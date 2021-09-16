Для отражения «российской агрессии» Латвия нагоняет страх на женщин и детей

«Позор, что в мирное время позволяют стрелять в городе, вызывая страх у граждан». «Стрелять из автоматов над головами у мамочек с детьми в центре Риги – это какое-то особое извращение». Действия латвийских военных вызвали в стране массовое возмущение. Что же заставило проводить учения прямо на городских улицах и причем тут «отражение российской агрессии»?

Сентябрьский день в Риге. По улице идет молодая женщина, неся на руках ребенка. Когда она на перекрестке улиц Сколас и Элизабетес проходит мимо одного из домов, грохочет выстрел. У двери дома притаился солдат в полной боевой экипировке, с вымазанным темным гримом лицом – он бьет из своей винтовки поверх голов прохожих. Перепуганный малыш визжит, женщина в ужасе дергается и восклицает по-русски: «Не стреляй!». Поблизости раздается очередь из автомата.

Один из рижских парков. Посетители парка и проезжающие мимо автоводители видят солдата в форме и каске, который, опершись ногой на невысокую металлическую оградку, на кураже бьет очередью из автомата в воздух. Бойцы с пулеметами лежат на тротуаре и, пристроив оружие на пороге одного из домов, выцеливают кого-то за углом. Группа солдат бежит по людной улице – и рижане снимают вояк на свои смартфоны. Солдаты прячутся за машинами, влезают в окна домов, лупят из автоматов по окнам – а мимо ходят, бегают, ездят на самокатах и велосипедах мирные люди.

Можно представить, что это съемки какого-нибудь кинобоевика. Но нет, все это всерьез – в Латвии идут общевойсковые учения Namejs-2021 (названы в честь вождя средневековых латышей по имени Намейсис), по полной программе зацепившие и Ригу.

Стрельба в центре города

Автор видеоролика, молниеносно разлетевшегося по соцсетям – рижский дизайнер Влад Ковин. Он рассказал журналистам: «Я был в курсе, что идут учения и в какие-то дни по городу можно будет увидеть "экшн". Но тут все равно получилось так, что мы вышли из-за угла и внезапно увидели эту картину – всю и сразу. Это дико громко, довольно реалистично, но ощущения очень странные… Вокруг до фига людей, прохожих, и одновременно стрельба, эти их перебежки и валяния на земле. Короче, дико странно все это в комплексе выглядит.

На видео с женщиной солдат стоит за углом, а люди идут по тротуару и абсолютно не ожидают автоматную очередь над ухом. И вот в кадр не все попало, но он дал очередь ровно в тот момент, когда они с ребенком выходили из-за угла. Это было не специально, конечно, но вышло некрасиво, мягко говоря».

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Журналисты обратились за разъяснениями в министерство обороны Латвии. Ведомство прислало свой комментарий: «Все учения Национальных вооруженных сил организованы в полном соответствии с правилами безопасности. Общественность также всегда информируется о предстоящих учениях и возможном шуме – как это было сделано и в этот раз. Однако во время учений могут возникать и непредвиденные ситуации. В данном случае не было цели напугать горожан. В таких тренировках используются только холостые патроны, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих. В данном случае также использовались холостые патроны, и эта ситуация была досадным недоразумением, за что мы приносим извинения».

Министерство обороны призывало общественность отнестись к маневрам на улицах Риги «с пониманием». Но многие рижане делать этого не захотели. Дело в том, что совсем недавно стало известно: в ходе тех же самых учений Nameis-2021 пострадали трое военнослужащих НАТО. Инцидент произошел на полигоне Адажи под Ригой. Рижане делают вывод, что то, что произошло с этими солдатами, может повториться и с гражданскими жителями, коль уж их против воли сделали практически участниками военных маневров.

Возмутились и оппозиционные политики. Глава фракции партии «Согласие» в Думе Риги Константин Чекушин написал в соцсети: «Считаю, что это просто позор для нас, что в мирное время позволяют стрелять в городе, вызывая страх и недоумение у простых граждан. Люди беззащитны перед этим беспределом. Считаю, что министр обороны уже должен давать извинения. А мэр города должен заставить эти извинения дать, если тот своей головой не соображает. Иначе у министерства будут вечные ремонты канализации. Будут учения рижского водоканала и прочих городских служб».

Армия должна быть начеку!

В свою очередь рижский журналист Вадим Радионов выразил недоумение. Он напомнил, что три года назад министерство обороны Латвии приобрело территорию и строения бывшего советского военного городка в Скрунде (регион Курземе) и устроило там полигон, где латвийские военнослужащие могут тренироваться в городских условиях.

«Военные учения в центре Риги – это какая-то дичь. У армии есть полигоны, которые нужно использовать для обучения. Минобороны переняло под эти цели бывший военный городок в Скрунде – отрабатывайте там бои в городских условиях сколько угодно. Бегать с пулеметами и стрелять из автоматов над головами у мамочек с детьми в центре Риги – это какое-то особое извращение. Мужик с пулеметом, который фигачит над проезжающими по Элизабетес машинами, или солдат, который дает очередь над головой у испуганной мамы с ребенком…

Может быть есть те, кто получает удовольствие от военных игрушек, парадов всяческих и бряцания всеми этими причиндалами, но я не хочу, чтобы над головой моего ребенка какой-то солдат палил из автомата даже холостыми патронами. Кто-то в этот раз явно всерьез облажался. Но спишут, конечно, на внешнюю угрозу», – отмечает Радионов.

Ожидаемо было, что армия отделается в лучшем случае формальными обвинениями. Ведь возмущение рижан по поводу бегающих по городу солдат в полной боевой выкладке – оно не в первый раз. Точно такие же сцены в столице Латвии происходили и год назад, а теперь они снова повторяются. Командование НВС предупредило, что 14, 15 и 16 сентября «повышенный уровень шумности» будет в рижском районе Даугавгрива.

Армия уверяет, что, дескать, прохожие, напуганные выстрелами над ухом, сами виноваты – «на месте проведения учений находились военные, которые призывали прохожих выбирать другие обходные пути». В НВС утверждают, что к попавшей на видео женщине тоже обратились с таким предложением, но она на призыв не отреагировала. Представитель министерства обороны Латвии Каспар Галкинс заявил, что армия заранее сообщила об учениях в Риге – через свои официальные аккаунты в соцсетях. А кто не заметил, это их проблемы…

На вопрос о том, почему территория учений никак не была огорожена, представитель ведомства ответил, что «нужно было достичь высокой степени реализма». По этой причине, мол, маневры проходили не в Скрунде, а в Риге. «Специфика полигонов такова, что если туда ездить всё время, например, на полигон в Скрунду и в другие места, где есть комплекс зданий, то нет эффекта неожиданности. Многие солдаты эти здания хорошо знают. Новые здания мы там не строим. В городских условиях первая сложная задача для офицеров и инструкторов – планирование», – подчеркнул Галкинс. И добавил: «Нашим военным нужно учиться действовать и в местах, где не натянуты ленты с предупреждающими знаками. Им нужно оценивать ситуацию и делать выводы, что и как поступать. Это было конкретной целью прошедших учений».

Не случайно, что учения «Намейс-2021» совпали с белорусско-российскими маневрами «Запад-2021», которые, по мнению властей стран Прибалтики, представляют для них прямую опасность. «Совместные учения войск Беларуси и России – это шаг к военной интеграции двух стран и конец суверенитета Беларуси. Все, что происходит в Беларуси, будет подчинено интересам России», – считает министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

В Риге, Вильнюсе и Таллине уверены, что в ходе «Запада-2021» россияне и белорусы отрабатывают механизмы будущего вторжения в Прибалтику.

К вторжению надо готовится. Недаром в прошлом году латвийский Сейм утвердил поправки, подготовленные министерством обороны к закону о мобилизации. Теперь мобилизации в случае войны подлежат все граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста и годные к военной службе. Женщины, достигшие 18 лет, могут пойти в армию добровольно. В список же лиц, призыву не подлежащих, попали президент государства, должностные лица его канцелярии, все депутаты Сейма, представители руководства министерств и другие высшие чиновники.

Командир латвийской армии Леонид Калниньш уверяет, что без учений в городах им сейчас никак нельзя. «Без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях», – объясняет Калниньш.

Нужно ли России нападать на Латвию?

Эти объяснения недовольных, конечно, не убедили. «Никто почему-то не бегает и не отрабатывает тактику уличных боев в Берлине, Париже и Копенгагене. Стрельбу в центре города, где гуляют мамы с маленькими детьми и старики с собаками, трудно представить в Варшаве и Флоренции. Там почему-то для этого строят полигоны. Там почему-то власти не смеют навязывать своим гражданам ощущение близкой войны. Почему бы в рамках замечательного НАТО всему составу латвийских НВС или половине его не погрузиться на паромы и не уехать на эти иностранные полигоны, где стрелять друг в дружку до мокрых штанов?

Стрельба в центре Риги показательна. Она – камлание долгожданного будущего, долгожданной для местной элиты войны с Россией до последней мамы с ребенком в центре Риги.

Демографический латышский антибум скоро приведет к тому, что под подобные акции можно будет выделять в Латвии целые города. Какие-нибудь Ливаны или Илуксте. Образ Латвийской Республики, как страны обезлюдевшей, наводненной военными базами и дешевыми проститутками для обслуживания личного состава НВС с друзьями – прекрасная картина будущего», – возмущается публицист Вадим Авва.

Предсказуемо, что больше всего негодуют русскоязычные рижане. Некоторые даже утверждают, что при советском «оккупационном режиме», который нынче велено ненавидеть, нельзя было и представить, чтобы армия тренировалась прямо на людных улицах городов.

В свою очередь националисты, напротив, рьяно доказывают, что такие учения крайне важны и нужны. Коварные россияне могут в любой момент напасть, начнутся уличные бои с восточным агрессором – и «нашим ребятам» важно заранее выработать для таких боев необходимые навыки.

Националисты утверждают, что учениями недовольны только русскоязычные жители Латвии – как «пятая колонна» и «потомки оккупантов». Особенно жестко призывает отстаивать «национальную линию» молодой депутат парламента от праворадикалов Янис Домбрава. Самые «упоротые» нацики даже заподозрили попавшую в видеоролик женщину с ребенком и оператора в том, что они агенты Москвы, действующие по заданию кремлевской пропаганды. В этом подозрении «патриотов» укрепляет тот факт, что и женщина, и автор видео – оба русскоязычные. Раздаются призывы: «Дешевле провести в Латвии деоккупацию (под этим понимается зачистка государства от проживающих в нем русских – прим. ВЗГЛЯД), чем предотвратить саботаж пятой колонны в угрожающих обстоятельствах».

Но справедливости ради надо сказать, что так думают не все латыши. Пожилая читательница издания Neatkariga Rita Avize («Независимая утренняя газета») по имени Мария написала: «Не знаю, сколько лет нас еще будут пугать, что русские идут! Но то, что происходит в городе – полный бред: неприемлемо, что армия с оружием проводит учения там, где ходят мирные жители. На месте той женщины с ребенком мог оказаться какой-нибудь школьник, который после этой стрельбы годами посещал бы психотерапевта. А Домбрава при этом придумывает, что детям надо рассказывать эти глупости про российскую пропаганду. Мой ребенок выучил русский язык, дружа с русскими детьми, в латышской школе учит русский. И мне в голову не придет сказать ему, что русские плохие, что они, видишь ты, оккупировали Латвию.

Ни эти дети, ни их родители ничего у нас не оккупировали, а грехи прапрадедов пусть останутся в исторических книгах. Я своего ребенка учу, что неважно, говорит ли человек по-русски, по-английски или по-китайски.

Да, да, мы побывали в Музее оккупации и знаем, что случилось в 1940 году. Знаем и про войны Ливонского ордена, и даже про Великую Северную войну (может надо начинать бояться и "шведских оккупантов", но что-то про "шведский сапог" ни один из националистов и не заикается). Мои предки – латыши, я – латышка, мои дети – латыши. Но никогда в жизни мы не проголосуем за националистов, которым за каждым углом мерещится "русский сапог". Этим домбравам всё кажется, что Россия вот-вот бросится на Латвию. Не знаю, кого может заинтересовать страна, где уничтожен транзит, страна, разворованная дотла – и сделали это не русские, а те, кто сегодня сидит в правительстве!!!».

Остается добавить, что особенностями рижских учений возмущены не только жители Риги, но и граждане стран – союзников Латвии по НАТО. «С тех пор как эти прибалтийские республики объединились с НАТО/ЕС/США, они стали дебильными недоумками». «Правительству этой страны наплевать на собственный народ. Посмотрите, как напугана бедная женщина с ребенком. Вам должно быть стыдно!». Это не единственные подобные комментарии читателей британского издания Daily Mail под статьей об этих самых учениях. Немудрено – британцам невозможно представить ничего подобного, например, на улицах Лондона.