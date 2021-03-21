Американский расизм нашел себе новый объект для ненависти

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НОВОСТЬ ЧАСА

Посол России в США прибыл в Москву для консультаций

21 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

Месть Китая за потерю контроля над «Мотор Сич» грозит серьезными последствиями для Украины РИА Новости
Киевский суд арестовал 100% акций АО «Мотор Сич» – крупнейшего в мире производителя авиадвигателей. Контрольный пакет акций принадлежал китайским инвесторам, но на Украине решили национализировать предприятие. Киев обманул китайских партнеров, которые пытаются отсудить многомиллиардные убытки. Но одной компенсацией Украина вряд ли отделается, предупреждают эксперты. У Китая появилась мотивация признать Крым частью России. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Как пели гитлеровские штурмовики в своей главной песенке: «Глядят на свастику с надеждой миллионы». Тоска по сильной руке, жажда бездумно подчиняться правителю, стремление снять с себя любую ответственность за то, что происходит в стране. Все как тогда. Подробности...
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В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
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России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
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Хамство Байдена и отзыв посла

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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Посол России в США прибыл в Москву для консультаций
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    Американский расизм нашел себе новый объект для ненависти

    Расизм в отношении азиатов встречается в США все чаще    21 марта 2021, 11:00
    Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski
    Текст: Артем Филиппов

    Битва за права чернокожих затмила в США еще одну, не менее значимую расовую проблему. «Реальное физическое насилие, угроза жизни... Мы видим и ощущаем много расовой ненависти». Так сегодня описывают ситуацию в Америке люди азиатского происхождения. Свидетельством истинности этих слов стало новое массовое убийство в Соединенных Штатах.

    Массовое убийство в американском городе Атланта во вторник вечером 16 марта вновь подняло вопрос о подъеме антиазиатского насилия в США. Серия возмутительных нападений выглядит настолько серьезно, что Конгресс – впервые за почти 40 лет – обратился к этой проблеме на специальном заседании одного из комитетов Палаты представителей, в четверг обсудившего повестку под названием «Дискриминация и насилие в отношении американцев азиатского происхождения».

    Напомним, что во вторник 21-летний Роберт Лонг застрелил восемь человек в трех спа-салонах Атланты, принадлежащих американцам-азиатам. Из восьми жертв Лонга шестеро оказались женщинами азиатского происхождения, в том числе четверо – из Южной Кореи. Оружие убийства калибром 9 мм было приобретено Лонгом ранее в тот же день. По первым данным следствия, после Атланты убийца намеревался направиться во Флориду, где предположительно собирался продолжить серию преступлений.

    Лонг уже признал свою вину и рассказал полицейским, что мотивом убийств стал сексуальная зависимость, виновными в которой он считает работниц массажных салонов, «мест искушения», от которых он, по его словам, должен был избавиться. На данный момент правоохранительные органы проверяют расовую подоплеку преступления. Мэр Атланты Киша Лэнс-Боттомс завила, что не верит в мотив преступника, коренящийся в сексуальной зависимости, и считает справедливым, если Лонгу предъявят обвинение в преступлении, совершенном на почве ненависти. Выживший сотрудник одного из спа-салонов в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo рассказал, что перед тем, как открыть огонь, Лонг выкрикнул: «Убить всех азиатов!».

    «Местное американо-азиатское сообщество в шоке, – заявил в среду председатель одного из правозащитных фондов Атланты Кристофер Чан. – Мы хотим привлечь внимание к этой растущей эпидемии преступлений на почве ненависти, преступлений, совершаемых против американцев азиатского происхождения».

    По мнению CNN, «в каком-то смысле неважно, признается ли обвиняемый в стрельбе в спа-салоне в Атланте убийца в расистской мотивации. Американцы азиатского происхождения уже травмированы нарастающей волной ненависти, насилия и риторики, они месяцами живут в страхе».

    В пользу этого мнения говорят данные Центра изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино. Они свидетельствуют о том, что количество преступлений на почве ненависти против американцев азиатского происхождения увеличилось на 150% в шестнадцати крупнейших городах США за время пандемии коронавируса. Некоторые американские эксперты полагают, что цифры исследования даже занижают реальную картину.

    Во время недавних слушаний в подкомитете Палаты представителей докладчиками была представлена картина роста антиазиатского насилия и ненависти в США. Манджуша Кулкарни, исполнительный директор Азиатско-Тихоокеанского совета по политике и планированию (AAPI), обратила внимание законодателей на то, что в период с марта 2020 по февраль 2021 гг., в США было зарегистрировано 3795 случаев нападений и дискриминации в отношении американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана. Наиболее часто дискриминации подвергались китайцы (42,2%), за ними следуют корейцы (14,8%), вьетнамцы (8,5%) и филиппинцы (7,9 %).

    Исследования AAPI показывают, что трое из десяти американцев азиатского происхождения испытали на себе расовые оскорбления или расистские шутки с начала пандемии COVID-19.

    Апрельский опрос, проведенный Центром за целостность общества (CPI), показал, что 30% всех американцев и 60% американцев азиатского происхождения были свидетелями того, как кто-то обвинял азиатов в распространении пандемии. В том же месяце опрос Harris Poll установил, что 75% американцев азиатского происхождения обеспокоены ненавистью и дискриминацией в обществе. Например, в феврале произошел резонансный случай в Сан-Франциско, когда в результате падения погиб 84-летний пенсионер родом из Таиланда, которого толкнули на улице хулиганы.

    Ветеран НБА, баскетболист китайского происхождения Джереми Лин считает, что в последние годы нетерпимость американцев к своим согражданам-азиатам стала гораздо более выраженной, чем во время его юности и учебы в Гарварде: «То, что мы наблюдаем прямо сейчас, – это реальное физическое насилие, угроза жизни.

    Многие женщины азиатского происхождения оглядываются, когда выходят на улицу, когда идут в магазин за продуктами. Сегодня мы видим и ощущаем много расовой ненависти».

    В современных проблемах азиатов в США виноваты не только спекуляции на тему происхождения и распространения пандемии коронавируса. Возможно, причиной тому и институциональный антиазиатский расизм, глубоко укоренившийся в американском обществе и долгое время поддерживаемый политикой правительства.

    Приведем несколько примеров. С 1882 по 1943 гг. в США действовал принятый Конгрессом дискриминационный «Акт об исключении китайцев», запретивший любую китайскую иммиграцию и натурализацию уже проживающих в США китайцев, занятых, как правило, тяжелым физическим трудом. К 1917 г. подобные ограничения были распространены на выходцев из Азии в целом. В 1885 г. иррациональный страх перед «желтой опасностью», подогреваемый прессой и политиками-популистами, побудил белых американцев убить несколько десятков китайских рабочих в местечке Рок-Спрингс (Вайоминг).

    В 1930 гг. японцам, корейцам, филиппинцам и другим выходцам из Южной Азии было запрещено въезжать в США и становиться американскими гражданами. В феврале 1942 г. президент Франклин Делано Рузвельт подписал указ № 9066, по которому 120 тыс. американцев японского происхождения, две трети из которых имели гражданство США, были принудительно переселены в лагеря, мало отличавшиеся от концентрационных.

    В начале 1980 гг. особые проблемы возникли у американцев азиатского происхождения, проживающих в Детройте, жители которого были недовольны проникновением на американский рынок автомобилей японского происхождения. Возникшее напряжение в обществе закончилось смертью американца с китайскими корнями Винсента Чина, забитого до смерти двумя белыми мужчинами, а также целой серией аналогичных уличных нападений на азиатов.

    Во время городских бунтов в Лос-Анджелесе в 1992 г. жители корейского квартала с оружием в руках отстаивали свои жизни и имущество от банд мародеров, зачастую нападавших на них из-за ненависти на расовой почве. Азиатскому бизнесу пришлось вновь защищать себя во время недавних погромов в американских городах летом прошлого года.

    Внесла свою лепту в рост ненависти в отношении азиатов в американском обществе и администрация экс-президента США Дональда Трампа.

    В 2018-2019 гг. разразилась целая серия скандалов с высылкой на родину студентов и преподавателей американских вузов китайского происхождения, обвиненных в шпионаже и утечке американских ноу-хау. После одного из публичных выступлений президента США, чуть ли не открытым текстом давшего понять, что федеральное правительство рассматривает каждого китайского студента в качестве шпиона, ряд китайских аспирантов и преподавателей в интервью Bloomberg News на условиях анонимности назвали академическую и профессиональную среду США недружелюбной.

    Конечно, особняком стоит расистская кампания в отношении китайцев, разожженная лично Трампом, не устающим и сегодня повторять конспирологическую версию о намеренном создании и распространении коронавируса официальным Пекином. Достаточно вспомнить неоднократно использованные Трампом термины для описания Covid-19: «китайская чума», «кунг-фу грипп», «китайский вирус». К слову сказать, официальная позиция России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу никогда не совпадала с точкой зрения из-за океана.

    У криминального происшествия во вторник вечером в Атланте могут быть и иные последствия. За весь 2020 г. в США было зафиксировано только два массовых убийства: в феврале сотрудник предприятия Molson Coors застрелил пятерых своих коллег, прежде чем покончить с собой, а в марте еще четыре человека были убиты в Спрингфилде (Миссури).

    На фоне новостей о пандемии и движении BLM эти истории практически не получили освещения в СМИ. По терминологии агентства Associated Press, к массовым убийствам относятся случаи, когда гибнет четверо и более человек, не считая стрелка. Впервые с 2006 г. в США было зафиксировано так мало случаев смертельных расстрелов: пандемия убивает американцев сотнями тысяч, но она же мешает им стрелять друг в друга в школах, храмах и торговых центрах. Криминолог Джеймс Денсли рассказал в интервью USA Today, что пока в стране наблюдается «передышка» в массовых расстрелах, предупредив при этом, что в случае еще одного такого инцидента «цикл может начаться заново».

    Между тем, администрация Джозефа Байдена изо всех сил пытается дистанцироваться от наследия Трампа как во внутренней, так и внешней повестке. Однако резкая пикировка делегаций Вашингтона и Пекина во время начавшейся в пятницу двусторонней встречи на Аляске, а также угроза американских ракет для побережья Китая никак не улучшает положение азиатов в США. В 1988 г. президент Рональд Рейган принес официальные извинения пострадавшим в ходе насильственного интернирования в годы Второй мировой войны японцам и американцам японского происхождения. Есть очень большие сомнения, что современные американские президенты, так любящие рассуждать о ценностях демократии и свободы, смогут признать свои ошибки в отношении собственных граждан азиатского происхождения.

    Американское общество фанатично замаливает грехи перед чернокожими: сносит исторические памятники, встает на колени, вводит расовые квоты в бизнесе, Голливуде и поп-сцене. Заплатить чернокожим потокам рабов придется не только городам и муниципалитетам, но даже индейцам-чероки, которые, оказывается, тоже владели рабами, и теперь должны поделиться доходами с казино, построенных в их резервациях. На этом фоне проблемы американцев азиатского происхождения остаются вне фокуса общественного внимания, хотя они в полной мере испытывают на себе растущие расовые предрассудки. По данным NBC News азиатские диаспоры США больше не могут терпеть подобное отношение, и, кто знает – как скоро по улицам американских городов замаршируют участники движения «Жизни азиатов важны»?

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