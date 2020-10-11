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11 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

В ходе беспорядков в Киргизии пострадали сотни человек IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
Глава киргизского государства Жээнбеков, выжидавший трое суток после бунта, наконец начал действовать. Он ввел режим ЧП, поменял армейскую верхушку и приказал новому шефу генштаба, ветерану афганской войны генералу Омуралиеву вывести армию на улицы Бишкека и навести порядок. Однако ситуация в республике все еще остается взрывоопасной.  Подробности...
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«Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

Масочный режим, к сожалению, перестал восприниматься как обязательная норма Сергей Фадеичев/ТАСС
«И вирусологи, инфекционисты, и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле–августе COVID-19 сойдет на нет. Ан не тут-то было!» – отметил один из ведущих российских вирусологов, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт рассказал о самых распространенных мифах о коронавирусе и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени. Подробности...
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Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

Лидер неудобной для Латвии организации грубо выдворен из страны Владимир Норвинд/Facebook
Власти Латвии в грубой форме задержали и депортировали в Россию ветерана-афганца, ликвидатора аварии на ЧАЭС Владимира Норвинда. Военный пенсионер и общественный деятель Норвинд прожил в Риге 45 лет, однако теперь вынужден вдали от дома и семьи начинать жизнь с нуля. Что стало причиной дикарского поведения латышских властей и как на действия Риги должна реагировать Москва? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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    Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

    Лидер неудобной для Латвии организации грубо выдворен из страны    11 октября 2020, 17:10
    Фото: Владимир Норвинд/Facebook
    Текст: Алексей Нечаев

    Власти Латвии в грубой форме задержали и депортировали в Россию ветерана-афганца, ликвидатора аварии на ЧАЭС Владимира Норвинда. Военный пенсионер и общественный деятель Норвинд прожил в Риге 45 лет, однако теперь вынужден вдали от дома и семьи начинать жизнь с нуля. Что стало причиной дикарского поведения латышских властей и как на действия Риги должна реагировать Москва?

    В пятницу стало известно о том, что гражданин России и председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд был задержан латвийскими силовиками, после чего под охраной препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов.

    Как отметил латвийский правозащитник Александр Гапоненко, неудовольствие латвийских властей вызвала активность бывших российских военных, общественная организация которых насчитывала почти две тысячи человек и которая отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся и одиноким. Кроме того, общество ветеранов принимало участие в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из его членов имели российское гражданство.

    По данным Гапоненко, формальным основанием для депортации Норвинда послужило аннулирование вида на жительство. Во время депортации в Россию военному пенсионеру стало плохо с сердцем. После оказания медицинской помощи в больнице Риги Норвинд пересек границу с Россией и был передан под наблюдение российских медиков.

    Позже посольство России в Латвии выразило протест в связи с депортацией Норвинда. В посольстве подчеркнули, что «в расчет вовсе не принимается такой гуманитарный аспект, как разлучение семьи, состоящей из людей преклонного возраста». «Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений», говорится также в заявлении.

    Сам Норвинд уверен, что истинные причины депортации связаны с его общественной деятельностью. «Я занимаю большую должность, являясь председателем Республиканского общества военных пенсионеров, видимо, кому-то это помешало», – сказал он в беседе с ТАСС.

    По словам Владимира Норвинда, который был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, воевал в Афганистане и является инвалидом 2-й группы, он прожил в Риге 45 лет, был негражданином Латвии, а потом получил гражданство РФ и латвийский ВНЖ.

    «У меня здесь, в Риге – дом, гараж, машина, все документы, – сказал он. – Меня взяли – я в рабочих штанах и рубашке».

    «Депортация Норвинда выглядит полнейшим идиотизмом со стороны властей. Дело в том, что в Латвии достаточно много человек приняли российское гражданство. Их порядка 50 тысяч. Полагаю, тем самым власть направила месседж всем 50 тысячам о том, что им лучше вести себя тихо и не заниматься какой-либо деятельностью. В противном случае им аннулируют ВНЖ и депортируют», – сказал латвийский публицист и правозащитник Владимир Линдерман.

    «При этом я ранее неоднократно говорил: если вы в Латвии намерены заниматься общественной деятельностью – не стоит получать российское гражданство, потому что в любой момент к вам могут придраться по любому поводу. Перешел улицу в неположенном месте – вот тебе административное нарушение и депортация», – добавляет правозащитник.

    «В дальнейшем, думаю, Норвинд может оспорить решение латвийских властей. В его случае есть фактор разлучения семьи. Это бесчеловечно. Также Москва могла бы напомнить Риге о том, что в 1994 году между Латвией и Россией было подписано соглашение, согласно которому военные пенсионеры могут жить в Латвии беспрепятственно. Но де-факто власти Латвии не выполняют это соглашение», – констатирует собеседник.

    «Поэтому, как мне кажется, МИД России мог бы проанализировать юридическую сторону дела, обеспечить Норвинда сильной юридической поддержкой, позволить ему выиграть процесс против властей республики и, соответственно, напомнить Риге о соглашении по военным пенсионерам. Но сперва должна быть юридическая проверка всех нюансов», – подчеркнул Линдерман.

    В то же время депутат Рижской думы от Русского союза Латвии, сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов отметил, что у Норвинда был некий конфликт «с журналистами и внутри организации, связанный с финансовой отчетностью и прочими спорами хозяйственного порядка, которые обычно решаются в рамках административного процесса».

    «Но в его действиях не было никакого жесткого преступления, за которое стоит карать изгнанием из страны. Отсутствие отчетности – это не повод выгонять из квартиры 75-летнего человека, разлучать его с женой и заставить его покинуть пусть неродную, но близкую страну. Ему придется начинать жизнь с нуля», – сказал Митрофанов газете ВЗГЛЯД.

    При этом он отметил, что в Латвии есть «куда больше людей, которые доставляют неприятности властям, нервируют их и раздражают». «Но по отношению к ним такие действия не предпринимались. Таким образом, на фоне внутренних конфликтов власти лишь воспользовались ситуацией в свою пользу, изгнав из страны лидера неудобной организации», – добавил Митрофанов.

    В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич назвал ситуацию с Норвиндом «типичной». «Сегодняшнюю политическую элиту в Латвии не устраивает любой активист, поддерживающий Россию. Даже если не Россию, то поддерживающий память о Великой Отечественной войне. А если память о ВОВ, то и память о Первой мировой войне или о русских старообрядцах, которые массово переселялись на территорию будущей Латвии во время реформ патриарха Никона», – сказал Межевич газете ВЗГЛЯД.

    «Запрет положен на все советское, на все русское, на все российское. И в этом смысле любая деятельность, любая символика – даже если она относится к временам Киевской Руси – попадает под запрет. Чем более активен человек, тем в большей степени на него обращают внимание спецслужбы, занимающиеся подавлением инакомыслия», – добавил эксперт. По его словам,

    одним из направлений российской реакции на «подобное безобразие» может стать существенное сокращение дипломатического присутствия Латвии на территории РФ.

    «Мне непонятно, например, чем занимается генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге. Визы оно практически не выдает, культурные мероприятия практически не проводит. Может у них там очередной шпионский кружок?» – риторически отметил политолог.

    «Поэтому поведение латвийской стороны в отношении Норвинда должно, во-первых, получить соответствующую правовую оценку со стороны российского руководства, а во-вторых – должны быть приняты не прямо пропорциональные, а, как говорят наши дипломаты, ассиметричные меры. Сокращение дипломатического присутствия Латвии в России – лишь одна из таких мер», – резюмировал Межевич.

    Добавим, что в воскресенье общественные организации Латвии выразили категорический протест против депортации Норвинда, назвав действия МВД республики «варварскими» и потребовав отставки министра внутренних дел Сандиса Гиргенса. Кроме того, представители общественных организаций потребовали прекращения политических репрессий против «активистов русской лингвистической общины Латвии», пишет ТАСС.  

    Обращение адресовано президенту страны Эгилсу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу и главе МИД Эдгарсу Ринкевичсу. Также обращение будет направлено Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и представителю председателя ОБСЕ при латвийско-российской комиссии по военным пенсионерам Фолькеру Фробарту.

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