий таким образом, чтобы в ЕС не обижались, но вопрос оставался открытым вплоть до начала СВО.

Впрочем, теперь у Европы появился шанс добраться до украинской древесины: в августе сообщалось о планах пускать доходы от экспорта кругляка на оплату долгов за поставки оружия.

Но это в будущем, а пока о моратории. Как мы помним, в 2017–2020 годах вырубки на Украине почти в полтора раза перекрыли показатели за 15 предыдущих лет. То есть несмотря на все моратории кругляк спокойно шел на экспорт. Иногда бревна ради приличия пилили на полутораметровые чурбаки и продавали в Европу под видом дров. Но чаще не заморачивались.

К тому же всю вторую половину президентского срока Петра Порошенко в Киев ездили еврокомиссары с просьбой «отмените/смягчите мораторий». Обижались в ЕС в основном потому, что из-за сокращения экспорта кругляка из РФ и украинского моратория выросли цены на древесину. А украинские чиновники и бизнесмены этим умело пользовались: зарабатывали на незаконных вырубках под видом заботы об экологии и отечественном производителе.

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Хотя мораторий, запрет или заградительные пошлины действительно могут сохранять леса. И если итоги запрета подводить пока рано, то резкое сокращение экспорта в 2009–2021 годах увеличило площадь российских лесов на 4,3 млн га (примерно половина от площади украинских). Увеличение площади российских лесов заметили и признали даже в Норвегии.

Почему в России леса восстанавливаются даже до полного запрета экспорта кругляка, а на Украине после моратория темпы рубки выросли в несколько раз? Никакой тайны здесь нет. Во-первых, торговать продукцией высокого передела выгоднее, чем кругляком. Во-вторых, экологическая повестка и борьба с выбросами СО2 делают любой лес (но особенно молодой!) полем с деньгами. Именно молодой лес активно поглощает СО2. Остается подсчитать и доказать объемы и выходить с ними на рынок углеродных единиц.

Правда, для этого государство должно быть государством, а не узаконенной бандой браконьеров с корочками «ветеранов АТО».