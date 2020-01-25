Соратника богатейшей в Африке россиянки настигла загадочная смерть

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25 января, суббота  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Соратника богатейшей в Африке россиянки настигла загадочная смерть

Изабель душ Сантуш стремительно теряет своих соратниковФото: Ed Cropley/Reuters
История со скандалом вокруг гражданки России и одной из богатейших женщин Африки Изабель душ Сантуш начала приобретать кровавый и детективный оттенок. Ее личный банкир найден мертвым при крайне загадочных обстоятельствах. Как такое произошло и кто мог быть заинтересован в смерти этого очень информированного человека? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
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Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства, которое прижало большинство к ногтю и заставило петь: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Подробности...
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И заспорили славяне, кто из них антисемит

Дмитрий Бабич, политолог, журналист
После церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. В любом случае главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим. Подробности...
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              Соратника богатейшей в Африке россиянки настигла загадочная смерть

              Изабель душ Сантуш стремительно теряет своих соратников   25 января 2020, 09:45
              Фото: Ed Cropley/Reuters
              Текст: Евгений Крутиков

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              История со скандалом вокруг гражданки России и одной из богатейших женщин Африки Изабель душ Сантуш начала приобретать кровавый и детективный оттенок. Ее личный банкир найден мертвым при крайне загадочных обстоятельствах. Как такое произошло и кто мог быть заинтересован в смерти этого очень информированного человека?

              В Португалии найдено тело личного банкира Изабель душ Сантуш, дочери многолетнего президента Анголы и гражданки России – и обладательницы многомиллиардного состояния.

              Тело 45-летнего Нуну Рибейра да Кунья было обнаружено соседями в гараже его дома в районе Рештелу португальской столицы Лиссабона 23 января. Нуну Кунья работал директором отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка EuroBic, управлял счетами, аффилированными с ангольской нефтяной компанией Sonangol, и лично финансами Изабель душ Сантуш, бывшей главы ангольского нефтяного экспортера.

              Против нее, ее мужа Синдики Доколо и еще нескольких связанных с ними лиц – банкиров, менеджеров и юристов, в массе своей граждан Португалии, в Анголе возбуждено уголовное дело по обвинениям в коррупции, растрате до 1 млрд долларов США и в непотизме. В числе подозреваемых в соучастии был и Нуну Кунья. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспрецедентной атаке на Изабель душ Сантуш и связанных с ней лиц на фоне раскручивающейся предвыборной кампании в Анголе.

              Юридическая полиция Португалии утверждает, что банкир совершил самоубийство через повешение. Ранее разнообразные источники (в первую очередь англоязычные) утверждали, что полиция рассматривает версии самоубийства, имитации самоубийства и убийства. Но на пресс-конференции в Лиссабоне национальный директор Юридической полиции Луиш Невеш однозначно заявил, что Нуну да Кунья покончил жизнь самоубийством и никаких дополнительных расследований проводиться не будет.

              В то же время ряд англоязычных изданий предварительно утверждали, что на теле банкира найдены порезы на руках и на животе. Однако после выступления Луиша Невеша эта информация с сайтов, например Би-Би-Си, просто исчезла. По этой логике, Нуну Кунья сперва пытался порезать себе вены, затем совершить харакири и лишь потом повесился. Взрослый инвестиционный банкир с четырьмя детьми, толстяк и жизнелюб, так обычно не поступает. Полиция Лиссабона назвала предполагаемой причиной самоубийства депрессию, свойственную всем инвестиционным банкирам среднего возраста.

              Временно «подвисшая» история вокруг Изабель душ Сантуш стала стремительно раскручиваться в среду, 22 января. В этот день одновременно случилось несколько событий.

              Во-первых, генпрокурор Анголы Эльдер Питта Грос прибыл среду в Лиссабон с намерением встретиться с генпрокурором Португалии Лусилией Гагу и обсудить перспективы расследования «Изабельгейта» (в англоязычной трактовке – Luanda Leaks). Перед отлетом в Португалию в Луанде он заявил, что выслал повестку Нуну Кунья и другим подозреваемым по этому делу. Также он сказал, что намерен добиваться экстрадиции Нуну Кунья в Анголу.

              Во-вторых, сама Изабель душ Сантуш в эту же среду заявила, что закрывает свои счета в EuroBic и намерена выставить все свои активы, находившиеся в управлении этого португальского банка (по сути, в управлении Нуну Кунья) на продажу.

              Ну, и в-третьих, в ту же «черную среду» еще один из главных подозреваемых по делу Изабель душ Сантуш – Мариу да Сильва подал в отставку с поста председателя совета директоров ангольского банка Banco de Fomento Angola. Гражданин Португалии Мариу Сильва считался правой рукой Изабель душ Сантуш и ее мужа Синдика Доколо и главным менеджером всех их ангольских и зарубежных активов. Он фигура в расследовании куда более важная, нежели покойный Нуну Кунья. Местонахождение Мариу Сильва непонятно, но явно не в Анголе.

              Тут было от чего впасть в депрессию. Позиция Португалии по делу Изабель душ Сантуш до конца не прояснена. Никаких официальных высказываний на эту тему не было. Но вполне возможно, что юридическая система Португалии будет сотрудничать с прокурором Анголы, несмотря на очевидную политизацию дела «ангольской Принцессы».

              С формальной точки зрения, ангольские власти не предъявляют Изабель никаких политических претензий, напирая исключительно на «непрозрачность платежей» кампании Sonangol в тот период, когда Изабель душ Сантуш возглавляла главный ангольский экспортер нефти. Сама Изабель просто игнорировала направляемые ей повестки. Предположительно, она и Синдика Доколо находятся в Дубае. Добраться до Мариу да Сильва тоже очень сложно. В такой ситуации ангольская прокуратора очень рассчитывала на экстрадицию в Анголу Нуну Кунья, которого даже могли ради этого переквалифицировать в свидетеля из обвиняемого. Его, однако, такая перспектива не радовала.

              Удивляет только, как неожиданно быстро – буквально в течение календарных суток – стали развиваться события, которые ранее застыли на уровне обмена информационными ударами. По последним данным, генпрокуратура Португалии не подтверждает перспективу встречи прокурора Гагу с генпрокурором Анголы Элдером Питта Гросом. Есть основания полагать, что прокурор Анголы приехал в Португалию наобум и большинство его обвинений больше похожи на блеф, чем на что-то реальное.

              Между тем, полиция Португалии обнародовала удивительные факты. Оказывается, Нуну Кунья уже пытался покончиться жизнь самоубийством или же прикрыл своими словами покушение на него.

              7 января этого года Нуну Кунья был обнаружен на своей даче с ножевыми ранениями на руках и в районе брюшной полости. Этим, видимо, объясняются странные свидетельства об обнаружении у него похожих ран сейчас. Нож, которым, предположительно, были нанесены эти ранения, находился рядом с ним. Но девушка из пожарной команды (они в Португалии приезжают автоматически вместе со скорой) сказала местному телеканалу, что Нуну Кунья нашли с «ножом в животе». Врачам скорой Нуну Кунья пояснил, что хотел покончить с собой. Его поместили в госпиталь Сантьягу ду Касен, где он продолжал настаивать, что нанес ранения себе сам.

              Сейчас полиция сложила два и два и решила, что банкир 22 января просто довел начатое до конца. Но 7 января полицейские конфисковали у него мобильный телефон и выяснили, что банкиру поступали угрозы с неизвестных номеров, а ранения на его теле вполне можно считать элементом пытки. Выйдя из госпиталя, Нуну Кунья сказал, что все это связано с депрессией и нервным срывом, а никак не с «профессиональными обстоятельствами». И все это произошло уже через 12 дней после опубликования материалов Luanda Leaks.

              Сейчас есть все основания полагать, что за масштабными утечками финансовой информации стоит не некий «концерн журналистов-расследывателей», а так называемая PPLAAF, «Платформа для защиты источников информации в Африке», адвокатская группа со штаб-квартирой в Париже. Именно эта структура, скорее всего, наняла «журналистское расследование», теперь известное как Luanda Leaks, для дискредитации Изабель душ Сантуш.

              Следующим в списке, очевидно, окажется Мариу Филипе Лейте да Сильва – наиболее приближенный к Изабель человек.

              «Операционный офис» Изабель и ее мужа находится в самом центре Лиссабона на Авенида де Либердаде прямо над флагманским магазином «Луи Виттон», но ни она, ни Синдико Доколо, ни Мариу Сильва там не появляются уже давно. Позиции Изабель в Португалии очень сильны через связи ее отца с банкиром Америку Аморимом, португальским миллиардером, одним из самых богатых людей страны. В такой ситуации сложно предположить, что португальская прокуратура действительно пойдет на сотрудничество с представителем действующей власти в Анголе. Мало ли как там все через два года в Анголе поменяется.

              Сложно предположить, действительно ли Нуну Кунья со второй попытки покончил с собой в состоянии депрессии или же на него кем-то было оказано давление. Кунья выглядел вполне лояльным, и оказывать на него давление могли скорее ангольцы, а не португальцы или же Изабель. Но напряжение нарастает. Газета ВЗГЛЯД будет следить за событиями.


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