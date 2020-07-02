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2 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Очень трудно спорить с зеркалом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...

Нас загоняют в цифровую бедность

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все говорят о цифровом детоксе – отдыхе, очищении от гаджетов и интернета, но что-то массовым это явление никак не становится. И вряд ли в ближайшее время станет – мы уже слишком зависимы от этих прямоугольных штук. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

              Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игры   2 июля 2020, 11:04
              Фото: "Капитан Филлипс",
              Michael De Luca Productions
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай.

              Сомали – бедное, развалившееся государство, в котором вот уже более 30 лет идет гражданская война. Однако оно в то же время является лакомым куском для ряда внешних государств, пытающихся взять Сомали под контроль.

              Кушать хочется

              У отечественного читателя Сомали – государство, находящееся на северо-восточной оконечности Африки (так называемом Африканском Роге) – прочно ассоциируется с пиратами, о которых много писали несколько лет назад. Сейчас Сомали вернулось на передовицы газет – и снова в связи с проблемой, связанной с нелегальной деятельностью на море. С подачи британской газеты Guardian мир стал обсуждать иранских браконьеров, которые, пользуясь слабостью местных властей, вторглись в территориальные воды Сомали и вылавливали там рыбу. Не одно, не два и не три – а почти две сотни судов без всяких ограничений и контроля добывали морепродукты, истощая рыбные ресурсы голодающей страны.

              Страны, где 2,6 миллиона человек (или около 14% населения) – это временно перемещенные лица. К ним относится и четверть населения столицы. Треть жителей страны живут за счет продовольственной помощи – и, учитывая произошедшие в этом году нашествие саранчи, наводнения и срыв посевного сезона из-за эпидемии коронавируса, в ближайшее время гуманитарная ситуация в стране резко ухудшится. Имеющая одну из худших систем здравоохранения в мире (позади, по данным ООН, лишь Экваториальная Гвинея) страна рискует получить масштабный голод и эпидемии – и иранцы в этой ситуации воруют рыбу.

              Новость, понятно, подхватили и перепечатали арабские СМИ в том контексте, что Иран (как известно, злейший враг ряда заливных монархий) эксплуатирует и подрывает суверенитет еще одной мусульманской страны. Наживаются на горе ее народа. Однако проблема в том, что, во-первых, иранцы далеко не единственные, кто браконьерствует в сомалийских водах – там уже много лет рыбачат все, кто только может. Во-вторых, по части вмешательства во внутренние дела Сомали Иран находится далеко позади ряда других стран – американцев, эфиопов, турок, а также саудитов и эмиратчиков.

              Террористы и сепаратисты

              Сомали – идеальное поле для работы внешних игроков. Этакая «Ливия Африканского Рога», которая сочетает удачные возможности для вмешательства и большие экономические, а также геостратегические бонусы для победителя.

              Страна много лет как расколота – не только территориально (северная часть государства – Сомалиленд – уже 30 лет как де-факто независимое государство), но и в плане общества. Сомали управляется множеством кланов. Дошло до того, что в Сомали с 1969 года не проводились прямые президентские выборы – в последнее время главу государства выбирали именно старейшины кланов. Лишь в феврале 2020 года был подписан закон о проведении всеобщих президентских и парламентских выборов, однако голосование по этой схеме откладывается – ООН хочет, чтобы новые выборы по этой системе прошли уже в марте 2021 года. Поэтому внешние игроки вполне могут договариваться именно с кланами.

              А договариваться есть о чем, ведь Сомали имеет очень выгодное геополитическое положение. Тот, кто контролирует Сомали, контролирует весь вход в Красное море, торговые маршруты между Китаем и его сельскохозяйственно-ресурсными кладовыми в Восточной Африке (маршруты эти проходят вдоль сомалийского побережья), значительные нефтегазовые запасы в сомалийских территориальных водах. Кроме того, хозяин Сомали может влиять на развитие двух сопредельных и перспективных африканских государств (Кению и Эфиопию), а также угрожать или, наоборот, способствовать безопасности монархий Персидского залива.

              Из всех игроков, которые на сегодняшний день эксплуатируют сомалийские блага, наиболее известными являются США и Эфиопия. Американцы формально находятся в Сомали для борьбы с террористами. На территории этого государства насчитывается около семи тысяч боевиков из группировки «Аш-Шабаб» (идейной наследницы «Союза исламских судов», которые были местным аналогом «Талибана» и на короткое время объединили значительную часть страны, наведя там порядок и вернув пусть и исламский, но все же закон – после чего были свергнуты вторгнувшимися эфиопами и американцами).

              Эти боевики не только терроризируют сомалийцев и контролируют ряд областей страны, но и регулярно совершают вояжи на территорию сопредельных стран (например, Кении). Соответственно, американцы их отстреливают – а заодно под этим предлогом контролируют морские пути вдоль сомалийского побережья и соперничают в регионе с китайцами (у которых база в Джибути). Вашингтон рассматривает Сомали как свой важнейший стратегический оплот в западной части Индийского океана.

              Если для Вашингтона присутствие в Сомали имеет геополитическое значение, то для Эфиопии речь идет о национальной безопасности. Во-первых, потому что, как показало правление «Судов», любое сильное и суверенное сомалийское правительство сразу же вспоминает об Огадене (территории Эфиопии, являющейся частью исторического Сомали) – и выставляет территориальные претензии. Один раз они уже закончились войной – и чтобы история не повторилась, эфиопы пытаются держать руку на сомалийском пульсе.

              Во-вторых, для Эфиопии ее влияние в Сомали – часть глобального имиджа. Аддис-Абеба находится на пороге серьезнейшего конфликта с Каиром из-за строительства ею ГЭС «Великое Возрождение», которое ограничит приток вод в Нил и станет для Египта катастрофой. Поэтому обе страны пытаются набрать внешнеполитического веса перед этим столкновением. И если Египет делает это через Ливию (восстанавливая свой статус лидера арабского мира), то у Эфиопии для того, чтобы считаться лидером хотя бы Африканского Рога, есть лишь сомалийский шанс.

              Суперхищник

              Однако при всей важности Сомали для Эфиопии и территориальной близости двух стран, главным внешним игроком на сомалийской земле является не Аддис-Абеба, а далекая, но очень амбициозная Турция. Для Анкары Сомали – это своего рода ворота в Восточную Африку, а также пространство для ведения геополитической войны за лидерство в мусульманском мире.

              «У Турции есть официальная «Африканская доктрина», в которой указано, что Африка для Анкары – это континент возможностей, за которым будущее. Поэтому Турция вкладывает большие средства в образование, инфраструктуру и другие различные проекты в африканских странах, пытаясь таким образом получить контроль за управлением этими государствами. Да, Китай следует той же стратегии, а у Турции нет ресурсов, аналогичных китайским – однако Анкара пытается компенсировать эту нехватку иными конкурентными преимуществами. Эрдоган не просто инвестирует деньги – он пытается использовать религиозные, а также идейно-ценностные аспекты, которые формируются через систему образования», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.

              В рамках этой стратегии тотального участия присутствие Турции в Сомали началось с гуманитарной помощи, а уже в 2017 году вылилось в создание турецкой военной базы в столице Могадишо.

              Турки – даже без учета средств катарских союзников, работающих в паре с Анкарой – вложили более миллиарда долларов в экономику Сомали, контролируют столичные морской порт и аэропорт (то есть фактически ворота в страну). Кроме того, в начале 2020 года сомалийские власти предложили Эрдогану организовать силами турецких компаний разведку месторождений нефти в сомалийских водах.

              На сегодняшний день турки – это почти своего рода суперхищник в Сомали. У них нет врагов. Американцы их не трогают, эфиопы (на которых приходится около половины всех прямых турецких инвестиций в Африку) числятся в стане партнеров. Китайцы выбросить турок из Сомали не пытаются. Единственные их по-настоящему серьезные соперники – это Саудовская Аравия и ее младший партнер ОАЭ, которые рассматривают Сомали как очередной театр войны за лидерство в исламском мире между Анкарой и Эр-Риядом.

              Турецкие войска уже находятся на северной границе Саудовской Аравии, в ныне союзном Анкаре Катаре – и кронпринц Мохаммед не хочет, чтобы турецкие базы еще и контролировали крупнейшие артерии мировой торговли углеводородами. Поэтому сейчас арабы пытаются выдавить турок из Сомали как легальными (через усиление связей с местными кланами), так и нелегальными способами – финансируя через подконтрольную Саудовской Аравии «Аль-Каиду на Аравийском полуострове» – движение «Аш-Шабаб» и других сомалийских террористов.

              Но крупнейшим СМИ эти геополитические войны с участием агрессивных рыбаков, пытающихся выловить своих рыбок в мутной сомалийской воде, не интересны. Они пишут лишь об иранских браконьерах.  


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