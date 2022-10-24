Почему сербов сильно тревожит готовая «зайти на Украину» дивизия США

«Мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране». Такими словами президент Сербии Александр Вучич прокомментировал размещение подразделения одной из американских дивизий в Румынии. Чем знаменита эта дивизия, как она внезапно появилась вблизи украинской границы и почему это настолько беспокоит сербское руководство?

Размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает агентство TANJUG.

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. <…> Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое самое лучшее подразделение, <…> привезли в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», – сказал Вучич.

Он также заявил, что стороны придерживаются противоположных позиций и никто не собирается уступать. «И мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране», – добавил Вучич.

Часть 101-й воздушно-десантной дивизии армии США «Кричащие орлы» прибыла в Европу впервые за десятки лет. Ее командиры заявили CBS News, что они переброшены для защиты НАТО, но «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины». 4,7 тысяч американских десантников разместились в Румынии примерно в пяти километрах от украинской границы.

«Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. <...> Мы легкая пехота, но опять же, мы приносим эту мобильность для авиации и воздушных атак», – сказал заместитель командующего дивизией бригадный генерал Джон Любас.

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Формально 2-й батальон 101-й дивизии участвует в совместных с румынскими войсками учениях, но тон высказываний американских офицеров не оставляет сомнений в том, что десантники останутся в Румынии на постоянной основе. Они «усилят южный фланг НАТО». Объясняется это тем, что, по американской логике, одной из целей Российской армии на Украине является занятие всего побережья Черного моря с выходом на румынскую границу. А Румыния – член НАТО, который в таком случае нуждается «в защите».

«Я считаю, что то, что у нас сейчас здесь американские войска, это как если бы союзники уже были б в Нормандии до всяких врагов», – несколько путано высказался румынский генерал-майор Лулиан Бердила. А американский полковник Эдвин Мэттхэйдесс (Matthaidess), командир этого самого 2-го батальона, заявил, что

со своего командного пункта они могут «близко наблюдать» за российскими войсками, «строить тренировочные задания против» того, как ведут себя русские.

Вообще-то от Румынии до Херсона далековато, в бинокль не видать ничего. Попытки американских вертолетов полетать над Черным морем не наблюдались. Скорее всего, полковник имел в виду электронное наблюдение и какую-то форму кооперации с украинцами. В любом случае сейчас батальон Мэттхэйдесса – самая приближенная к России и к зоне СВО американская воинская часть. «Мы готовы воевать хоть сегодня вечером», – сказал полковник Мэттхэйдесс.

101-я воздушно-десантная дивизия носит в своем названии слово airborn по традиции. С парашютом уже давно никто не прыгает. Но это подразделение повышенной готовности и высокой степени мобильности. Оно заточено на переброску в любою точку мира на самолетах военно-транспортной авиации в качестве авангарда. Это действительно легкая пехота, в ее штатном расписании вовсе нет танков.

Надо сказать, что 101-я – самое раскрученное и распиаренное Голливудом американское тактическое соединение. Это именно она показана в «Спасти рядового Райана», «Охотнике на оленей», «Братьях по оружию» и даже в каком-то из «Трансформеров». Последний раз на земле с противником «Кричащие орлы» (они же в разговорной речи «Задыхающиеся цыплята», Choking Chickens, и «Блюющие канюки», Puking Buzzards) встречались в иракском Курдистане в 2003 году.

В Сербии пристально следят за тем, как в соседнюю Румынию постоянно прибывают дополнительные части НАТО. Такое соседство нервирует Белград. Вучич и его окружение полагают, что если события будут развиваться неконтролируемо вплоть до прямого столкновения ВС РФ и НАТО, сербам тоже достанется. При этом Белград не может себе позволить держать дополнительные воинские подразделения еще и на румынской границе. По Дунаю стоит лишь завеса, предназначенная в основном для охраны плотин Джердапских гидроэлектростанций в Железных воротах.

Вучич часто высказывается о том, о чем другие от греха подальше молчат, считая, что высказанная мысль материальна. Опасность прямого столкновения между российскими и американскими войсками растет с каждым американским солдатом, передислоцированным в Восточную Европу. Пусть даже это сейчас и кажется нелепой и опасной фантастикой.

Но в таком случае Сербия не сможет остаться в стороне, даже если очень захочет. Пророссийский анклав в центре Европы, то есть в тылу 101-й дивизии США, американцам не нужен.

На Белград и так оказывается серьезное политическое давление, а в случае резкой эскалации в Восточной Европе никто с сербами церемониться не будет. Примечательно, что Вучич произнес все это на съезде правящей партии. То есть это высказывание не про Россию, Украину и вообще не про внешнюю политику. Это про то, что ждет собственно Сербию.

В такой обстановке Белград, скажем так, несколько острее, чем другие, реагирует на потенциальную угрозу эскалации. И дело не в повышенной эмоциональности балканских народов по сравнению с северянами-европейцами. Просто из какого-нибудь Мадрида или даже Вены плохо просматривается та угроза, которую несет пребывание 101-й дивизии США в пяти километрах от украинской границы. Пусть даже это миссия в основном разведывательная и состоит из батальона легкой пехоты.

Мы ведь совершенно не знаем, что именно подразумевают бригадный генерал Любас и полковник Мэттхэйдесс под «угрозами для стран НАТО» и где у них начинается тот самый «дюйм земли НАТО», который они намерены защищать. И какие у них приказы от вышестоящего командования. Тут не только эмоциональный Александр Вучич занервничает. И он, кстати, ведет себя вполне адекватно. Он спокойно рассматривает угрозы для его государства. Только и всего.