Хуситы заминировали Баб-эль-Мандебский пролив

В международных водах Красного моря на мине подорвалось рыболовецкое судно, сообщил официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.

«Утром, 5 февраля, ВМС коалиции получили сообщение о терпящем бедствие в результате разрыва мины рыболовецком траулере. Трое египтян были спасены, еще трое погибли», – цитирует аль-Малики ТАСС.

По словам полковника, «поддерживаемые Ираном хуситы (мятежники из движения «Ансар Аллах») устанавливают морские мины, которые создают серьезную угрозу судоходству и международной торговле на юге Красного моря и в Баб-эль-Мандебском проливе».

К настоящему моменту, по словам аль-Малики, силами коалиции обнаружено и уничтожено 137 мин, «установленных хуситами без разбора в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе», сообщает Saudi Press Agency.

Напомним, в июне 2019 года в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, ответственность за случившееся США возложили на Иран. После этого Соединенные Штаты объявили о создании антииранской коалиции в Персидском заливе, зону ответственности которой в июле того же года расширили до берегов Йемена.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД