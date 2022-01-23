Правда о Крыме вызвала истерику в Германии

Главком ВМС Германии ушел в отставку после высказывания о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. В Киеве сразу же потребовали от правительства ФРГ публичного опровержения его слов, заявив, что «Крым утрачен только в воображении вице-адмирала». Почему констатация реального положения дел вызвала столь категоричную реакцию в Германии и как на это повлияли резкие заявления Украины?

В субботу в ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». Он также назвал «нонсенсом» то, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины. По его словам, Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю. Шенбах отметил, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает».

Сразу после этого на Украине потребовали публичного опровержения высказываний командующего ВМС ФРГ со стороны правительства страны. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что такие высказывания подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, «Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала, а Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров».

Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии. Руководитель военного ведомства Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник. При этом сам главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой».

Тем временем Минобороны Германии открестилось от слов главкома ВМС ФРГ о Крыме. Представитель ведомства отметил, что «высказывания Шенбаха по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства обороны ФРГ, и главком ВМС страны получит возможность высказаться перед генеральным инспектором бундесвера». Однако чуть позже немецкое издание Bild сообщило, что Шенбах подал в отставку.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник счел данную меру за высказывания о Крыме недостаточной. По его словам, произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии», передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Welt. Мельник также провел параллель с временами национал-социализма. «При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», – пояснил он.

Также украинский посол назвал слова главкома ВМС ФРГ «циничным преуменьшением серьезности противоправной оккупации Крыма и высокомерной постановкой под вопрос суверенитета Украины». Позднее бывшего главкома ВМС Германии внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также за «участие в попытках легализации оккупации» полуострова, который Киев считает своей территорией.

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Примечательно, что читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали главкома ВМС Германии. «Слова вице-адмирала – это правда, или Украина считает, что Россия вернет Крым. Точно так же Израиль не вернет Сирии Голанские высоты. Украина взвинчивает ситуацию и пытается втянуть в этот кризис Германию, чтобы остановить запуск газопровода «Северный поток – 2», – приводит мнение пользователя Bbz РИА «Новости».

«И снова Украина вызвала немецкого посла. Причина: слова немецкого адмирала в Индии. Агрессивную антинемецкую политику Украины я считаю деструктивной. Так не приобретаются друзья или союзники», – указал jedermann. «Адмирал Шенбах просто сказал вслух то, о чем думает большинство. Крым остается российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры – ЕС, НАТО, еврозону. В военном отношении там нечего ловить», – отметил Adrian-FAI.

«Тот, кто верит, что Россия вернет Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый», – подчеркнул firmus. «Если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия, естественно, должна сказать нет. У нас достаточно фальшивых друзей», – выразил мнение Partytime.

«Нравится это Украине или нет, но Крым для нее ушел, он – российский, адмирал прав и говорит верно»,

– заключил другой пользователь.

«Минута откровенности дорого обошлась вице-адмиралу Шенбаху. Отправляется в отставку за свои слова о том, что Крым не вернется Украине, а президенту России Владимиру Путину надо оказать уважение», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

Комментируя ситуацию, эксперт с иронией отметил, что в нынешней «предвоенной обстановке» главнокомандующему ВМС Германии следовало думать над тем, что говорить вслух, «даже если правду сказал и даже если многие на самом деле так думают». «Забавно, что выступил он с этим в Индии, то есть там, где на всю европейскую возню смотрят с некоторым изумлением: ребята, вы о чем? Сейчас вообще-то другие проблемы в мире...», – обратил внимание Лукьянов.

«Вспоминается история федерального президента Хорста Келера, который после визита в Афганистан в 2010 году имел неосторожность сказать, что Германия, как глобальная экспортная держава, имеет интересы по всему миру и должна быть готова их защищать разными средствами вплоть до военных. Спорить с этим трудно было даже тогда, и тем более это стало почти очевидным сейчас, но Келера просто затравили, и в итоге он ушел в отставку. Не только из-за этого, но в значительной степени», – заметил эксперт.

«Как говорил жандармский полковник Мерзляев в рязановском «О бедном гусаре замолвите слово»: «Не надо, как лучше, надо, как положено». Говори, как велено господствующим нарративом, не умничай, иными словами»,

– указал Лукьянов.

Германский политолог Александр Рар считает, что ситуация с вице-адмиралом Шенбахом – результат истерики в правящих кругах Запада и в частности в Германии на фоне алармистских сообщений о «возможном» вторжении России на Украину. «Трудно объяснить происходящее. Складывается ощущение, будто Россия уже оккупировала Украину. При этом она даже не переходит украинскую границу. Но на протяжении уже двух недель западные политики находятся в нервном состоянии, заточили ножи и придумали, какие санкции будут вводить против Москвы», – пояснил эксперт.

«Распространению этой истерии способствуют и западные СМИ. На страницах изданий только и звучат воинственные призывы из разряда «мы ударим по России в случае эскалации ситуации на Украине», но Россия не нападает на Украину. Это приводит к абсолютно истерической реакции, когда может произойти все что угодно».

«Отсюда – непрофессиональные заявления и поступки немецких политиков. Как только человек такого ранга, как Шенбах, осторожно высказывает предложение об уважительном отношении к Владимиру Путину и говорит, что вина на Украине, западные СМИ и политики направляют свою энергию против него. Они не могут ударить по России, поэтому ищут здешних «врагов» – людей, которые осмеливаются высказываться в поддержку России», – поясняет политолог.

«То же самое мы наблюдали в 2014 году во время украинского кризиса. Я вижу, как немцев возмутило дальнейшее развитие истории с вице-адмиралом и то, что его вынудили подать в отставку. Сейчас немецкие СМИ на первых страницах публикуют высказывания украинского посла, который заявил, что этого недостаточно, что человека нужно не просто уволить, а наказать еще больше. Это истерика, иначе нельзя описать», – уверен Рар.

«Надо признать, что политика Украины дает свои плоды. На немцев можно морально надавить. «Вы нас не защищаете», «вы напали на нас во время Второй мировой войны» – эти заявления мы уже слышали от украинского посла ранее.

«Это поколение нынешних политиков, которое абсолютно непрофессионально себя ведет, выросло в каких-то других мечтах. Они используют такие методы, как запугивание, давление, намерение пристыдить. Все это создается искусственно. А немецкие политики при этом чуть ли не извиняются перед Украиной и не знают, что делать», – анализирует собеседник.

«Позицию Шенбаха разделяют только в низах, в тех кругах, которые ничего не решают. Среди них – простые люди, которые пишут письма в редакции. Позиция популярна и среди людей, которых выкинули из политики или которых не подпускают к ней. Но в правящих элитах дела обстоят ровным счетом наоборот. Военного запугали так, чтобы никто более не посмел говорить то, что расходится с официальной позицией правительства Германии», – заключил Рар.

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