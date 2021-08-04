Россия теряет терпение к выходкам Таллина

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4 августа, среда  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Кто и как предал будущего главу российской разведки

Сергей Нарышкин дает интервью Владимиру Соловьеву Соловьёв LIVE/YouTube
Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины – и как в дальнейшем сложилась его судьба? Подробности...
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Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу AP/ТАСС
В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Русское кино снимают для бабушек из Урюпинска

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
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Почему Украина не Хазария

Герман Садулаев
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    Россия теряет терпение к выходкам Таллина

    Эстонского дипломата взяли с поличным    4 августа 2021, 20:50
    Фото: RT на русском/Telegram
    Текст: Евгений Крутиков

    Эстония явно обескуражена – по крайней мере, есть признаки того, что Таллин задумался, чем именно ответить на крайне резкую ноту, полученную накануне от МИД РФ. Речь идет о шпионском скандале, высылке эстонского консула и ответных мерах этой прибалтийской страны. Почему реакция России оказалась для Эстонии сюрпризом?

    Во вторник, 3 августа, в МИД РФ был вызван посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре, которому была вручена нота о высылке из России эстонского дипломата в качестве ответной меры на высылку из Таллина сотрудника российского посольства 15 июля. Российское внешнеполитическое ведомство предложило эстонским партнерам остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию. МИД РФ пригрозил Эстонии новым решительным ответом, если она проигнорирует это предложение, отмечая, что в этом случае вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону.

    В Таллине взяли паузу. МИД Эстонии пока не определился с возможным ответом на высылку эстонского дипломата из России, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Это неожиданно, поскольку ранее Таллин отличался бескомпромиссностью в дипломатических войнах с Москвой. Может быть, крайне резкий, почти угрожающий тон российской ноты действительно так повлиял?

    Началось всё с задержания 6 июля в Санкт-Петербурге одного из многочисленных эстонских консулов Марта Лятте. ФСБ утверждает, что Лятте пытался получить закрытые данные о деятельности России в Арктике.

    Есть видео- и аудиозапись беседы Лятте с неизвестным в кабинете в питерском Политехе, в ходе которой они как раз эту информацию и обсуждают. На кадрах собеседник консула говорит, что речь идет о «плане реализации государственной политики, плане мероприятий председательства (России в Арктическом совете – прим. ВЗГЛЯД) и указе президента о политике в Арктической зоне». После этого Лятте был задержан, объявлен персоной нон грата и через сутки выслан.

    Эстонцы считают случившееся провокацией, поскольку документы с похожими названиями есть в свободном доступе, в частности, опубликованы на сайте правительства. Однако сам ход диалога, запечатленного скрытой камерой, свидетельствует о том, что речь идет все-таки о конфиденциальной информации.

    Вообще-то Март Лятте давно напрашивался. По внутриконсульскому распределению труда он отвечал за гуманитарные, научные и образовательные вопросы, активно встречался с российскими студентами, причем не только в Питере, но и в Карелии, Пскове, Великих Луках. Читал лекции по истории, о приграничном сотрудничестве, сталинских репрессиях. Он вообще по первой профессии ученый-историк. До перехода в систему МИДа Эстонии работал исследователем в Эстонском военном музее (Музей генерала Лайдонера), писал работы о войнах на территории современной Эстонии в период Средневековья. Как его занесло в консулы в Питере – загадка.

    Но главное не в этом. Март Лятте слишком уж часто высказывался на сугубо внутренние российские темы, что не входит в функции провинциального консула по гуманитарно-образовательным вопросам. Например, он регулярно участвовал в акциях организации «Мемориал» (признана иностранным агентом) по всему Северо-Западу, особенно в Карелии. Там же он присутствовал на суде над местным активистом этой же организации Дмитриевым, осужденным за педофилию. Именно консул Лятте утверждал, что в России необходимо всесторонне обсуждать тему сталинских репрессий в образовательных целях. Ну вот какое твое дело?

    Лятте взяли, что называется, «на кармане». То есть с поличным, с видеозаписью, с полной документальной фиксацией шпионской работы. В таких случаях высылка неизбежна – и по всем устоявшимся в международной практике джентльменским законам носит односторонний характер. Она не должна становиться прецедентом для зеркального ответа.

    Эстонской стороне следовало бы промолчать и не привлекать лишнего внимания к тому, как накосячил их отдельно взятый консул. Но они запели привычную песню о «русских провокациях» и 15 июля выслали российского дипломата. При этом представители эстонского МИДа «выражали надежду», что всё это не ухудшит и без того плохие отношения между Россией и Эстонией.

    Однако в Москве восприняли высылку россиянина из Таллина именно как враждебный шаг. И именно поэтому последовала еще одна высылка, на этот раз эстонского дипломата из посольства в Москве, и крайне резкая нота МИД РФ, граничащая с ультиматумом.

    Со стороны может показаться, что это именно российская сторона развертывает дипломатическую войну, тем более, что кто-то должен первый остановиться. Но это только так кажется. И действия Лятте, и «ответная» высылка российского дипломата похожи не на дипломатию пополам с разведкой, а на какую-то удивительную подростковую дерзость, которую последовательно позволяет себе эстонская сторона.

    Прибалтийские страны, конечно, очень разные. И по менталитету, и по исторической судьбе. Но есть у них одна общая черта поведения – удивительное стремление постоянно, по поводу и без, дергать бывшую метрополию за усы. Ну или, если хотите, тыкать в медведя рогатиной.

    Есть в этом какое-то бессознательное наслаждение. Еще каких-то тридцать лет назад в Таллине птички по весне не пели без письменного разрешения из Москвы, а теперь консул Лятте учит студентов в Великих Луках, как им воспринимать сталинские репрессии. И Таллин высылает российского дипломата, хотя именно эстонский дипломат и был взят с поличным во время разведывательной работы.

    До последнего времени характер этой патологии не менялся. Прибалты увлеченно тыкали в бывшую метрополию палками. Империя отмалчивалась, уворачивалась, создавала «согласительные комиссии по чувствительным моментам истории» и вообще неохотно обращала внимание. Россия с крайним нежеланием и сожалением прибегает к насилию – даже в тех формах, как это принято по отношению к шпионской деятельности: высылкам, арестам и прочему негативу. Москва длительное время пыталась вразумить словом, причем очень сдержанным.

    До 3 августа 2021 года еще не было прецедента, чтобы Москва реально использовала столь ультимативный тон (пусть даже в рамках дипломатического протокола) в отношении бывших прибалтийских республик. Даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось специально разъяснять, что никаких враждебных чувств к Эстонии в России никто не испытывает. Просто времена меняются, терпение заканчивается.

    Было бы преждевременно утверждать, что этот пока единственный жест – высылка еще одного эстонского дипломата и жесткая нота МИДа – признак полного изменения российской политики по отношению к подобного рода дерзостям со стороны прибалтийских стран. Однако уже в ближайшее время мы увидим, каким будет ответ Эстонии – вышлет Таллин еще одного российского дипломата или нет. И если вышлет, не исключено, что дальнейшие действия России будут еще более жесткими.


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