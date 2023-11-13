Трамп боится отравиться Украиной

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? ... Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу».

Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представляет себе телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, как если бы он состоялся на самом деле.

В реальности Трамп в прямом смысле слова не снял трубку: офис Зеленского пытался организовать беседу, но получил категорический отказ.

До того Трамп лично уклонился от приглашения посетить Киев, причем с непривычным для себя обоснованием – корректным и соблюдающим субординацию. Зеленского он, мол, «уважает», но считает такой визит «неуместным», поскольку сейчас дела с Украиной ведет администрация Джо Байдена, а Трампу не хотелось бы создавать «конфликт интересов».

Такого вежливого Трампа мы давно не видели. Несмотря на нынешние политесы (надо думать, довольно ехидные) все примерно представляют, что он думает об Украине. Что это «шит хол», куда утекают деньги американцев, а все, что делает Джо Байден там и где-либо еще, это очень-очень плохо.

Но сейчас задача Трампа – не острить и не провоцировать, а максимально отстраниться от Украины как территории чрезвычайно токсичной – отравляющей жизнь большинству политиков, которые с ней соприкасаются.

Совместные дела с Киевом многим влиятельным людям стоили их большой карьеры. Иногда Украина и Зеленский были только косвенной причиной этого, как в случае с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном или предыдущим правительством Словакии, вдрызг продувшим выборы (победитель – новый премьер Роберт Фицо – против любых форм поддержки Украины, кроме гуманитарной помощи).

А иногда – прямой, самой непосредственной причиной краха. Из-за обвинений в сговоре для принятия очередного пакета помощи ВСУ слетел спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, третий человек во властной иерархии США. Спустя неделю пришлось подать в отставку и его коллеге из канадского парламента Энтони Рота: он взял на себя ответственность за то, что парламент стоя приветствовал не только президента Зеленского, но и престарелого «бандеровца».

В общем, Украина как заколдованное веретено из русской сказки: обязательно об него уколешься, а все, кто уколется, – засыпают мертвым сном. Сам президент Джо Байден ходит сейчас под угрозой импичмента из-за делишек своего сына на Украине.

В сложившихся условиях задача Трампа – держаться от украинцев чем дальше, тем лучше, наблюдая с другого берега реки Потомак, как погорает на украинской теме его главный враг. В следующем году – выборы, а для избирателя вопрос поставлен таким образом, что инвестиции Байдена в украинский проект попросту прогорели. Неотменяемое доказательство этому – итоги весенне-летней кампании ВСУ, так называемого контрнаступления.

Погуляли широко – на сто с лишним миллиардов долларов, если считать с начала СВО. Но, получается, бессмысленно.

Интересы Зеленского в этом смысле входят в прямое противоречие с интересами Трампа: президент Украины хочет, чтобы эксцентричный нью-йоркский миллиардер оплатил часть счета. Не в прямом смысле – дал денег, а воспользовался своим влиянием в Палате представителей, где завис «транш» на Украину еще в 60 с лишним млрд долларов.

«Завис» он благодаря одной-единственной группе влияния – консерваторам-изоляционистам, которые ориентируются персонально на Трампа как президента 2025 года. То есть Зеленский или его советники, надо отдать им должное, хотя бы сориентировались в ситуации – кому звонить, чтобы уладить проблему.

Увы, осталось невыясненным, какие аргументы были у Зеленского, чтобы Трамп поделился с ним своим влиянием и вписался в токсичный украинский проект. Потому что Трамп трубку не снял – и вряд ли снимет в будущем. Если изберется, от него перезвонят.

Это, к сожалению, не означает, что американских денег в Киеве не увидят. Очевидно, годовая сумма будет существенно меньше ожидаемой. Возможно, многие проволочки еще впереди. Однако полностью отказываться от украинского проекта в Вашингтоне не намерены. Подморозить – может быть, но не списать в утиль.

В самом худшем случае это ярмо какое-то время придется в одиночку тянуть Евросоюзу. И самое удивительное, что там согласны это делать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель так и заявил: США сокращают свою поддержку ВСУ, поэтому нам придется нарастить. И ведь нарастят же.

О готовности к этому сразу заявили в главной «мошне» объединенной Европы – Берлине. «Мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но мы будем расширять и увеличивать помощь, особенно со стороны Германии», – пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Ранее принятие 50-миллиардного (но уже в евро) пакета помощи для Киева заблокировали венгры и упомянутые выше словаки. Дальнейшие разбирательства по этому вопросу намечены на середину декабря, когда пройдет саммит ЕС на высшем уровне. Однако в Еврокомиссии вроде как уже нашли альтернативный выход: скинуться тем, кто не венгр и не словак, из национальных бюджетов, а потом Брюссель все компенсирует в рамках программ по изъятию и распределению дотаций.

И немцы, которые раньше хотели дать Зеленскому 4 млрд евро, теперь, по информации Bild, готовы дать восемь.

Это при том, что в абсолютных цифрах германская экономика – самая пострадавшая из всех экономик ЕС, втянутых в заведомо бесперспективное противостояние с Россией. Имели дешевый газ, на котором работала знаменитая промышленность, теперь вместо газа – рецессия, ничуть не сопровождаемая победой украинского оружия, поскольку побеждать предполагалось ВС РФ.

В ситуациях столь последовательно алогичного поведения, когда вредишь самому себе, – даже непонятно, кому звонить. Тут и Трамп уже не поможет.

Разве только хороший доктор.