Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины

Запасы военной техники стран Евросоюза, столь необходимые для использования языка силы, иссякли из-за поставок Украине. Такой вывод можно сделать из заявления главы бундесвера, польского президента, а также из жалоб шефа евродипломатии и по совместительству главного «ястреба» Брюсселя Жозепа Борреля. Европа представляет себя беззащитной перед русской угрозой, но так ли дело обстоит в реальности?

«Европа должна научиться использовать язык силы... Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжелой силы, не обязательно военной, но тяжелой», – цитирует РИА Новости заявление, которое сделал во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Днем ранее одна из стран Евросоюза – Дания – подтвердила делом готовность «использовать язык силы» против России – и удостоилась за это отдельного спасибо от Вашингтона. «Я особенно благодарен Дании, которая объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», – заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также напомнил, что Чехия передала Киеву вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы. Уже не менее двух десятков стран объявили о готовности предоставить пакеты военной помощи Украине, констатировал министр обороны США.

При этом тот же Боррель в прошедшие выходные посетовал: по мере оказания помощи Украине запасы военной техники стран Евросоюза истощились. Следовательно, возможности использовать «тяжелую силу» стало меньше. Сокращение оружейных арсеналов государств ЕС является «наиболее очевидным примером наших недостатков» в выстраивании общеевропейской обороны, считает глава евродипломатии. К такому результату, по его мнению, привели сокращения оборонного бюджета и недофинансирование военных расходов. Необходимо сформировать «современные и совместимые европейские вооруженные силы», призвал Боррель.

Показательно, что одновременно с заявлением Борреля власти Польши – которая стремится сыграть первую скрипку в украинском вопросе – пожаловались на нежелание Германии передать ей новые танки взамен советских Т-72, отправленных на Украину. По неофициальной информации, речь идет о 200 танков плюс нескольких десятках БМП. «Ясно, что тем самым мы снизили наш оборонный потенциал, сократили наши запасы. Мы рассчитываем на то, что получим поддержку со стороны НАТО, США, а также Германии», – цитирует ТАСС выступление польского президента Анджея Дуды на Давосском форуме. Тем не менее Варшаву разочаровывает нежелание немцев поставлять Польше новые танки Leopard.

Фактически в ответ Дуде германский министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что в ФРГ отсутствует достаточное количество боеспособной техники, поэтому передать Украине нечего. По утверждению Ламбрехт, на бумаге у бундесвера 350 боевых машин пехоты «Пума», а в действительности реально боеспособны только 150. «150! Можно говорить, что наши возможности ограничены. Ситуация с боевым вертолетом «Тигр» ничем не отличается – только девять из 51 машины могут взлететь», – передает Regnum слова министра обороны Германии в Бундестаге.

Жалобы европейцев на истощение своих арсеналов перед лицом «русской угрозы» безосновательны, полагают военные эксперты. Даже если не учитывать участие США и второй по величине силы НАТО – Турции – в Североатлантическом альянсе, собственно

европейские страны НАТО превышают нас по военному потенциалу в обычных вооружениях,

сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «По бронетехнике примерно четырехкратное превышение. Превышение по личному составу может быть пятикратным», – делится мнением эксперт.

Только по количеству собственно танков совокупный арсенал ЕС почти в два раза превышает российский. По данным доклада Military Balance («Военный баланс»), опубликованного в апреле Международным институтом стратегических исследований (IISS), в распоряжении Вооруженных сил России имеется 2,8 тыс. танков. У стран Евросоюза же в общей сложности более 4,9 тыс. танков, судя по данным портала Global Firepower.

По оценкам того же ресурса, численность действующих военнослужащих ВС РФ составляет чуть менее 1,02 млн человек, плюс около двух миллионов «штыков» в резерве. Совокупный действующий состав армий стран Евросоюза (с учетом пока еще нейтральных Финляндии и Швеции) превышает 1,2 млн человек, по данным IISS за 2019-2021 годы. Но, как указал выше Леонков, потенциальный резерв объединенной Европы куда существеннее российского (общее население ЕС 446 млн человек, России – 145,4 млн человек).

С другой стороны, на Западе, в том числе в Европе, зачастую раскрывают списочный, а не реальный состав вооруженных сил, отмечает Леонков. «Например, в Великобритании числится примерно 180 тыс. человек по списочному составу, но бригады сухопутных войск не имеют полную комплектацию», – пояснил собеседник.

Очевидно, что именно реальный, а не списочный состав упомянул министр обороны Британии Бен Уоллес – как сообщает ТАСС, в воскресенье тот заявил, что численность вооруженных сил Великобритании сократится к 2025 году с 82 до 72,5 тыс. человек. Правда, британский военный министр обещает брать не числом, а умением. Меньшие по численности вооруженные силы «будут лучше интегрированы и более продуктивны», а их задействование «перестанет быть крайней мерой», заявил Уоллес. По его словам, британские войска будут чаще использоваться, чтобы проецировать и демонстрировать силу страны, и будут активнее участвовать в боевых операциях по всему миру.

Параллельно с сокращением личного состава британское Минобороны намерено вложиться в модернизацию – 2 млрд фунтов стерлингов (около 2,7 млрд долларов) будут направлены на финансирование европейского проекта по созданию истребителя шестого поколения Tempest и боевых БПЛА, еще 1,8 млрд долларов планируется вложить в модернизацию 148 из 225 танков Challenger 2. На военно-космические программы Лондон намерен потратить свыше 7 млрд долларов.

Что касается нового главного покровителя Украины – Польши, то ее армия ожидает пополнения 250 американскими танками Abrams. «Абрамсы» заказаны в США, первая партия должна прийти в Польшу уже в текущем году.

К июлю 2023 года в сухопутные войска вооруженных сил Польши должны поступить 142 новых танка Leopard 2PL и Leopard 2plm1 производства ФРГ. Бронетанковые силы Польши вступили в 2022 год с программой модернизации парка боевых машин, сообщает польское издание Defense 24. Кроме обновления имеющихся танков Leopard 2A4 до видов Leopard 2PL и Leopard 2plm1, в польской армии продолжают модернизацию танков Т-72М до вида T-72M1R.

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«Говоря о поддержке украинской армии со стороны западных партнеров, важно отметить: главным образом страны Европы отдавали Украине то, что самим не жалко – старое вооружение. В итоге боевой потенциал стран Европы частично израсходован, но чуть-чуть, – отметил доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. – Поставки не оказали решающего влияния на состояние вооруженных сил. Их по-прежнему хватит, чтобы противостоять противнику без поддержки США. Общая численность вооруженных сил европейских стран НАТО существенно больше, чем российских».

«Конечно, странам ЕС хватит потенциала вести без поддержки США войну с Россией. Другое дело, что им потребуется мобилизационный период. К тому же не всегда можно использовать существующую в Европе инфраструктуру для переброски войск. В целом ЕС в последние десятилетия пребывал в уверенности, что больше войны в Европе не будет. События, которые сейчас происходят на Украине, вызывают у них шоковое состояние», – пояснил газете ВЗГЛЯД замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.



Что касается техники, то с периода холодной войны количественное соотношение техники и сил было всегда в пользу стран Варшавского договора. «Поэтому Запад делал ставку на самый дешевый вариант – они развернули американское тактическое ядерное оружие. Сейчас у нас по-прежнему самое большое в мире количество танков, но странам ЕС мы, скорее всего, уступаем по совокупному парку боевых самолетов и судов», – напомнил аналитик.

Впрочем, прямое сравнение парка боевой техники не дает ясного представления о боеспособности той или иной армии, подчеркнул собеседник. «В маленьких странах, например, в Израиле, делают технику с расчетом на сохранение экипажа в случае атаки. Европа идет по тому же пути. А большие страны зачастую этим пренебрегают, поэтому у них по плану идет мобилизационная подготовка огромного количества людей, которых оценивают как расходный материал. Поэтому тут очень много нюансов, и просто количественное сравнение неполноценно», – добавил эксперт.Генерал также указал, что возможности поставки Европой оружия Украине ограничиваются по нескольким моментам. «Проще всего поставлять ту технику, которой украинцы умеют управлять – советскую, которая осталась у бывших стран Варшавского договора. В ином случае их нужно обучать воевать на этой технике. Причем мало «знать металл» – нужно уметь работать с электроникой. Так что, когда ЕС говорит об истощении ресурсов, то, вероятно, речь идет об истощении запасов именно той техники, которая может быть поставлена Украине», – заключил эксперт.

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