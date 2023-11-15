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    15 ноября 2023, 14:10

    Военные планы против России надорвали финансы Польши

    Военные планы против России надорвали финансы Польши
    @ Kim Jae-Hwan/SOPA Image/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко

    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами?

    Правящая в Польше партия «Право и справедливость» давно провозгласила курс на всеобъемлющую милитаризацию государства. Расчет сделан на поставки оружия из-за рубежа, прежде всего из США и Южной Кореи. В частности, летом 2022-го Сеул и Варшава подписали «рамочное соглашение» на импорт в Польшу 672 самоходных гаубиц К9 и 288 систем залпового огня Chunmoo, 1000 танков K2 (Black Panther, «Черные пантеры») и 48 истребителей FA-50. Затем было подписано обязывающее «соглашение об исполнении».

    В августе этого года польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что его страна в 2025-2026 годах получит из Южной Кореи тысячу «Черных пантер». По словам Блащака, Варшава намерена построить самую сильную сухопутную армию в Европе – и эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк польских бронетанковых войск на ближайшие десятилетия. Анонсировались масштабные планы увеличения польской армии.

    Не скрывалось, что все это огромное количество вооружений и живой силы создается только ради противостояния «российской угрозе» и непосредственно Калининграду. Польские аналитики прямо говорят, что страна готовится к войне. Не далее как несколько дней назад на востоке Польши был развернут новый танковый батальон.

    Однако оружие требует денег, причем колоссальных. И южнокорейское оружие поляки собирались оплатить деньгами, взятыми в долг у самих же корейцев. В частности, в июле стало известно, что Польша запросила у Южной Кореи кредит в размере 15,6 млрд долларов. По данным СМИ, глава управления программой оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Ом Донг Хван якобы сообщил минувшим летом в парламенте, что Сеул предоставил Польше кредит через местный Eximbank.

    «Во-первых, финансировать польские закупки больше некому, а во-вторых, именно благодаря запросам из Варшавы экспорт вооружений из Южной Кореи увеличился на 140% в прошлом году, из-за чего Сеул стал одним из крупнейших экспортеров оружия в мире», – отмечала в июле специалист-полоновед Кристина Исмагилова, автор Telegram-канала «Варшавская русалка».

    Однако есть вопрос, которым задалась польская пресса: кто будет обеспечивать выплаты со стороны Польши? «Все обязательства Минобороны за прошлый год, которые финансировались бюджетом, составили около 60 млрд злотых. В Фонде поддержки вооруженных сил республики депозит составляет примерно 10 млрд злотых. Теоретически Национальный банк Польши мог бы помочь правительству. Но тот уже накупил долговых облигаций, которые надо погашать в 2023-2024 годах», – сообщает Исмагилова.


    Планируется, что в дальнейшем Польша перейдет к производству вооружений по южнокорейской франшизе на собственной территории – а это еще дороже, чем зарубежные поставки. Цены на оружие стремительно растут. «Например, местная боевая машина пехоты Borsuk, которая несколько лет назад оценивалась примерно в 25 млн злотых, теперь стоит около 36 млн злотых... Страна либо уже максимально закредитована, либо повязла в таких обязательствах, которые вполне могут стоить суверенитета», – полагает Кристина Исмагилова.

    Государственный Eximbank и Корейская торговая страховая корпорация (Korea Trade Insurance Corp) уже предоставили Польше заем общей стоимостью около 12,3 млрд долларов. Но в 2022 году Польша запросила еще «больше финансовой поддержки» (около 80% от сделки этого года и часть от будущих расчетов), и Eximbank не смог в этом участвовать: максимальная сумма финансовой поддержки госбанка заемщику по закону не должна превышать 40% от его собственного капитала.

    И вот 15 октября в Польше состоялись парламентские выборы, по итогам которых ни одна из двух противоборствующих сторон (консервативная «Право и справедливость» и либеральная «Гражданская коалиция») не смогли набрать решающего преимущества. В стране начался период политической турбулентности. А 6 ноября появилось известие о том, что южнокорейские банки рассматривают возможность синдицирования кредита Варшаве для финансирования сделки по покупке оружия на сумму 23,1 млрд долларов. Государственные финансовые учреждения исчерпали свой кредитный лимит для этого контракта.

    По данным местных источников, министерство обороны Южной Кореи провело встречу с представителями пяти ведущих местных банков – KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori и NongHyup. Обсуждалась выдача кредитов польскому правительству.

    «Одно ясно точно – поляки влезут в долги почти всем крупным финансовым учреждениям страны: синдицированная сделка предполагает заем от группы кредиторов одному заемщику», – предрекает Исмагилова. По ее мнению, корейцы сейчас специально затягивают выдачу полякам оружейных кредитов – ибо опасаются нестабильности, воцарившейся в эшелонах польской власти.

    В Сеуле не исключают, что политические изменения и нехватка средств могут сорвать планы Варшавы по закупке танков, гаубиц и истребителей. «Часть техники уже доставлена в Польшу, однако окончательные контракты еще не подписаны. А учитывая намерения оппозиции и перспективы ее правления – опасения не безосновательны», – считает Кристина Исмагилова.

    По данным Financial Times, некоторые крупные оружейные контракты из-за возможной смены правительства в Польше уже отменены. Оппозиционеры из «Гражданской коалиции» (которые скоро могут стать властью) обвиняют «ПиС» в том, что те тратят на оружие слишком большие средства. Анонимный представитель южнокорейского оборонного ведомства признался в том, что они обеспокоены «растущей неопределенностью в Польше».

    Государственный экспортно-импортный банк Южной Кореи (Kexim) оценивает общую стоимость незавершенных сделок с Польшей в 30 трлн вон (23 млрд долларов). «Мы видим в корейской оборонной промышленности очевидные опасения по поводу того, что смена правительства в Польше может негативно повлиять на продолжающиеся переговоры по вооружениям», – говорит Чхэ Ву Сок, руководитель южнокорейской Ассоциации исследований оборонной промышленности. «Мы обеспокоены тем, что сделки, с точки зрения нового польского правительства, могут оказаться слишком большими», – добавляет аноним из одной из южнокорейских компаний военной промышленности.

    Некоторые корейские законодатели также беспокоятся о способности Польши погасить долг. «Экспортные сделки кажутся для оборонного бюджета Польши слишком большими», – говорит Хон Ен Пхе, парламентарий от южнокорейской оппозиционной Демократической партии и член парламентского комитета по финансам и бюджету.

    Между тем уже есть прецеденты, когда новое правительство Польши отменяло военные контракты, заключенные его предшественниками. Так, в 2016 году «Право и справедливость» изрядно разозлило Францию, отказавшись от уже согласованной покупки вертолетов Caracal на сумму 3,5 млрд долларов. Южная Корея опасается, что «Гражданская коалиция» способна, прорвавшись к власти, повторить этот трюк своих предшественников.

    Пока что представители польской либеральной коалиции не говорят о возможности разрыва уже заключенных оружейных контрактов, но предупреждают, что «тщательно их изучат». Некий «консультант» из Варшавы, попросивший не называть его имени, сказал Financial Times: «Главный вопрос заключается в том, сможет ли следующее польское правительство позволить себе все эти контракты. Однако спор с Кореей также станет музыкой для ушей польских оборонных фирм, которые проигрывают корейским производителям».

    Происходящее, разумеется, на руку России. Любые затруднения, а тем более отмена планов по закупке Польшей оружия дают России время для того, чтобы подготовить к возрастающей польской угрозе собственные вооруженные силы. Благо у нашей страны имеется собственный мощный ВПК, а российская армия от зарубежных поставок практически не зависит.

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