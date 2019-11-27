Взгляд
27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
Разделы

Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
Перейти а раздел…

«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/Взгляд
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.  Подробности...
Перейти а раздел…

Соратники Горбачева попали под следствие

Летом 1988-го Милош Якеш (слева) в Варшаве с Михаилом Горбачевым, Войцехом Ярузельским и Николае ЧаушескуФото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
Бывших руководителей социалистической Чехословакии хотят судить – полиция возбудила против них уголовные дела. Политический характер решения не вызывает сомнений, ведь привлекать к ответственности почти столетних старцев, уже три десятилетия пребывающих на пенсии, можно только от не очень хорошей жизни нынешней политической элиты. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Хватит оправдываться перед Западом

Дмитрий Родионов, политолог
Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтоб это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...

Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что потеряет российский спорт от решения ВАДА

    Белоруссию опять переименовали

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

      Перейти а раздел…

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт объяснил нежелание Турции «защищать» Восточную Европу от России
              Туроператор рассказал о состоянии россиян в Доминикане после тяжелой аварииВ Совфеде ответили на требование шведов и прибалтов «уважать целостность» УкраиныНа МКС сломались все туалетыНа Украине назвали «цирком» нежелание покупать газ в России
              Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву «пропавшей» с кораблей сантехникиApple по требованию Госдумы признала Крым российскимНа Украине отменили тендер на закупку российского угляВ России оценили попытки Украины жить по европейским газовым правилам
              Будущий глава ВАДА оценил перспективы проведения матчей ЧЕ по футболу в РоссииЧлена ОП не пустили на борт «Аэрофлота» с замороженной рыбойМедведчук заявил об отказе Киева рассматривать предложения по миру в ДонбассеПутин рассказал о несогласии родителей с его занятиями самбо

              особый случай


              Главком ВМФ сфотографировался под портретом победившего русский флот японского адмирала

              исторический конфликт


              Алиев потребовал от Армении снести пямятник «фашисту» Гарегину Нжде

              жесткая позиция


              Турция заблокировала план НАТО по «защите» от России

              Видео

              советское оружие


              Сенцов намерен присвоить одно из важнейших достижений СССР

              новогодний чес


              Как наказать музыкантов за русофобию

              спор о транзите


              Украина угрожает воровством газа

              заказное убийство


              Организатор самой циничной авиакатастрофы в истории боялся только США

              последствия удара стихии


              Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

              Когнитивный диссонанс


              Алексей Алешковский: Последняя инстанция инакомыслия

              Стойкий характер


              Анна Долгарева: Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Спорный законопроект


              Иван Соловьев: Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

              на ваш взгляд


              Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?

              Соратники Горбачева попали под следствие

              Летом 1988-го Милош Якеш (слева) в Варшаве с Михаилом Горбачевым, Войцехом Ярузельским и Николае Чаушеску   27 ноября 2019, 13:00
              Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Бывших руководителей социалистической Чехословакии хотят судить – полиция возбудила против них уголовные дела. Политический характер решения не вызывает сомнений, ведь привлекать к ответственности почти столетних старцев, уже три десятилетия пребывающих на пенсии, можно только от не очень хорошей жизни нынешней политической элиты.

              Чешская полиция возбудила уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики. Как заявил представитель прокуратуры Ян Лелек, их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями:

              «Уголовные дела возбуждены против бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала и бывшего чехословацкого министра внутренних дел Вратислава Вайнара».

              Дела возбуждены Управлением документации и расследования преступлений коммунизма, входящим в полицию Чехии. Бывшим руководителям ЧССР вменяют бездействие в ситуации с применением пограничниками огнестрельного оружия на границах во время пребывания обвиняемых у власти в 70–80-х годах прошлого века. Как заявил Лелек, с 1976 года до ноября 1989 года при попытке перехода госграницы ЧССР погибли девять граждан и были ранены не менее семи.

              Почему отчет ведется только с 1976 года? Потому что, как заявили в полиции, именно тогда Чехословакия присоединилась к международному пакту о гражданских и политических правах, согласно которому граждане должны были иметь право свободно покидать свою страну. Видимо, имеется в виду Хельсинский акт 1975 года. Но так как в ЧССР действовал разрешительный порядок выезда, пограничникам было предписано открывать огонь по нарушителям или спускать на них собак. А Якеш, Штроугал и Вайнар «не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР», заявил Лелек.

              Возбуждение дел удивило даже президента Чехии. Пресс-секретарь главы государства заявил, что это решение приурочено к 30-й годовщине Бархатной революции и речь идет не о «торжестве справедливости, а о политическом жесте».

              Действительно, в этом ноябре Чехия отмечала 30-летие событий, приведших к падению коммунистической власти. 17-го ноября 1989 года начались студенческие демонстрации, а уже 24 ноября отправили в отставку реального руководителя страны: президиум ЦК КПЧ снял Милоша Якеша с поста генсека. Вскоре ушло правительство, а 10 декабря сложил полномочия и президент Густав Гусак – бывший генсек, руководивший страной в 1969–1987 годах. К власти пришел драматург и диссидент Вацлав Гавел. Сейчас уже нет в живых ни Гусака, ни Гавела, но жив Якеш.

              Бывшему генсеку 97 лет. А Любомиру Штроугалу, которого еще в 1989-м Якеш подозревал в стремлении сместить его, 95. Самый молодой – это бывший глава МВД Вайнар, ему 89.

              Какое вообще отношение они имеют к тому, что им инкриминируется – вопросов пока очень много. Якеш был первым лицом менее двух лет, в 1987–1989 годах – каким образом он отвечает за происходившее до этого? А Штроугал был премьер-министром в 1970–1988 годах – и что, ему теперь отдуваться за Гусака, который был реальным главой страны в этот период? Но главное даже не это: каким образом можно сейчас судить людей за то, что они не боролись с законами собственной страны в 70–80-е годы? 

              Конечно, учитывая, что весь коммунистический режим с 1948 по 1989 год признан в нынешней Чехии преступным, ничего удивительного в таком отношении к бывшим руководителям нет. Но все же до этого никого из коммунистических руководителей в тюрьму просто так не сажали. А тут явно есть желание устроить показательный процесс. Причем подобная же попытка была предпринята в 2002 году против Милоша Якеша и бывшего в 60-е годы премьером Йозефа Ленарта.

              Тогда их обвиняли в государственной измене, то есть в том, что в августе 1968 года они хотели сформировать «рабоче-крестьянское правительство» и призвать советские войска на территорию Чехословакии. Но тогда Якеша и Ленарта оправдали: не нашли в их действиях нарушения тогдашних законов ЧССР, да и с письмо в Москву с просьбой о вводе войск они не подписывали. Тогда Якеш назвал обвинения «местью за социализм» и сравнил себя с жертвами репрессий.

              Сейчас шансов посадить Якеша и остальных тоже нет. Им просто потреплют нервы и напомнят обществу о том, какие плохие были коммунистические правители.

              Однако подобные дела возникают не просто так – в Европе есть запрос на уравнивание коммунизма с фашизмом.

              И сам факт суда спустя 30 лет должен вызывать именно такие ассоциации: ведь если ловят бывших охранников концлагерей, то почему нельзя судить бывшего руководителя страны, то есть главу «преступного режима»?

              На самом деле это очень ущербная и опасная для самой Чехии логика. Объявив 40 лет своей истории ужасной ошибкой, выставляя себя жертвой русской экспансии и изображая своих тогдашних руководителей как жалких и преступных личностей, чешские борцы с коммунистическим прошлым, мягко говоря, упрощают. В Чехословакии, как и в остальных странах Восточной Европы, ставших после Второй мировой странами социалистического лагеря, были сильные позиции у левых, социалистов и коммунистов. Советский Союз не насаждал там коммунистов как картошку. Местные левые, воспряв духом, сами шли к власти, естественно, используя при этом поддержку Москвы. Внешнее влияние на внутриполитическую борьбу никто не отменял. И то, что в Варшаве и Праге в итоге оказались у власти чисто коммунистические правительства, так же естественно, как и то, что в Париже и Риме коммунисты, имевшие после войны огромную популярность, к власти так и не пришли. Американцы и русские хотели иметь в сферах своего влияния идеологически близкие себе силы.

              После 1989 года Чехословакия, как и вся Восточная Европа, поменяла свою ориентацию, войдя в НАТО и ЕС. Но постепенно восточноевропейцы стали понимать, что им нужны и Запад, и Россия. И президент Чехии Земан, как и премьер-министр Венгрии Орбан, говорят об этом открыто. Если же постоянно играть на теме «проклятого коммунистического прошлого» и пытаться разбираться со своими бывшими руководителями, ничего хорошего от этого не будет. И не только потому, что Москва будет воспринимать это как косвенное разжигание неприязни к общему прошлому. Но и потому, что к стране, в которой так обращаются со своими бывшими лидерами, никто не будет относиться как к серьезной и устойчивой.

              Да, отношение к бывшим является тестом на вменяемость власти и народа. Речь не идет о кровавых тиранах и убийцах, но таких очень и очень мало. Если посмотреть на современный мир, то мы увидим, что самое распространенное преступление, вменяемое бывшим правителям, это казнокрадство. Вот только люди, ограбившие казну, как правило, тут же после потери власти в ходе выборов или переворота убегают из страны, опасаясь возмездия и суда. Если правитель остается у себя дома – это верный признак того, что он был честен со своим народом. Тем более если мы говорим о лидерах соцстран: у того же Якеша или Штроугала нет ничего нажитого нечестным путем.

              Как правило, попытки отыграться на бывших случаются сразу же после прихода к власти новых правителей, если они пришли на волне реального недовольства старой властью. Основных целей при этом две: или удовлетворить народный гнев, или предотвратить реванш свергнутого правителя. Или обе этих причины вместе.

              Если бы свергнутого Чаушеску не расстреляли в декабре 1989-го после переворота и опереточного суда, румыны выбрали бы его президентом уже к концу 90-х.

              Если бы он, конечно, дожил до этого времени. Почти всех вождей соцстран после 1991 года пытались посадить в тюрьму, но никого не посадили. Хотя мало кто и прожил долго. Густав Гусак умер уже в ноябре 1991-го. Эрих Хоннекер, отсидев в 1992-м полгода в берлинской тюрьме под следствием, был освобожден, чтобы вскоре умереть в чилийской эмиграции. Тодора Живкова упекли под домашний арест, но умер он свободным человеком.

              Постоянно пытались привлечь к ответственности Войцеха Ярузельского. Но генерал, возглавлявший Польшу и ее компартию в 80-е, дожил до 2014 года и даже приезжал в Москву на парад Победы.

              Месть бывшим руководителям соцстран в 90-е выглядела как стремление новых властей показать, как тяжело им править после таких «извергов», в нулевые – как желание показать себя борцами с «коммунистическим реваншем», то есть с усилением позиций левых партий, а сейчас и вовсе смотрится дико.

              Не будем напоминать, как относятся к бывшим президентам в США – это и так все знают. В Италии или Франции бывших правителей порой пытаются посадить, но там это, как правило, является элементом политической борьбы и связано с желанием не дать им вернуться к власти. Отыгрываться на давно уже ушедшем из политики бывшем лидере глупо и странно: Милош Якеш – не Сильвио Берлускони.

              Пример правильного отношения к бывшим показывает Китай – 93-летний Цзян Цзэминь и 76-летний Ху Цзинтао в прошлом месяце на параде по случаю 70-летия КНР стояли на главной трибуне Тяньаньмэнь рядом с нынешним лидером Си Цзиньпином. В Китае даже делят новейшую историю по периодам работы руководителей – четвертого поколения, пятого. С бывшими советуются, и даже к тем, кто был отодвинут от власти (как, например, наследник Мао Хуа Гофэн) или снят за ошибки, проявляют уважение и почтение. Это нужно не этим людям, а самим китайцам, которые не просто ценят преемственность, но и не хотят ничего выкидывать из своего прошлого.

              Кстати, в то время, когда Милош Якеш был генсеком ЦК КПЧ, Китай возглавлял Цзян Цзэминь. А когда Любомир Штроугал был главой правительства ЧССР, его советским коллегой был Николай Рыжков. На днях Николаю Ивановичу в Кремле Владимир Путин вручил Героя Труда: 90-летний политик сейчас представляет в Совете Федерации Белгородскую область.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............