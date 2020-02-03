Взгляд
3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
Разделы

У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...

Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

      Перейти а раздел…

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле отреагировали на нежелание Эрдогана признать Крым российским
              В России принят национальный план по борьбе с коронавирусомЭксперт указал на причины боевых действий между Турцией и СириейВ Кремле отреагировали на нежелание Эрдогана признать Крым российскимГлавным специалистом по погоде в России стал Борщ
              Китайскому коронавирусу предрекли превращение в пандемиюНазваны сроки поставки «Арматы» в войскаСаакашвили сравнил уровень жизни на Украине и в СССРВ Кремле исключили «сверхблизкое сближение» США и Белоруссии
              Стало известно о драке пилотов на борту рейса Париж – МоскваСухопутные войска в Арктике получат новую БМП «Рыцарь»В Госдуме раскритиковали идею увеличить штраф за нарушение тишины до 50 тыс. рублейБоксер Кушиташвили рассказал свою версию задержания после конфликта с росгвардейцем

              «мы, в конце концов, соседи»


              Польша заявила о «победе в историческом споре» с Россией

              нападение боевиков


              Появились сообщения о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

              «кризис развития»


              Захарова объяснила заявления политиков Эстонии про Тартуский договор

              Видео

              Заигрывание с Западом


              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              американская дипломатия


              Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

              вдохновители декабристов


              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              Тартуский договор


              Почему от России требуют «вернуть 5% Эстонии»

              Объединяющий миф


              Алексей Алешковский: Историческая бессмысленность русской интеллигенции

              Единый народ


              Герман Садулаев: Все это Russia, и все мы Russians

              Особая роль


              Сергей Мардан: Юбилей Макдональдса – это и юбилей национальной трагедии

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Польша купила у США оружие для нападения на Россию

              Польша получила серьезный инструмент военного давления на Россию   3 февраля 2020, 14:00
              Фото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
              Текст: Александр Тимохин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам?

              F-35A Lightning II, «Молнии» (а английское слово «Лайтнинг» переводится именно так) заменят собой советские самолёты, которые до сих пор состоят на вооружении ВВС Польши. И это при том, что Польша в настоящее время находится в «антироссийском угаре», накал польской пропаганды насчёт «русской угрозы» уже перешёл все мыслимые рамки, да и граничит Польша с очень уязвимой частью территории России – Калининградским анклавом.

              Более того, польское правительство хочет стать участником американской программы по совместному использованию тактического ядерного оружия, получив следом за Германией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Турцией возможность применять американские тактические ядерные бомбы со своих самолётов F-16, ранее поставленных США, и располагать эти бомбы на польской территории. По некоторым данным, ряд польских специалистов и пилотов даже прошёл ознакомительное обучение по применению ядерного оружия.

              Все это заставляет отнестись к появлению F-35A близ российских границ более чем серьезно.

              Ни разу не пингвин

              Вокруг F-35A российскими горе-патриотами накручено фантастическое количество мифов, придуманных с целью культивировать среди российской общественности пренебрежительное отношение к возможностям вероятного противника. Некоторыми неумными гражданами даже распространяются якобы прозвища этого самолёта типа «Беременный пингвин». В частности, сообщается о том, что самолёт не может летать, проигрывает в манёвренности истребителям предыдущего поколения, якобы разваливается в воздухе, программное обеспечение не работает как надо и тому подобное. Отдельно подчёркивается, что технические решения, направленные на снижение заметности самолёта, против российской военной техники работать не будут.

              Реальность, однако, ровно обратная.

              Имея большую тяговооружённость, чем ранние варианты F-15, и несоизмеримо более совершенную систему электродистанционного управления, нежели любой истребитель четвёртого поколения, F-35A просто физически не может летать плохо. Большое количество учебных воздушных боёв против F-16 в Норвегии показали, что пилот истребителя четвёртого поколения может победить в манёвренном бою F-35A только за счёт разного рода суицидальных приёмов, которые помогут ему осуществить пуск ракеты по атакующей «Молнии», но в итоге сделают его жертвой её ведомого, причём без вариантов. Учебные бои в Японии также показали превосходство этого самолёта над истребителями предыдущих поколений, в том числе и в манёвренности. Американцы публиковали очень высокие значения нагрузки на крыло этого самолёта, но это был не совсем честный ход с их стороны, потому что эта цифра не учитывает несущую способность фюзеляжа – а она у этого самолёта велика, и разгружает крыло в полёте очень сильно.

              Но главное не манёвренность. Сочетание низкой эффективной площади рассеивания (ЭПР) и очень сложной и совершенной бортовой радиолокационной станции (БРЛС) дают этому самолёту возможность почти всегда первым обнаружить противника и осуществить по нему пуск ракет до того, как противник обнаружит угрозу. Что самое плохое, эта станция отлично противостоит любым помехам, её специально создавали и создали именно такой.

              Более того, у этого самолёта есть возможность наводить на цели другие перехватчики. В США осуществляются программы по интеграции в единую систему нового варианта F-15EX, несущего на узлах подвески фантастическое количество ракет «воздух-воздух» – до 22 единиц (американцы называют такой концепт missile truck – «грузовик с ракетами»), и F-35, который, действуя за счёт малозаметности ближе к противнику, давал бы F-15 возможность «прицелиться» через БРЛС «Молнии» и пустить ракеты с безопасного расстояния. Отрабатывается вариант, когда один F-35, находясь ближе к противнику, берёт на себя управление непосредственно ракетами «воздух-воздух» AIM-120, пущенными с других самолётов.

              При прорыве ПВО в ударном варианте эта машина также представляет огромную опасность. Её включённость в систему взаимного обмена информацией Link 16, возможности БРЛС, мощнейший комплекс оптико-электронной разведки и реальная малозаметность в радиолокационном и тепловом диапазонах превращают эту машину в крайне серьезного противника. При этом системы отображения всей получаемой извне и добываемой самостоятельно разведывательной информации работают в режиме «дополненной реальности» – пилот просто видит глазами наложенную на реальную местность электронную карту с обозначенными позициями противника, движущейся боевой техникой, работающими радиолокаторами, идентифицированные ранее зенитно-ракетные комплексы, причём с зонами поражения. Он видит свои и чужие летательные аппараты, часто с указанием типа, видит запущенные в его сторону ракеты (и может сразу же использовать БРЛС для создания их ГСН непреодолимо мощных помех). И всё это отображается прямо на стекле шлема.

              Нетрудно догадаться, что с учётом наличия различных видов высокоточного оружия большой дальности – это большая проблема для любой ПВО.

              Израиль применял свои F-35I Adir против Сирии и, по имеющейся информации, израильские военные в восхищении от его возможностей. Также по отрывочным данным о проходящих в США учениях, где связка F-35А и обычных самолётов действует против групп обычных самолётов, все бои «Молний» превращаются в натуральное «избиение младенцев» – и в роли последних выступают совсем не F-35А.

              В мирное время представляют собой угрозу разведывательные возможности F-35. Даже при полёте вдоль государственной границы России эти машины способны собирать просто огромный объём разведывательной информации. Способность F-35 выполнять разведывательные задачи отмечали и израильтяне. Особенно большую угрозу являет собой комплекс оптико-электронной разведки.

              Что до «технологии «стелс», то в случае с F-35 меры по снижению заметности самолёта были направлены на то, чтобы просто снизить дальность его обнаружения БРЛС самолётов противника и зенитно-ракетными комплексами, а самое главное, не дать головкам самонаведения (ГСН) ракет надёжно захватить цель. В итоге ситуация, когда F-35 обнаружен и по нему пущена ракета, которая потом не может на него навестись, вполне реальна.

              И, конечно, поставленные Польше самолёты уже будут относиться к тому поколению F-35A, которое сможет применять ядерные бомбы.

              Есть, конечно, у «Молнии» и слабые стороны. Первое и самое главное – этот самолёт требует огромного объёма работ по обслуживанию на земле. Сегодня в зависимости от условий эксплуатации – это от 40 до 50 человеко-часов наземного обслуживания на каждый час полёта. Конечно, в боевой обстановке чем-то можно будет пренебречь, но именно что «чем-то», обеспечивать высокий коэффициент боеготовности на этих истребителях в ходе высокоинтенсивного конфликта будет невозможно. Конечно, со временем «Локхид-Мартин» будет внедрять технические решения, которые позволят сокращать это время. Но начальные условия уж очень сильно неблагоприятны.

              Вторая проблема в том, что пока не удаётся добиться приемлемой надёжности новой машины.

              Собственно, продолжающиеся проблемы с надёжностью и стали отправной точкой в мифе о «беременном пингвине». Не стоит думать, что эту проблему можно будет решить быстро, и это тоже повлияет на боеготовность польских ВВС, повлияет сильно и негативно.

              Третье, что ограничит потенциал «тридцать пятых» – то, что они будут поставлены без остальных компонентов американской военной мощи. Без новейших F-15EX с гроздьями ракет под крыльями и фюзеляжами, без самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и без многого другого, что не даст реализовать потенциал машины полностью. Проблемой для ВКС России и наших зенитно-ракетных войск этот самолёт быть не перестанет, но её острота будет меньшей, чем могла бы.

              В любом случае появление у настолько неадекватного общества, как польское, подобного оружия потребует от России ответных мер. Ведь баланс сил вокруг Калининграда таким образом меняется.

              Степень угрозы и возможный ответ

              Ранжируем угрозы по нарастающей. Самое основное – действуя вдоль кромки воздушного пространства России, эти самолёты смогут получать большой объём разведывательной информации, которой сегодня Запад не имеет. Возможности F-35А по её получению не идут ни в какое сравнение с любыми беспилотниками. И это одномоментно потребует от России изменения подходов к маскировке сил и средств.

              Возможны авантюры со стороны поляков с вторжениями таких самолётов в воздушное пространство РФ в ходе разведвылетов. При этом надо понимать, что поражение самолёта такого типа российскими силами будет тем или иным способом использовано против нас, хоть и принесёт «бонус» в виде обломков для изучения. В целом такой вариант скорее нежелателен.

              В случае же реальной войны в первые несколько суток части польских ВВС, вооружённые этими машинами, смогут собрать с ВВС и зенитно-ракетных войск России по-настоящему кровавую дань.

              В России хоть что-то противопоставить этой машине могут только Су-35 и МиГ-31, причём последний только на дальних дистанциях, и оба – только с новейшими ракетами, которые ещё только-только поступают на вооружение. И даже для Су-35 задача борьбы с F-35А не будет лёгкой и не обойдётся без потерь. В идеале надо выставлять оба самолёта (МиГ-31 и Су-35) в связке, для чего надо создать для этих машин модель такого совместного боевого применения и отрабатывать её на учениях, чего пока, увы, не наблюдается. Ни Су-30 в любом ныне существующем серийном варианте, ни МиГ-35 не являются «ровней» F-35A в воздушном бою и имеют лишь некоторые шансы уцелеть. А раритеты типа Су-27 в любой версии или МиГ-29 ждёт однозначный расстрел извне зоны видимости.

              Таким образом, первым ответом на получение Польшей F-35A должна стать отработка совместного боевого применения МиГ-31 и Су-35, в которых МиГи наводили бы на цель «Сухие» до тех пор, пока последние не могли бы использовать против «Молнии» свои БРЛС. Критичным также является насыщение ВКС новейшими образцами ракетного оружия, формирование больших по численности запасов такового и боевые стрельбы для накопления статистики отказов, наработки опыта и поиска недостатков нового оружия. Без новейших ракет «воздух-воздух» связка МиГ-31 и Су-35 работать не будет.

              Но это полумера.

              Принципиальным является ускорение производства Су-57, причём (что самое важное) – вне связи с наличием готового двигателя нового поколения. Идеи о том, что Су-57 слишком дорог и лучше настроить побольше Су-35, как и идеи ждать нового двигателя, а до тех пор строить эти самолёты малыми партиями, могут в итоге выйти нам боком. Самолёт нужно производить с имеющимися двигателями, а по готовности нового образца переходить на новый двигатель.

              Срочно нужны новые самолёты ДРЛО, и это при том, что проект такого самолёта А-100 явно буксует и обещает быть очень дорогим. Нужно другое решение, более простое, дешёвое и быстропроизводимое, причём срочно.

              Штабам всех уровней необходимо планировать военные действия таким образом, чтобы к моменту, когда противник потеряет способность осуществлять боевые вылеты из-за необходимости проводить техническое обслуживание, нам было бы чем уничтожать эти самолёты на земле. Это подразумевает определённое планирование расхода крылатых и тактических ракет, наличие разведывательных возможностей по обнаружению на территории Польши рассредоточенной авиации.

              Во всём этом для наших ВС нет ничего нового, нет и ничего особо сложного, но нельзя пренебречь необходимостью уничтожения этих самолётов в кратчайшие сроки.

              Резюмируя, можно с уверенностью сказать – в связи с этой сделкой опасность для России со стороны Польши выросла. Ответ на эту угрозу видится необходимым. И надо понимать, что вне связи с тем, насколько наша экономика готова к перевооружению и даче адекватного ответа новым угрозам, эти угрозы всё равно будут только нарастать. Покупка Польшей новых истребителей пятого поколения – отличный пример того, как это будет дальше происходить.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............