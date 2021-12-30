2021-й стал лучшим годом для бездельников

Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством.

Еще летом 2021 года американская пресса обнаружила невиданный ранее феномен: в стране появилось и укоренилось движение Anti-Work (против работы – англ.). Увольнения «по собственному» стали слишком частыми.

Причем оставляли люди работу не потому, что кризис, банкротство или роботизация – все оказалось куда прозаичнее. Собственники предприятий стремятся выжать из рабочего все больше в единицу времени, но не повышая зарплату (пример «выжимания пота» из сотрудников корпорации Amazon стал уже хрестоматийным). Инфляция в это же время стала расти ощутимыми темпами. В результате сложилась ситуация, когда разница между объемом госпособия и размером зарплаты стала несущественна. Люди все чаще стали приходить к мысли, что можно жить немного скромнее, но не посвящая всю свою жизнь работе на дядю, не горбатиться от зари до зари, получая чуть больше.

Тем более что при обилии свободного времени можно еще где-то подработать за «левые», то есть не облагаемые налогами деньги. В итоге только в августе восстанавливающаяся после пандемического кризиса американская экономика потеряла добровольно уволившимися 4,3 миллиона человек. А всего по итогам года число вакансий в США – которые оказались никому не нужны – превысило 11 миллионов!

Не обошла эта коллизия и Европу, особенно Южную – хотя и со своей спецификой. Например, в Италии идет оживленное обсуждение темы гарантированного минимального дохода (reditto di cittadinzanza). Поводом к этому стало представление полицией данных о большом количестве случаев мошенничества среди лиц, подающих прошения о финансовой поддержке государством.

Да не оскудеет рука дающего

Условия для получения этой субсидии в апеннинском государстве довольно строгие. Помощь предназначена для безработных с доходом менее 9360 евро в год, имеющих недвижимое имущество на сумму менее 30 000 евро и финансовые активы (деньги на банковских счетах) не более 6000 евро. Пособие предоставляется на максимальный срок 18 месяцев и может быть продлено еще на 18 месяцев. Те, кто отвечает этим требованиям, могут получать от государства до 13 200 евро в зависимости от количества людей в семье.

Для сравнения: в Испании, например, минимальный гарантированный доход (renta minima vital) может запросить человек или семья, проживающая в стране не менее одного года, имеющая доход менее 2500 евро в год, недвижимость, оцениваемую в сумму до 100 000 евро и финансовые активы до 16 600 евро.

Бюджет, используемый для оплаты reditto, варьируется. Когда программа стартовала три года назад, государство тратило на всех субсидируемых 433 миллиона евро в месяц. В 2020 году, в первый год пандемии, эта цифра выросла до 595 миллионов. В 2021 году, по данным газеты La Repubblica, средний показатель составляет 722 миллиона в месяц, что выливается в почти 9 миллиардов за год.

Увеличение заботы государства в виде укрупнения выделяемых на поддержку малоимущих денежных сумм сопровождается и ростом числа случаев мошенничества. Причем некоторые просители помощи теряют всякие рамки приличия и «организуют» свои документы в расчете на «авось прокатит» и «если всем подряд дают, то почему я должен быть исключением».

Пожалуй, наиболее показательным был случай с получающим субсидии 70-летним стариком из Авеллино (регион Кампания на юго-западе страны). Как удалось выяснить правоохранителям, «малоимущий» на самом деле владеет автомобилем Ferrari F119, несколькими земельными участками и жилыми зданиями. Как ему удалось получить одобрение на поданное прошение о финансовой помощи? По версии следствия, едва было объявлено о начале действия программы reditto di cittadinzanza, синьор моментально «обнищал»: зарегистрировался по новому адресу, вдали от своего богатого семейного особняка, чтобы заявить, что он живет в скромном доме один. А крутое авто перевел на имя своего сына.

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Еще один случай связан с организованной преступной группой итальянцев, обеспечивавших жителей Румынии итальянскими ВНЖ и ПМЖ, с последующим обретением права получать минимальный базовый доход. Только за последний год организаторы криминальной схемы получили около 20 миллионов евро в качестве оплаты за получение девятью тысячами румын (многие из которых на самом деле никогда не ступали ногой на итальянскую землю) итальянских удостоверений личности и пособий «в нагрузку» к ним.

Список мошенников, отмечает издание Il Sole 24, весьма широк и включает не только «обычных» фальсификаторов документов, но и ложных инвалидов, обладателей яхт, танцевальных школ, псевдомногодетных семей (внесенные в документы близкие родственники при этом проживают в других странах)... Пособие по нищете было выписано даже гражданину, владеющему прокатом автомобилей на 27 машин.

За период проверки южных регионов Италии (Кампания, Апулия, Абруццо, Молизе и Базиликата) с 1 мая по 17 октября 2021 года подразделение карабинеров Ogaden обнаружило массовые нарушения, на основании чего было возбуждено 4839 дел. Общая сумма незаконно полученных средств в 2021 году превышает 40 миллионов евро.

Изменить нельзя отказаться

Споры в итальянском обществе по поводу целесообразности reditto di cittadinzanza достигли такого накала, что, по мнению экспертов, могут и уронить правительство Марио Драги. Участники дискуссии разделились на два лагеря: один считает, что гарантированный минимальный доход – это популистская мера, другой утверждает, что популизм – это критиковать данную норму больше, чем другие практики, направленные на поддержку малоимущего населения. Достаточно ли нескольких тысяч примеров обмана, чтобы свергнуть социальные меры, поддерживающие семьи без ресурсов? Если расследовать размеры пенсий, пособий по безработице, стипендий или помощи компаниям (в период пандемии), будет ли обнаружен аналогичный процент мошенничества?

Споры идут и в итальянском парламенте. Сегодняшняя партия большинства в парламенте, «Движение 5 звезд» (M5S), что «отказ от гарантированного дохода – это красная линия». Об этом не устает повторять нынешний председатель партии и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, заявляющий: «Отменить выплаты? Это только через мой труп!»

Совершенно противоположной позиции придерживается экс-вице-премьер Маттео Сальвини, считающий, что «выплаты базового дохода являются препятствием для работы и стимулом для нечестных и уклоняющихся от уплаты налогов».

Напомним, что, когда положение о гарантированном доходе принималось, возглавляемая Сальвини партия «Лига» голосовала в парламенте за этот проект, а сам Маттео был «вице» без приставки «экс». Лидер партии «Братья Италии» Джорджия Мелони также выступила против этой субсидии, которую она назвала «метастазом итальянской экономики». И бывший премьер-министр Маттео Ренци, представляющий левую часть Демократической партии (ДП), не остался в стороне от дебатов, заявив: «Мы начнем продвигать идею референдума о выплате базового дохода. Несправедливо, что люди получают субсидию, ничего не делая». Надо добавить, что нынешний руководитель ДП (и тоже бывший премьер) Энрико Летта выразил другую позицию, сказав, что «проект выплат гарантированного минимума должен быть изменен, а не отменен». Наконец, нынешний премьер-министр Марио Драги, поднявшись над схваткой, заверил, что «выплата останется, но контроля в этой сфере будет больше».

Министр труда Андреа Орландо из ДП, который в 2019 году проголосовал против этой помощи, теперь мыслит в противоположном направлении, говоря теперь, что «бедные не виноваты в том, что они бедные». Поэтому «объемы помощи нельзя сокращать, но что-то поменять в этом деле нужно».

Наслаждаться жизнью на 600 евро или работать за 800?

«То, что ждет нас впереди, будет намного хуже экономически. В окрестностях Рима есть много семей, которые выживают только за счет reditto di cittadinanza. Есть опасения, что наступит период такой жесткой экономии, который унесет их всех», – полагает Карлос Харамилло, член группы социальной помощи GAM из центра занятости в Риме. При этом функционер вынужден констатировать факт, что люди, получающие базовый доход, не стремятся менять свое положение.

«Никто из моих знакомых, получивших пособие, больше не работает. А день, когда им придется вернуться к работе, называют черной датой в жизни. Многие получают 600 евро в месяц на расходы, и предпочитают ничего не делать и веселиться. На днях мне сказали, что нет смысла трудиться официантом за 800 евро в месяц, ибо разница с reditto несущественна», – вторит ему Антонелла, физиотерапевт из провинции Чиленто (Кампания) которая живет в Риме.

С ней согласен и Маттео Сальвини, заявивший, что «пособие в виде минимального гарантированного дохода должны получать те, кто действительно НЕ МОЖЕТ работать по объективным причинам (например, инвалидности), а не те, кто НЕ ХОЧЕТ работать».

Экономический обозреватель радиостанции RadioPopolare Массимо Альберти подчеркнул, что только в третьем квартале текущего года в Италии образовалось 250 тысяч новых вакансий. «Почему бы четырем миллионам получающим минимальных гарантированный доход не попытаться заполнить их?» – вопрошает аналитик. И сам себе отвечает: «потому что желание нанимающихся получать высокую зарплату не совпадает с возможностями работодателей хорошо платить».

Согласно недавнему отчету Национального института социального обеспечения Италии, с апреля 2019 года по октябрь 2020 года было получено 2,56 миллиона запросов о помощи. Удовлетворены были 1,54 миллиона, что составляет 60%. В общей сложности гарантированный минимальный доход сегодня в Италии получают 832 000 домохозяйств, что составляет 2,1 миллиона человек. К этой цифре нужно добавить еще 157 000 человек, которые получают так называемую пенсию по гражданству (та же зарплата, но для людей старше 67 лет). На этом фоне правительство решило, что научный комитет изучит положение дел и предложит изменения в проект. Похоже, что контроль доступа к субсидии и условий ее сохранения (после 18 месяцев выплат) будет ужесточен.

Испания: низкооплачиваемые бегут с рынка труда

Практически аналогичная итальянской картина и на испанском рынке труда. Введение минимальной гарантированной выплаты (renta minma vital garantizada) «неожиданно увеличило безработицу в стране на 5%», отмечает издание El Econimista. По свидетельству экспертов, процесс в ближайшее время продолжится, в результате чего в испанской экономике освободится 1,7–2,5 миллиона рабочих мест.

И вряд ли на занятие их будет стоять очередь. Испанцы не торопятся работать за гроши, точно так же, как итальянцы и американцы. Причем, говорят аналитики, «многие из числа тех, кто получает зарплату в пределах 800–900 евро в месяц, сознательно и даже с удовольствием уволятся, если в этом случае будут соответствовать условиям, при которых государство станет выплачивать им гарантированный доход (на семью он может составить до 1500 евро в месяц).

«Это будет способствовать росту оборотов в теневой экономике, поскольку сидящие на пособии не откажутся поработать за неучтенку. Государству же крайне сложно будет проконтролировать процесс зарабатывания черных денег людьми, которые официально имеют статус безработного», – считает финансовый эксперт Хуан Фернандо Роблес.

Renta minima vital garantizada обходится Испании в 3 миллиарда евро ежегодно. Покрывать эти расходы государство намерено за счет займов. Пока же, как видим, эффект от выплат гарантированного дохода скорее отрицательный: не только увеличивается количество бездельников, но и растет число людей, в погоне за халявными выплатами не боящихся мошенничать.