Соратника богатейшей в Африке россиянки настигла загадочная смерть

История со скандалом вокруг гражданки России и одной из богатейших женщин Африки Изабель душ Сантуш начала приобретать кровавый и детективный оттенок. Ее личный банкир найден мертвым при крайне загадочных обстоятельствах. Как такое произошло и кто мог быть заинтересован в смерти этого очень информированного человека?

В Португалии найдено тело личного банкира Изабель душ Сантуш, дочери многолетнего президента Анголы и гражданки России – и обладательницы многомиллиардного состояния.

Тело 45-летнего Нуну Рибейра да Кунья было обнаружено соседями в гараже его дома в районе Рештелу португальской столицы Лиссабона 23 января. Нуну Кунья работал директором отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка EuroBic, управлял счетами, аффилированными с ангольской нефтяной компанией Sonangol, и лично финансами Изабель душ Сантуш, бывшей главы ангольского нефтяного экспортера.

Против нее, ее мужа Синдики Доколо и еще нескольких связанных с ними лиц – банкиров, менеджеров и юристов, в массе своей граждан Португалии, в Анголе возбуждено уголовное дело по обвинениям в коррупции, растрате до 1 млрд долларов США и в непотизме. В числе подозреваемых в соучастии был и Нуну Кунья. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспрецедентной атаке на Изабель душ Сантуш и связанных с ней лиц на фоне раскручивающейся предвыборной кампании в Анголе.

Юридическая полиция Португалии утверждает, что банкир совершил самоубийство через повешение. Ранее разнообразные источники (в первую очередь англоязычные) утверждали, что полиция рассматривает версии самоубийства, имитации самоубийства и убийства. Но на пресс-конференции в Лиссабоне национальный директор Юридической полиции Луиш Невеш однозначно заявил, что Нуну да Кунья покончил жизнь самоубийством и никаких дополнительных расследований проводиться не будет.

В то же время ряд англоязычных изданий предварительно утверждали, что на теле банкира найдены порезы на руках и на животе. Однако после выступления Луиша Невеша эта информация с сайтов, например Би-Би-Си, просто исчезла. По этой логике, Нуну Кунья сперва пытался порезать себе вены, затем совершить харакири и лишь потом повесился. Взрослый инвестиционный банкир с четырьмя детьми, толстяк и жизнелюб, так обычно не поступает. Полиция Лиссабона назвала предполагаемой причиной самоубийства депрессию, свойственную всем инвестиционным банкирам среднего возраста.

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Временно «подвисшая» история вокруг Изабель душ Сантуш стала стремительно раскручиваться в среду, 22 января. В этот день одновременно случилось несколько событий.

Во-первых, генпрокурор Анголы Эльдер Питта Грос прибыл среду в Лиссабон с намерением встретиться с генпрокурором Португалии Лусилией Гагу и обсудить перспективы расследования «Изабельгейта» (в англоязычной трактовке – Luanda Leaks). Перед отлетом в Португалию в Луанде он заявил, что выслал повестку Нуну Кунья и другим подозреваемым по этому делу. Также он сказал, что намерен добиваться экстрадиции Нуну Кунья в Анголу.

Во-вторых, сама Изабель душ Сантуш в эту же среду заявила, что закрывает свои счета в EuroBic и намерена выставить все свои активы, находившиеся в управлении этого португальского банка (по сути, в управлении Нуну Кунья) на продажу.

Ну, и в-третьих, в ту же «черную среду» еще один из главных подозреваемых по делу Изабель душ Сантуш – Мариу да Сильва подал в отставку с поста председателя совета директоров ангольского банка Banco de Fomento Angola. Гражданин Португалии Мариу Сильва считался правой рукой Изабель душ Сантуш и ее мужа Синдика Доколо и главным менеджером всех их ангольских и зарубежных активов. Он фигура в расследовании куда более важная, нежели покойный Нуну Кунья. Местонахождение Мариу Сильва непонятно, но явно не в Анголе.

Тут было от чего впасть в депрессию. Позиция Португалии по делу Изабель душ Сантуш до конца не прояснена. Никаких официальных высказываний на эту тему не было. Но вполне возможно, что юридическая система Португалии будет сотрудничать с прокурором Анголы, несмотря на очевидную политизацию дела «ангольской Принцессы».

С формальной точки зрения, ангольские власти не предъявляют Изабель никаких политических претензий, напирая исключительно на «непрозрачность платежей» кампании Sonangol в тот период, когда Изабель душ Сантуш возглавляла главный ангольский экспортер нефти. Сама Изабель просто игнорировала направляемые ей повестки. Предположительно, она и Синдика Доколо находятся в Дубае. Добраться до Мариу да Сильва тоже очень сложно. В такой ситуации ангольская прокуратора очень рассчитывала на экстрадицию в Анголу Нуну Кунья, которого даже могли ради этого переквалифицировать в свидетеля из обвиняемого. Его, однако, такая перспектива не радовала.

Удивляет только, как неожиданно быстро – буквально в течение календарных суток – стали развиваться события, которые ранее застыли на уровне обмена информационными ударами. По последним данным, генпрокуратура Португалии не подтверждает перспективу встречи прокурора Гагу с генпрокурором Анголы Элдером Питта Гросом. Есть основания полагать, что прокурор Анголы приехал в Португалию наобум и большинство его обвинений больше похожи на блеф, чем на что-то реальное.

Между тем, полиция Португалии обнародовала удивительные факты. Оказывается, Нуну Кунья уже пытался покончиться жизнь самоубийством или же прикрыл своими словами покушение на него.

7 января этого года Нуну Кунья был обнаружен на своей даче с ножевыми ранениями на руках и в районе брюшной полости. Этим, видимо, объясняются странные свидетельства об обнаружении у него похожих ран сейчас. Нож, которым, предположительно, были нанесены эти ранения, находился рядом с ним. Но девушка из пожарной команды (они в Португалии приезжают автоматически вместе со скорой) сказала местному телеканалу, что Нуну Кунья нашли с «ножом в животе». Врачам скорой Нуну Кунья пояснил, что хотел покончить с собой. Его поместили в госпиталь Сантьягу ду Касен, где он продолжал настаивать, что нанес ранения себе сам.

Сейчас полиция сложила два и два и решила, что банкир 22 января просто довел начатое до конца. Но 7 января полицейские конфисковали у него мобильный телефон и выяснили, что банкиру поступали угрозы с неизвестных номеров, а ранения на его теле вполне можно считать элементом пытки. Выйдя из госпиталя, Нуну Кунья сказал, что все это связано с депрессией и нервным срывом, а никак не с «профессиональными обстоятельствами». И все это произошло уже через 12 дней после опубликования материалов Luanda Leaks.

Сейчас есть все основания полагать, что за масштабными утечками финансовой информации стоит не некий «концерн журналистов-расследывателей», а так называемая PPLAAF, «Платформа для защиты источников информации в Африке», адвокатская группа со штаб-квартирой в Париже. Именно эта структура, скорее всего, наняла «журналистское расследование», теперь известное как Luanda Leaks, для дискредитации Изабель душ Сантуш.

Следующим в списке, очевидно, окажется Мариу Филипе Лейте да Сильва – наиболее приближенный к Изабель человек.

«Операционный офис» Изабель и ее мужа находится в самом центре Лиссабона на Авенида де Либердаде прямо над флагманским магазином «Луи Виттон», но ни она, ни Синдико Доколо, ни Мариу Сильва там не появляются уже давно. Позиции Изабель в Португалии очень сильны через связи ее отца с банкиром Америку Аморимом, португальским миллиардером, одним из самых богатых людей страны. В такой ситуации сложно предположить, что португальская прокуратура действительно пойдет на сотрудничество с представителем действующей власти в Анголе. Мало ли как там все через два года в Анголе поменяется.

Сложно предположить, действительно ли Нуну Кунья со второй попытки покончил с собой в состоянии депрессии или же на него кем-то было оказано давление. Кунья выглядел вполне лояльным, и оказывать на него давление могли скорее ангольцы, а не португальцы или же Изабель. Но напряжение нарастает. Газета ВЗГЛЯД будет следить за событиями.