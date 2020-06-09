Действия Китая в Средней Азии привлекли внимание российских военных

Одна из ключевых опорных точек Вооруженных сил России в Средней Азии – киргизская авиабаза Кант – будет модернизирована и оснащена дополнительными вооружениями. Это не единственный признак усиления военного присутствия России в регионе, и обычно его трактуют как противодействие осложнениям в Афганистане. Однако теперь это вряд ли единственная причина.

В киргизском парламенте готовится ратификация дополнительного соглашения с Россией по поводу использования авиабазы Кант. В этом году на авиабазе уже появились беспилотники, а теперь ее планируют усилить средствами ПВО. Взлетно-посадочная полоса уже порядком поизносилась, и Россия обязалась ее модернизировать. Согласно новому соглашению, арендная плата повысится с 4,5 до 4,8 млн долларов, так как территория авиабазы расширяется на 58 гектаров. На саму же модернизацию полосы Россия потратит порядка 2,5 млрд рублей: по крайней мере, именно такую сумму называют представители парламента Киргизии.

В новом соглашении эти неотделимые улучшения должны перейти в российскую собственность – но только на срок пребывания российских военных. Из-за этого пункта о передаче во временную собственность взлетно-посадочной полосы случился скандал в местных киргизских СМИ – и, возможно, поэтому депутаты перенесли ратификацию соглашения, которая изначально планировалась еще на 4 июня. Ранее в этом году киргизской армии уже были обещаны поставки зенитно-ракетного комплекса «Бук», вертолетов Ми-8 и других видов вооружений.

Ряд местных журналистов написали, что за модернизацию базы Россия «навсегда заберет у Киргизии эту территорию». К истории подключились и активисты социальных сетей. «Не отдадим родную землю российским оккупантам! Все на митинг к Белому дому!» Такими лозунгами они завалили весь сегмент киргизского интернета. Российское посольство было вынуждено выпускать официальные опровержения.

В 2019 году сообщалось о безвозмездных поставках оружия в армию другой соседней страны – Республике Таджикистан. Уже были поставлены 300 единиц бронетанковой техники, артиллерийские установки, вертолеты Ми-8 и Ми-24, средства ПВО и другое оборудование. Также будут с таджикской стороной достигнуты договоренности о строительстве более 20 объектов на территории 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. С прошлого года там также начали базироваться военные беспилотники.

Иначе говоря, модернизация авиабазы Кант – лишь очередное звено в длинной цепи событий. Зачем же Россия стремится усилить свое военное присутствие в Средней Азии?

Угроза вторжения

Список потенциальных угроз в первую очередь касается соседнего Афганистана. В 1999-2000 годах в Киргизию из того же Афганистана вторглись отряды боевиков «Исламского движения Узбекистана». Они скрытно прошли по территории Таджикистана и намеревались пройти дальше в Ферганскую долину, чтобы свергнуть узбекское светское правительство. Однако боевики увязли в Памирских горах в позиционных боях, и правительственные войска в течение двух лет с трудом выбивали их со своей территории.

В прошлом году двадцать боевиков ИГИЛ* совершили налет на погранзаставу в Таджикистане. Ранее поступали сообщения о боях на туркменско-афганской границе. 18 декабря 2019 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о тысячах боевиках ИГИЛ, которые сосредотачиваются на севере Афганистана и планируют вторжения в Центральную Азию. И это на фоне достижения первых договоренностей между США и «Талибаном» о выводе американских войск из этой страны.

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«Американцы сокращают свое присутствие в Афганистане, и талибы наверняка возьмут под свой контроль если не всю страну, то бОльшую ее часть, – заявил газете ВЗГЛЯД доцент факультета международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов. – После этого талибы начнут припоминать все обиды тем, кто сотрудничал с американцами/натовцами, позволяя создавать на своей территории военные базы, с которых осуществлялись антиталибские действия. Киргизия с Таджикистаном в XXI веке свои вооруженные силы почти не укрепляли. Вот и замаячила невеселая перспектива. Поэтому и повторяется старая песня: Россия нам поможет».

Особый интерес представляет новая техника, которая будет размещаться на авиабазе Кант – в частности, БПЛА.

«Размещение беспилотников – это смена тактики действий авиации, – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Александров. – Потому что использование обычных самолетов для патрулирования – дорогое удовольствие. А борьба с террористическими группировками предусматривает постоянное патрулирование. Беспилотники могут постоянно висеть в воздухе и рассматривать определенный район, выявляя группы террористов».

Подразумевая Китай

Усиление военной составляющей России в Средней Азии можно трактовать по-разному. Тем более что вторжение из Афганистана небольших групп террористов – дело привычное. Правительственные войска Таджикистана уже имеют опыт справляться с ними. Но что если потенциальная угроза намного шире, а за ширмой бородатых джихадистов стоят геополитические интересы заокеанских партнеров, провоцирующих в Китае экстремизм и сепаратизм?

«Основной очаг нестабильности, который еще бушует в Сирии и Ираке, будет постепенно перемещается вглубь Евразии, – полагает эксперт из Киргизии Марс Сариев. – Запалом для дестабилизации Ближнего Востока послужила попытка создания так называемого Свободного Курдистана. Планы по его созданию были опубликованы еще 20 лет назад в западных аналитических структурах. Для достижения аналогичных задач в нашем регионе вместо курдов могут стать уйгуры. Прежде всего уйгуры Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая и республик Центральной Азии.

Такой сценарий предназначен, чтобы создать для Китая проблемы с западного направления и соответственно с южного для России», – полагает эксперт.

Основания для подобного сценария можно найти в этническом составе многих бандформирований международных террористов, которые ведут боевые действия в Сирии и других странах. «Уйгуры, в основном граждане Китая, являются костяком, элитными формированиями многих отрядов ИГИЛ. После неудач на фронтах Ближнего Востока, многие из них были переброшены в Афганистан. У России есть понимание, что сюда смещается линия фронта в противостоянии США с Китаем. Соответственно, повышается вероятность появления очага нестабильности в Центральной Азии, который будет отвлекать у РФ внимание и ресурсы от Украины, Сирии и других регионов», – считает Сариев.

Для решения военных задач против боевиков в горах авиация подойдет как нельзя кстати. Тем более, по словам другого эксперта из Киргизии Токтогула Какчекеева, на авиабазе можно развернуть и совсем другие типы самолетов для решения глобальных задач. «После завершения модернизации авиабаза Кант позволит принимать стратегическую авиацию, и база станет «аэродромом подскока», – полагает эксперт.

Таджикский эксперт по региональной безопасности Муслим Буриев также указывает и на возрастающий фактор Поднебесной.

«До недавнего времени существовал баланс между Россией и Китаем в регионе. Москва «отвечала» за безопасность, а Пекин – за инвестиции. Сейчас же китайцы демонстрируют, что Средняя Азия перестает быть лишь зоной экономических интересов, и постепенно наращивают военное сотрудничество.

Кроме растущей торговли оружием и военной техникой, в последние годы участились совместные военные учения, в частности с Душанбе и Бишкеком. Были сообщения о нахождении китайской военной базы в Таджикистане. Также Китай в данный момент занимается строительством 11 новых блокпостов на таджикско-афганской границе.

Пока рано говорить о том, что баланс смещается в ту или иную сторону, но модернизацией своих военных баз Москва напоминает, что она остается здесь ключевым игроком в военно-политической сфере», – считает Буриев.