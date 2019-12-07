КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

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7 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе

Спокойная зима «Нафтогазу» только снитсяФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Германии посчитали, во сколько обойдется остановка транзита газа по украинскому маршруту каждой из сторон. Оказалось, что ни Европе, ни Украине беспокоиться не о чем, больше всего потеряет Газпром. Глава «Нафтогаза» заявляет: предстоящей зимой ему не нужен ни транзит, ни импорт. Не беспокоит его и двукратный рост цен на газ. Но это спокойствие руководителя нефтегазового холдинга обманчиво. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

Альбер Камю действительно был настроен антисоветскиФото: Global Look Press
Мифология Запада о «страшных преступлениях кейджиби» пополнилась очередной кровавой историей. На этот раз утверждается, что КГБ СССР причастен ни много ни мало к гибели выдающегося французского писателя и интеллектуала Альбера Камю. Кто и на основании каких доказательств утверждает подобное? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

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      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

              Альбер Камю действительно был настроен антисоветски   7 декабря 2019, 09:30
              Фото: Global Look Press
              Текст: Евгений Крутиков

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              Мифология Запада о «страшных преступлениях кейджиби» пополнилась очередной кровавой историей. На этот раз утверждается, что КГБ СССР причастен ни много ни мало к гибели выдающегося французского писателя и интеллектуала Альбера Камю. Кто и на основании каких доказательств утверждает подобное?

              Британская газета Guardian опубликовала расширенную рецензию на скандальную книгу итальянца Джованни Кателли. В книге утверждается, что выдающий французский писатель и философ Альбер Камю 60 лет назад не погиб в случайной автомобильной катастрофе, а был убит агентами КГБ по чуть ли не личному распоряжению министра иностранных дел СССР Дмитрия Шепилова. Кателли уже пытался озвучивать эту абсурдную версию в спокойном 2011 году, но тогда его подвергли резкой критике. А теперь на общем абсурдистском фоне истерии вокруг советских и российских спецслужб его книга «Смерть Камю» вполне может попасть в список бестселлеров.

              Нобелевский лауреат по литературе Альбер Камю – левак, анархист, экзистенциалист, антифашист и империалист в одном флаконе – погиб 6 января 1960 в случайной автокатастрофе на ровном участке дороге при хорошей погоде. За рулем находился его близкий друг Мишель Галлимар, племянник владельца издательства «Галлимар», с которым Камю сотрудничал всю жизнь. На заднем сиденье находились жена и дочь Мишеля Галлимара. Машина неожиданно съехала с дороги и врезалась в дерево. Камю погиб на месте, Мишель Галлимар скончался через два дня в госпитале. Его семья выжила. Камю было только 46 лет, и он был на пике творческих и физических сил.

              Кателли ранее озвучивал версию с «убийством агентами КГБ» через итальянскую газету Corriere della Sera, с которой сотрудничал. Он утверждает, что потратил несколько лет на изучение архивов чешского поэта и переводчика Яна Забраны, интервьюирование его вдовы Марии, а также итальянского адвоката Джулиана Спаццали. Его книга уже вышла на итальянском языке, а теперь речь идет о ее переводе на английский, что автоматически превратит ее в мировой бестселлер. О переводе на французский пока речи не идет, поскольку дочь Альбера Камю Катерина и философ Мишель Онофре, готовивший публикацию биографии писателя, выступают резко против.

              Кроме того, Кателли утверждает, что французские спецслужбы сотрудничали с КГБ в организации убийства Камю, что уже ни в какие ворота не лезет. Фигура Камю и так до сих пор вызывает во французских интеллектуальных кругах споры и брожения. Когда в 2009 году тогдашний президент Франции Саркози предложил перенести прах Камю с провинциального кладбища в парижский Пантеон, разразился скандал. Против выступили не только родственники писателя, но и многочисленные левые интеллектуалы условно «сартрского кружка», весьма влиятельные в современной Франции, которые вслед за своим кумиром Сартром клеймили Камю за его «отказ от революции» и за профранцузскую позицию во время Алжирской войны.

              Альбер Камю – по происхождению «черноногий», то есть уроженец Алжира смешанного европейского происхождения (отец из Эльзаса, мать испанка),

              выступил против массового террора, развязанного арабскими повстанцами, и фактически поддержал политику Парижа по военному подавлению вооруженной борьбы арабов за независимость Алжира. По этой же причине он резко критиковал Советский Союз за поддержку Палестины и вообще арабского национально-освободительного движения, считая, что оно несет только насилие и разрушение, и его нельзя считать в чистом виде борьбой за свободу, равенство и братство. Это категорически противоречило общей левацкой атмосфере во Франции, и Камю был заклеймен радикальной «сектой свидетелей Сартра» как чуть ли не империалист. А он выступал против сартровской «теории бунта», которая в итоге и привела Францию к событиям 1968 года. Да и с СССР его отношения (а Камю был активным участником Движения Сопротивления и некоторое время членом Французской компартии) стали расходиться задолго до венгерских событий 1956 года.

              «Соучастие» французских спецслужб Кателли объясняет тем, что правительство де Голля как раз в этот момент проводило курс на сближение с СССР. А Камю жестко критиковал СССР за венгерские события, опубликовал в 1957 году большую статью на эту тему, а также поддерживал Бориса Пастернака в истории с вручением Нобелевской премии по литературе. Этим, следовательно, как бы мешал общим франко-советским интересам.

              «Доказательства» Кателли сводятся к паре фраз из дневниковых записей чешского поэта и переводчика Яна Забраны, умершего еще в 1984 году от диабета и рака. Ян Забраны в социалистической ЧССР был персоной опальной и полуподпольной. Его родители – средней руки политические деятели Чехословакии довоенного времени при коммунистах были арестованы и помещены в тюрьмы, а он всю жизнь был вынужден зарабатывать переводами. При этом он входил в оппозиционную туссовку творческой интеллигенции, классических диссидентов того времени и вел подробный дневник. Именно этот дневник и считается «документом эпохи».

              Кателли вычитал в нем фразу о том, что якобы какой-то из неназванных собеседников Яна Забраны (возможно, это был сотрудник чехословацкой госбезопасности, курировавший творческую интеллигенцию) по секрету сказал ему, что, мол, видишь, Камю разбился на машине. Это все КГБ устроило. Прицепило специально устройство на колесо, которое в нужный момент прокололо шину.

              Если этот разговор и имел место, то, скорее всего, чешский гэбист хотел таким вот извращенным образом напугать Забраны. Или даже не его, а его друзей, в числе которых входили Вацлав Гавел, Шкворецкий, Грабал, Йиржи Копаржик и другие фрондирующие интеллектуалы. Не слишком умное поведение, но свойственное этой группе тогдашних работников государственной безопасности. Но повторимся: опять же, если этот разговор вообще был. Даже Кателли не удалось установить, кто был изначальным источником информации для дневниковой записи, сделанной в 1980 году, то есть через 20 лет после гибели Камю. Ничего в этом плане не дало и интервью вдовы Яна Забраны.

              Для выстраивания версии этого мало. Тогда Кателли обратился к соотечественнику – адвокату Джулиано Спаццали, который дружил с французским скандально известным «адвокатом дьявола» Жаком Верже. И именно Верже якобы сообщил когда-то Спаццали, что «уверен в том, что автокатастрофа была постановочной». Верже, мол, опять-таки утверждал, что аварию подстроили в КГБ при прямой поддержке французских спецслужб.

              Культовая фигура «французской левой» Жак Верже умер в 2013 году, его тоже, как и Яна Забраны, напрямую не спросишь. Прозвище «адвокат дьявола», он же «адвокат террора», Верже, сын французского консула в Сиаме и вьетнамки, и на этой почве тяжелого детства имевший пожизненную прививку радикально антиимпериализма, получил за защиту в суде последовательно алжирских террористов, взрывавших бомбы в людных кафе, Карлоса Ильича Рамиреса Санчеса, более известного как Шакал, немецких леваков-радикалов из «Фракции Красной Армии», африканских диктаторов, фашистского коменданта Лиона Клауса Барбье, более известного как «Лионский мясник» и лидеров красных кхмеров. Слободан Милошевич от услуг Верже отказался, решив защищаться самостоятельно. Верже в 1970-х годах вообще на восемь лет исчез из Франции. Ходили слухи, что он то ли в джунглях Камбоджи у своего однокашника и друга по Сорбонне Пол Пота, то ли в застенках КГБ, то ли во многочисленных лагерях подготовки палестинцев на Ближнем Востоке, в которых в те времена проходили подготовки многие западноевропейские леваки, в том числе и все та же немецкая «Фракция Красной армии», с одной из боевичек которой, Магдаленой Копп, у Верже вроде как был роман. Удивительная, конечно, авантюрно-приключенческая биография, но именно она и не делает Жака Верже достойным доверия источником информации.

              И вот теперь автор версии об участи советских и французских спецслужб ссылается на итальянского адвоката, которому якобы что-то когда-то сказал Жак Верже. Показания с чужих слов – вообще не показания, но общий уровень аргументации просто поражает. Дневниковая запись 1980-го года чешского оппозиционного и явно антикоммунистически и антирусски настроенного интеллектуала, неподтвержденное голословное мнение одиозного «адвоката дьявола» и поддержка английского издателя.

              Это не говоря уже о том, что Кателли явно не в ладах с советской действительностью того времени. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Шепилов в 1960 году уже был никто и звать его никак (замдиректора Института экономики АН Киргизской ССР, а затем археограф в Главном архивном управлении Совмина СССР), а мем «и примкнувший к ним Шепилов» используется до сих пор.

              Однако Кателли утверждает, что глава советского МИДа Шепилов еще в 1957 году приказал убрать Камю из-за его венгерских и антиарабских публикаций.

              Шепилов действительно представлял интересы СССР на международных конференциях после венгерского восстания 1956 и яростно лоббировал советско-арабскую дружбу. Он практически в одиночку создал этот безумный вектор советской политики, очарованный «фараонским» приемом, который оказал ему в Египте Насер. Но чтобы глава МИДа приказал КГБ ликвидировать всемирно известного французского писателя, и целых три года КГБ этот теракт готовило при содействии самих же французов – это сродни книгам о рептилоидах с планеты Небиру, поработивших человечество.

              Катерина Камю добилась запрета книги во Франции, Италии и почему-то Аргентине, но в Великобритании она почти наверняка выйдет к 60-летию гибели писателя, и ее автор на некоторое время станет героем недели. Обидно, что все это действительно будет читаться и продаваться. Общая истерика вокруг советско-российских спецслужб, охватившая англосаксонский мир, приводит к таким вот вопиющим случаям зарабатывания легких денег на таинственных историях. И если во Франции есть люди, способные остановить эту вакханалию, то в Англии возмущаются только оксфордские профессора.

              Создается впечатление, что на фоне общей истерики можно написать и успешно продать практически любую чушь, если в ней в одном предложении используются слова «КГБ» и «убийство». Стоит ожидать новых версий гибели Хемингуэя и Джона Леннона. Очень актуально по нынешним временам.


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