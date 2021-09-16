Для отражения «российской агрессии» Латвия нагоняет страх на женщин и детей

Взгляд
16 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:41  |  vz.ru
Разделы

Европа и Украина могут замерзнуть

Европе предстоит пережить тяжелую зиму РИА Новости
Газовый рынок Европы пережил паническую атаку. В прошлом году что-то похожее произошло с нефтью. Только черное золото упало в отрицательную плоскость, а голубое – взлетело до небес. Газ в Европе в моменте дошел до 960 долларов за тысячу кубометров. Такого история Евросоюза еще не знала. Дефицит газа этой зимой может привести Европу и Украину к чрезвычайной ситуации в энергетике. Как могут развиваться события при самом страшном «идеальном шторме»? Подробности...
Перейти в раздел…

Американский генерал предал Трампа или всю Америку

Сомнительно, что генерал Милли (справа) предал Родину, но Трампа он точно предал Ron Sachs/picture alliance/Consolidated/ТАСС
В последние дни президентства Дональда Трампа США и Китай были близки к ядерной войне. По крайней мере, в этом убежден наиболее высокопоставленный генерал американской армии Марк Милли. Сейчас его откровения – главная новость в США. Но о чем на самом деле идет речь – о смелом генерале, предотвратившем войну, или о предателе, который решил поучаствовать в другой войне – информационной? Подробности...
Перейти в раздел…

«Менять башни и чиновников». Как водный вопрос испортил жизнь в Пензе

Водопроводная башня – одна из проблем, которые требуется решить в селе Большая Елань Кирилл Кухмарь/ТАСС
Как сделать так, чтобы из крана текла вода, да при этом чистая, а не цвета апельсина? Почему в Пензенской области вот уже много лет не решается проблема водоснабжения, что заметил даже Владимир Путин? Спецкор газеты ВЗГЛЯД на месте убедился, что дело отнюдь не только в износе труб, насосов и водопроводных башен. Подробности...
Перейти в раздел…

США создали военный блок против Китая, унизив Францию

США и Британия привязали к себе Австралию, разругавшись с Францией Kockums AB/Wikipedia
Решение США, Британии и Австралии создать новый оборонный альянс обернулось скандалом. Париж счел последовавший разрыв 66-миллиардного контракта на постройку подлодок для ВМС Австралии в пользу американцев «ударом в спину» (кара за «Мистрали»). ЕС и вовсе ничего не знал о договоренностях партнеров по НАТО, а Китай увидел в новом блоке угрозу всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Зачем был создан AUKUS и почему России его создание отчасти выгодно? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». Подробности...

Европарламент пытается напугать ежа

Анастасия Рудницкая
Анастасия Рудницкая, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки
Можно говорить не только о готовящихся провокациях внутри самой страны, но и о том, что Евросоюз готовится уже со своей стороны закрыть «железный занавес», оставив Россию в полной изоляции, и лишить ее членства в международных организациях: например, в таких, как Парламентская ассамблея Совета Европы. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Введение виз со Средней Азией создаст массу новых проблем

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Резонансное преступление выходцев из Таджикистана снова подняло вопрос о необходимости введения полноценного визового режима с нашими южными соседями. Режима, который не решит ни одну из проблем, которые возникают из-за мигрантов, но при этом еще и добавит новые. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Перейти в раздел…

С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
Подробности...

В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
Подробности...

Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
  • Да

  • Нет

  • Еще не решил
Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
  • Только сам мигрант

  • Мигрант и его работодатель

  • Мигрант и его диаспора
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Цена на газ в Европе продолжила падение
    МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы Посольство в Риге потребовало расследовать осквернение советского памятника Центробанк заявил об отсутствии планов по ограничению ипотечного кредитования Побит полувековой рекорд по числу пилотируемых кораблей на орбите
    Россия назвала политизированным отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму Климов сказал, что мешает Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore «Коммунисты России» выступили против «Умного голосования» Названа причина низкого урожая пшеницы в России
    Москва призвала Прагу освободить Франчетти Мать жертвы катастрофы MH17 обвинила Киев в уходе от ответственности Премьер Грузии назвал Саакашвили «активным потребителем наркотиков» Полиция начала проверку после нападения пумы на пенсионерку в Пермском крае

    «крупнейшая катастрофа»


    Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением

    новая опасность


    В США призвали не шутить с российской армией

    бурая гниль


    Обнаружен возбудитель опасного вируса в фруктах из Грузии

    Видео

    экспортные поставки


    Украина мешает экспорту российской пшеницы

    поиски углеводородов


    Лукашенко почуял в недрах Белоруссии нефть

    цены на газ


    Европа и Украина могут замерзнуть

    преступность гастарбайтеров


    Чем России полезен арабский опыт контроля мигрантов

    нелегальные мигранты


    Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

    цивилизационная многоукладность


    Евгений Фатеев: Аполитичность – это и есть политика

    переименование городов


    Андрей Манчук: Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

    живая история


    Герман Садулаев: Память о прошлом хранят только «заброшки»

    на ваш взгляд


    Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?

    Для отражения «российской агрессии» Латвия нагоняет страх на женщин и детей

    Вот такие сцены боевых действий можно было увидеть на рижских улицах    16 сентября 2021, 18:00
    Фото: Obozrenie/Youtube
    Текст: Валентин Жуков

    «Позор, что в мирное время позволяют стрелять в городе, вызывая страх у граждан». «Стрелять из автоматов над головами у мамочек с детьми в центре Риги – это какое-то особое извращение». Действия латвийских военных вызвали в стране массовое возмущение. Что же заставило проводить учения прямо на городских улицах и причем тут «отражение российской агрессии»?

    Сентябрьский день в Риге. По улице идет молодая женщина, неся на руках ребенка. Когда она на перекрестке улиц Сколас и Элизабетес проходит мимо одного из домов, грохочет выстрел. У двери дома притаился солдат в полной боевой экипировке, с вымазанным темным гримом лицом – он бьет из своей винтовки поверх голов прохожих. Перепуганный малыш визжит, женщина в ужасе дергается и восклицает по-русски: «Не стреляй!». Поблизости раздается очередь из автомата.

    Один из рижских парков. Посетители парка и проезжающие мимо автоводители видят солдата в форме и каске, который, опершись ногой на невысокую металлическую оградку, на кураже бьет очередью из автомата в воздух. Бойцы с пулеметами лежат на тротуаре и, пристроив оружие на пороге одного из домов, выцеливают кого-то за углом. Группа солдат бежит по людной улице – и рижане снимают вояк на свои смартфоны. Солдаты прячутся за машинами, влезают в окна домов, лупят из автоматов по окнам – а мимо ходят, бегают, ездят на самокатах и велосипедах мирные люди.

    Можно представить, что это съемки какого-нибудь кинобоевика. Но нет, все это всерьез – в Латвии идут общевойсковые учения Namejs-2021 (названы в честь вождя средневековых латышей по имени Намейсис), по полной программе зацепившие и Ригу.

    Стрельба в центре города

    Автор видеоролика, молниеносно разлетевшегося по соцсетям – рижский дизайнер Влад Ковин. Он рассказал журналистам: «Я был в курсе, что идут учения и в какие-то дни по городу можно будет увидеть "экшн". Но тут все равно получилось так, что мы вышли из-за угла и внезапно увидели эту картину – всю и сразу. Это дико громко, довольно реалистично, но ощущения очень странные… Вокруг до фига людей, прохожих, и одновременно стрельба, эти их перебежки и валяния на земле. Короче, дико странно все это в комплексе выглядит.

    На видео с женщиной солдат стоит за углом, а люди идут по тротуару и абсолютно не ожидают автоматную очередь над ухом. И вот в кадр не все попало, но он дал очередь ровно в тот момент, когда они с ребенком выходили из-за угла. Это было не специально, конечно, но вышло некрасиво, мягко говоря».

    Журналисты обратились за разъяснениями в министерство обороны Латвии. Ведомство прислало свой комментарий: «Все учения Национальных вооруженных сил организованы в полном соответствии с правилами безопасности. Общественность также всегда информируется о предстоящих учениях и возможном шуме – как это было сделано и в этот раз. Однако во время учений могут возникать и непредвиденные ситуации. В данном случае не было цели напугать горожан. В таких тренировках используются только холостые патроны, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих. В данном случае также использовались холостые патроны, и эта ситуация была досадным недоразумением, за что мы приносим извинения».

    Министерство обороны призывало общественность отнестись к маневрам на улицах Риги «с пониманием». Но многие рижане делать этого не захотели. Дело в том, что совсем недавно стало известно: в ходе тех же самых учений Nameis-2021 пострадали трое военнослужащих НАТО. Инцидент произошел на полигоне Адажи под Ригой. Рижане делают вывод, что то, что произошло с этими солдатами, может повториться и с гражданскими жителями, коль уж их против воли сделали практически участниками военных маневров.

    Возмутились и оппозиционные политики. Глава фракции партии «Согласие» в Думе Риги Константин Чекушин написал в соцсети: «Считаю, что это просто позор для нас, что в мирное время позволяют стрелять в городе, вызывая страх и недоумение у простых граждан. Люди беззащитны перед этим беспределом. Считаю, что министр обороны уже должен давать извинения. А мэр города должен заставить эти извинения дать, если тот своей головой не соображает. Иначе у министерства будут вечные ремонты канализации. Будут учения рижского водоканала и прочих городских служб».

    Армия должна быть начеку!

    В свою очередь рижский журналист Вадим Радионов выразил недоумение. Он напомнил, что три года назад министерство обороны Латвии приобрело территорию и строения бывшего советского военного городка в Скрунде (регион Курземе) и устроило там полигон, где латвийские военнослужащие могут тренироваться в городских условиях.

    «Военные учения в центре Риги – это какая-то дичь. У армии есть полигоны, которые нужно использовать для обучения. Минобороны переняло под эти цели бывший военный городок в Скрунде – отрабатывайте там бои в городских условиях сколько угодно. Бегать с пулеметами и стрелять из автоматов над головами у мамочек с детьми в центре Риги – это какое-то особое извращение. Мужик с пулеметом, который фигачит над проезжающими по Элизабетес машинами, или солдат, который дает очередь над головой у испуганной мамы с ребенком…

    Может быть есть те, кто получает удовольствие от военных игрушек, парадов всяческих и бряцания всеми этими причиндалами, но я не хочу, чтобы над головой моего ребенка какой-то солдат палил из автомата даже холостыми патронами. Кто-то в этот раз явно всерьез облажался. Но спишут, конечно, на внешнюю угрозу», – отмечает Радионов.

    Ожидаемо было, что армия отделается в лучшем случае формальными обвинениями. Ведь возмущение рижан по поводу бегающих по городу солдат в полной боевой выкладке – оно не в первый раз. Точно такие же сцены в столице Латвии происходили и год назад, а теперь они снова повторяются. Командование НВС предупредило, что 14, 15 и 16 сентября «повышенный уровень шумности» будет в рижском районе Даугавгрива.

    Армия уверяет, что, дескать, прохожие, напуганные выстрелами над ухом, сами виноваты – «на месте проведения учений находились военные, которые призывали прохожих выбирать другие обходные пути». В НВС утверждают, что к попавшей на видео женщине тоже обратились с таким предложением, но она на призыв не отреагировала. Представитель министерства обороны Латвии Каспар Галкинс заявил, что армия заранее сообщила об учениях в Риге – через свои официальные аккаунты в соцсетях. А кто не заметил, это их проблемы…

    На вопрос о том, почему территория учений никак не была огорожена, представитель ведомства ответил, что «нужно было достичь высокой степени реализма». По этой причине, мол, маневры проходили не в Скрунде, а в Риге. «Специфика полигонов такова, что если туда ездить всё время, например, на полигон в Скрунду и в другие места, где есть комплекс зданий, то нет эффекта неожиданности. Многие солдаты эти здания хорошо знают. Новые здания мы там не строим. В городских условиях первая сложная задача для офицеров и инструкторов – планирование», – подчеркнул Галкинс. И добавил: «Нашим военным нужно учиться действовать и в местах, где не натянуты ленты с предупреждающими знаками. Им нужно оценивать ситуацию и делать выводы, что и как поступать. Это было конкретной целью прошедших учений».

    Не случайно, что учения «Намейс-2021» совпали с белорусско-российскими маневрами «Запад-2021», которые, по мнению властей стран Прибалтики, представляют для них прямую опасность. «Совместные учения войск Беларуси и России – это шаг к военной интеграции двух стран и конец суверенитета Беларуси. Все, что происходит в Беларуси, будет подчинено интересам России», – считает министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

    В Риге, Вильнюсе и Таллине уверены, что в ходе «Запада-2021» россияне и белорусы отрабатывают механизмы будущего вторжения в Прибалтику.

    К вторжению надо готовится. Недаром в прошлом году латвийский Сейм утвердил поправки, подготовленные министерством обороны к закону о мобилизации. Теперь мобилизации в случае войны подлежат все граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста и годные к военной службе. Женщины, достигшие 18 лет, могут пойти в армию добровольно. В список же лиц, призыву не подлежащих, попали президент государства, должностные лица его канцелярии, все депутаты Сейма, представители руководства министерств и другие высшие чиновники.

    Командир латвийской армии Леонид Калниньш уверяет, что без учений в городах им сейчас никак нельзя. «Без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях», – объясняет Калниньш.

    Нужно ли России нападать на Латвию?

    Эти объяснения недовольных, конечно, не убедили. «Никто почему-то не бегает и не отрабатывает тактику уличных боев в Берлине, Париже и Копенгагене. Стрельбу в центре города, где гуляют мамы с маленькими детьми и старики с собаками, трудно представить в Варшаве и Флоренции. Там почему-то для этого строят полигоны. Там почему-то власти не смеют навязывать своим гражданам ощущение близкой войны. Почему бы в рамках замечательного НАТО всему составу латвийских НВС или половине его не погрузиться на паромы и не уехать на эти иностранные полигоны, где стрелять друг в дружку до мокрых штанов?

    Стрельба в центре Риги показательна. Она – камлание долгожданного будущего, долгожданной для местной элиты войны с Россией до последней мамы с ребенком в центре Риги.

    Демографический латышский антибум скоро приведет к тому, что под подобные акции можно будет выделять в Латвии целые города. Какие-нибудь Ливаны или Илуксте. Образ Латвийской Республики, как страны обезлюдевшей, наводненной военными базами и дешевыми проститутками для обслуживания личного состава НВС с друзьями – прекрасная картина будущего», – возмущается публицист Вадим Авва.

    Предсказуемо, что больше всего негодуют русскоязычные рижане. Некоторые даже утверждают, что при советском «оккупационном режиме», который нынче велено ненавидеть, нельзя было и представить, чтобы армия тренировалась прямо на людных улицах городов.

    В свою очередь националисты, напротив, рьяно доказывают, что такие учения крайне важны и нужны. Коварные россияне могут в любой момент напасть, начнутся уличные бои с восточным агрессором – и «нашим ребятам» важно заранее выработать для таких боев необходимые навыки.

    Националисты утверждают, что учениями недовольны только русскоязычные жители Латвии – как «пятая колонна» и «потомки оккупантов». Особенно жестко призывает отстаивать «национальную линию» молодой депутат парламента от праворадикалов Янис Домбрава. Самые «упоротые» нацики даже заподозрили попавшую в видеоролик женщину с ребенком и оператора в том, что они агенты Москвы, действующие по заданию кремлевской пропаганды. В этом подозрении «патриотов» укрепляет тот факт, что и женщина, и автор видео – оба русскоязычные. Раздаются призывы: «Дешевле провести в Латвии деоккупацию (под этим понимается зачистка государства от проживающих в нем русских – прим. ВЗГЛЯД), чем предотвратить саботаж пятой колонны в угрожающих обстоятельствах».

    Но справедливости ради надо сказать, что так думают не все латыши. Пожилая читательница издания Neatkariga Rita Avize («Независимая утренняя газета») по имени Мария написала: «Не знаю, сколько лет нас еще будут пугать, что русские идут! Но то, что происходит в городе – полный бред: неприемлемо, что армия с оружием проводит учения там, где ходят мирные жители. На месте той женщины с ребенком мог оказаться какой-нибудь школьник, который после этой стрельбы годами посещал бы психотерапевта. А Домбрава при этом придумывает, что детям надо рассказывать эти глупости про российскую пропаганду. Мой ребенок выучил русский язык, дружа с русскими детьми, в латышской школе учит русский. И мне в голову не придет сказать ему, что русские плохие, что они, видишь ты, оккупировали Латвию.

    Ни эти дети, ни их родители ничего у нас не оккупировали, а грехи прапрадедов пусть останутся в исторических книгах. Я своего ребенка учу, что неважно, говорит ли человек по-русски, по-английски или по-китайски.

    Да, да, мы побывали в Музее оккупации и знаем, что случилось в 1940 году. Знаем и про войны Ливонского ордена, и даже про Великую Северную войну (может надо начинать бояться и "шведских оккупантов", но что-то про "шведский сапог" ни один из националистов и не заикается). Мои предки – латыши, я – латышка, мои дети – латыши. Но никогда в жизни мы не проголосуем за националистов, которым за каждым углом мерещится "русский сапог". Этим домбравам всё кажется, что Россия вот-вот бросится на Латвию. Не знаю, кого может заинтересовать страна, где уничтожен транзит, страна, разворованная дотла – и сделали это не русские, а те, кто сегодня сидит в правительстве!!!».

    Остается добавить, что особенностями рижских учений возмущены не только жители Риги, но и граждане стран – союзников Латвии по НАТО. «С тех пор как эти прибалтийские республики объединились с НАТО/ЕС/США, они стали дебильными недоумками». «Правительству этой страны наплевать на собственный народ. Посмотрите, как напугана бедная женщина с ребенком. Вам должно быть стыдно!». Это не единственные подобные комментарии читателей британского издания Daily Mail под статьей об этих самых учениях. Немудрено – британцам невозможно представить ничего подобного, например, на улицах Лондона.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •