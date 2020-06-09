Действия Китая в Средней Азии привлекли внимание российских военных

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...

Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Действия Китая в Средней Азии привлекли внимание российских военных

              Военное присутствие России в Средней Азии имеет в виду не только Афганистан   9 июня 2020, 19:30
              Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости
              Текст: Евгений Погребняк

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              Одна из ключевых опорных точек Вооруженных сил России в Средней Азии – киргизская авиабаза Кант – будет модернизирована и оснащена дополнительными вооружениями. Это не единственный признак усиления военного присутствия России в регионе, и обычно его трактуют как противодействие осложнениям в Афганистане. Однако теперь это вряд ли единственная причина.

              В киргизском парламенте готовится ратификация дополнительного соглашения с Россией по поводу использования авиабазы Кант. В этом году на авиабазе уже появились беспилотники, а теперь ее планируют усилить средствами ПВО. Взлетно-посадочная полоса уже порядком поизносилась, и Россия обязалась ее модернизировать. Согласно новому соглашению, арендная плата повысится с 4,5 до 4,8 млн долларов, так как территория авиабазы расширяется на 58 гектаров. На саму же модернизацию полосы Россия потратит порядка 2,5 млрд рублей: по крайней мере, именно такую сумму называют представители парламента Киргизии.

              В новом соглашении эти неотделимые улучшения должны перейти в российскую собственность – но только на срок пребывания российских военных. Из-за этого пункта о передаче во временную собственность взлетно-посадочной полосы случился скандал в местных киргизских СМИ – и, возможно, поэтому депутаты перенесли ратификацию соглашения, которая изначально планировалась еще на 4 июня. Ранее в этом году киргизской армии уже были обещаны поставки зенитно-ракетного комплекса «Бук», вертолетов Ми-8 и других видов вооружений.

              Ряд местных журналистов написали, что за модернизацию базы Россия «навсегда заберет у Киргизии эту территорию». К истории подключились и активисты социальных сетей. «Не отдадим родную землю российским оккупантам! Все на митинг к Белому дому!» Такими лозунгами они завалили весь сегмент киргизского интернета. Российское посольство было вынуждено выпускать официальные опровержения.

              В 2019 году сообщалось о безвозмездных поставках оружия в армию другой соседней страны – Республике Таджикистан. Уже были поставлены 300 единиц бронетанковой техники, артиллерийские установки, вертолеты Ми-8 и Ми-24, средства ПВО и другое оборудование. Также будут с таджикской стороной достигнуты договоренности о строительстве более 20 объектов на территории 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. С прошлого года там также начали базироваться военные беспилотники.

              Иначе говоря, модернизация авиабазы Кант – лишь очередное звено в длинной цепи событий. Зачем же Россия стремится усилить свое военное присутствие в Средней Азии?

              Угроза вторжения

              Список потенциальных угроз в первую очередь касается соседнего Афганистана. В 1999-2000 годах в Киргизию из того же Афганистана вторглись отряды боевиков «Исламского движения Узбекистана». Они скрытно прошли по территории Таджикистана и намеревались пройти дальше в Ферганскую долину, чтобы свергнуть узбекское светское правительство. Однако боевики увязли в Памирских горах в позиционных боях, и правительственные войска в течение двух лет с трудом выбивали их со своей территории.

              В прошлом году двадцать боевиков ИГИЛ* совершили налет на погранзаставу в Таджикистане. Ранее поступали сообщения о боях на туркменско-афганской границе. 18 декабря 2019 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о тысячах боевиках ИГИЛ, которые сосредотачиваются на севере Афганистана и планируют вторжения в Центральную Азию. И это на фоне достижения первых договоренностей между США и «Талибаном» о выводе американских войск из этой страны.

              «Американцы сокращают свое присутствие в Афганистане, и талибы наверняка возьмут под свой контроль если не всю страну, то бОльшую ее часть, – заявил газете ВЗГЛЯД доцент факультета международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов. – После этого талибы начнут припоминать все обиды тем, кто сотрудничал с американцами/натовцами, позволяя создавать на своей территории военные базы, с которых осуществлялись антиталибские действия. Киргизия с Таджикистаном в XXI веке свои вооруженные силы почти не укрепляли. Вот и замаячила невеселая перспектива. Поэтому и повторяется старая песня: Россия нам поможет».

              Особый интерес представляет новая техника, которая будет размещаться на авиабазе Кант – в частности, БПЛА.

              «Размещение беспилотников – это смена тактики действий авиации, – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Александров. – Потому что использование обычных самолетов для патрулирования – дорогое удовольствие. А борьба с террористическими группировками предусматривает постоянное патрулирование. Беспилотники могут постоянно висеть в воздухе и рассматривать определенный район, выявляя группы террористов».

              Подразумевая Китай

              Усиление военной составляющей России в Средней Азии можно трактовать по-разному. Тем более что вторжение из Афганистана небольших групп террористов – дело привычное. Правительственные войска Таджикистана уже имеют опыт справляться с ними. Но что если потенциальная угроза намного шире, а за ширмой бородатых джихадистов стоят геополитические интересы заокеанских партнеров, провоцирующих в Китае экстремизм и сепаратизм?

              «Основной очаг нестабильности, который еще бушует в Сирии и Ираке, будет постепенно перемещается вглубь Евразии, – полагает эксперт из Киргизии Марс Сариев. – Запалом для дестабилизации Ближнего Востока послужила попытка создания так называемого Свободного Курдистана. Планы по его созданию были опубликованы еще 20 лет назад в западных аналитических структурах. Для достижения аналогичных задач в нашем регионе вместо курдов могут стать уйгуры. Прежде всего уйгуры Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая и республик Центральной Азии.

              Такой сценарий предназначен, чтобы создать для Китая проблемы с западного направления и соответственно с южного для России», – полагает эксперт.

              Основания для подобного сценария можно найти в этническом составе многих бандформирований международных террористов, которые ведут боевые действия в Сирии и других странах. «Уйгуры, в основном граждане Китая, являются костяком, элитными формированиями многих отрядов ИГИЛ. После неудач на фронтах Ближнего Востока, многие из них были переброшены в Афганистан. У России есть понимание, что сюда смещается линия фронта в противостоянии США с Китаем. Соответственно, повышается вероятность появления очага нестабильности в Центральной Азии, который будет отвлекать у РФ внимание и ресурсы от Украины, Сирии и других регионов», – считает Сариев.

              Для решения военных задач против боевиков в горах авиация подойдет как нельзя кстати. Тем более, по словам другого эксперта из Киргизии Токтогула Какчекеева, на авиабазе можно развернуть и совсем другие типы самолетов для решения глобальных задач. «После завершения модернизации авиабаза Кант позволит принимать стратегическую авиацию, и база станет «аэродромом подскока», – полагает эксперт.

              Таджикский эксперт по региональной безопасности Муслим Буриев также указывает и на возрастающий фактор Поднебесной.

              «До недавнего времени существовал баланс между Россией и Китаем в регионе. Москва «отвечала» за безопасность, а Пекин – за инвестиции. Сейчас же китайцы демонстрируют, что Средняя Азия перестает быть лишь зоной экономических интересов, и постепенно наращивают военное сотрудничество.

              Кроме растущей торговли оружием и военной техникой, в последние годы участились совместные военные учения, в частности с Душанбе и Бишкеком. Были сообщения о нахождении китайской военной базы в Таджикистане. Также Китай в данный момент занимается строительством 11 новых блокпостов на таджикско-афганской границе.

              Пока рано говорить о том, что баланс смещается в ту или иную сторону, но модернизацией своих военных баз Москва напоминает, что она остается здесь ключевым игроком в военно-политической сфере», – считает Буриев.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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