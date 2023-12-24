Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление

Tекст: Кирилл Аверьянов

«Несколько лет назад мы вместе начали путь преобразования Молдавии в лучшую страну. За три года мандата нам удалось сохранить мир дома, укрепить независимость страны, у нас правительство, близкое к народу, также нам удалось начать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз… Я обязалась сделать все, что в моих силах, для выполнения миссии европейской интеграции... Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году».

Такими словами президент Молдавии Майя Санду обратилась в воскресенье к молдавскому народу по случаю трехлетия вступления в должность. И дала понять, что хочет вновь претендовать на этот пост.

Интересные в этом контексте результаты принес социологический опрос, проведенный недавно Институтом маркетинга и социологических опросов по заказу молдавской компании Public Media. Опрос проводился с 29 ноября по 16 декабря, было опрошено 954 человека, результаты обнародованы 19 декабря. Согласно опросу, популярность Санду в стране значительно снизилась. На ближайших выборах за нее готовы отдать голос до 30% молдаван. Еще 24% респондентов поддержат экс-президента страны Игоря Додона. Замыкает тройку мэр Кишинева Иван Чебан с 8% голосов.

Если же предстоит второй тур выборов, то симпатии разделяются следующим образом: за Игоря Додона проголосуют 46% избирателей, за Санду – 35%. Напомним, что на президентских выборах 2020 года во втором туре Санду набрала 57,7%. При этом в июне 2021 года ей доверяли 39% населения Молдавии. С тех пор рейтинг президента начал падать.



Чем же вызван такой отток симпатий людей от еще недавно всеобщей любимицы Санду, типичной «европринцессы», управленки из нового поколения политиков постсоветских стран? Став президентом в 2020-м, Санду добилась убедительной победы своей партии «Действие и солидарность» два года спустя и активизировала курс на сближение Молдавии с Западом, после чего страна получила статус кандидата в члены ЕС.

Однако далеко не всем по душе такой вектор развития страны. Став откровенно прозападной, Молдавия стала и откровенно антироссийской.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Уже в декабре 2021 года, ровно через год после вступления Санду в должность, молдаване оценивали ее деятельность неоднозначно. Вот типичные высказывания опрошенных граждан Молдавии: «Не думаю, что за год в стране что-то изменилось к лучшему. Я ожидал больших изменений, но понимаю, что все стало еще хуже»; «Мнение двойственное. Мне нравится, что она борется с коррупцией. Но я вообще не понимаю повышения цен»; «Я голосовал за нее, но... нет! Это того не стоило». С тех пор ситуация значительно ухудшилась.

Именно во время правления Санду в стране начался резкий рост цен – только за последний год они выросли более чем на 13%.

Больше всего в республике подорожали фрукты и овощи, сахар, масло, хлеб, а также тепло- и электроэнергия. Уровень абсолютной бедности в стране вырос с 23% в 2018-м до 31% в 2023-м. Полтора процента молдаван живет на менее чем четыре доллара в день.

При этом в 2023 году правительство повысило зарплату министрам на 36%, хотя перед выборами 2020 года Санду обещала резко сократить расходы на содержание госаппарата. С лета 2022 года в стране не прекращаются протесты, однако власти не идут на диалог и подавляют оппозицию, которая стандартно получает от правящей элиты штамп «пророссийской».

Стремительно увеличивается госдолг страны: летом 2023 года он превысил цифру 100 миллиардов леев. Экс-премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что на этот рост повлияли 22% годовых кредитов за 2022 год, при этом за семь месяцев 2023 года на обслуживание госдолга Молдавия потратила 2,85 млрд леев, а годовая цифра может превысить пять миллиардов.

Несмотря на постоянные обещания обеспечить рост благополучия, нынешние власти оказались неспособны приблизить жизнь простых молдаван к европейским стандартам.

Об обстановке, в которой существуют молдавские бизнес и промышленность, рассуждает политолог Сергей Унгуряну: «Санду и ее партия пришли к власти совершенно неподготовленными. У них нет ни специалистов, ни собственного видения решения проблем. В то время как они усердно обрывают существующие связи, новые рынки в Европе еще очень далеки. Наши товары не соответствуют евростандартам: они не плохие, но просто произведены не по стандартам Европы. Из-за этого страдает экономика. Много лет для наших сельхозпроизводителей созданы такие условия, что многие просто не выдержали: закрыли бизнес и уехали. Также есть огромная нехватка людей, что бьет по мелким производителям».

Трудовая миграция из Молдовы, действительно, огромная: из страны с текущим населением в два с половиной миллиона человек на заработки за границу уехало, по разным данным, от 700 000 до 1 200 000 человек. По данным Всемирного банка за 2020 год, молдавские граждане, проживающие за границей, ежегодно отправляют на родину около 1,9 млрд долларов денежных переводов, что составляет 15,8% от ВВП Молдавии. Но на одних трудовых мигрантах эффективную экономику не построишь.

В итоге более половины жителей страны – 58% – считают, что Молдавия движется в неверном направлении. Эти данные не меняются с сентября 2023 года, когда курс страны неверным сочли 57,8% опрошенных, между тем как в июле 2023 года он составлял 53,1%.

В то же время политические позиции Санду пока остаются достаточно стабильными. Объясняется это тем, что молдавские граждане не видят достойной альтернативы действующему президенту. За каждым известным оппозиционным политиком тянется длинный шлейф скандалов, в связи с чем у молдаван нет желания менять шило на мыло. Доверие к политическому классу у граждан Молдавии подорвано давно, и попытаться восстановить его смогут только новые люди, пришедшие во власть.





О том, какая геополитическая ориентация должна быть у новой волны молдавских политиков, свидетельствует лозунги, звучащие на массовых акциях против действующей власти. Так, в 2022 году на протестах в городе Комрате, столице Гагаузии, люди скандировали: «Мы за дружбу с Россией!» В 2023 году победу на выборах главы гагаузской автономии одержала пророссийский кандидат – Евгения Гуцул от ныне признанной в Молдавии неконституционной партии «Шор».

Безусловно, Гагаузия – это не вся Молдавия, однако показательно, что на прошедших осенью этого года местных выборах прозападной партии «Действие и солидарность» не удалось получить кресла мэра в 11 крупных городах республики. Возможно, политики из молдавских регионов, выступающие за прагматичные отношения с Россией, как раз станут той силой, которая сменит дискредитировавшую себя нынешнюю элиту.