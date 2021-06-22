Байден подал хороший пример другим противникам России

Давно забытые сигналы звучат прямо сейчас с Запада в адрес Москвы – ряд стран, всерьез испортившие отношения с Россией, внезапно заявляют о желании встретиться и решить разногласия. Как связано происходящее с прошедшей встречей президентов России и США – и что нашей стране стоило бы ответить на такие инициативы?

С момента саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена прошла уже почти неделя, а эксперты все продолжают спорить о том, что это было. Бессмысленные посиделки с обменом мнений – или же сложные переговоры, на которых Путину и Байдену удалось о чем-то договориться.

Убираем в коробочки

Сторонники первой версии приводят в качестве аргументов новые санкции, которые Вашингтон сразу же после саммита вводит против России. Однако аргумент этот так себе.

«Санкции США - процесс рутинный, подчиненный определенным правовым механизмам. Зачастую это либо законы, либо исполнительные указы президента, либо исполнительные указы, конкретизирующие законы. То, о чем упомянули американцы (дело Навального и Северный Поток -2) – часть рутинного применения существующего законодательства», – пишет один из ведущих российских специалистов по санкционному вопросу, программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев. То есть, проще говоря, санкции ввели бы в любом случае и при любом исходе саммита Байдена с Путиным.

Те же, кто считает, что саммит удался, предлагают просто внимательно последить за событиями, которые будут проходить вокруг российско-американских отношений в ближайшие месяцы. Событиями, способными подсветить экспертам те договоренности, которые Путин и Байден достигли на переговорах, но о которых в то же время не стали говорить на пресс-конференции.

Например, одной из договоренностей (если верить ряду утечек) было прекращение с американской стороны эскалации конфликта.

Не деэскалация и тем более не нормализация двусторонних отношений – просто элементарная их стабилизация. И пошли на нее американцы просто потому, что у них банально не хватает ресурсов для одновременного обострения отношений с Россией и усиления сдерживания Китая, которого Штаты считают своим главным соперником. Поэтому Байден, выражаясь словами одного британского эксперта, хочет «положить Россию в коробку и убрать на полку».

Для Москвы прекращение бессмысленной эскалации тоже выгодно (ибо в случае ее продолжения Россия и США могут оказаться перед перспективой прямых военных действий), однако здесь есть одно маленькое «но». Значительную часть конфликтов, которые способствуют эскалации российско-американских (и российско-западных в целом) отношений провоцируют не Штаты и уж тем более не РФ. Ответственными за эскалацию являются американские друзья и вассалы. Британия, Чехия, Украина, Польша, Болгария и другие из числа тех, кто хочет заработать на эскалации. Они устраивают провокацию, а потом переводят ее на уровень общезападных санкций против РФ.

Первые пошли

Однако после саммита Путина с Байденом – когда большой американский начальник взял курс на прекращение эскалации – ряд провокаторов вдруг переобулись в прыжке. Например, в Великобритании – авторе Скрипалиады и ближайшем европейском союзнике Вашингтоне – заговорили о возможности проведения саммита между британским премьером Борисом Джонсоном и Владимиром Путиным.

Да, заговорили по-британски витиевато. Министр обороны Бен Уоллес отметил, что встреча состоится в случае, если Москва «прекратит враждебную деятельность». Которую, напомним, Россия в отношении Великобритании не ведет вообще – Туманный Альбион уже давно для нас словно не существует, он находится где-то на периферии российской картины мира.

Россия на предложение Уоллеса, впрочем, ответила – по-русски прямо. «Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», – ответил Дмитрий Песков. То есть если Британия прекратит ставить какие-то предварительные условия, то Кремль готов разговаривать.

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Еще одним потенциальным переобувальщиком стала Чехия, придумавшая «взрывы складов во Врбетице Петровым и Бошировым». Премьер-министр этой страны Андрей Бабиш заявил о том, что Чехии «нужны новые отношения с Россией». И сейчас между политическими силами страны якобы идут консультации о том, какими должны быть эти отношения (в октябре в стране выборы, поэтому правящие силы хотят привязать к решению оппозицию дабы та потом не критиковала их за примирение с Москвой). «Женевский саммит по телевизору увидели», – иронизирует пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова относительно мотивов чешского президента.

Проигрались

По сути, у чехов действительно не остается выбора. Даже в период, когда американская администрация еще не договорилась с Путиным о заморозке эскалации, Евросоюз не горел желанием активно поддержать Чехию в истории со взрывами складов. «Мы были первым правительством, сократившим штат в российском посольстве и отправившим всех шпионов и агентов по домам», – говорит Бабиш.

Первыми и последними – никто в ЕС массовые высылки десятков российских не устроил. Даже поляки ограничились тремя сотрудниками, после чего из Москвы было отправлено домой пять бойцов польского посольства – четкий сигнал о том, что Россия на такие необоснованные высылки будет отвечать несимметрично. И сигнал был услышан.

Кроме того, чехи начинают считать выпадающие доходы и трезво содрогаться. «Руководство Чехии не думало обрывать все связи с Россией. Оно просто хотело показать евроатлантическую солидарность, и немного поиграть на российской угрозе во время чешской предвыборной кампании. Однако во главе МИД Чехии стоят молодые и малопрофессиональные люди, не просчитавшие ответ России. И в итоге дело может закончиться ущербом примерно в 1% ВВП от разрыва сделок, уменьшения числа туристов, возможных ограничений на ввоз чешской продукции в Россию», – говорит газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.

Собственно, Москва уже без громких слов вводит санкции. Прага жалуется на то, что Россельхознадзор «на основе неудовлетворительных результатов проверки чешских компаний» ограничил ввоз в РФ чешских кормов (а это 45 миллионов долларов доходов для Чехии). Судя по всему, список ограничений будет пополняться. Кроме того, Чехия внесена в список недружественных России стран, и на сегодняшний день, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оснований для исключения Чехии из этого списка нет.

При этом любопытно, что ни господин Песков, ни госпожа Захарова (за исключением, конечно, вышеобозначенной шутки про телевизор), ни господин Лавров никак не прокомментировали инициативу Андрея Бабиша о восстановлении отношений. Возможно, потому, что Россия ждет конкретики – а может и потому, что Москва хочет проучить чехов.

Ведь что хочет Прага? С одной стороны, восстановить отношения (раз уж даже американцы теперь не поддерживают их антироссийские инициативы), а с другой – сохранить все проявления русофобии во внешней и внутренней политике. Чехи будут и дальше требовать компенсацию за взрывы во Врбетице, а также законодательно пропишут запрет российским компаниям участвовать в контракте на строительство нового блока АЭС Дукованы.

Выпороть?

Москву такой сценарий, по всей видимости, не устраивает. И ряд российских специалистов уверены в том, что Кремль должен требовать от Чехии не примирения, а покаяния. Не только за инициированный скандал во Врбетице и высылку посольских, но и за дела минувших дней.

«На сегодняшний день Чехия по формальным признакам – самое враждебное России государство, не считая Украины и Грузии. Как бы это дико ни звучало. Восстановление отношений надо жёстко увязать с восстановлением памятника Коневу на достойном месте в Праге.

Не на кладбище – в городе. Ссылки на самодеятельность районных властей, принимавших решение о сносе памятника, больше не пройдут – теперь уже российско-чешские отношения разрушило правительство страны. До восстановления Конева прекратить любой диалог с чешскими государственными деятелями, исключая некоторых депутатов парламента… Чехии надо показать, что такое задирать Россию, и что расплата за такие действия неминуема», – говорит Вадим Трухачев.

Причем показать не только Чехии, но и (на ее примере) всем другим малым европейским странам. Тем, кто надеется заработать политические очки на глобальном российско-американском конфликте.

Да, демонстративная порка Чехии не приведет к тому, что Польша и тем более Украина пойдут по пути Праги и возьмут курс на восстановление отношений с Москвой – однако она убедит тамошние элиты в том, что Россия отнюдь не является всепрощающим котом Леопольдом. И что в тот момент, когда вашингтонские ветра подуют в другую сторону, за их авантюры с них обязательно спросят.