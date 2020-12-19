Как Китай хочет перехитрить Америку в новой космической гонке

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19 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исконно-посконная тяга нашего народа к справедливости является важнейшим фактором, негативно действующим на массовые умонастроения. Сам подход, в котором во главу угла гражданами ставится столь рыхлая и неопределенная идея, очень опасен. Подробности...
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Максим Соколов, публицист
Репутация визави такова, что принимать очередные разоблачения за чистую монету крайне затруднительно. Все-таки репутация «врет, как дышит», им упорно создавалась годами. Подробности...
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Как раздуть мировую гражданскую войну

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Владимир Можегов, публицист
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Умер Валентин Гафт

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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Как Китай хочет перехитрить Америку в новой космической гонке

    Лунный модуль был отправлен на орбиту с помощью ракеты «Чанчжэн-5»    19 декабря 2020, 09:00
    Фото: Hu Zhe/Global Look Press
    Текст: Алексей Анпилогов

    Китай ликует - лунная программа страны взяла новую высоту. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил весь китайский народ с успешным возвращением на Землю капсулы с лунным грунтом. Однако этот колоссальный успех - лишь первый шаг на пути реализации куда более амбициозных планов Китая в космосе. Когда и с помощью каких ракет Китай сможет отправить человека на Луну и даже на Марс?

    О далеко идущих планах Пекина по освоению Луны было объявлено еще четыре года назад, после первого успешного запуска ракеты «Чанчжэн-5», которая и доставила к Луне китайскую «луночерпалку», «Чанъэ-5». Ту самую, которая и обеспечила сегодняшний триум Китая - сбор грунта на Луне и успешную доставку ее на Землю, первую подобную операцию за многие десятилетия, со времен успешных миссий СССР и США.

    Однако лунный грунт - это только начало. На праздничной пресс-конференции после запуска «Чанчжэн-5» главный инженер китайской госадминистрации по науке, технологии и промышленности оборонного комплекса официально объявил, что работы по проекту сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9» (CZ–9 в русском переводе – «Великий поход-9») уже активно идут. А первый полет этого громадного носителя по плану должен состояться до 2030 года. Что все это означает для перспектив Китая по освоению космоса?

    Китайский супертяжеловес

    «Чанчжэн-9» будет ракетой сверхтяжелого класса, способной выводить до 140 тонн на низкую околоземную орбиту (НОО) и до 50 тонн на отлетную траекторию к Луне. Именно на его возможностях должна базироваться будущая китайская пилотируемая лунная программа.

    Ведь главным аспектом нынешней миссии явился даже не забор лунного грунта или посадка на Луну, а отработка технологии возврата на Землю со второй космической скоростью. Посадочная капсула «Чанъэ-5» представляет собой уменьшенный спусковой отсек «Союза» (фару), который как раз и планировался для возвращаемых лунных миссий. При своем возвращении «Чанъэ-5» осуществил классический двойной вход в атмосферу Земли, погасив с его помощью свою высокую скорость, которая при возврате с окололунной орбиты составляет около 11 км/с.

    Возвращаясь же к «Чанчжэн-9», становится понятно, почему его за глаза уже назвали «китайским Сатурном-V»: на его исключительных возможностях основаны главные амбиции Китая в вопросе освоения Луны и планет Солнечной системы. Уже объявлено, что одной из испытательных, беспилотных миссий «Чанчжэн-9» станет доставка на Землю марсианского грунта. Эта ракета позволит Китаю легко выводить на траекторию полета к Красной Планете минимум 44 тонны полезного груза, чего за глаза хватит для самых амбициозных задач.

    Однако с созданием «Чанчжэн-9» есть свои инженерные проблемы, которые сдвигают его первые запуски куда-то в район начала 2030-х годов. По плану центральный блок «Чанчжэн-9» будет диаметром 9 метров (в прессу просочились фотографии изготовленного для этого блока опорного кольца соответствующих размеров). Еще совсем недавно нынешний диаметр уже освоенного в производстве «Чанчжэн-5» был недостижим для китайской промышленности: предыдущее поколение китайских ракет имело диаметр единичного блока с ограничением на уровне в 3,35 метра (железнодорожный габарит).

    Но для «Чанчжэн-5» китайцы освоили производство 5-метровых элементов и полностью перестроили логистику наземной транспортировки ракет, уйдя от железной дороги на морской транспорт и перенеся запуски ракет с континентального космодрома Цзюцюань на островной космодром Вэньчан, расположенный на тропическом побережье острова Хайнань. Этот вопрос, кстати, будет основополагающим и для будущих лунных проектов России – ведь все наши ракеты пока что тоже связаны именно с предельным железнодорожным габаритом, который во многом ограничивает их максимальный размер.

    Почему «девятка» не полетит уже завтра

    Китайская «девятка» будет по максимуму использовать в верхних ступенях существующий промышленно-технологический задел, а вот для нижних, самых мощных и тяжелых ступеней надо будет делать что-то уникальное и сверхмощное. Поэтому уже решенная задача изготовления цельного 9-метрового опорного кольца в будущем окажется лишь одним из небольших шажков на пути Китая к цельной и надежной супертяжелой ракете.

    Пока что для «Чанчжэна-9» прорабатываются несколько вариантов компоновки: центральный водородный или керосиновый блок, ускорители на керосине или на твердом топливе. От «детской болезни» китайских ракет, унаследованной еще от советских МБР – высококипящих компонентов НДМГ+АТ, судя по всему, китайцы уже окончательно уходят. Все-таки запускать ракеты, причем в перспективе однозначно пилотируемые, на высокотоксичной «вонючке» – еще то удовольствие.

    Ракетные двигатели у Китая уже есть свои. Начальный задел, который китайцы получили от российских и украинских инженеров, они смогли уже не раз переосмыслить и переделать, выйдя на новые рубежи в создании собственных изделий. В частности, Китай уже освоил производство керосиново-кислородных ЖРД с тягой более 500 тонн и 150-тонных твердотопливных ускорителей. Так что на первую ступень «Чанчжэн-9» есть сразу несколько достойных решений.

    Для китайской «девятки» предстоит разработать новый водородный движок, который пока что условно получил название YF-220 и должен иметь тягу в районе 200 тонн. В случае успешного создания этот двигатель вполне встанет в один ряд с лучшими образцами американской (J-2, 104 тонны тяги и RS-25, 220 тонн тяги) и советской (РД-0120, 200 тонн тяги) водородной двигательной программы. Однако для этого КНР все равно потребуется минимум пять лет напряженной работы, что явно сдвигает реальные запуски «Чанчжэн-9» куда-то за отметку 2030 года. А ведь конкуренты не сидят сложа руки!

    Вариант «срезать» для КНР

    В своей программе освоения Луны и дальнего космоса Китай идет классическим, «постепенным» подходом. За это китайскую космическую программу уже прозвали «неотвратимой черепахой», давая отсылку к известной басне Эзопа и диснеевскому мультику о соревновании Черепахи и Зайца, в которых медлительная, но целеустремленная Черепаха обогнала быстрого, но хвастливого Зайца.

    В нынешней «лунной», а в перспективе – и «марсианской гонке» пока что зайцем выступают США и, в частности, компания SpaceX Илона Маска. Так что даже в КНР подумали – и решили «подстелить соломки» до момента создания своего «Чанчжэн-9». А то, кто его знает – вдруг Заяц действительно придет к финишу первым?

    Конечно, с «Чанчжэн-9» лунная пилотируемая программа выглядит вообще идеально: одним запуском этой ракеты можно закинуть на траекторию полета к Луне всю пилотируемую миссию, с орбитальным и посадочными блоками. А вот с существующими «Чанчжэн-5», наоборот, миссия выглядит «на пределе вероятности»: для ее сборки на околоземной орбите требуется минимум четыре последовательных успешных запуска «пятерок».

    Учитывая это, на Всекитайской космической конференции 2020 года был озвучен промежуточный вариант, получивший условное название «Ракета 921». Как и «Чанчжэн-5», предложенная «Ракета 921» будет использовать 5-метровые в диаметре блоки. Рост возможностей «921» планируют обеспечить за счет увеличения тяги боковых стартовых ускорителей. Они тоже станут 5-метровыми, а на каждый из них поставят по 7 керосиновых двигателей YF-100K, вместо двух, которые стоят сейчас на каждом из боковых блоков «Чанчжэн-5».

    При этом стартовый вес «Ракеты 921» увеличится до 2200 тонн против 867 тонн у «Чанчжэн-5». Это гораздо меньше, чем запланированный для «девятки» стартового вес в 4100 тонн, но все-таки уже позволяет обеспечить каждый лунный старт за счет двух последовательных запусков «921», а не четырех, как у существующей китайской «пятерки». Ну а выгодное отличие от «девятки» состоит в том, что «ракета 921» будет 100% построена на уже существующем и хорошо освоенным промышленностью технологическом заделе, а стартовая инфраструктура космодромов будет нуждаться в минимальной переделке.

    В силу чего первый запуск «921» планируют осуществить уже к 2025-2026 году. 

    В предлагаемой китайской лунной миссии с экипажем будут использованы две ракеты «921»: одна выведет космический корабль с экипажем, а вторая – лунный посадочный модуль. Оба компонента сами стартуют к Луне, а сближение происходит уже на лунной орбите. Так что – не зря «Чанъэ-5» еще и выглядел при посадке на Луну как «уменьшенная копия» пилотируемого посадочного модуля. На нем, опять-таки, отрабатывали элементы будущей китайской пилотируемой лунной программы.

    Ну а лунный грунт китайская Черепаха доставила на Землю в качестве приятного бонуса. Просто так, в своем медлительном, но неотвратимом забеге к Луне.


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