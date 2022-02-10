Взгляд
10 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
Разделы

Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
Перейти в раздел…

Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

Вслед за немцами Макрон отказался поставлять Киеву летальное оружие Thibault Camus/Pool via REUTERS
В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм? Подробности...
Перейти в раздел…

Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

Так эту сцену обмена принято изображать в современном кинематографе "Шпионский мост",Amblin Entertainment
Ровно 60 лет назад произошло событие, ставшее одним из символов противостояния США и СССР – обмен легендарного советского разведчика на американского сбитого летчика. Кто и при каких обстоятельствах предал Рудольфа Абеля, почему смерть предателя до сих пор остается загадкой и какими сложностями сопровождалась уникальная операция по обмену?  Подробности...
Перейти в раздел…

Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

Подростки подхватили запущенный кем-то тренд «войны» с Россией Виталий Аньков/РИА Новости
Десятки тысяч подростков в США в последние дни начали размещать в соцсетях призывы к войне с Россией. Их примеру начали следовать тинейджеры в других странах. Дети из далеких от Европы частей света пишут о «нападении» русских на Украину, даже не зная, где она находится. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд пользователей. Стал ли TikTok новым информационным оружием США? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад не един, Евросоюз – химера

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно среди партий и движений социалистической ориентации во всем мире Россия может и должна находить себе постоянных и искренних союзников. Наш «умеренный консерватизм» должен стать умеренным левым консерватизмом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
То, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Принуждение к модерации

Антон Горелкин
Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме. Подробности...
Перейти в раздел…

Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

Обсуждение: 13 комментариев

"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

Перейти в раздел…

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...

Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
Вы отмечаете китайский Новый год?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия сохранила золото Валиевой на Олимпиаде в Пекине
    Путин поручил МИД добиться от США и НАТО гарантий безопасности Самолет А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенной РЛС Мексика обвинила Испанию в «разграблении» страны Эксперт объяснил нападки в западных СМИ на Валиеву
    Турция осудила Запад за провоцирование паники на Украине У украинской армии возникли проблемы с турецкими беспилотниками Венгрия отказалась размещать дополнительные силы НАТО на своей территории В ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского
    Советник Коля рассказал, как объяснял Горбачеву необходимость НАТО для Европы Американцы не смогли найти Украину на карте Европы Амнистированные боевики ИГ направились в США, Канаду и ЕС Бунтман и Кашин поругались в прямом эфире «Эха Москвы» из-за Украины

    олимпиада в пекине


    МОК прокомментировала публикации о допинг-тесте Валиевой

    поражение легких


    Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом

    экс-глава МИД Австрии


    Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года

    Видео

    МиГ-31К с «Кинжалом»


    Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

    украинский кризис


    Путин и Макрон использовали свой разговор для разных целей

    конфликты с соседями


    Турецкий политолог: Украина в НАТО погибнет как государство

    запрет транзита


    Лукашенко нашел способ мести за американские санкции

    судьба «Северного потока – 2»


    Как США могут избавить Европу от российского газа

    приличное поведение


    Олег Степанов: «Устойчивое развитие» приведет к созданию социалистического концлагеря

    идеальный шторм


    Глеб Простаков: Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

    социальная революция


    Владимир Можегов: Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

    на ваш взгляд


    Вы боитесь заболеть коронавирусом?

    Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

    Подростки подхватили запущенный кем-то тренд «войны» с Россией
    		   10 февраля 2022, 11:10
    Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина,
    Михаил Мошкин,
    Ростислав Зубков

    Десятки тысяч подростков в США в последние дни начали размещать в соцсетях призывы к войне с Россией. Их примеру начали следовать тинейджеры в других странах. Дети из далеких от Европы частей света пишут о «нападении» русских на Украину, даже не зная, где она находится. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд пользователей. Стал ли TikTok новым информационным оружием США?

    В популярной среди тинейджеров во всем мире соцсети TikTok, предназначенной для размещения коротких видео, появился новый тренд – призывы к войне с Россией. Инициаторами волны провокационных сообщений стали американские пользователи. На тысячах аккаунтов, зарегистрированных в США, появились сообщения, на первый взгляд абсурдного и иногда даже шутливого характера. Дети массово снимают видео про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Россией и Украиной.

    «Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свой ролик один из подростков. Его примеру последовали уже тысячи пользователей TikTok – одни снимают видео, другие поддерживают их в комментариях. По этому тренду появилось уже больше 14 тыс. роликов

    В противовес им российские подростки начали заступаться за страну. Сначала они просто оставляли соответствующие комментарии под роликами американцев, после чего принялись снимать свои видео. В одном из них показано, как в российских школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, тогда как американские школьники даже не могут найти Украину и Россию на карте мира.

    Для понимания масштаба явления следует пояснить – глобальная аудитория мобильного приложения TikTok, появившегося совсем недавно, в 2015-м, по состоянию на прошлый год превысила 1 млрд человек, если считать ежемесячных активных пользователей. Около 200 млн аккаунтов зарегистрировано в Соединенных Штатах. Российский сегмент TikTok, по оценке компании «Медиаскоп», составил почти 37 млн пользователей. Таким образом, соцсеть располагает более чем солидным человеческим ресурсом, пригодным для того, чтобы раскрутить тот или иной тренд среди молодежи. По данным статистики, 41% пользователей TikTok – люди от 16 до 24 лет, из них подавляющее большинство ежедневно используют приложение на своем смартфоне.

    TikTok – не американская или европейская, а китайская разработка. Офисы создателя приложения – пекинской компании ByteDance – находятся по всему миру, в том числе и в Москве. К слову отметим, что собственно китайский вариант этой соцсети «Доуинь» и глобальный TikTok работают на разных серверах, так как руководство ByteDance учитывает цензурные ограничения, действующие в КНР.

     

    Тем не менее совсем недавно TikTok была на плохом счету у американского руководства. Летом 2020 года Дональд Трамп в рамках развязанной им торговой войны с Китаем подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» TikTok и другого китайского мобильного приложения WeChat. В указе прошлого президента США «О борьбе с угрозой TikTok» отмечалось, что приложение «автоматически собирает большое количество информации о пользователях», включая «данные о местоположении и историю поиска». В результате возникает угроза доступа Коммунистической партии Китая «к персональной и защищенной копирайтом информации» граждан США.

    Китайская сторона не пошла на конфронтацию. «После того, как Трамп надавил на TikTok, они открыли штаб-квартиру в Америке с американским гражданином», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. В сентябре 2020 года ByteDance пошла на сделку – была создана новая структура со штаб-квартирой в Соединенных Штатах с названием TikTok Global, которой поручили предоставление услуг приложения пользователям в США и большинству пользователей в других странах мира.

    «Мы знаем, как американцы давят на тех, кто находится в их стране, об этом писал в свое время один из создателей Vkontakte и Telegram Павел Дуров», – отметил Зыков. Поэтому, добавил он, нельзя исключить, что появление специальных трендов в TikTok – в том числе нынешнего антироссийского тренда – обязано внешнему воздействию.

    «Но надо учесть, что ТikTok – молодая соцсеть, они еще очень многого не понимают, что у них происходит на площадке. Многие вещи, которые отработаны и вычищены на других платформах, например, в Twitter, в TikTok до сих пор спокойно работают, – отметил эксперт. – Речь идет о создании массовых фейков, о публикации картинок с каким-то вызывающим текстом и вовлечении в эту историю большого количества людей через хештеги».

    Зыков пояснил: TikTok – это специфическая платформа, где эти технологии работают в десятки, если не в сотни раз лучше, чем в других соцсетях.

    «Если одни и те же видео много раз опубликовать, они получают довольно широкие охваты. Их постят довольно много, и люди начинают в это втягиваться, поддакивать, начинают хотеть быть «в тренде», и дальше это начинает идти волной. Понятно, что изначально вброс должен быть не единичным, это должна быть глобальная, продуманная, серьезная работа», – указал эксперт.

    «Нельзя упускать и тот факт, что, судя по всему, значительную роль в этом сыграли рекомендательные алгоритмы в TikTok и на других платформах, – в свою очередь отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. – Неслучайно в России разрабатываются меры по их контролю, поскольку такие рекомендации легко разносят вредную и даже опасную информацию, включая конспирологические теории о вакцинации и так далее. Эти рекомендации непрозрачны, за ними не ведется государственный контроль и их могут использовать в различных политических манипуляциях».

    Эксперт-американист Малек Дудаков в свою очередь отмечает, что в случае с трендами в TikTok речь, скорее всего, идет не о какой-то волне сообщений, оставленных ботами. Подростки, по всей видимости, включаются в тренд просто «по приколу».

    «TikTok – растущая площадка, для информационных кампаний она более чем пригодна, учитывая, как быстро там распространяется любой вирусный контент,

    – подчеркнул Дудаков. – После того, как тему войны, которую Россия якобы планирует вести с Украиной, популяризовали, подростки ее подхватили. Они могут даже не знать, где находятся Украина и Россия, но их логика следующая: «Если мы будем использовать соответствующие хештеги, делать что-то по теме, то и наш контент тоже будет в топе».

    Схожего мнения придерживается политолог и блогер Максим Кононенко. «Это может быть случайность, а может результат целенаправленной работы. Американские политики уже сделали всё, что они смогли сделать для «популяризации» идеи якобы о готовящейся агрессии России. Если даже уже подростки на это откликаются, причем американские подростки, которые понятия не имеют, где эта Украина, что это, как не политизация? В любом случае пусть лучше война будет в TikTok, нежели настоящая. Пусть молодежь развлекается», – сказал Кононенко.

    Впрочем, Зыков напомнил о том, как около трех лет назад алгоритмы Facebook, которые автоматически анализируют активность пользователей этой соцсети (и потом используют этот анализ для рассылок таргетированной рекламы), отметили в качестве интересов 65 тысяч российских пользователей «измену Родине» или «государственную измену».

    Под этот странный тег, напоминает эксперт, в русском сегменте соцсети был создан так называемый рекламный кабинет Facebook – инструмент, который позволяет рекламировать товары или услуги пользователям, которые подходят под заданные характеристики. В данном случае под характеристику «измена Родине». 

    «Буквально за месяц или два до этого владелец Facebook Марк Цукерберг впервые ходил в Конгресс оправдываться за «вмешательство России в выборы президента США», – отметил собеседник. – Я предполагаю, что к владельцу Facebook подошли местные специалисты спецслужб, попросили послужить родине и сказали, что нужно сделать, чтобы этим русским отомстить: сделать отдельный рекламный кабинет с определенным сегментом».

    «У американских спецслужб и разведки есть необходимый технический потенциал, чтобы организовать эту нелепую акцию в TikTok, – отметил Дудаков. – Подобные технологии отрабатывались и во время проведения цветных революций, начиная с Арабской весны. При желании ими можно воспользоваться». В начале прошлого года мы видели, как посредством TikTok активно собиралась молодежь на незаконный митинг, то же самое происходило в YouTube и Facebook, добавил Зыков.

    «К сожалению, со стороны США мы видим стремление максимально политизировать и нагнетать панику вокруг украинского кризиса, чтобы использовать это как инструмент давления на нашу страну, – резюмировал депутат Горелкин. – Мы видим, насколько в американских медиа нагнетается эта история. Теперь Вашингтон хочет повлиять и на сознание молодых людей, что абсолютно недопустимо. Это грязные политические технологии».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •