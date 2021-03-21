Американский расизм нашел себе новый объект для ненависти

Битва за права чернокожих затмила в США еще одну, не менее значимую расовую проблему. «Реальное физическое насилие, угроза жизни... Мы видим и ощущаем много расовой ненависти». Так сегодня описывают ситуацию в Америке люди азиатского происхождения. Свидетельством истинности этих слов стало новое массовое убийство в Соединенных Штатах.

Массовое убийство в американском городе Атланта во вторник вечером 16 марта вновь подняло вопрос о подъеме антиазиатского насилия в США. Серия возмутительных нападений выглядит настолько серьезно, что Конгресс – впервые за почти 40 лет – обратился к этой проблеме на специальном заседании одного из комитетов Палаты представителей, в четверг обсудившего повестку под названием «Дискриминация и насилие в отношении американцев азиатского происхождения».

Напомним, что во вторник 21-летний Роберт Лонг застрелил восемь человек в трех спа-салонах Атланты, принадлежащих американцам-азиатам. Из восьми жертв Лонга шестеро оказались женщинами азиатского происхождения, в том числе четверо – из Южной Кореи. Оружие убийства калибром 9 мм было приобретено Лонгом ранее в тот же день. По первым данным следствия, после Атланты убийца намеревался направиться во Флориду, где предположительно собирался продолжить серию преступлений.

Лонг уже признал свою вину и рассказал полицейским, что мотивом убийств стал сексуальная зависимость, виновными в которой он считает работниц массажных салонов, «мест искушения», от которых он, по его словам, должен был избавиться. На данный момент правоохранительные органы проверяют расовую подоплеку преступления. Мэр Атланты Киша Лэнс-Боттомс завила, что не верит в мотив преступника, коренящийся в сексуальной зависимости, и считает справедливым, если Лонгу предъявят обвинение в преступлении, совершенном на почве ненависти. Выживший сотрудник одного из спа-салонов в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo рассказал, что перед тем, как открыть огонь, Лонг выкрикнул: «Убить всех азиатов!».

«Местное американо-азиатское сообщество в шоке, – заявил в среду председатель одного из правозащитных фондов Атланты Кристофер Чан. – Мы хотим привлечь внимание к этой растущей эпидемии преступлений на почве ненависти, преступлений, совершаемых против американцев азиатского происхождения».

По мнению CNN, «в каком-то смысле неважно, признается ли обвиняемый в стрельбе в спа-салоне в Атланте убийца в расистской мотивации. Американцы азиатского происхождения уже травмированы нарастающей волной ненависти, насилия и риторики, они месяцами живут в страхе».

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В пользу этого мнения говорят данные Центра изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино. Они свидетельствуют о том, что количество преступлений на почве ненависти против американцев азиатского происхождения увеличилось на 150% в шестнадцати крупнейших городах США за время пандемии коронавируса. Некоторые американские эксперты полагают, что цифры исследования даже занижают реальную картину.

Во время недавних слушаний в подкомитете Палаты представителей докладчиками была представлена картина роста антиазиатского насилия и ненависти в США. Манджуша Кулкарни, исполнительный директор Азиатско-Тихоокеанского совета по политике и планированию (AAPI), обратила внимание законодателей на то, что в период с марта 2020 по февраль 2021 гг., в США было зарегистрировано 3795 случаев нападений и дискриминации в отношении американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана. Наиболее часто дискриминации подвергались китайцы (42,2%), за ними следуют корейцы (14,8%), вьетнамцы (8,5%) и филиппинцы (7,9 %).

Исследования AAPI показывают, что трое из десяти американцев азиатского происхождения испытали на себе расовые оскорбления или расистские шутки с начала пандемии COVID-19.

Апрельский опрос, проведенный Центром за целостность общества (CPI), показал, что 30% всех американцев и 60% американцев азиатского происхождения были свидетелями того, как кто-то обвинял азиатов в распространении пандемии. В том же месяце опрос Harris Poll установил, что 75% американцев азиатского происхождения обеспокоены ненавистью и дискриминацией в обществе. Например, в феврале произошел резонансный случай в Сан-Франциско, когда в результате падения погиб 84-летний пенсионер родом из Таиланда, которого толкнули на улице хулиганы.

Ветеран НБА, баскетболист китайского происхождения Джереми Лин считает, что в последние годы нетерпимость американцев к своим согражданам-азиатам стала гораздо более выраженной, чем во время его юности и учебы в Гарварде: «То, что мы наблюдаем прямо сейчас, – это реальное физическое насилие, угроза жизни.

Многие женщины азиатского происхождения оглядываются, когда выходят на улицу, когда идут в магазин за продуктами. Сегодня мы видим и ощущаем много расовой ненависти».

В современных проблемах азиатов в США виноваты не только спекуляции на тему происхождения и распространения пандемии коронавируса. Возможно, причиной тому и институциональный антиазиатский расизм, глубоко укоренившийся в американском обществе и долгое время поддерживаемый политикой правительства.

Приведем несколько примеров. С 1882 по 1943 гг. в США действовал принятый Конгрессом дискриминационный «Акт об исключении китайцев», запретивший любую китайскую иммиграцию и натурализацию уже проживающих в США китайцев, занятых, как правило, тяжелым физическим трудом. К 1917 г. подобные ограничения были распространены на выходцев из Азии в целом. В 1885 г. иррациональный страх перед «желтой опасностью», подогреваемый прессой и политиками-популистами, побудил белых американцев убить несколько десятков китайских рабочих в местечке Рок-Спрингс (Вайоминг).

В 1930 гг. японцам, корейцам, филиппинцам и другим выходцам из Южной Азии было запрещено въезжать в США и становиться американскими гражданами. В феврале 1942 г. президент Франклин Делано Рузвельт подписал указ № 9066, по которому 120 тыс. американцев японского происхождения, две трети из которых имели гражданство США, были принудительно переселены в лагеря, мало отличавшиеся от концентрационных.

В начале 1980 гг. особые проблемы возникли у американцев азиатского происхождения, проживающих в Детройте, жители которого были недовольны проникновением на американский рынок автомобилей японского происхождения. Возникшее напряжение в обществе закончилось смертью американца с китайскими корнями Винсента Чина, забитого до смерти двумя белыми мужчинами, а также целой серией аналогичных уличных нападений на азиатов.

Во время городских бунтов в Лос-Анджелесе в 1992 г. жители корейского квартала с оружием в руках отстаивали свои жизни и имущество от банд мародеров, зачастую нападавших на них из-за ненависти на расовой почве. Азиатскому бизнесу пришлось вновь защищать себя во время недавних погромов в американских городах летом прошлого года.

Внесла свою лепту в рост ненависти в отношении азиатов в американском обществе и администрация экс-президента США Дональда Трампа.

В 2018-2019 гг. разразилась целая серия скандалов с высылкой на родину студентов и преподавателей американских вузов китайского происхождения, обвиненных в шпионаже и утечке американских ноу-хау. После одного из публичных выступлений президента США, чуть ли не открытым текстом давшего понять, что федеральное правительство рассматривает каждого китайского студента в качестве шпиона, ряд китайских аспирантов и преподавателей в интервью Bloomberg News на условиях анонимности назвали академическую и профессиональную среду США недружелюбной.

Конечно, особняком стоит расистская кампания в отношении китайцев, разожженная лично Трампом, не устающим и сегодня повторять конспирологическую версию о намеренном создании и распространении коронавируса официальным Пекином. Достаточно вспомнить неоднократно использованные Трампом термины для описания Covid-19: «китайская чума», «кунг-фу грипп», «китайский вирус». К слову сказать, официальная позиция России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу никогда не совпадала с точкой зрения из-за океана.

У криминального происшествия во вторник вечером в Атланте могут быть и иные последствия. За весь 2020 г. в США было зафиксировано только два массовых убийства: в феврале сотрудник предприятия Molson Coors застрелил пятерых своих коллег, прежде чем покончить с собой, а в марте еще четыре человека были убиты в Спрингфилде (Миссури).

На фоне новостей о пандемии и движении BLM эти истории практически не получили освещения в СМИ. По терминологии агентства Associated Press, к массовым убийствам относятся случаи, когда гибнет четверо и более человек, не считая стрелка. Впервые с 2006 г. в США было зафиксировано так мало случаев смертельных расстрелов: пандемия убивает американцев сотнями тысяч, но она же мешает им стрелять друг в друга в школах, храмах и торговых центрах. Криминолог Джеймс Денсли рассказал в интервью USA Today, что пока в стране наблюдается «передышка» в массовых расстрелах, предупредив при этом, что в случае еще одного такого инцидента «цикл может начаться заново».

Между тем, администрация Джозефа Байдена изо всех сил пытается дистанцироваться от наследия Трампа как во внутренней, так и внешней повестке. Однако резкая пикировка делегаций Вашингтона и Пекина во время начавшейся в пятницу двусторонней встречи на Аляске, а также угроза американских ракет для побережья Китая никак не улучшает положение азиатов в США. В 1988 г. президент Рональд Рейган принес официальные извинения пострадавшим в ходе насильственного интернирования в годы Второй мировой войны японцам и американцам японского происхождения. Есть очень большие сомнения, что современные американские президенты, так любящие рассуждать о ценностях демократии и свободы, смогут признать свои ошибки в отношении собственных граждан азиатского происхождения.

Американское общество фанатично замаливает грехи перед чернокожими: сносит исторические памятники, встает на колени, вводит расовые квоты в бизнесе, Голливуде и поп-сцене. Заплатить чернокожим потокам рабов придется не только городам и муниципалитетам, но даже индейцам-чероки, которые, оказывается, тоже владели рабами, и теперь должны поделиться доходами с казино, построенных в их резервациях. На этом фоне проблемы американцев азиатского происхождения остаются вне фокуса общественного внимания, хотя они в полной мере испытывают на себе растущие расовые предрассудки. По данным NBC News азиатские диаспоры США больше не могут терпеть подобное отношение, и, кто знает – как скоро по улицам американских городов замаршируют участники движения «Жизни азиатов важны»?

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