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НОВОСТЬ ЧАСА

Евросоюз потребовал от Киргизии и Таджикистана избегать конфликтов

30 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
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Россию снова ставят на одно место вместе с Ираном и Северной Кореей REUTERS/Dado Ruvic
Запад продолжает активно пугать Россию новыми санкциями. На этот раз к самым жестким методам борьбы призвал Европарламент. Речь идет в том числе об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Какие у нашей страны есть возможности не оказаться в торговой изоляции от внешнего мира?  Подробности...
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Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Емельян Гебрев признался, что поставлял Украине боеприпасы вопреки запрету властей ЕС REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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США возобновили визовую войну против россиян

Посольство США в России приостановило рассмотрение виз Borna Filic/PIXSE/ТАСС
На фоне острого дипломатического конфликта с Россией посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок, фактически закрыв страну для россиян. В качестве причины указывается запрет властей России представительству США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. Каких целей добивается американская дипломатия этими мерами? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Дмитрий Волошин
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Толпа мотивирующих спикеров призывает нас делать, что хочется, видеть и не упускать возможностей. И на этом фоне растет число тех, кто засыпает с пультом в руках. Кто устает от постоянной необходимости принимать сложные решения. Подробности...
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Кто подставил Джона Керри

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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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    США возобновили визовую войну против россиян

    Посольство США в России приостановило рассмотрение виз    30 апреля 2021, 14:58
    Фото: Borna Filic/PIXSE/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    На фоне острого дипломатического конфликта с Россией посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок, фактически закрыв страну для россиян. В качестве причины указывается запрет властей России представительству США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. Каких целей добивается американская дипломатия этими мерами?

    В пятницу посольство США в Москве сообщило о решении приостановить с 12 мая рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. «Посольство США в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, оставив среди них только экстренные услуги для граждан США и предоставление очень ограниченного числа иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти», – говорится в сообщении на сайте посольства.

    «Такие сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве», – отметили в посольстве.

    Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.

    «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении. Также посольство США рекомендовало американцам с истекшими визами покинуть Россию до 15 июня.

    Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем

    «Решение американского посольства – это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Действия США, по словам сенатора, направлены не против российского государства. «Их цель – вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», – пояснил собеседник.

    «Россияне должны понимать, что вину за это обострение между нашими странами несет исключительно американская сторона. Не мы против них принимали санкции первыми. Последний пакет санкций Соединенные Штаты также приняли по собственной инициативе. Это было практически первое действие администрации Джо Байдена, направленное против нас. Оно вызвало наши ответные меры. Поэтому претензии, которые могут возникнуть у граждан России по этому поводу, они должны предъявлять американской стороне», – добавил Пушков.

    «Это вполне ожидаемое следствие текущей дипломатической войны.

    Когда происходят крупные высылки дипломатов, первой жертвой становятся консульские службы, которые обслуживают обычных граждан и занимаются выдачей виз. Считается, что посольству важнее сохранить какое-то ядро дипломатического состава, а консульства, к сожалению, зачастую работают по остаточному принципу», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    По его словам, решение США приостановить рассмотрение виз могло быть продиктовано политическими мотивами. Впрочем, Кортунов отметил, что поездки в США для российских граждан все же возможны. Только теперь американские визы нужно будет получать в тех странах, где действуют консульские службы – в странах Балтии, Армении, странах Центральной Азии или Южной Корее. «Безусловно, такая ситуация создает дополнительные проблемы в двусторонних отношениях, но американская сторона наверняка будет утверждать, что виновата в этом Россия», – полагает гендиректор РСМД.

    «По сути – это месть нашим гражданам, у которых есть в США родственники, друзья и какая-то собственность.

    Однако это вовсе не означает, что россияне не смогут попасть в США. Те, кому очень нужно, будут получать американские визы в соседних странах. Но некоторые лишний раз задумаются, стоит ли им ехать в страну, которая фактически закрылась для них», – добавил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    По его мнению, решение США приостановить выдачу виз отрицательно скажется на отношениях между странами. «Все это делается с целью раскачивания внутриполитической ситуации, например, перед выборами. Тем самым Вашингтон показал реальное отношение к нашим гражданам. Их цель – не в налаживании отношений, а в разобщении людей», – полагает сенатор.

    «США своими действиями пытаются заставить россиян критиковать свои власти за то, что Соединенные Штаты первыми вводят против России санкции, а Москва при этом лишь отвечает, – соглашается с Джабаровым политолог, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. – Причем мы видим не первую волну визовой войны, из-за которой серьезно страдают деловые люди и студенты». «Мы фактически несколько лет живем в состоянии, когда россиянам трудно или почти невозможно получить американскую визу. Из-за этого большинство россиян получают визу США за границей», – добавил эксперт.

    Эту мысль подтверждают и в Кремле. «Практически единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получать визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить. В этом плане ничего не меняется», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом «нужно смотреть на первопричину той напряженной ситуации, которая складывается в наших двусторонних отношениях». «Если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то становится очевидным, что предтеча всего этого – недружественные действия США», – напомнил Песков.

    Между тем политолог-американист Владимир Можегов обратил внимание на то, что спустя почти час после того, как посольство США заявило о прекращении рассмотрения документов на визы, в Twitter появилось сообщение пресс-секретаря посольства Ребекки Росс о том, что «нам точно нужен период детокса». Таким образом Росс ответила на предшествующее заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что Москва предлагала Вашингтону «обнуление» конфликта.

    «Но суть проблем в наших отношениях заключается не в том, что мы просто не сошлись характерами, а в том, что мы принципиально расходимся в видении мироустройства, – отмечает Можегов. – Мы выступаем за многополярный мир, а они – за глобализм во главе с одним государством-лидером». 

    «И если большинство стран готовы с этим согласиться, то Россия, Китай, Турция, Иран и еще несколько государств – не готовы. Поэтому против них идет тотальная война, которая ведется всеми доступными средствами, включая ограничения в визах. И полюбовно разрешить этот конфликт невозможно», – считает американист.

    «При этом когда американцы говорят о необходимости детокса – они делают намек на то, что хотели бы видеть в России другую власть, более сговорчивую, которая согласится с глобальным лидерством Вашингтона. Но с сильной и независимой Россией период детокса на условиях Белого дома невозможен. И в США это прекрасно понимают», – резюмировал Можегов.

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