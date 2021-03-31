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НОВОСТЬ ЧАСА

МВД Грузии обратилось к провоцирующим беспорядки из-за визита Познера сторонникам Саакашвили

31 марта, среда  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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    Запад разрушил неписаные традиции работы разведок

    Здание российского посольства в Италии    31 марта 2021, 23:00
    Фото: instagram.com/ambrussia.italia
    Текст: Евгений Крутиков

    Очередной скандал с «российскими шпионами» затронул на этот раз западную страну, которая едва ли не наиболее дружественно относится к России – Италию. Есть основания полагать, что в данном случае речь идет о реальной (хоть и неудачной) попытке работы российской разведки. Почему скандалы подобного рода резко участились и что это означает для разведок всех стран?

    Италия заявила о высылке из страны двух российских дипломатов, объявленных персонами нон грата. Их обвинили в шпионаже. Посол Сергей Разов был вызван в итальянский МИД, где ему вручили соответствующую ноту. В Москве уже пообещали симметричный ответ, но в то же время была выражена надежда, что происшедшее не повлияет на уровень российско-итальянских отношений.

    Во вторник вечером в Риме спецподразделение итальянской полиции Ros при участии Агентства внутренней безопасности и информации (AISI, итальянская контрразведка) задержало сотрудника аппарата военного атташе посольства РФ в Италии и некоего офицера итальянского министерства обороны. Они были задержаны при «передаче документов» секретного характера: итальянец передавал россиянину некие бумаги о системе телекоммуникации и радиосвязи НАТО в обмен на пять тысяч евро. По некоторым данным, это могла быть кодовая книга частот оперативной связи НАТО. Деньги в момент задержания находились у итальянца в кармане.

    Итальянская контрразведка утверждает, что операция была «длительной», и ранее вознаграждение было меньшим – в районе четырех тысяч евро за раз. Предположительно, первые сведения о контактах сотрудника российского посольства и итальянского офицера были получены контрразведкой несколько месяцев назад. За это время у них было минимум две личные встречи.

    Отдельно подчеркивается, что переданные сведения касались в основном третьих стран и системы НАТО в целом, но в то же время наносили ущерб и национальной безопасности Италии. Офицер итальянского военно-морского флота в звании капитана фрегата (capitano di fregata, то есть по-нашему капитан второго ранга, по-сухопутному – подполковник) якобы пошел на сотрудничество с российской военной разведкой из-за «семейных трудностей» и «тяжелого экономического положения». Допуск к сверхсекретным документам специфического технического содержания он имел потому, что периодически был дежурным офицером в министерстве обороны Италии.

    Согласно традиции, фамилии задержанного и высылаемых дипломатов итальянская сторона не называет. На данный момент в российском посольстве в Риме должность военного атташе вакантна, а обязанности военно-морского атташе выполняет капитан первого ранга Алексей Немудров.

    На территории Италии это не первый подобный случай за последнее время, хотя – первый, касающийся именно итальянского гражданина. В августе прошлого года на одной из военных баз НАТО в Италии был задержан французский офицер, которого также обвинили в передаче секретных сведений России. Но в этом случае Италия была ни при чем. Есть подозрение, что француз по разумным соображениям элементарной конспирации предпочитал встречаться с куратором в третьей стране, не мельтеша перед глазами неприятных людей из мрачного здания на Сталинградском бульваре в Париже.

    Событие неприятное еще и потому, что Италия в Евросоюзе считается дружески настроенным в отношении России государством, за что часто подвергается критике со стороны англосаксов. Зачастую такие операции и проходят с подачи англосаксонских спецслужб (так было относительно недавно в Австрии) с целью дискредитировать Москву в относительно дружеских глазах. Тут же включаются несколько известных поименно «экспертов по российским спецслужбам» с соответствующими комментариями. Сегодня один такой даже Навального к делу приплел.

    Но сейчас все-таки есть основания полагать, что это была самостоятельная операция итальянской контрразведки. И они по какой-то причине не стали разыгрывать долгие схемы или организовывать передачу дезинформации через выявленный канал, а просто решили топором ударить.

    Подчеркнем, что речь идет исключительно об информации узкоспецифического военного характера. В последнее время в ряде стран участились обвинения в адрес сотрудников российских дипломатических учреждений в политической деятельности или во вмешательстве во внутренние дела стран пребывания. И действительно есть большая разница между стратегической (она же политическая) разведкой и классической военной. В конце концов, это просто разные ведомства. То же касается и сведений экономического характера.

    Работа на военном направлении была, есть и будет у всех стран мира, и почти наверняка можно утверждать, что в самое ближайшее время аппарат военного атташе Италии в Москве генерала Роберто Ваначчи и его заместителя капитана первого ранга Курцио Пачифичи понесет потери. Сложно предположить, что их подчиненные заняты исключительно только редкими брифингами в пресс-центре МО РФ и многочисленными итальянскими ресторанами в Москве.

    Люди просто делают свою работу, у них профессия такая. Ну как умеют делают, учитывая поразительный факт личной встречи (и не одной) сотрудника российского посольства и итальянского офицера. Тем более в пандемию. Закладки делать никто не учил? Вопросы в другом – и их несколько.

    Мы не знаем, почему итальянская контрразведка пошла на громкое задержание в прямом смысле слова «на кармане». Если подходить к делу максимально цинично, то с точки зрения разведывательной практики ничего экстраординарного не происходило. Вполне рядовой случай. Классика жанра. Откуда ж пошла несколько лет назад эта необычная мода на громкие высылки?

    И ладно Болгария, устроившая недавно целое шоу по поводу задержания «российских шпионов». Она страна молодая, ей можно. А Италия страна настолько старая, что арестованному моряку грозит пожизненное заключение (ранее статьи 86 и 88 итальянского уголовного кодекса вообще предусматривали смертную казнь, но теперь Евросоюз не позволяет). Уж нашли бы как организовать всё так, чтобы история не вышла за пределы узкого круга посвященных, а заподозренные россияне тихо-мирно выехали бы из страны через пару недель. В Москву, по делу, срочно. Эта практика была нормальной и общепринятой еще каких-то десять лет назад. Вопиющие случаи задержаний «на кармане» были уникальны и практически всегда обусловлены чрезвычайными ситуациями. А к 2021 году эта уже вроде как и не самая главная новость. Куда катится мир?

    Второе. За несколько лет этой «тактики боевого топора» вместо привычного плаща (без кинжала) некоторые российские посольства и консульства за рубежом просто обескровлены. И не только российские. Сюда еще можно добавить «консульские войны», когда вновь прибывающим на смену высланным дипломатам просто не дают визы. Разведывательной деятельностью занимается на планете не только Россия, и даже не столько. Разведки практически всех крупных стран, вовлеченные во взаимные игры, на глазах теряют в численности.

    Есть, конечно, несколько исключений. Во-первых, Китай, которого просто настолько много, что за ними не уследишь. И, во-вторых, Израиль, который никого не высылает, никаких шоу не устраивает, даже про Скрипалей помалкивает и с хитрым прищуром смотрит, как прямые конкуренты Моссада поедом едят друг друга.

    Третье. Что-то мы давно не слышали, как в Москве кого-то взяли «на кармане» и со скандалом куда-нибудь выслали. Давно – это со времен Юрия Владимировича Андропова. И есть несколько причин, почему так. Во-первых, вышлют в ответ, а это – смотри выше – симметрично сократит наши же заграничные возможности, которые и так сокращаются на глазах. А во-вторых, слишком уж сильна наследственная традиция соблюдать неписаный в разведке этикет.

    А между тем времена изменились. На Западе этот этикет уже десять лет как не существует, его заменили знаменитые «понятия» и эта самая «тактика боевого топора». Анализ некоторых случаев задержаний и высылок российских сотрудников за рубежом показывает, что от установления за ними наблюдения местной контрразведкой до очередного «шпионского скандала» проходит не более полугода.

    Даже во времена холодной войны такое наблюдалось в исключительных случаях. Создается неприятное впечатление, что разведывательная деятельность, которая до поры до времени удерживалась в рамках определенных правил и традиций, превращается в еще один театр гибридной войны всех против всех.

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