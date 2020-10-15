Президент Киргизии стал жертвой «проклятия 61»

Политический кризис в Киргизии вышел на новый уровень - президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. На его место теперь претендуют сразу два человека - один, спикер парламента, делает это полностью законно, но есть и другой, только что вышедший из тюрьмы премьер-министр государства. Кто из них имеет более серьезные шансы одержать верх?

«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Призываю Жапарова (нового премьер-министра Киргизии - ВЗГЛЯД) и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам», – такими словами президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 октября, обосновал свой уход.

А ведь еще вчера пресс-секретарь Жээнбекова заявляла, что президент уйдет в отставку лишь после проведения новых парламентских выборов, дата которых пока не назначена. В том числе поэтому его отставка стала для многих неожиданной.

Оказали давление?

По словам известного киргизского политика Феликса Кулова, на президента оказали давление. «Вывод здесь может быть только один: некие силы (рано или поздно уверен станет известно, что за силы) решили пойти на силовой захват власти и президента поставили перед выбором: добровольная отставка или война, настоящая, без всяких кавычек. Иначе просто так с должности в такое кризисное для страны время не уходят» – сообщил Кулов журналистам.

«Как говорил сам Жээнбеков, ситуация действительно накалялась, и нужно было что-то делать, – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Денис Бердаков. – По сути, у нас был незаконченный госпереворот, который вообще никем не планировался, это были широкие народные выступления, которые взяли «Белый дом» (Дом правительства в Киргизии). В итоге конфликт из двустороннего (президент/оппозиция) превратился в столкновение нескольких элитных группировок, ни одна из которых так и не может одержать верх. Президент просто решил самоустраниться от этого».

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Напомним, что в ночь с 5 на 6 октября в Бишкеке оппозиция захватила «Белый дом» (постоянную резиденцию парламента и президента, сейчас они вынуждены работать в загородной). Митингующие были недовольны итогами прошедших парламентских выборов, требуя их отмены. После появились требования об отставке президента, правительства и даже люстрации. Оппозиция сразу разделилась: одной части самой удалось стать властью (представленной в основном партией «Мекенчил»), а другая часть (как, например, сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева) вновь оказалась за бортом.

Успех Садыра Жапарова, которого с третьей попытки сумели избрать премьер-министром, объясняется тем, что его сторонники оказались самыми многочисленными и организованными. В основном они приехали из Иссык-Кульской области и не собираются никуда уезжать, пока их лидеру не передадут всю полноту власти. С этим, разумеется, согласны не все. Теперь, после ухода президента и прежнего состава правительства Жапаров сам становится мишенью для оппозиции, которая видит в нем потенциального узурпатора.

Проклятье «61»

Сооронбай Жээнбеков продержался на своем посту ровно три года, сейчас ему 61 год. В Киргизии было еще три президента (не считая временного), все они были вынуждены покинуть президентское кресло, когда им исполнился 61 год. Такое совпадение уже стало поводом для шуток. Жээнбекову не хватило всего одного месяца, чтобы дотянуть до своего дня рождения и разорвать это «проклятие».

Сейчас на пост и.о. президента Киргизии есть два претендента. Один из них – Канат Исаев, недавно избранный спикером парламента. В конституции четко прописано, что именно он должен стать и.о. президента. Однако у сторонников Жапарова свое видение этой ситуации: они требуют, чтобы их лидеру передали и президентские полномочия.

«От сторонников Жапарова звучат требования, что парламент должен самораспуститься и уйти вместе со спикером, – разъясняет другой политолог из Киргизии, Эдиль Осмонбетов. – Возможно, в этом и заключался план оппозиции после отставки Жээнбекова, и теперь Садыр Жапаров будет исполнять обязанности и премьер-министра, и президента. Он, кстати, заявлял и об конституционной реформе. Возможно, Киргизия станет президентской республикой или наоборот – парламентской. Поэтому пока рано говорить, кто станет главой государства и какие у него окажутся рычаги управления».

По мнению Осмонбетова, сейчас на повестке дня остро стоит экономический вопрос, который необходимо решать как можно скорее. «На носу осенне-зимний период, ситуация очень сложная. Россия решила заморозить выделение 100 млн долларов на совместные проекты, и это правильно, т.к. есть риск, что эти средства могли использоваться по нецелевому назначению. Поэтому одно дело митинговать, совсем другое – заниматься реальной экономикой. Вопрос о президенте сейчас не стоит, в ближайший месяц мы с этим должны определиться», – резюмирует эксперт.

По сведениям РБК, Минфин РФ приостановил финансовую помощь Киргизии: «Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти». В последний раз о публичной финансовой помощи Бишкеку сообщалось в прошлом году, когда для поддержки бюджета Киргизии Россия безвозмездно выделила $30 млн. Также Россия выделяет большие суммы в рамках грантов от Евразийского Союза.

Это решение является недвусмысленным сигналом для элит Киргизии: если они не урегулируют кризис, то окажутся с пустым государственным бюджетом. После ухода президента основным центром власти в стране стал парламент; депутатам вполне может надоесть делиться властью со вчерашним заключенным.

«У Каната Исаева, нынешнего спикера, шансы велики стать и.о. президента. Ведь за ним, лидером партии «Кыргызстан», стоит влиятельная элитная группа, чьим ставленником он является.

С другой стороны, на него будет оказано сильное давление со стороны ряда депутатов, которым будет выгодно его устранение. Но такой сценарий будет уже совсем неконституционным. Хотя этот вопрос можно решить через сбор парламента и выборы нового спикера, нельзя исключать и такой вариант», – считает политолог Денис Бердаков.

По мнению эксперта из Бишкека Игоря Шестакова, с текущей ситуацией страна сталкивается впервые, а значит, события будут развиваться непредсказуемо.

«Уход президента не решает принципиального вопроса консенсуса политических элит страны. Сторонники Жапарова уже требуют распустить парламент, и непонятно, как будут дальше происходить события. Потому что, кроме новых выборов в парламент, избирать придется и президента.

Киргизия в 2010 году тоже оказалась в ситуации, когда президент Бакиев был вынужден покинуть страну, а деятельность парламента была приостановлена. Однако тогда было Временное правительство, которое объединило основные оппозиционные политические силы. Сейчас же вся политика оппозиции раздроблена, многие концентрируются вокруг Садыра Жапарова, которому сейчас, согласно своим обязанностям, придется решать множество проблем. Политическая неопределенность в Киргизии будет сохраняться, потому что никуда не исчезли сторонники ушедшего президента», – резюмирует эксперт.