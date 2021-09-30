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30 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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Зураб Джавахадзе/ТАСС
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
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Грузины и украинцы злят Старую Европу

Безвизовый режим ЕС с рядом стран бывшего СССР может оказаться под угрозой Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
И в Европе, и в странах бывшего СССР бросились опровергать главную сенсацию последних суток – о возможности отмены безвизового режима ЕС с Украиной, Грузией и Молдавией. Почему это опровержение на самом деле ничего не опровергает, какие претензии предъявляет Европа к выходцам из этих стран и почему безвиз не ликвидирован до сих пор? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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    Грузины и украинцы злят Старую Европу

    Безвизовый режим ЕС с рядом стран бывшего СССР может оказаться под угрозой    30 сентября 2021, 11:12
    Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    И в Европе, и в странах бывшего СССР бросились опровергать главную сенсацию последних суток – о возможности отмены безвизового режима ЕС с Украиной, Грузией и Молдавией. Почему это опровержение на самом деле ничего не опровергает, какие претензии предъявляет Европа к выходцам из этих стран и почему безвиз не ликвидирован до сих пор?

    Радио «Свобода*» со ссылкой на внутренние документы ЕС сообщает новость, которая сразу сильно не понравилась подающим надежды демократиям из Ассоциированного трио (Грузия, Молдавия, Украина): над безвизом сгущаются тучи. Причина – злоупотребления со стороны граждан этих стран: еврочиновники заявляют о случаях незаконного проживания, массовых попытках необоснованно получить убежище/статус беженца и т. п.

    Напомним: граждане Молдавии пользуются безвизовым режимом при пересечении таможенной границы ЕС с 2014 года, Грузия и Украина – с 2017-го. А само предоставление безвиза стало наиболее значимым достижением проекта «Восточное партнерство». Так что его приостановка фактически будет означать сворачивание евроассоциации для этих постсоветских республик. 

    Накопились вопросы

    Мы привыкли говорить «ЕС» и использовать эту аббревиатуру как синоним Европы, хотя этот конструкт объединяет два сильно непохожих региона: так называемые Старую и Новую Европу. К последней относятся государства Центральной Европы, а также республики Прибалтики.

    Вопрос подняли страны «старой Европы» - Германия, Франция, Италия, Бельгия. В числе претензий говорится о том, что рост запросов на предоставление убежища в ФРГ со стороны граждан Молдавии вырос на рекордные 429% (июнь-август 2019 к июню-августу 2021 гг). Италия пеняет Молдавии на то, что она и соседние с ней страны ЕС стали маршрутами для торговцев людьми. Причём именно безвиз для граждан Молдавии, якобы, делает возможной саму цепочку такой торговли. Бельгия, Франция - всё как под копирку. Разве что Франция больше страдает от грузин, чем от молдаван. И даже Чехия заявила о резком росте ходатайств о предоставлении убежища сразу от всех трёх стран. Хотя как раз для Чехии отмена безвиза для граждан той же Украины куда как невыгодна.

    Казалось бы - какая проблема в том, что граждане Молдавии, Украины и Грузии просят убежища? Оказывается, в соглашении о безвизе оговорено, что рост таких ходатайств более чем на 50% (год к году), увеличение случаев незаконного пребывания на территории ЕС, а также отказы в процедуре реадмиссии - всё это может стать основанием для приостановки безвиза.  

    Птицы - в тёплые края, молдаване - в Берлин

    Суть противоречий между Старой и Новой Европой не нова. Молдаване, грузины и украинцы просят используют безвиз для трудовой миграции в Польшу, Чехию, Прибалтику. Технически это тоже является нарушением, поскольку безвиз сам по себе не даёт доступа к рынку труда. Но власти Польши давно закрывают на это глаза, лишь бы украинцы оставались в Польше и не ехали дальше на Запад.

    Хотя и эту препону уже давно научились обходить. Гастарбайтеры получают рабочие визы тех же Польши и Чехии, а с ними, в статусе командированных от рекрутинговых компаний, могут работать по всей территории ЕС. Да и дефицит рабочей силы из-за карантинных ограничений тоже смягчил многие запреты.

    Но если Новая Европа от такой миграции получает прибавку к росту ВВП, то у Старой - сплошные проблемы. Во-первых, двойной удар по рынку труда. Если прежде в Германию ехали работать поляки, то теперь этот поток вырос (на родине поляков заменили украинцы). Да и сами украинцы быстро понимают, что вместо 2,5-3 тыс. злотых в Польше можно зарабатывать 1,5 тыс. евро в Германии.

    Вторая проблема уже озвучена: именно Старая Европа получает вал просьб об убежище. Доходит до смешного: СМИ пишут о том, что для молдаван это стало способом зимовки. Люди целыми семьями едут в Германию, живут там 2-3 месяца, получают пособие, пока рассматриваются их ходатайства, а потом возвращаются домой. В активе - остатки пособия и экономия на оплате коммунальных услуг. «Моя жена приходит и просит убежища. За два месяца мы получаем 900 евро [150 евро на человека в месяц - vz.ru], потом возвращаемся», - откровенничают сами лже-беженцы. А вот семья из 10 человек может рассчитывать на пособие размером до 4200 евро. В итоге, по данным ведомства по делам беженцев, до 60% заявлений о получении убежища, поданных в Берлине - от граждан Молдавии. 

    «Никто из них не получит никакого убежища, это абсолютно ясно! ...Они нашли лазейку, через которую можно пролезть - и используют ее... Я думаю, что это наша обязанность - позаботиться о том, чтобы это прекратилось», - горячится депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии и председатель Германо-молдавского форума Фриц Фельгентрой.

    А нас за що?

    Сами члены Ассоциированного Трио такой постановкой вопроса очень удивлены. «Грузия полностью выполняет взятые на себя обязательства, никакого механизма приостановки «безвиза» не будет», - считает министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

    Украинские дипломаты повторяют слово в слово. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко говорит, что «никаких причин для такого решения нет и не может быть» и обращает внимание на то, что официальных сигналов Киев не получал.

    Более того, даже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который 29 сентября прилетел в Кишенёв, сходу успокоил молдаван: «Я обратился в Федеральное министерство внутренних дел и узнал, что новость не соответствует действительности. Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима».

    Вода камень точит

    Но тут нужно разделять сущности. Текущей угрозы безвизу, похоже, действительно нет. Но существование самого документа Штайнмайер не отвергал и фейком называл не его, - а угрозу скорой отмены безвиза.

    С другой стороны, той же Украине впервые предъявили претензии уже в 2018 году, через полтора года после подписания акта в Страсбурге. В 2019 году в Эстонии заявили, что не собираются идти на такой шаг в отношении Украины (а почему тогда вообще об этом заговорили, видимо, не просто так?). 

    Спустя год причиной возможной отмены были названы проблемы с работой антикоррупционных органов на Украине. Примечательно, что МИД Украины тогда отреагировал точь-в-точь как теперь: мол, мы официальных сигналов не получали. Да, но в том то и дело: официальный сигнал - это финальный шаг, когда всё по сути решено. А до этого идут неофициальные: ребята, есть проблемы, вам лучше что-то с этим сделать. Не злите нас лишний раз, не процируйте на резкие шаги.

    Кроме уже озвученного противостояния Старой и Новой Европы есть как минимум ещё одна линия конфликта: разный подход к проблеме (трудовой) миграции у различных политических сил Германии. Консерваторы, как можно ожидать, выступают за максимальное ограничение допуска в страну мигрантов и рабочей силы из-за пределов ЕС. Но против них играет демография: население Европы стареет, а естественный прирост не компенсирует уходящих на пенсию. По оценке ВБ, в течение ближайших 10 лет дефицит одних только водителей грузовых автомобилей в Германии составит до 150 тыс. человек. В Европе в целом этот показатель доходит до 500 тыс., а ведь есть и другие специальности.

    Вопрос лишь в том, нужно ли сохранять безвиз со странами Трио, чтобы закрывать постоянные и сезонные вакансии в странах ЕС? А также не станет ли массовое использование молдаванами и украинцами слабых место миграционной политики ЕС удобным поводом для возврата к визовой политике и целевому привлечению рабочей силы?

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента


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