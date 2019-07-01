Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

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1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:24  |  vz.ru
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Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
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            Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

            Возможно, традиционное понимание семьи начинает возвращаться в Америку   1 июля 2019, 20:12
            Фото: Wothe, K./picture alliance/
            Arco Images G/DPA/ТАСС
            Текст: Владимир Добрынин

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            Похоже, прямо на наших глазах происходит смена одной из важнейших тенденций, характерных для общества Запада. Группы людей с нормальной сексуальной ориентацией начинают воспринимать себя как угнетенные меньшинства - по сравнению с представителями реальных секс-меньшинств. Эти изменения фиксируют и социологи - но еще более важно появление реальных инициативных групп.

            Общественная организация Superr Happy Fun America, квартирующая в штате Массачусетс (США), на днях обратилась в мэрию Бостона с заявкой на проведение «Парада гордости гетеросексуалов» (Heterosexual pride, названо по аналогии с гей-парадами). В минувший четверг (27 июня) городские власти дали добро на парад, который инициаторы хотели бы провести в конце августа.

            Мэрия заявку одобрила, но это далеко не означает, что «приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Еще могут возникнуть непреодолимые препятствия, если в полиции решат, что «парад спровоцирует скандалы и нарушит равноправие лиц при самоопределении половой принадлежности». Многие жители Бостона считают парад гетеросексуалов акцией с гомофобным подтекстом.

            «Не надо искать в лозунге «Почувствуй себя гетеросексуалом!» то, чего там нет, – сказал в комментариях для CNN лидер Superr Happy Fun America Джон Хьюго. – Наша акция – в поддержку того, что заложила в нас природа, а не в знак противодействия геям, лесбиянкам и остальным, относящим себя к «половым вариациям». На самом деле гетеросексуальность поддерживается большим количеством населения, но оно предпочитает помалкивать об этом, когда пресса сплошь и рядом лоббирует гей-темы».

            Фактически, главной фигурой марша будет Мило Юаннопулос, который был редактором ультраправого цифрового СМИ Breitbart News (того самого, совет директоров которого возглавлял Стивен Бэннон, идеолог предвыборной кампании Трампа). По данным организации, ожидается более 2000 участников. Мэр Бостона Мартин Уолш сообщил, что в мероприятии участия не примет – разумеется, по причине большой загрузки важными делами – но из окна своего кабинета поглядывать на происходящее будет непременно. Благо гетеропарад должен состояться именно на площади перед администрацией.

            Организаторы также запросили вывесить на флагштоках у мэрии флаг гетеросексуального движения (полотнище, сочетающее розовый с голубым и с соединенными символами мужского и женского начала в центре), но в администрации эту просьбу отклонили. «На наших мачтах мы поднимаем флаги, выражающие нашу позицию», заявили в мэрии. Будут ли вывешивать в Бостоне радужные стяги при проведении гей-парада – этот вопрос остался незаданным. И неотвеченным, естественно.

            Кстати, единого образа гетерофлага пока не существует. В небольшом канадском городке Чипман (провинция Нью-Брансуик) в октябре прошлого года местные лица традиционной половой ориентации пытались вывесить флаг с черно-белыми горизонтальными полосками и тем же символами. Глава муниципалитета Карсон Аткинсон распорядился «не создавать напряжения» и отказать.

            «Конечно, мы недовольны этим. Много людей недовольны. Но думаю, что если бы власти снимали радужный флаг ЛГБТ, скандалисты бы тоже нашлись», прокомментировали в местной ячейке гетеросексуалов. «Мы решили не причинять никому вреда», – ответствовал мэр.

            Симптоматично, что на другом конце света тоже происходят подобные процессы - протесты против засилья гомосексуальных мотивов. В минувшую пятницу, 28 июня, в испанской Валенсии, праздновавшей «Международный гейский день» символ гетеросексуалов тоже был замечен: активисты ультраправой партии España 2000 развернули на балконе мэрии национальный красно-желтый флаг, в центральной части которого красовалась надпись «Гордость гетеро – Испания 2000». Причем гетеросексуальное полотнище инициаторам акции удалось разместить прямо над гомосексуальной «радугой».

            Испанские СМИ не оставили событие незамеченным, хотя «гетерофлагу» удалось продержаться на балконе мэрии (открытом для свободного доступа туристов) всего несколько секунд. Оказавшихся, в общем-то, вполне достаточным временем, чтобы ситуацию партийцы засняли на телефоны и немедленно вывесили на своем аккаунте в Твиттере.

            Похоже, западное общество вновь подходит к некоей критической точке - по крайней мере, по вопросу о восприятии секс-меньшинств. В том числе с точки зрения политической.

            Демократия – это такая форма общественной жизни, когда различные меньшинства вначале требуют уважения к их «нетрадиционности», затем – равных прав с большинством во всех жизненных аспектах, а по достижении этого переходят к диктату своих принципов и навязыванию своей воли большинству. Большинство, опасаясь быть обвиненным в нетолерантности и неполиткорректности (а также расизме, сексизме и еще целой куче неприятных -измов), предпочитает отмахиваться от проблемы и уступать причудам «нетрадиционалов». До момента, пока не ощущает, что последние уже сидят у общества на шее.

            Видимо, это ощущение уже назрело. Что говорит об этом социология?

            Согласно данным, приводимым американским изданием The Hill,

            в 2016 году 63% молодых американцев заявляли, что чувствуют себя в дружественной и комфортной обстановке среди геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и прочих секс-вариаций человеческих особей. В 2017 году таких было 53%, а по итогам 2018 – лишь 45% опрошенных.

            «Битва за стопроцентное принятие еще далека от завершения», – констатирует компания Harris Poll, проводившая опрос по заказу «Альянса геев и лесбиянок против диффамации» (GLAAD).

            36% опрошенных в возрастной категории 18 – 34 года в 2018 году заявили, что им неприятно осознавать факт, если бы в их семье кто-то принадлежал к секс-меньшинствам (в 2017 году было 29%, а в 2016 – 24%). Процент людей, заявлявших, что им не нравится, что в школе их детям приходится изучать историю ЛГБТ, в 2017 году составлял 30%, а в 2018 – 39%.

            Америка и Запад в целом потихоньку возвращаются в нормальное русло? Пожалуй, это был бы слишком смелый прогноз. Пока есть смысл оценивать происходящее более спокойными фразами. Вроде затасканной по сериалам «что-то пошло не так» - по крайней мере, для некоторой, очень активной на Западе части общества. 

            Но если вектор процесса сохранится, для некоторых стран, «отставших» в восприятии идей гей-лобби, появится блестящая возможность сильно сократить эту обратную дорогу. Тот самый случай, когда перегнать Америку не так уж сложно.


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