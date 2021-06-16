Как проходили первые встречи Путина с президентами США
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16 июня 2021, 13:54
Фото: Reuters
Текст: Алексей Нечаев,
Наталья Макарова,
Елена Лексина
В среду Джо Байден станет пятым президентом США, который вел переговоры с Владимиром Путиным. Наличие личных симпатий между лидерами редко совпадало с успешностью их встреч. Чем запомнились встречи Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа с Владимиром Путиным?
Президент США Джо Байден, комментируя предстоящий саммит с российским лидером, назвал Владимира Путина «достойным соперником, умным и жестким». Ранее политики уже пересекались, когда Байден занимал должность вице-президента. Теперь, когда лидеры двух стран встретятся в Женеве, Байден станет пятым президентом США, который вел переговоры с Путиным. Как проходили встречи Путина с четырьмя предшественниками Байдена и что стоит ждать от саммита 2021 года в Женеве?
Билл Клинтон
Первая встреча Билла Клинтона и Владимира Путина в статусе президентов состоялась в июне 2000 года в Москве. По итогам переговоров было подписано несколько документов, в том числе «Заявление о принципах стратегической стабильности» и «Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет». Российский президент назвал Билла Клинтона «приятным партнером», а тот отозвался о Владимире Путине как о «человеке, который способен создать сильную Россию».
Джордж Буш – младший
16 июня 2001 года в словенской Любляне Владимир Путин впервые встретился с Джорджем Бушем. Саммит состоялся спустя несколько месяцев после дипломатического скандала, вызванного обвинениями в шпионаже в адрес России и сопровождавшегося зеркальной высылкой дипломатов. Вопреки сложному контексту в двухсторонних отношениях, лидерам обеих стран удалось наладить хорошие взаимоотношения на личном уровне.
Путин заметил, что он «рассчитывал на откровенный диалог, но действительность превзошла ожидания – это был предельно открытый и очень интересный для меня разговор». Буш в ответ заявил: «Я посмотрел в глаза этому человеку, заглянул ему в душу и решил, что могу ему верить. Этот человек принес лучшее для своей страны». Добавим, что в общей сложности Путин и Буш встречались 28 раз.
Барак Обама
Барак Обама и Владимир Путин в качестве президентов впервые провели переговоры 18 июня 2012 года на полях саммита в мексиканском Лос-Кабосе. Главными темами переговоров стали строительство в Европе элементов американской ПРО, ядерная программа Ирана, ситуация вокруг КНДР, конфликт в Сирии и «закон Магнитского».
По словам Путина, они с Обамой «нашли много точек соприкосновения». В ответ президент США предложил «отталкиваться от наработок в отношениях», несмотря на вопросы, «по которым есть разногласия». В дальнейшем они встречались еще восемь раз.
Дональд Трамп
Первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Она проходила на фоне стремительного ухудшения в отношениях между странами, спровоцированного политикой Барака Обамы. Президенты обсудили Сирию и Украину, обвинения России во вмешательстве в американские выборы и пути улучшения отношений. Трамп назвал встречу «грандиозной». В ответ Путин отметил, что Трамп «телевизионный очень сильно отличается от реального человека», и признал, что «такие встречи необходимы» для решения «острых вопросов».
«Противоречие симпатий и эффективности»
По мнению политологов, отношения Владимира Путина с президентами США имеют свою специфику, которая выражается в том, что наличие личных симпатий между лидерами редко совпадает с результативностью их встреч. «Очевидно, что у Путина наиболее тесные личные отношения были с республиканскими президентами – с Бушем и Трампом. С ними у нашего лидера складывалась определенная химия. При этом ни тот ни другой ничего особо хорошего нашей стране не сделали», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.
Политолог напомнил о том, что отношения с Бушем закончились конфликтом 2008 года, второй волной расширения НАТО и конфликтом вокруг войны в Ираке, в котором Россия не поддержала США. После этого Вашингтоном инициировалась серия «оранжевых революций» на постсоветском пространстве. «При Трампе такого не было, но началось резкое усиление санкционной политики. В частности, на какое-то время было заблокировано строительство «Северного потока – 2», – добавил эксперт.
«Наиболее результативными можно назвать отношения Путина и Обамы, хотя у них не было симпатии друг к другу. Когда Обама пришел к власти, президентом России был Дмитрий Медведев. Американский лидер всячески демонстрировал, что с Медведевым ему будет гораздо легче работать, и он не хотел возращения Путина в Кремль. Это не улучшило отношения между двумя лидерами», – указал политолог.
«С другой стороны, именно между Путиным и Обамой были наиболее благоприятные отношения, хотя и наименее комфортные. Поэтому я возлагаю определенные надежды на сегодняшний саммит. Очевидно, что никакой химии между Путиным и Байденом нет. Лидер США – очень неудачный партнер, – пояснил Межуев. – Но с точки зрения политического реализма не исключаю, что Байден будет не худшим партнером для России».
«При этом сами по себе саммиты лидеров России и США имели решающее значение только в 80-х годах прошлого века. Сейчас смысл саммитов сводится к тому, чтобы задать тон двусторонним отношениям: какие-то каналы взаимодействия открыть, какие-то – закрыть. А дальше уже экспертные группы внутри этой конфигурации будут добиваться определенных договоренностей», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, первые встречи Путина и Клинтона были довольно необычными по своей сути. «Тогда президент России в шутливой форме предложил ему рассмотреть возможность вступления России в НАТО. На что Клинтон ответил, что не против такого расклада», – добавил эксперт.
По мнению Дробницкого, тогда Россия стала заявлять о себе как о государстве, которое имеет собственные национальные интересы, которые могут не совпадать с интересами западных стран. Он напомнил, что наиболее ярко это проявилось в заочных пикировках с американцами в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии 2008 года. «Тогда стало понятно, что напряжение в отношениях между Россией и Западом будет только возрастать. Это был первый серьезный тупик. То, что Запад декларировал, и то, что он в реальности предлагает – это две разные вещи», – пояснил эксперт.
Дробницкий добавил, что до 2008 года на Западе считали Россию страной, находящейся на нисходящем треке развития (declining power). Но после грузино-осетинского конфликта мнение о России на Западе поменялось. «На фоне этих изменений к власти в США пришел Барак Обама, который олицетворял собой перемены как во внутриполитической жизни страны, так и во внешней политике, – рассказывает политолог. – Казалось, что его политика перемен представляет собой новые инициативы внутри государства и что глобальная Америка стала другой».
Собеседник напомнил, что многие ожидали благоприятных изменений в российско-американских отношениях, но этого не произошло. «Обама продолжил курс своих предшественников, изменив лишь риторику до определенного времени. Отсюда – кнопка «перезагрузки», которая в итоге оказалась символической «перегрузкой». Та Америка, которую представлял собой Обама, с одной стороны, была мягкой, но ничего, кроме назидательных лекций, миру не предлагала», – считает собеседник.
Дробницкий отмечает, что кризис в российско-американских отношениях начался задолго до воссоединения с Крымом. «Операция США и НАТО в Ливии и отбрасывание ее в каменный век стали точкой невозврата в российско-американских отношениях. Далее отношения портятся из-за разногласий по сирийскому конфликту. К счастью, Джону Кэрри и Сергею Лаврову удается урегулировать острую стадию противоречий. Но маховик уже не остановить», – рассказывает эксперт.
По словам американиста, в 2014 году «Джо Байден на пару с Викторией Нуланд осуществляют переворот на Украине». «И тогда стало понятно, что России нужно не только высказывать свое мнение на политической арене, но и действовать. Воссоединение Крыма с Россией произвело эффект «удара по лбу» для американцев. Стало понятно, что страна, находящаяся на нисходящем треке, таких решительных ходов не делает. В связи с этим последующая встреча с Обамой была максимально холодной и не привела ни к каким практическим результатам», – вспоминает политолог.
Эксперт указал, что Дональд Трамп был абсолютно внесистемным политиком, врагом предыдущей администрации и антиглобалистом. «Глобальное начальство» его возненавидело не из-за симпатий к России и Путину, а за его антиглобализм, и приложило все усилия, чтобы устранить его с политического олимпа. Самое страшное было для них, если бы Трамп сумел «иначе договориться» с Путиным и Си Цзиньпином. Это означало бы конец «глобального проекта США». Но, конечно, Трампа «съели», – считает Дробницкий.
Эксперт полагает, что для Байдена встреча с Путиным важна с разных точек зрения. «Байден – представитель «глобального начальства», компромиссная фигура, на которую воздействуют разные кланы в США. Кроме того, европейцы также очень хорошо его «обработали». Это будет в рафинированном виде встреча двух людей, которые представляют две абсолютно разные системы, две разные цивилизации», – считает Дробницкий.
«Самый главный вопрос – примет ли Байден то, что он имеет дело действительно с другой цивилизацией. Если да, то можно будет говорить о деэскалации и предсказуемых отношениях. Если нет, тогда напряженность будет продолжать расти», – заключил эксперт.