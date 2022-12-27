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27 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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Россия обрела новую устойчивость в агрессивной среде

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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Латвия готовит этническую чистку русского населения

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Венгры на своей собственной стороне

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    Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

    США обсуждают ядерный удар по России
    		   27 декабря 2022, 22:05
    Фото: AP Photo/Los Alamos National Laboratory
    Текст: Евгений Крутиков

    Глава МИД Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением президента России. Кто и на каком уровне в руководстве США обсуждает эту идею, почему к этим угрозам стоит отнестись предельно серьезно и каким будет неизбежный ответ России в случае реализации такого безумия?

    Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства. На это в интервью ТАСС указал глава МИД России Сергей Лавров. Он предупредил, что «если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».

    Лавров прав: такие планы действительно, как он выразился, «вынашиваются». Причем Сергей Викторович практически дословно воспроизвел ту формулировку, которая была в англоязычном оригинале: decapitation strike to kill Putin in the heart of Kremlin. Откуда и в каком контексте вообще взялось столь трогательное утверждение?

    В сентябре в журнале Newsweek был опубликован материал, суть которого сводилась к тому, что в США рассматривают два варианта ответа на якобы «планируемый Россией» ядерный удар по Украине. Вариантов ответа два: первый подразумевает использование американского ядерного потенциала, второй – только конвенциональное оружие. С точки зрения журнала, в Белом доме есть конфликт между Байденом и частью генералов, поскольку Байден якобы предпочитает конвенциональный ответ, а некоторые генералы считают, что надо сразу атомную бомбу использовать.

    В статье все или почти все рассуждения вложены в уста анонимных офицеров Пентагона, разведки, сотрудников администрации и тому подобное. Там есть несколько цитат реальных людей, но большинство – фантомы, проверить существование которых невозможно. Были времена, когда анонимные источники в высших сферах американской элиты действительно существовали, их оберегали и их мнению можно было доверять. Времена эти прошли. Сейчас в западной прессе ссылка на анонимный источник используется в основном для того, чтобы создать видимость осведомленности.

    В тексте Newsweek неназванные американские военные считают, что система ядерного сдерживания жива, нормально работает и ничего в ней менять не надо. И тем не менее они предлагают нанести по России «ограниченный ядерный удар» маломощными атомными боеголовками с ракет «Трайдент», размещенных на подводных лодках – основе американской атомной триады. На этом, по их мнению, ядерная эскалация закончится.

    Другая точка зрения, которую в статье Newsweek озвучивают также не идентифицированные «военные источники», заключается в использовании конвенционального вооружения, то есть тех же самых баллистических и\или крылатых ракет, но без атомной начинки.

    Это не новый план, пару лет назад его качали Пентагон и аффилированные с ним русскоязычные «военные эксперты». Это был период возможного начала новых переговоров по СНВ между РФ и США, и американская сторона тратила много денег на информационное обеспечение своей позиции. Мол, дорогие русские, не надо вам вообще столько ядерного оружия, ибо мы его можем накрыть обычным вооружением. Очиститесь и идите на переговоры по СНВ по наших условиях.

    Рисовались карты этого самого «конвенционального удара» по «центрам принятия решений», в том числе и в глубине территории России.

    Для этого предполагалось задействовать группировки подводных лодок, одна из которых должна была зайти через Северный полюс в Ледовитый океан, а другая стреляла через весь континент из Индийского океана. Можно еще и из Средиземного моря.

    Теперь в это оказались добавлены несколько существенных деталей: операции на земле силами спецназа, кибер- и космические атаки и – внимание – «обезглавливающий удар в самое сердце Кремля». Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ушел от ответа, когда его спросили, что думают об этом плане в Белом доме.

    За последнее время многие привыкли искать за газетно-журнальными публикациями стратегического характера скрытые механизмы. Это, мол, не авторский текст, а послание (или, как еще принято метафорически выражаться – «письмо в бутылке»). Так это или нет, но угроза физического уничтожения президента РФ в США прозвучала, хотя и из никак не верифицированного источника. Ее пару месяцев игнорировали, что может означать, что именно сейчас все это было воспринято всерьез и как угроза, а не как анонимное рассуждение в интеллигентском журнале, который мало кто читает.

    При этом российское посольство в Вашингтоне отреагировало на публикацию практически мгновенно: заявление посольства вышло еще 30 сентября. «В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам».

    Сейчас нет смысла рассуждать о теоретических возможностях американского спецназа проникнуть на территорию РФ или о том, находится ли президент Путин постоянно in heart of Kremlin. В том же тексте в Newsweek обсуждалось множество планов и говорилось, что они все постоянно «на столе» находятся. Можно посчитать этот текст «внутриамериканским», поскольку в нем описываются якобы некие споры между Белым домом или Пентагоном.

    Во всех этих рассуждениях отсутствует самая важная деталь: в ней вообще не упоминается возможная реакция России.

    Читателям Newsweek достаточно того, что у Белого дома и Пентагона есть какие-то планы для «сдерживания России» и «обезглавливающих ударов», а противник – Россия – с их точки зрения, в это время просто сидит и безучастно смотрит. Без какой-либо реакции.

    На самом деле эта реакция совершенно понятна и предсказуема. «После того как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении – прим. ВЗГЛЯД) получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет, остановить их невозможно», – так совсем недавно предельно конкретно описывал мгновенную реакцию России на любой пуск ракет по нашей территории президент Путин. Это, собственно говоря, и есть то, что в системе стратегической стабильности называется «ядерное сдерживание».

    Ни одна сторона не может совершить удар по другой безнаказанно, без риска быть тут же уничтоженной в ответ. 

    Что касается рассуждений о «конвенциональном» (не ядерном) ударе баллистическими ракетами, то в данном случае тоже все предельно просто и неоднократно проговаривалось на самом высоком уровне. За те минуты, в которые будет приниматься решение об ответно-встречном ударе России, никто не будет разбираться, несут американские ракеты ядерные или же обычные боеголовки. Таким образом, любой старт американских баллистических ракет по территории России в течение нескольких минут приводит к глобальной ядерной войне.

    Почему же вообще в американской прессе всерьез высказываются столь самоубийственные сценарии? Допустим, источники издания Newsweek в Белом доме и Пентагоне действительно существуют в природе. Но тогда стоит заметить, что знаменитая американская самоуверенность сильно деформировала представление руководства США о реальности. Может быть, часть американских генералов даже готова представить себе победу в ядерной войне?

    Это плохая иллюзия. Если она действительно овладела американскими генералами и политическим руководством, то все они теперь куда опаснее, чем коллективный Зеленский, который только их подзуживает. И не только для России, но и для всей планеты. Судя по всему, это и есть то послание, которое глава МИД России хочет донести до всего остального мира.

     
     
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