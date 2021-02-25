Что такое «этноматематика»?

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25 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:50  |  vz.ru
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Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными Hayk Baghdasaryan/REUTERS
Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Москвичам предлагается сделать выбор между двумя идеологическими фантомами советского времени: главным героем фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года и скульптурным шедевром Евгения Вучетича 1958 года. Подробности...
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США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
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С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...
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Армия против Пашиняна

Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 8 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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    Что такое «этноматематика»?

    		    25 февраля 2021, 22:50
    Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Александр Рыбин,
    Артур Приймак

    Этноматематика – направление в математической науке на стыке с этнологией и антропологией, которое исследует специфику математического мышления (от простого счета до сложных алгебраических и геометрических действий) у различных культур, как правило, не европейских. Особый акцент делается на «культурах без письменного выражения».

    На практике этноматематический подход подразумевает мультикультурные методы преподавания арифметики и алгебры, с учетом упомянутых этнических особенностей. Этот научный термин оказался в центре внимания прессы после того, как власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики идеи превосходства белой расы. Вместо алгебры власти продвигают введение нового предмета, который, собственно, и назвали «этноматематикой».

    На прошлой неделе департамент образования штата разослал бюллетень, призывающий педагогов записываться на курс «Путь к математическому равенству». Курс ориентирован на учителей средних школ и призван обучить «ликвидации расизма в математике». Как указано в бюллетене, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров – это проявление идеи превосходства белых.

    В департаменте не скрывают, что ставят учителям-математикам чисто политическую задачу – избавить школьников из национальных меньшинств от чувства дискомфорта. На официальном языке требование звучит так: этноматематика помогает преподавателям «разработать стратегии для улучшения справедливых результатов для чернокожих, латиноамериканских и многоязычных студентов и присоединиться к сообществам практиков». Под справедливым результатом подразумевается такой, который не будет вызывать у, допустим, чернокожих ощущения неполноценности по отношению к белым. Практически, по мнению многих экспертов, это означает следующее: правильность решения имеет второстепенное значение, а порой и совсем никакого значения.

    В первую очередь важно, чтобы сам процесс изучения и решения математических задач и примеров не воспринимался как способ доминирования одних людей с ярко выраженными расовыми или национальными признаками (читай – белыми) над другими, также имеющими характерные этнические или национальные черты (в данном случае – чернокожими). В итоге все выливается в то, что если есть правильные и неправильные ответы, то это уже расизм, отмечают критики нововведения. По их мнению, орегонские чиновники превращают любопытную, хотя и небесспорную научную теорию в политический инструмент.

    Сторонники подхода также используют выражения «народная математика», «математика в социокультурной (например, африканской) среде» или «антирасистская математика». Близким нам примером такой народной арифметики можно назвать традиционный способ счета у русских крестьян – не зная таблицы умножения, они производили арифметические действия путем постоянных удвоений. Исследователи отмечали, что представители народа кпелле из Либерии точнее оценивают число камней в кучках разной величины, чем студенты Йельского университета. Особенности счета взаимосвязаны с языковыми особенностями тех или иных народов, а следовательно – с их мышлением. Так, многие западноафриканские языки строят числительные на комбинации 5 и 20, у индейцев Калифорнии принят восьмеричный счет и т. д.

    Один из популяризаторов введения этноматематики Рамеш Ганголли предлагает использовать при преподавании обычной математики – чтобы она не ущемляла достоинства представителей неевропеоидных рас – разные термины, например те, которые были типичными у представителей неевропейских народов сотни лет назад, до унификации многих математических понятий. Ганголли призывает особое внимание во время занятий уделять открытиям и вкладу в математику неевропейских народов.

    В 2019 году уже предпринималась попытка ввести этноматематику в том же Орегоне, а также в школах города Сиэтл (штат Вашингтон), чтобы «очеловечить» математику, как заявляли авторы идеи. Однако такая реформа вызвала гневную реакцию местных жителей и в итоге была отменена.

    Сам термин «этноматематика» не нов. Придумал его в 1970-е годы бразильский ученый Убиратан д'Амброзио, профессор математики университета Кампинас (Сан-Паулу) и американского университета Провиденс. Он первым потребовал уделять внимание не только европейскому подходу к этой математике, но и тому, как этот предмет воспринимают другие этносы.

    Профессор д'Амброзио, который, кстати, и ныне здравствует (ему 88 лет), с самого начала придал новому направлению математики чисто политический окрас. Он призывал не просто расширить кругозор школьников за счет новых методов счета, а «восстановить достоинство проигравших» народов.

    Издание «Знание – сила» приводит цитату из выступления д'Амброзио на международном конгрессе по математическому образованию 1984 года: «До сих пор... преподавание математики велось таким образом, что она оказывалась интегральной частью западной цивилизации, которая подчинила себе весь остальной мир, и поэтому единственный путь построения общепланетарной цивилизации ведет через восстановление достоинства проигравших». По итогам конгресса группа американских профессоров объявила о создании «Движения за преподавание этноматематики».

    Некоторые ученые в США выражают недовольство тем, что власти в ходе борьбы с дискриминацией уделяют повышенное внимание неграм, при этом совершенно не учитывают вклад коренных народов континента: эскимосов и индейских племен. А вот профессор Амос Хетч публично сетует на то, что учебные программы, заявленные как «антидискриминационные», на самом деле предлагают явно предвзято относятся к людям европейского происхождения.

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