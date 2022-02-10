Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

Десятки тысяч подростков в США в последние дни начали размещать в соцсетях призывы к войне с Россией. Их примеру начали следовать тинейджеры в других странах. Дети из далеких от Европы частей света пишут о «нападении» русских на Украину, даже не зная, где она находится. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд пользователей. Стал ли TikTok новым информационным оружием США?

В популярной среди тинейджеров во всем мире соцсети TikTok, предназначенной для размещения коротких видео, появился новый тренд – призывы к войне с Россией. Инициаторами волны провокационных сообщений стали американские пользователи. На тысячах аккаунтов, зарегистрированных в США, появились сообщения, на первый взгляд абсурдного и иногда даже шутливого характера. Дети массово снимают видео про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Россией и Украиной.

«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свой ролик один из подростков. Его примеру последовали уже тысячи пользователей TikTok – одни снимают видео, другие поддерживают их в комментариях. По этому тренду появилось уже больше 14 тыс. роликов

В противовес им российские подростки начали заступаться за страну. Сначала они просто оставляли соответствующие комментарии под роликами американцев, после чего принялись снимать свои видео. В одном из них показано, как в российских школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, тогда как американские школьники даже не могут найти Украину и Россию на карте мира.

Для понимания масштаба явления следует пояснить – глобальная аудитория мобильного приложения TikTok, появившегося совсем недавно, в 2015-м, по состоянию на прошлый год превысила 1 млрд человек, если считать ежемесячных активных пользователей. Около 200 млн аккаунтов зарегистрировано в Соединенных Штатах. Российский сегмент TikTok, по оценке компании «Медиаскоп», составил почти 37 млн пользователей. Таким образом, соцсеть располагает более чем солидным человеческим ресурсом, пригодным для того, чтобы раскрутить тот или иной тренд среди молодежи. По данным статистики, 41% пользователей TikTok – люди от 16 до 24 лет, из них подавляющее большинство ежедневно используют приложение на своем смартфоне.

TikTok – не американская или европейская, а китайская разработка. Офисы создателя приложения – пекинской компании ByteDance – находятся по всему миру, в том числе и в Москве. К слову отметим, что собственно китайский вариант этой соцсети «Доуинь» и глобальный TikTok работают на разных серверах, так как руководство ByteDance учитывает цензурные ограничения, действующие в КНР.

Тем не менее совсем недавно TikTok была на плохом счету у американского руководства. Летом 2020 года Дональд Трамп в рамках развязанной им торговой войны с Китаем подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» TikTok и другого китайского мобильного приложения WeChat. В указе прошлого президента США «О борьбе с угрозой TikTok» отмечалось, что приложение «автоматически собирает большое количество информации о пользователях», включая «данные о местоположении и историю поиска». В результате возникает угроза доступа Коммунистической партии Китая «к персональной и защищенной копирайтом информации» граждан США.

Китайская сторона не пошла на конфронтацию. «После того, как Трамп надавил на TikTok, они открыли штаб-квартиру в Америке с американским гражданином», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. В сентябре 2020 года ByteDance пошла на сделку – была создана новая структура со штаб-квартирой в Соединенных Штатах с названием TikTok Global, которой поручили предоставление услуг приложения пользователям в США и большинству пользователей в других странах мира.

«Мы знаем, как американцы давят на тех, кто находится в их стране, об этом писал в свое время один из создателей Vkontakte и Telegram Павел Дуров», – отметил Зыков. Поэтому, добавил он, нельзя исключить, что появление специальных трендов в TikTok – в том числе нынешнего антироссийского тренда – обязано внешнему воздействию.

«Но надо учесть, что ТikTok – молодая соцсеть, они еще очень многого не понимают, что у них происходит на площадке. Многие вещи, которые отработаны и вычищены на других платформах, например, в Twitter, в TikTok до сих пор спокойно работают, – отметил эксперт. – Речь идет о создании массовых фейков, о публикации картинок с каким-то вызывающим текстом и вовлечении в эту историю большого количества людей через хештеги».

Зыков пояснил: TikTok – это специфическая платформа, где эти технологии работают в десятки, если не в сотни раз лучше, чем в других соцсетях.

«Если одни и те же видео много раз опубликовать, они получают довольно широкие охваты. Их постят довольно много, и люди начинают в это втягиваться, поддакивать, начинают хотеть быть «в тренде», и дальше это начинает идти волной. Понятно, что изначально вброс должен быть не единичным, это должна быть глобальная, продуманная, серьезная работа», – указал эксперт.

«Нельзя упускать и тот факт, что, судя по всему, значительную роль в этом сыграли рекомендательные алгоритмы в TikTok и на других платформах, – в свою очередь отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. – Неслучайно в России разрабатываются меры по их контролю, поскольку такие рекомендации легко разносят вредную и даже опасную информацию, включая конспирологические теории о вакцинации и так далее. Эти рекомендации непрозрачны, за ними не ведется государственный контроль и их могут использовать в различных политических манипуляциях».

Эксперт-американист Малек Дудаков в свою очередь отмечает, что в случае с трендами в TikTok речь, скорее всего, идет не о какой-то волне сообщений, оставленных ботами. Подростки, по всей видимости, включаются в тренд просто «по приколу».

«TikTok – растущая площадка, для информационных кампаний она более чем пригодна, учитывая, как быстро там распространяется любой вирусный контент,

– подчеркнул Дудаков. – После того, как тему войны, которую Россия якобы планирует вести с Украиной, популяризовали, подростки ее подхватили. Они могут даже не знать, где находятся Украина и Россия, но их логика следующая: «Если мы будем использовать соответствующие хештеги, делать что-то по теме, то и наш контент тоже будет в топе».

Схожего мнения придерживается политолог и блогер Максим Кононенко. «Это может быть случайность, а может результат целенаправленной работы. Американские политики уже сделали всё, что они смогли сделать для «популяризации» идеи якобы о готовящейся агрессии России. Если даже уже подростки на это откликаются, причем американские подростки, которые понятия не имеют, где эта Украина, что это, как не политизация? В любом случае пусть лучше война будет в TikTok, нежели настоящая. Пусть молодежь развлекается», – сказал Кононенко.

Впрочем, Зыков напомнил о том, как около трех лет назад алгоритмы Facebook, которые автоматически анализируют активность пользователей этой соцсети (и потом используют этот анализ для рассылок таргетированной рекламы), отметили в качестве интересов 65 тысяч российских пользователей «измену Родине» или «государственную измену».

Под этот странный тег, напоминает эксперт, в русском сегменте соцсети был создан так называемый рекламный кабинет Facebook – инструмент, который позволяет рекламировать товары или услуги пользователям, которые подходят под заданные характеристики. В данном случае под характеристику «измена Родине».

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«Буквально за месяц или два до этого владелец Facebook Марк Цукерберг впервые ходил в Конгресс оправдываться за «вмешательство России в выборы президента США», – отметил собеседник. – Я предполагаю, что к владельцу Facebook подошли местные специалисты спецслужб, попросили послужить родине и сказали, что нужно сделать, чтобы этим русским отомстить: сделать отдельный рекламный кабинет с определенным сегментом».

«У американских спецслужб и разведки есть необходимый технический потенциал, чтобы организовать эту нелепую акцию в TikTok, – отметил Дудаков. – Подобные технологии отрабатывались и во время проведения цветных революций, начиная с Арабской весны. При желании ими можно воспользоваться». В начале прошлого года мы видели, как посредством TikTok активно собиралась молодежь на незаконный митинг, то же самое происходило в YouTube и Facebook, добавил Зыков.

«К сожалению, со стороны США мы видим стремление максимально политизировать и нагнетать панику вокруг украинского кризиса, чтобы использовать это как инструмент давления на нашу страну, – резюмировал депутат Горелкин. – Мы видим, насколько в американских медиа нагнетается эта история. Теперь Вашингтон хочет повлиять и на сознание молодых людей, что абсолютно недопустимо. Это грязные политические технологии».

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