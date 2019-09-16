Почему американские дипломаты позволяют себе хамить

Посол США в Сербии призвал Белград «шире смотреть» на бомбардировки Югославии авиацией НАТО в 1999 году. Российский МИД призвал американцев извиниться, но, скорее всего, в Госдепе даже не поймут, что имеется в виду. Чем вызваны подобные заявления американских дипломатов – душевной черствостью или искренней уверенностью в том, что бомбы НАТО способны нести только добро?

Если российские послы, как правило, ведут себя дипломатично в прямом смысле этого слова, лишь в крайне редких случаях позволяя себе публично комментировать происходящее в стране, где они работают или работали, то в случае с представителями США ситуация выглядит ровно противоположным образом.

Проваливший работу в России посол Майкл Макфол до сих пор считается одним из главных «экспертов по путинской России», пишет об этом книги и дает однотипные интервью о том, как США хотели сделать как лучше, а получилось как всегда.

Покидающий свой пост посол США в Сербии Кайл Рандольф Скотт в 90-е годы работал советником в посольстве США в Москве, а в 2009 году был назначен директором Управления госдепартамента по делам России. В это же время Макфол стал директором отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности США, то есть «перезагрузкой» они занимались фактически рука об руку.

К чему привела якобы призванная улучшить отношения Москвы и Вашингтона «перезагрузка», мы отлично видим. На словах декларируя миролюбие, администрация Обамы запустила «арабскую весну» и продолжила активное вмешательство во внутренние дела государств постсоветского пространства, что в итоге привело к госперевороту на Украине. Фундамент нынешней антироссийской шпиономании тоже был заложен именно тогда.

Несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа «поладить» с Россией и дальнейшие попытки хоть что-то сделать в этом направлении, американский истеблишмент до сих пор не позволяет главе государства перейти к переговорам о нормализации отношений.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Скотт наравне с Макфолом является одним из основных виновников резкого похолодания между Россией и США. Назначение Скотта в 2011 году консулом в Милан фактически стало почетной ссылкой после проваленной работы. А назначение в конце 2015 году послом в Сербию – возможностью с честью завершить карьеру.

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Никакими дипломатическими победами и политическиим прорывами работа Скотта в Белграде не сопровождалась. Так, череда вялых скандалов и дежурных перепалок с местными политиками и российскими коллегами.

Например, в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа Скотт написал в Твиттере, что 80 лет назад «два диктаторских режима тайно разделили между собой Восточную Европу на нацистскую и советскую сферы влияния». Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко ответил на это, что западные страны не пытались перенаправить агрессию Рейха на Восток, а согласились бы создать систему коллективной безопасности, предложенную СССР, то трагедии Второй мировой войны можно было бы избежать.

В октября 2018 года Скотт, выступая в правительстве Сербии назвал Косово «суверенным и независимым государством». В ответ на это сербский министр обороны Александр Вулин сравнил дипломата с тыквой, которая «чем пустее, тем дурнее».

Позволял себе уходящий посол и прямые обвинения в адрес России: например, он в 2016 году говорил, что «российский гуманитарный центр в Нише на самом деле – центр шпионажа». Это обвинение прокомментировал министр иностранных дел Ивица Давич: по его словам, центр состоит «из пяти сербов, четырех россиян и одной собаки. Если это шпионский центр, которого боится все западное сообщество, тогда, думаю, мы очень низко пали».

Впрочем, случались у Скотта и умеренные просветления: например, после церемонии возложения цветов а рамках празднования годовщины освобождения Белграда советскими войсками от фашистов 20 октября 1944 года, он написал в Твиттере: «я хочу выразить соболезнования семьям погибших в войнах 90-х, включая и тех, кто погиб от воздушных атак НАТО».

Если бы на этом запись посла закончилась, можно было бы даже умилиться его человеколюбию, но Скотт зачем-то продолжил: «Через дорогу от этого парка больница "Драгица Мишович", которая является грустным напоминанием, что наши отношения не всегда были добрыми. Во время короткого периода 90-х американское правительство и правительство Югославии оказались на противоположных сторонах, а в 1999 году заблудившаяся бомба трагично прервала жизнь трех пациентов больницы».

То есть из тысяч мирных жертв натовских бомбардировок он почему-то вспомнил только троих погибших в больнице. И, разумеется, никаких извинений – США не извиняются.

Поэтому призыв Кайла Скотта к сербам «шире смотреть» на бомбардировки Югославии вовсе не является для американской дипломатии чем-то странным и необычным. Американские послы – плоть от плоти и кровь от крови своей страны. Для них бомбардировка Перл-Харбора или атака 11 сентября 2001 года – это национальная трагедия, повод для ядерной бомбардировки Японии и крестового похода против Афганистана и Ирака (но почему-то не Саудовской Аравии, откуда были родом большинство террористов). А 78 дней ударов НАТО по Сербии и Черногории, ущерб от которых составил около 100 миллиардов долларов, плюс тысячи погибших мирных жителей – это лишь «эпизод», на который надо «смотреть шире».

Отметим, что сербы – немногие из жертв американской агрессии, кто до сих пор позволяет себе регулярно возмущаться «миротворческими» бомбардировками. Уже давно не вспоминает о жертвах химических атак Вьетнам, впрочем, в этой стране отлично помнят, кто победил в той войне. Японцы тоже не любят вспоминать о сотнях тысяч мирных жертв американских бомбардировок – как «конвенционных», так и ядерных.

При этом Россию из Вашингтона, напрямую, и через прокси в виде разнообразных восточноевропейских НКО регулярно призывают каяться за всё - Прагу-1968 и Будапешт-1956, пакт Молотова-Риббентропа и Катынь, «геноцид черкесов» и так далее, вглубь времен.

И даже сложно представить, какой мощи развернулся бы скандал, если бы российский посол вдруг предложил жителям любой страны «шире смотреть» на то, что большинство граждан этого государства считают главной национальной трагедией.

Кайл Скотт уходит, на его место Дональд Трамп назначил бывшего заместителя посла в России в Энтони Годфри. Этот дипломат тоже начал с места в карьер: «После дипломатической службы в Москве абсолютно уверен в агрессивном поведении России, ее токсичном влиянии и кампании дезинформации, проводимой Москвой в Европе. США прикладывают огромные усилия, чтобы противостоять ей», – заявил Годфри в одном из первых интервью после назначения.

Известное высказывание Карла фон Клаузевица «война – это продолжение политики другими средствами» в случае с США должно быть трансформировано в «дипломатия – это продолжение войны другими средствами».

До тех пор, пока ситуация не изменится, договариваться с США о чем-либо будет очень непросто.