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Польша развернула у границы с Белоруссией новый танковый батальон
Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, сообщило министерство национальной обороны республики.
Батальон развернут в Чартаеве, населенном пункте вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста, передает РИА «Новости».
Батальон будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, «задачей которой является сдерживание агрессора». Батальон будет вооружен танками К2 производства Южной Кореи.
Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.