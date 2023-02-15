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15 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

ЕК проталкивает механизм совместных закупок газа MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой. И это удивительно, потому что объективных причин для столь экстремального прогноза эксперты не видят. Наоборот, Европа научилась жить в условиях минимальных поставок газа из России. Зачем же Еврокомиссия сгущает краски? Делает она это совсем не просто так.  Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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России предстоит изолировать Украину от НАТО

В сводках Минобороны РФ сообщается в основном об уничтожении на Украине западных образцов техники РИА Новости
Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более не способны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений. Подробности...
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Во Франции поняли кровавую роль США на Украине

Французы начинают понимать, что отправка гаубиц на Украину была не лучшей идеей Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Мы потеряли влияние на русских», «мы присутствуем при смене эпох», «Макрон совершил крупнейшую ошибку». Все это – цитаты из признаний французских экспертов и военных, которые теперь посыпают голову пеплом. Похоже, некоторые представители французских элит начинают менять свое отношение к тому, что происходит между Россией и Украиной. Они, например, прямо признают, что конфликт был спровоцирован США. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Зачем Джо Байден посмотрел наверх

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть). Подробности...

России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Подробности...
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Почему Германия не может дать сдачи Польше

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра». При этом Польша всегда была самым крупным получателем дотаций из ЕС. Для Берлина выплаты Варшаве – это «дань», которую они выплачивают США, содержа американского сателлита. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Во Франции поняли кровавую роль США на Украине

    Французы начинают понимать, что отправка гаубиц на Украину была не лучшей идеей
    		   15 февраля 2023, 13:28
    Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валерия Вербинина

    «Мы потеряли влияние на русских», «мы присутствуем при смене эпох», «Макрон совершил крупнейшую ошибку». Все это – цитаты из признаний французских экспертов и военных, которые теперь посыпают голову пеплом. Похоже, некоторые представители французских элит начинают менять свое отношение к тому, что происходит между Россией и Украиной. Они, например, прямо признают, что конфликт был спровоцирован США.

    Во Франции нарастает беспокойство в связи с тем, что события в России и на Украине развиваются не так, как хотелось бы, а французские власти принимают не те решения, которые следует. Причем скептицизм проявляют не только журналисты, но и эксперты и даже официальные лица.

    Рассматривая происходящее с разных точек зрения и с разной степенью откровенности, они порой позволяют себе публичную критику или нелицеприятные выводы, которые никогда не попали бы в американскую или британскую прессу, где, чтобы писать о России, необходимо прежде всего быть русофобом. Французская пресса порой готова даже признать, что меры, принятые против России, не имеют успеха.

    «Несмотря на девять пакетов экономических санкций, принятых Евросоюзом, рецессия в России в 2022-м имела ограниченный характер», – сокрушается автор статьи в Le Monde. И на редкость неуклюже сравнивает европейские страны с «врачами, которые склоняются над постелью тяжело больного пациента, задаваясь вопросом, сколько он еще продержится» – поскольку эти «врачи» на самом деле заинтересованы в том, чтобы больной не выздоровел, а с точностью до наоборот.

    Обидно, конечно, ведь не кто-нибудь, а сам министр финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал год назад устроить «обрушение» российской экономики. А она мало того что не рушится, но и, по прогнозам МВФ, обещает показать в 2024 году рост больше, чем в еврозоне (2,1% и 1,6% соответственно).

    Однако не только устойчивость российской экономики оказалась для Европы неприятным сюрпризом. Чрезвычайно нервирует французов, к примеру, деятельность группы «Вагнер» – настолько, что начальник штаба сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль посвятил ей значительную часть своего официального выступления.

    Генерал оценил «вагнеровцев» как «грозного соперника», заметив, что они «разумеется, будут развиваться», и что далеко не каждая ЧВК способна показать такой уровень и такие результаты. Причем не только в зоне военных действий вокруг Бахмута, за которыми на Западе очень пристально следят, но и в Африке, где «Вагнер» вытеснил французов из ЦАР, из Мали и сейчас, судя по всему, из Буркина-Фасо.

    То, что Франция теряет влияние в странах, которые традиционно считались ее зоной влияния, безусловно, является внешнеполитическим поражением Парижа.

    Высказался генерал Шилль и по поводу конфликта на Украине, который, по его мнению, является крайне важной вехой. «Возможно, мы присутствуем при смене эпох, аналогичной той, которая была ознаменована падением Берлинской стены... Существует тенденция к пересмотру международного права, сложившегося после окончания Второй мировой войны. Есть страны, которые словно говорят: ваше право несущественно, имеет прозападный характер, мы его оспариваем». И в заключение, как водится, потребовал усиления французской армии, а то вдруг завтра Иран с Китаем на Париж нападут.

    Однако наиболее любопытным представляется интервью экс-главы одного из подразделений французской разведки Алена Жюйе, который весьма реалистично оценивает перспективы украинского конфликта и возможности Франции по его урегулированию. Бывший военный, контрразведчик и разведчик, учившийся в нескольких университетах (в том числе праву и филологии), не скрывает своего отношения к происходящему и той роли, которую играет его страна.

    «Ясно, что нельзя позволить русским захватить Украину, точно так же, как нельзя позволить украинцам захватить Россию, – с типично французской четкостью ставит точки над «i» Ален Жюйе. – С этой точки зрения помогать Украине на данном этапе совершенно логично. Другое дело, что после окончания военных действий наступит период восстановления. Поэтому я беспокоюсь за семь с половиной миллиардов, которые мы выделили Украине, так как недавно Зеленский договорился с Black Rock (это крупнейший американский фонд), что они будут заниматься восстановлением. Это значит, что французам – как уже бывало на Балканах, в Боснии и так далее – ничего не достанется. Ну или нам бросят, так сказать, крошки. Так что с большой вероятностью эти семь с половиной миллиардов для нас потеряны».

    Начав интервью с темы денег, которые французы умеют считать очень хорошо, Жюйе затем переходит к обсуждению оружейных поставок. И надо отдать ему должное – он высказывается с убийственной откровенностью.

    «Когда вы поставляете оружие тем, кто сражается, вы как бы говорите: «Сражайтесь, убивайте друг друга нашим оружием». Украинцы настроены биться до последнего, и мы будем их поддерживать. Тут стоит вспомнить о войне в Испании – там происходило в точности то же самое. Фашистское правительство Италии и немецкие нацисты поддерживали франкистов (которые, кстати, в итоге выиграли), а французы, англичане и американцы поддерживали республиканцев, и в итоге испанцы истребляли друг друга иностранным оружием. Здесь ситуация такая же.

    Вам может показаться циничным то, что я скажу, но у европейцев и американцев в конфликте на Украине один из интересов – возможность испытывать свое оружие. Теперь наши «Сезары» (самоходные артиллерийские установки, поставленные Францией на Украину – прим. ВЗГЛЯД) стали популярны, потому что доказали свою эффективность. В то же время иранские дроны доказали, что они гораздо лучше тех, которые азербайджанцы совсем недавно использовали в конфликте с армянами. Таким образом, как бы ужасно ни было это говорить, но эта территория теперь полигон для испытаний на человеческих жизнях».

    Можно счесть аналогию с гражданской войной в Испании смелой, тем более что у франкистов была куда более обширная поддержка, чем озвучено, а о роли СССР тут не сказано ни слова, но мысль Алена Жюйе представляется небезынтересной. По поводу своего правительства и его действий он высказался столь же откровенно:

    «Когда конфликт только начался, президент Макрон занял самую правильную позицию, заявив, что в этой ситуации ни одна сторона не сможет выиграть, и предложил себя в качестве посредника. Проблема заключается в том, что вскоре он изменил свою позицию, потому что мы начали поставлять оружие. Вы не можете выставлять себя посредником и одновременно поставлять оружие одной из воюющих сторон. Теперь нашу роль посредника перехватила Турция. Мало того, Макрон совершил крупнейшую ошибку, пригласив журналистов на свой разговор с Путиным и позволив им этот разговор записать. Лавров заявил, что это противоречит всем международным нормам, так не делают.

    Теперь мы потеряли всякое влияние на русских, которые больше не желают нас слушать – и что бы там об этом ни говорили, но это провал.

    Теперь Макрон поддерживает Зеленского, но он отлично знает, что надо быть осторожным, потому что в итоге, хочет он того или нет, крупнейшие державы – американцы и русские – договорятся о конце конфликта и скажут «стоп». Будет ли при этом вариант демаркационной линии, как в Корее, или договор в стиле «тебе эти земли, а нам остальные», но придется найти решение. И европейцам останется лишь это решение принять, что будет непросто».

    По словам Алена Жюйе, по поводу Минских соглашений в среде западных политиков существовали разногласия, потому что Франция и Германия не хотели вмешиваться в конфликт. Однако британские и американские инструкторы сразу же стали готовить украинскую армию к наступательным действиям в Донбассе, и в конечном итоге позиция американских властей не оставила европейским властям выбора. И если верить говорящему, до конца конфликта может быть еще далеко, потому что

    «слишком многие заинтересованы в том, чтобы он длился как можно дольше и, если можно так выразиться, в наилучших условиях».

    Похоже, во французских элитах, в том числе среди военных, наступает протрезвление, а может быть, даже разочарование той ролью, которую играет в текущем конфликте и Париж, и Евросоюз в целом. Возможно, это связано и с особой ролью Франции в НАТО, и с тем, как в целом французы понимают свое место в мире. Как минимум перед нами еще одна ласточка, начало признания Западом того, что Россия, во-первых, была права, начав спецоперацию на Украине, а во-вторых, закончит ее так, как это необходимо.

     
     
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