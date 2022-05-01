Казахстан рискует повторить украинские ошибки

Президент Казахстана заявил об опасности «языковых патрулей» в республике – националистических групп, которые проверяли русскоязычных граждан на знание казахского языка. Касым-Жомарт Токаев счел такие патрули «провокацией спецслужб». Кто на самом деле мог стоять за созданием этих групп и кому адресовано заявление казахского лидера?

Организация «языковых патрулей» и случаи дискриминации направлены на подрыв национального единства, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая перед Ассамблеей народа Казахстана. По его словам, недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди казахстанцев.

«Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. Все эти действия на языке профессиональных специальных служб называются активными мероприятиями. Они, к сожалению, имеют место быть в нашей стране», – пояснил Токаев. Он, правда, не уточнил о каких «внешних конфликтах» идет речь и о чьих спецслужбах – казахских или иностранных.

По мнению Токаева, провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, «не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики». «В силу своей истории и этнической специфики Казахстан остается многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив», – подчеркнул глава государства.

«Сейчас языковых патрулей в Казахстане практически нет – подавляющее их большинство исчезло после того, как по итогам январских протестов власти отправили в СИЗО часть руководства Комитета национальной безопасности (КНБ), – рассказал газете ВЗГЛЯД член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов. – Кстати, это наводит на мысли о том, кем были организованы эти антироссийские проекты».

По словам эксперта, после ареста верхушки КНБ в стране вообще резко сократилось число активистов националистического толка, в том числе и «борцов» со всем русским. «Языковые патрули лишились, скажем так, централизованного управления. Если они и где-то эпизодически появлялись, то это была инициатива на местах со стороны «горячих голов». Слова Токаева служат как раз предупреждением, чтобы больше никому в голову не приходило продолжать эту порочную практику», – заметил аналитик. Теперь русскоязычное сообщество, по мнению Шибутова, пользуется всеми правами на равных с титульным этносом, так что межнациональных проблем не осталось, – «все тихо».

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Напомним, в августе прошлого года в прессе появились сообщения о том, что националисты организовали проверку использования казахского языка на объектах торговли и общественного питания. В частности, основатель YouTube-канала Til Maydani Куат Ахметов опубликовал серию видео о «языковых рейдах», вызвавших общественный резонанс. На кадрах запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других клиентов продавцы не обслуживали на государственном языке.

Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев позже заявил, что говорить об ущемлении русского языка в республике на фоне ситуации с так называемыми языковыми патрулями несправедливо, но сами подобные прецеденты назвал возмутительными. Казахские правоохранительные органы завели на Ахметова уголовное дело по статье о разжигании «социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Ему грозило до семи лет лишения свободы. После этого Ахметов бежал на Украину, сообщал портал «Украина.ру». МВД России запретило Ахметову въезд в нашу страну на 50 лет, а его YouTube-канал заблокировали.

Языковой вопрос – не единственное, что омрачает партнерство Москвы и Нур-Султана. В начале апреля первый замглавы администрации Токаева Тимур Сулейменов, будучи в Брюсселе с визитом, заявил, что Казахстан отказывается помогать России обходить санкции, наложенные странами Запада. А в середине апреля Минобороны Казахстана объявило об отказе проводить парад 9 мая. Причем, словно по совпадению, в тот момент в республике гостила заместитель госсекретаря США Узра Зея.

Про языковые патрули в Казахстане в последнее время действительно почти не слышно, однако проблемы в отношениях с Россией остаются, считает гендиректор московского Института ЕврАзЭС, бывший депутат Госдумы Владимир Лепехин. «В Казахстане сохраняется нигде не прописанная установка: русских во власть, на любые управленческие должности не брать, бизнесу русскоязычных – не содействовать. Это аксиома. Поэтому даже на простые должности русскому не пройти, если на эту же позицию есть казахский претендент», – посетовал собеседник.

По словам эксперта, такое ущемление прав проявляется на бытовом уровне практически в любой сфере. «Если бы русскоязычная община вела себя активнее, например, добилась бы официального расследования случаев дискриминации русских общественных деятелей или бизнесменов. Если бы такие случаи придали гласности, тогда мы, по крайней мере, увидели бы реакцию казахской власти и сделали бы дальнейшие выводы. А пока ничего не меняется. Вообще, такая линия характерна практически для всего постсоветского пространства. Интернациональную внутреннюю политику проводит только Россия», – заметил аналитик, наповнив о схожих ошибках и проблемах на Украине в последнее десятилетие.

Что касается заявлений Токаева, то Лепехин видит в этом не более чем дипломатический жест, приуроченный к телефонному разговору с российским коллегой, о котором стало известно вскоре после выступления Токаева на Ассамблее.

«Это своеобразная подстраховка, чтобы не вступать в неприятную дискуссию с Москвой, и не разжигать страсти в самой республике.

Но за этим заявлением Токаева вряд ли последует сближение. Такая риторика ориентирована исключительно на внешнюю аудиторию, в первую очередь – на Россию. В случае какой-либо межэтнической эскалации, Токаев тоже скажет Москве: «Вы же помните, что я против всего этого?», – предположил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудив расширение торгово-экономического сотрудничества и работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Кремле подчеркнули, что лидеры подтвердили «настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства». По данным пресс-службы главы казахстанского государства, Токаев поблагодарил Путина за приглашение на юбилейный саммит ОДКБ в середине мая в Москве.

При этом, как передает ТАСС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты не обсуждали тему выхода Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС. «Нет», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, была ли такая тема на повестке.

Как пишет «Газета.ру», слухи о выходе Казахстана из общего пространства возникли в медийном пространстве после начала российской операции на Украине. К этому стали призывать и некоторые казахские эксперты. Например, выйти из ЕАЭС призвал политолог Досым Сатпаев, выступая на международном форуме CFO Summit 2022.

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