Россия опровергла переговоры о военной базе на Африканском Роге

Переговоры о создании российской военной базы на Африканском Роге сейчас не ведутся, заявил посол России в Джибути и Сомали Михаил Голованов.

Джибути обладает доступом к Баб-эль-Мандебскому проливу - месту слияния Красного моря и Аденского залива, через этот судоходный район проходят все корабли, направляющиеся в Суэцкий канал. Благодаря такому местоположению, в стране открыли свои военные базы Франция, США, Китай.

«Вопрос создания на территории Джибути пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России утратил актуальность для российской стороны, так что переговоры об открытии российской базы в регионе не ведутся», – передает РИА «Новости» слова Голованова.

Посол отметил, что российские корабли осуществляют патрулирование акватории Индийского океана и Аденского залива. Он пояснил, что угроза безопасности связана с обстановкой в соседних Сомали и Йемене.

«Кроме того, стратегически важное месторасположение Джибути требует принятия дополнительных мер по обеспечению свободного судоходства, а также противодействию морскому пиратству и захвату гражданских судов. В связи с этим соответствующие подразделения береговой охраны ведут постоянное патрулирование территориальных вод в самой узкой части Баб-эль-Мандебского пролива (38 км), через который проходят 12% мирового объема морских перевозок грузов и транспортировка 30% углеводородов», – рассказал дипломат.

Возможность размещения российской военной базы в Сомали, где остро стоит проблема терроризма, Голованов также исключил.

«Россия не рассматривает порт Бербера для размещения военной базы. Переговоры по этому вопросу не ведутся», – сказал посол.

Он добавил, что и совместные учения с российскими военными в Сомали пока не планируются.

Напомним, ранее в пятницу хуситы заминировали Баб-эль-Мандебский пролив.