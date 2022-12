Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал» Почему Европа стала местом сексуального рабства для украинок 3 декабря 2022, 18:01

Фото: Hauke-Christian Dittrich/

DPA/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ООН замалчивает сексуальное насилие над беженками с Украины. Из-за низких социальных пособий украинки вынуждены искать в Европе дополнительные заработки, что увеличивает риски попадания в проституцию и порноиндустрию. По мнению наблюдателей, система приема беженцев в Европе настолько несовершенна, что люди, особенно женщины и дети, оказываются беззащитными. В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ООН в замалчивании Европой информации о сексуальном рабстве беженок с Украины. Дипломат также обратила внимание на заявления жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, экс-омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой и спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен, которые «страстно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин». Между тем реальная угроза украинкам исходит не от России, а поджидает их в Европе, подчеркнула Захарова. Она процитировала заявление министерства равноправия Швеции о том, что беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. «Совсем как в фильме «Лиля навсегда», – указала официальный представитель МИД. По словам Захаровой, шведские СМИ активно распространяли это заявление, публиковали многочисленные репортажи об изнасилованиях украинок, но Киев или международное сообщество на это никак не отреагировали. «А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже. Кулебище, вперед, на Стокгольм!» – пишет Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что по всему миру проходили тематические флешмобы после обвинений российских военных, однако со временем стало понятно, что Зеленская и Паттен «безбожно врут». А Денисова, как подчеркнула Захарова, сама признавалась, что просто наврала, «пытаясь этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию». Паттен вложили в уста «грязный фейк про виагру», отметила Захарова, указав на более позднее признание спецпредставителя генсека ООН в том, что никакой достоверной информацией она не обладает. По данным ЕС, среди более чем 7 млн беженцев с Украины на данный момент 90% составляют женщины и дети, которые особенно уязвимы перед сексуальным насилием и торговлей людьми. В странах Евросоюза жертвы сталкиваются с унижением и широким спектром рисков, от нежелательной беременности и венерических инфекций до психологических и физических травм. На этой неделе председатель комитета Европарламента по правам женщин Роберт Бидрон заявил на слушаниях, что «сотни тысяч украинок стали жертвами торговли людьми». В свою очередь, как сообщала общеевропейская медиа-сеть Euractiv, замдиректора агентства «ООН-женщины» Джо-Энн Бишоп рассказала, что «65% торговли людьми связаны с женщинами, как правило, для сексуальной эксплуатации». «Женщины и девочки сталкиваются с экономическими трудностями и физической незащищенностью», – подчеркнула Бишоп, предупредив, что украинки подвергаются «высокому риску оказаться в сетях проституции или порноиндустрии». По ее словам, этот риск еще больше увеличивается из-за того, что торговцы людьми все чаще вербуют жертв через онлайн-платформы. Испанская газета El Mundo предупреждала ранее, что из-за отсутствия должного пограничного контроля и ненадлежащей регистрации прибывающих беженцев в некоторых странах Евросоюза украинские дети могут стать не только жертвами торговцев людьми, но и мафии. На эту тему Донецкий политолог и историк Владимир Корнилов назвал сексуальное насилие общей проблемой тех схем, которые существуют в Европе для приема украинских беженцев. «Большинство европейских стран зачастую обрекают беженок на занятие проституцией, толкают их на схему sex for bed (секс в обмен на место переночевать)», – рассказал Корнилов. Не лишены изъяна и придуманные в Великобритании программы The Homes for Ukraine (позволяют беженцам с Украины останавливаться в частных домах, например, занять свободную комнату или жилое помещение на срок не менее шести месяцев), которые были скопированы и другими европейскими странами. «Эти программы изначально обрекают многих женщин на авантюрные сделки, беженки вынуждены расплачиваться собой, поскольку не могут оказаться с ребенком на улице», – указал собеседник. Директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич добавляет, что летом британские СМИ публиковали информацию о том, что в места пребывания украинских беженцев «косяками потянулись местные педофилы». Но эта тема не получила продолжения, «потому что «демократическая» западная цензура решила замолчать ее». «Женщины находятся в этих центрах, мягко говоря, не в лучшем психическом состоянии, под давлением обстоятельств они могут соглашаться на занятие проституцией, отдавать в эту сферу своих детей», – рассказал Хавич. По его словам, беженки с детьми оказываются в более суровых условиях. Им чаще не хватает социальных выплат и приходится искать дополнительные источники дохода. «Мать двух маленьких детей, если даже найдет работу, не может пойти на нее, потому что нужно смотреть за детьми. Поэтому возможно выталкивание миллионов людей на рынок проституции», – предупредил эксперт. В Польше, указал Корнилов, украинок встречают сомнительные личности уже на границе. «По сути дела, встречающие проводят «кастинг» среди украинских женщин, особенно выбирая тех, кто приезжает без сопровождения», – подчеркнул Корнилов. Сексуальное насилие, добавляет он, над украинскими беженками в Европе – это серьезная проблема, на которую власти «закрывают глаза». «Но когда Елена Зеленская приезжает в Лондон на встречу с королем Карлом III и рассказывает, что российские жены благословляют своих мужей на то, чтобы те ехали насиловать на Украину – в этот бред европейцы хотят верить, повторяют без всякого критического анализа, даже не выясняя у Зеленской источники этих ложных слухов. Но европейцы тиражируют ложные обвинения, им гораздо легче обвинить Россию, чем заниматься проблемами, которые они сами создают украинским женщинам», – убежден Корнилов. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер тоже отмечает, что с Украины в основном выезжают женщины, потому что мужей не выпускают. «В центрах размещения беженцев условия не сахар. Ситуация осложняется тем, что в Германии и Швеции в этих же центрах находятся беженцы из Афганистана, Сирии и стран Африки. Это в основном молодые мужчины, которые чувствуют себя в Европе совершенно безнаказанно, потому что местные власти бояться обвинений в дискриминации, ущемлении прав. При этом местная полиция не слишком хорошо защищает беженок с Украины», – говорит Шеслер. Она согласна с тем, что женщины бывают вынуждены заниматься проституцией из-за низких социальных пособий. «В некоторых случаях женщины становятся жертвами обманщиков, под заманчивыми предложениями которых кроется работа на панели», – указала она. При этом киевской власти «вообще нет дела до тех людей, которые оказались за границами Украины». «Беженцев миллионы. Только в Польше находится до 2 млн украинцев, в Германии – около миллиона. Но Украина так и не создала никаких государственных органов или структур по защите прав своих граждан за рубежом. Консульства не справляются с таким огромным потоком данных по поводу беженцев», – подытожила Шеслер.