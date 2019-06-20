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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной ЕвропеФото: Mihai Barbu/Reuters
Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...

Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

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      Чернобыль переживает туристический бум

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      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

            Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной Европе   20 июня 2019, 11:14
            Фото: Mihai Barbu/Reuters
            Текст: Виктория Никифорова

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            Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган?

            Как правило, такие истории не попадают в новостные топы, но это не отменяет их реальности. В последнее время Европа переживает череду волнений, вызванных конфликтами местного населения с цыганскими диаспорами.

            В апреле этого года римляне собрались, чтобы не допустить вселения десятков цыганских семейств в один из местных центров социального жилья. Сотни жителей вышли на улицы и построили баррикады, чтобы не пропустить цыган ко входу в здание. Полиция разогнала протестующих, а цыганские семьи были вывезены в жилой комплекс на востоке Рима.

            Год назад и тоже со скандалом полиция эвакуировала из Рима нелегальное цыганское становище, в котором проживало несколько сотен человек. Эта акция была раскритикована Брюсселем и Европейским судом по правам человека, но итальянские власти проявили настойчивость. Другое дело, что спецоперация силовиков большого значения не имела – сотни цыган благополучно перекочевали на окраины Рима.

            Только по самым скромным официальным подсчетам, вокруг Вечного города нелегально проживает порядка 130 тысяч «ромалэ». Реальные цифры, по мнению экспертов, значительно выше.

            Спустя неделю после римских протестов вспыхнуло противостояние в болгарском Габрово, ранее известном по анекдотам о жадности местных жителей. Там трое цыган, уже имевших судимости, избили сотрудника магазина, после чего на улицы вышли тысячи габровцев и потребовали выселения из города всей цыганской общины. Четыре дня горожане забрасывали камнями дома цыган, пытались их поджечь и выкрикивали обидные речовки. Полиция с ситуацией не справилась. Местные власти посоветовали цыганам тихо уехать, что они и сделали.

            В январе аналогичные беспорядки шли в болгарском местечке Воеводиново. Начались они с того, что толпа цыган избила местного военнослужащего. В результате противостояния цыганские семьи покинули Воеводиново. А четыре месяца спустя акция протеста против цыганского криминала прошла в Венгрии, в 130 км от Будапешта.

            В Международный день цыган Европейская комиссия была буквально вынуждена выпустить специальное предупреждение о росте антицыганских настроений в ЕС. В Брюсселе рассчитывали на нечто обратное.

            С начала 1990-х годов цыганские диаспоры окормляются многочисленными НКО и НПО. Их права как этнического меньшинства – предмет особой заботы Брюсселя. На различные проекты, связанные с образованием и трудоустройством выходцев из цыганской диаспоры, структуры Евросоюза ежегодно выделяют многомиллионные гранты.

            Тем не менее цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной Европе. Каждый случай протестов со стороны местных жителей вызван накопившимися противоречиями между цыганами и законом. В Риме это карманные кражи, в Болгарии – грабежи, в Румынии – постоянные стычки с местными, во всех странах – распространение наркотиков и создание национальных ОПГ.

            До 90% цыганской молодежи в Европе официально безработные. Более половины детей школьного возраста не получают систематического образования. Острая проблема – самозахват чужих домов и квартир цыганскими семьями. После того, как они туда заселились, выставить их на улицу законным методами практически невозможно.

            Депортации и снос ветхого жилья, где часто селятся цыгане, становятся единственным реальным ответом властей на цыганскую проблему. В прошлом году диаспора волновалась из-за сноса жилых зданий в Сен-Жаке – самом мрачном районе благополучного французского Перпиньяна. А в 2011-м президент Николя Саркози затеял массовую депортацию цыган из Франции в Восточную Европу.

            Как ни странно, более цивилизованных путей ассимиляции этого кочевого народа в ЕС пока что не видят. И это несмотря на то, что за права цыганского этнического меньшинства уже 30 лет борется один из главных филантропов мира – Джордж Сорос. Впрочем, его поддержка странным образом продолжает загонять цыган в гетто нищеты и криминала.

            Официально «Открытое общество» Сороса и курируемые им НПО с середины 1980-х спонсируют разнообразные инициативы по улучшению жизни цыганской диаспоры. За это время миллиардер вложил в эти проекты больше 150 миллионов евро, открыл Европейский цыганский университет и Офис цыганских инициатив, создал целую гуманитарную индустрию. Однако, по собственному признанию Сороса, которое он сделал в установочной статье 2013 года, «со времен вступления стран Восточной Европы в ЕС положение там цыган заметно ухудшилось».

            Джордж Сорос на открытии Института культуры цыган (фото: M. Popow/Imago/ТАСС)
            Джордж Сорос на открытии Института культуры цыган (фото: M. Popow/Imago/ТАСС)

            Сорос имеет в виду прежде всего Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию. Это страны – лидеры по числу цыган: от 750 тысяч в Болгарии до 1,8 миллиона в Румынии.

            Ставленники «Открытого общества» лоббируют вливания из казны ЕС в цыганские диаспоры. И если сам миллиардер в последние годы вложил в «ромалэ» около 10 миллионов евро, то Испании Еврокомиссия выделила 28 миллиардов евро, Италии – 32, Словакии – 14, а Румынии – 23. Все эти невероятные деньги распределяются на местах именно структурами Сороса.

            Казалось бы, цыгане Европы давно должны были обогатиться. Но большинство из них продолжает жить в немыслимых по современным меркам условиях и промышлять более или менее откровенным криминалом. В чем же дело?

            Во-первых, руководство многочисленных фондов и НПО почти сплошь состоит из американских юристов. Именно на их зарплаты уходят средства бюджета ЕС и благотворителей.

            Во-вторых, реальные цыганские активисты к распределению средств и принятию решений никогда не допускаются. Судьба миллиардных траншей ЕС, якобы направленных на улучшение жизни цыган, окутана тайной.

            Единственные цыгане, кому фонды Сороса действительно обеспечили достаток, – это крошечная прослойка «официальных представителей». Их зарплата, на порядок превышающая доход обычных цыган, надежно изолирует их от их народа и делает обычными менеджерами, усердно озвучивающими повестку донора. Все это только усугубляет кричащее экономическое расслоение внутри диаспоры.

            Для самого Сороса цыганская проблема является не более чем предлогом, чтобы навязывать выгодные ему решения правительствам европейских стран – прежде всего, стран Восточной Европы. Тема борьбы за права меньшинства позволяет организовывать информационные атаки на неугодных политиков и «стихийные» беспорядки. 

            В 2005 году, выступая на Декаде цыганской инклюзивности, Сорос прямо заявил, что пренебрежение правами цыганского меньшинства может спровоцировать такие же бунты, которые в то время устраивала арабская молодежь во Франции. Сегодня с помощью его НПО цыганская тема позволяет подогревать обстановку и ограничивать государственные институты власти почти столь же успешно, как и во времена недавнего нашествия мигрантов в Европу. Миллионы беженцев из Афганистана, Африки, Ближнего Востока, как известно, тоже опекались структурами Сороса.


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