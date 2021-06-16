Как проходили первые встречи Путина с президентами США

В среду Джо Байден станет пятым президентом США, который вел переговоры с Владимиром Путиным. Наличие личных симпатий между лидерами редко совпадало с успешностью их встреч. Чем запомнились встречи Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа с Владимиром Путиным?

Президент США Джо Байден, комментируя предстоящий саммит с российским лидером, назвал Владимира Путина «достойным соперником, умным и жестким». Ранее политики уже пересекались, когда Байден занимал должность вице-президента. Теперь, когда лидеры двух стран встретятся в Женеве, Байден станет пятым президентом США, который вел переговоры с Путиным. Как проходили встречи Путина с четырьмя предшественниками Байдена и что стоит ждать от саммита 2021 года в Женеве?

Билл Клинтон

Первая встреча Билла Клинтона и Владимира Путина в статусе президентов состоялась в июне 2000 года в Москве. По итогам переговоров было подписано несколько документов, в том числе «Заявление о принципах стратегической стабильности» и «Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет». Российский президент назвал Билла Клинтона «приятным партнером», а тот отозвался о Владимире Путине как о «человеке, который способен создать сильную Россию».

Джордж Буш – младший

16 июня 2001 года в словенской Любляне Владимир Путин впервые встретился с Джорджем Бушем. Саммит состоялся спустя несколько месяцев после дипломатического скандала, вызванного обвинениями в шпионаже в адрес России и сопровождавшегося зеркальной высылкой дипломатов. Вопреки сложному контексту в двухсторонних отношениях, лидерам обеих стран удалось наладить хорошие взаимоотношения на личном уровне.

Путин заметил, что он «рассчитывал на откровенный диалог, но действительность превзошла ожидания – это был предельно открытый и очень интересный для меня разговор». Буш в ответ заявил: «Я посмотрел в глаза этому человеку, заглянул ему в душу и решил, что могу ему верить. Этот человек принес лучшее для своей страны». Добавим, что в общей сложности Путин и Буш встречались 28 раз.

Барак Обама

Барак Обама и Владимир Путин в качестве президентов впервые провели переговоры 18 июня 2012 года на полях саммита в мексиканском Лос-Кабосе. Главными темами переговоров стали строительство в Европе элементов американской ПРО, ядерная программа Ирана, ситуация вокруг КНДР, конфликт в Сирии и «закон Магнитского».

По словам Путина, они с Обамой «нашли много точек соприкосновения». В ответ президент США предложил «отталкиваться от наработок в отношениях», несмотря на вопросы, «по которым есть разногласия». В дальнейшем они встречались еще восемь раз.

Дональд Трамп

Первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Она проходила на фоне стремительного ухудшения в отношениях между странами, спровоцированного политикой Барака Обамы. Президенты обсудили Сирию и Украину, обвинения России во вмешательстве в американские выборы и пути улучшения отношений. Трамп назвал встречу «грандиозной». В ответ Путин отметил, что Трамп «телевизионный очень сильно отличается от реального человека», и признал, что «такие встречи необходимы» для решения «острых вопросов».

«Противоречие симпатий и эффективности»

По мнению политологов, отношения Владимира Путина с президентами США имеют свою специфику, которая выражается в том, что наличие личных симпатий между лидерами редко совпадает с результативностью их встреч. «Очевидно, что у Путина наиболее тесные личные отношения были с республиканскими президентами – с Бушем и Трампом. С ними у нашего лидера складывалась определенная химия. При этом ни тот ни другой ничего особо хорошего нашей стране не сделали», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.

Политолог напомнил о том, что отношения с Бушем закончились конфликтом 2008 года, второй волной расширения НАТО и конфликтом вокруг войны в Ираке, в котором Россия не поддержала США. После этого Вашингтоном инициировалась серия «оранжевых революций» на постсоветском пространстве. «При Трампе такого не было, но началось резкое усиление санкционной политики. В частности, на какое-то время было заблокировано строительство «Северного потока – 2», – добавил эксперт.

«Наиболее результативными можно назвать отношения Путина и Обамы, хотя у них не было симпатии друг к другу. Когда Обама пришел к власти, президентом России был Дмитрий Медведев. Американский лидер всячески демонстрировал, что с Медведевым ему будет гораздо легче работать, и он не хотел возращения Путина в Кремль. Это не улучшило отношения между двумя лидерами», – указал политолог.

«С другой стороны, именно между Путиным и Обамой были наиболее благоприятные отношения, хотя и наименее комфортные. Поэтому я возлагаю определенные надежды на сегодняшний саммит. Очевидно, что никакой химии между Путиным и Байденом нет. Лидер США – очень неудачный партнер, – пояснил Межуев. – Но с точки зрения политического реализма не исключаю, что Байден будет не худшим партнером для России».

«При этом сами по себе саммиты лидеров России и США имели решающее значение только в 80-х годах прошлого века. Сейчас смысл саммитов сводится к тому, чтобы задать тон двусторонним отношениям: какие-то каналы взаимодействия открыть, какие-то – закрыть. А дальше уже экспертные группы внутри этой конфигурации будут добиваться определенных договоренностей», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, первые встречи Путина и Клинтона были довольно необычными по своей сути. «Тогда президент России в шутливой форме предложил ему рассмотреть возможность вступления России в НАТО. На что Клинтон ответил, что не против такого расклада», – добавил эксперт.

Собеседник отметил, что при Буше-младшем до середины 2000-х годов казалось, будто суверенное развитие России возможно в рамках глобального Запада и что больших противоречий между двумя полюсами нет, а если есть – то это недоразумение. «Это была общая мысль. И Владимир Путин понимал эти настроения. Точкой бифуркации стала речь Путина в Мюнхене в 2007 году. Тогда стало понятно, что жить бок о бок с Западом и стать его интегральной частью, сохраняя при этом независимость, не получается. Это говорит о серьезной эволюции российско-американских отношений и представлений обеих стран друг о друге», – пояснил политолог.

По мнению Дробницкого, тогда Россия стала заявлять о себе как о государстве, которое имеет собственные национальные интересы, которые могут не совпадать с интересами западных стран. Он напомнил, что наиболее ярко это проявилось в заочных пикировках с американцами в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии 2008 года. «Тогда стало понятно, что напряжение в отношениях между Россией и Западом будет только возрастать. Это был первый серьезный тупик. То, что Запад декларировал, и то, что он в реальности предлагает – это две разные вещи», – пояснил эксперт.

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Дробницкий добавил, что до 2008 года на Западе считали Россию страной, находящейся на нисходящем треке развития (declining power). Но после грузино-осетинского конфликта мнение о России на Западе поменялось. «На фоне этих изменений к власти в США пришел Барак Обама, который олицетворял собой перемены как во внутриполитической жизни страны, так и во внешней политике, – рассказывает политолог. – Казалось, что его политика перемен представляет собой новые инициативы внутри государства и что глобальная Америка стала другой».

Собеседник напомнил, что многие ожидали благоприятных изменений в российско-американских отношениях, но этого не произошло. «Обама продолжил курс своих предшественников, изменив лишь риторику до определенного времени. Отсюда – кнопка «перезагрузки», которая в итоге оказалась символической «перегрузкой». Та Америка, которую представлял собой Обама, с одной стороны, была мягкой, но ничего, кроме назидательных лекций, миру не предлагала», – считает собеседник.

По мнению Дробницкого, показательной для второго срока Обамы стала «иранская ядерная сделка». «Изначально она задумывалась как более масштабный проект, предусматривающий перекройку Ближнего Востока, где Иран должен был стать одним из центров взаимодействия с глобальной Америкой. А в результате все закончилось какой-то мелочевкой. Это во многом вина администрации Обамы. Со времен Клинтона в администрации президента мало что поменялось, кроме самих первых лиц», – убежден политолог.

Дробницкий отмечает, что кризис в российско-американских отношениях начался задолго до воссоединения с Крымом. «Операция США и НАТО в Ливии и отбрасывание ее в каменный век стали точкой невозврата в российско-американских отношениях. Далее отношения портятся из-за разногласий по сирийскому конфликту. К счастью, Джону Кэрри и Сергею Лаврову удается урегулировать острую стадию противоречий. Но маховик уже не остановить», – рассказывает эксперт.

По словам американиста, в 2014 году «Джо Байден на пару с Викторией Нуланд осуществляют переворот на Украине». «И тогда стало понятно, что России нужно не только высказывать свое мнение на политической арене, но и действовать. Воссоединение Крыма с Россией произвело эффект «удара по лбу» для американцев. Стало понятно, что страна, находящаяся на нисходящем треке, таких решительных ходов не делает. В связи с этим последующая встреча с Обамой была максимально холодной и не привела ни к каким практическим результатам», – вспоминает политолог.

Эксперт указал, что Дональд Трамп был абсолютно внесистемным политиком, врагом предыдущей администрации и антиглобалистом. «Глобальное начальство» его возненавидело не из-за симпатий к России и Путину, а за его антиглобализм, и приложило все усилия, чтобы устранить его с политического олимпа. Самое страшное было для них, если бы Трамп сумел «иначе договориться» с Путиным и Си Цзиньпином. Это означало бы конец «глобального проекта США». Но, конечно, Трампа «съели», – считает Дробницкий.

«Его встречи с Путиным в Гамбурге и Хельсинки показали, что Трамп уважительно относился к российскому лидеру. Хотя всем известно, какие прозвища он придумывал для своих западных коллег. Говорят, что при Трампе были введены самые жесткие санкции в отношении России. Но де-факто 80% пакетов антироссийских санкций были сформированы при администрации Обамы и уже реализованы Конгрессом», – пояснил он.

Эксперт полагает, что для Байдена встреча с Путиным важна с разных точек зрения. «Байден – представитель «глобального начальства», компромиссная фигура, на которую воздействуют разные кланы в США. Кроме того, европейцы также очень хорошо его «обработали». Это будет в рафинированном виде встреча двух людей, которые представляют две абсолютно разные системы, две разные цивилизации», – считает Дробницкий.

«Самый главный вопрос – примет ли Байден то, что он имеет дело действительно с другой цивилизацией. Если да, то можно будет говорить о деэскалации и предсказуемых отношениях. Если нет, тогда напряженность будет продолжать расти», – заключил эксперт.

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