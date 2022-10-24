Почему сербов сильно тревожит готовая «зайти на Украину» дивизия США

Взгляд
24 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:41  |  vz.ru
Разделы

Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
Перейти в раздел…

Шойгу вывел на чистую воду планы Украины с «грязной бомбой»

Шойгу рассказал коллегам из НАТО о планах Киева применить «грязную бомбу»
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США. Он сообщил своим коллегам о готовности властей Украины применить «грязную бомбу». Позже Госдеп США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа официально отказался доверять этой информации. Какие цели преследовала Москва телефонными звонками Шойгу и к каким результатам они привели? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
Перейти в раздел…

США показали готовность нанести ядерный удар по России

Подводная лодка «Западная Вирджиния» U.S. Central Command
Есть ли у Соединенных Штатов возможность мгновенно, в течение нескольких минут нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по России? Десятилетиями принято было считать, что нет, любая атака США вызовет немедленный аналогичный ответ российских вооруженных сил. Но теперь есть основания полагать, что Вашингтон пришел к другому выводу – и нагло демонстрирует это. Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Как стать «зеленым», но не угробить экономику

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Стремительно наращивая производство энергии из возобновляемых источников, Китай делает это без ущерба и даже с пользой для собственной экономики. И этому способствуют несколько важных отличий «зеленой» политики КНР от европейской. Подробности...

Что думают в Донецке о разрушении Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В логике противостояния на Украине всё должно быть подчинено военной целесообразности. Главное – победить. И неважно, сколько инфраструктурных и иных объектов для этого придется разрушить на территории Украины. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Русские ракеты вбомбят Украину в каменный век

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Обама против Украины

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский открестился от Крымского моста

Лиз Трасс всё

Перейти в раздел…

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...

Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Экс-глава Минфина Сунак стал единственным кандидатом на пост премьера Британии
    Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях Ответственный за безопасность Крымского моста замминистра транспорта ушел в отставку Песков назвал причину сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем Шольц заявил о поставках Киеву трех систем ПВО IRIS-T
    ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках Медведев: Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается На Крымский мост завезли все необходимые для ремонта металлоконструкции Водителя элитного такси Maybach зарезал клиент в Москве
    Минобороны сравнило «грязную бомбу» на Украине с провокацией с химоружием в Сирии Киев запланировал массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в РФ В ОП назвали «страшным высказыванием» слова Красовского об украинских детях Путин дал гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди

    «нештатное срабатывание»


    Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»

    «много французов»


    В Николаеве возникли проблемы с алкоголем из-за массового заезда иностранных наемников

    «топить никого не надо»


    Кононенко порекомендовал Красовскому обратиться к психиатру из-за слов об украинских детях

    Видео

    АПЛ «Западная Вирджиния»


    США показали готовность нанести ядерный удар по России

    единый алфавит


    Турция имеет далеко идущие планы на пространство бывшего СССР

    смешанные единоборства


    Россия вырастила династию чемпионов боевых искусств

    проект «Сфера»


    Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    деколонизация


    Кубатбек Рахимов: Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

    сфабрикованное обвинение


    Герман Садулаев: Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

    консервативная трансформациия


    Игорь Караулов: Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

    на ваш взгляд


    Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?

    Почему сербов сильно тревожит готовая «зайти на Украину» дивизия США

    101-я дивизия – это легкая пехота
    		   24 октября 2022, 18:00
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Евгений Крутиков

    «Мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране». Такими словами президент Сербии Александр Вучич прокомментировал размещение подразделения одной из американских дивизий в Румынии. Чем знаменита эта дивизия, как она внезапно появилась вблизи украинской границы и почему это настолько беспокоит сербское руководство?

    Размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает агентство TANJUG.

    «Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. <…> Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое самое лучшее подразделение, <…> привезли в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», – сказал Вучич.

    Он также заявил, что стороны придерживаются противоположных позиций и никто не собирается уступать. «И мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране», – добавил Вучич.

    Часть 101-й воздушно-десантной дивизии армии США «Кричащие орлы» прибыла в Европу впервые за десятки лет. Ее командиры заявили CBS News, что они переброшены для защиты НАТО, но «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины». 4,7 тысяч американских десантников разместились в Румынии примерно в пяти километрах от украинской границы.

    «Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. <...> Мы легкая пехота, но опять же, мы приносим эту мобильность для авиации и воздушных атак», – сказал заместитель командующего дивизией бригадный генерал Джон Любас.

    Формально 2-й батальон 101-й дивизии участвует в совместных с румынскими войсками учениях, но тон высказываний американских офицеров не оставляет сомнений в том, что десантники останутся в Румынии на постоянной основе. Они «усилят южный фланг НАТО». Объясняется это тем, что, по американской логике, одной из целей Российской армии на Украине является занятие всего побережья Черного моря с выходом на румынскую границу. А Румыния – член НАТО, который в таком случае нуждается «в защите».

    «Я считаю, что то, что у нас сейчас здесь американские войска, это как если бы союзники уже были б в Нормандии до всяких врагов», – несколько путано высказался румынский генерал-майор Лулиан Бердила. А американский полковник Эдвин Мэттхэйдесс (Matthaidess), командир этого самого 2-го батальона, заявил, что

    со своего командного пункта они могут «близко наблюдать» за российскими войсками, «строить тренировочные задания против» того, как ведут себя русские.

    Вообще-то от Румынии до Херсона далековато, в бинокль не видать ничего. Попытки американских вертолетов полетать над Черным морем не наблюдались. Скорее всего, полковник имел в виду электронное наблюдение и какую-то форму кооперации с украинцами. В любом случае сейчас батальон Мэттхэйдесса – самая приближенная к России и к зоне СВО американская воинская часть. «Мы готовы воевать хоть сегодня вечером», – сказал полковник Мэттхэйдесс.

    101-я воздушно-десантная дивизия носит в своем названии слово airborn по традиции. С парашютом уже давно никто не прыгает. Но это подразделение повышенной готовности и высокой степени мобильности. Оно заточено на переброску в любою точку мира на самолетах военно-транспортной авиации в качестве авангарда. Это действительно легкая пехота, в ее штатном расписании вовсе нет танков.

    Надо сказать, что 101-я – самое раскрученное и распиаренное Голливудом американское тактическое соединение. Это именно она показана в «Спасти рядового Райана», «Охотнике на оленей», «Братьях по оружию» и даже в каком-то из «Трансформеров». Последний раз на земле с противником «Кричащие орлы» (они же в разговорной речи «Задыхающиеся цыплята», Choking Chickens, и «Блюющие канюки», Puking Buzzards) встречались в иракском Курдистане в 2003 году.

    В Сербии пристально следят за тем, как в соседнюю Румынию постоянно прибывают дополнительные части НАТО. Такое соседство нервирует Белград. Вучич и его окружение полагают, что если события будут развиваться неконтролируемо вплоть до прямого столкновения ВС РФ и НАТО, сербам тоже достанется. При этом Белград не может себе позволить держать дополнительные воинские подразделения еще и на румынской границе. По Дунаю стоит лишь завеса, предназначенная в основном для охраны плотин Джердапских гидроэлектростанций в Железных воротах.

    Вучич часто высказывается о том, о чем другие от греха подальше молчат, считая, что высказанная мысль материальна. Опасность прямого столкновения между российскими и американскими войсками растет с каждым американским солдатом, передислоцированным в Восточную Европу. Пусть даже это сейчас и кажется нелепой и опасной фантастикой. 

    Но в таком случае Сербия не сможет остаться в стороне, даже если очень захочет. Пророссийский анклав в центре Европы, то есть в тылу 101-й дивизии США, американцам не нужен.

    На Белград и так оказывается серьезное политическое давление, а в случае резкой эскалации в Восточной Европе никто с сербами церемониться не будет. Примечательно, что Вучич произнес все это на съезде правящей партии. То есть это высказывание не про Россию, Украину и вообще не про внешнюю политику. Это про то, что ждет собственно Сербию.

    В такой обстановке Белград, скажем так, несколько острее, чем другие, реагирует на потенциальную угрозу эскалации. И дело не в повышенной эмоциональности балканских народов по сравнению с северянами-европейцами. Просто из какого-нибудь Мадрида или даже Вены плохо просматривается та угроза, которую несет пребывание 101-й дивизии США в пяти километрах от украинской границы. Пусть даже это миссия в основном разведывательная и состоит из батальона легкой пехоты.

    Мы ведь совершенно не знаем, что именно подразумевают бригадный генерал Любас и полковник Мэттхэйдесс под «угрозами для стран НАТО» и где у них начинается тот самый «дюйм земли НАТО», который они намерены защищать. И какие у них приказы от вышестоящего командования. Тут не только эмоциональный Александр Вучич занервничает. И он, кстати, ведет себя вполне адекватно. Он спокойно рассматривает угрозы для его государства. Только и всего.


     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •