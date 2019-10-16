Британский спецназ превращают в палачей и военных преступников

Лондон готов прибегнуть к экстраординарным мерам ради того, чтобы не допустить на свою территорию боевиков «Исламского государства*». Происходящее прямо связано с проходящей на севере Сирии турецкой военной операцией – и с тем, что в результате множество экстремистов может оказаться на свободе. Какое отношение к этому имеет Британия и ее специальные подразделения?

Военная операция турецкой армии в северных районах Сирии против курдских боевых структур вызвала в Великобритании неожиданную реакцию. После решения Трампа вывести американские войска из этих районов британское руководство высказало собственные опасения по поводу происходящего. Дело в том, что в этом регионе в тюрьмах содержится большое количество боевиков ИГИЛ*. И среди этих заключенных немало боевиков – подданных королевы Великобритании.

«Британские боевики попадают в тюрьмы на севере Сирии», – сообщил британской прессе источник в спецслужбах королевства. Предполагается, что военные действия приведут к тому, что уже в ближайшие недели «приличное количество» чрезвычайно опасных британских боевиков ИГИЛ окажется на свободе. Потому что, в частности, курдские тюремные охранники покинут свои посты в результате нападения турецких вооруженных сил.

В британских спецслужбах справедливо предполагают, что после такого освобождения британские боевики ИГИЛ вернутся в Великобританию. И вряд ли они при этом изменят свои экстремистские убеждения. Таким образом, в самом Соединенном Королевстве возникнет угроза возникновения террористического подполья.

Словно в подтверждение этого на днях в социальных сетях появилось видео, в котором как раз якобы и изображен подобный побег заключенных в Сирии. Ролик демонстрирует, как несколько заключенных сбежали из тюремного комплекса после того, как турецкие подразделения минометным огнем накрыли подразделения Сирийских демократических сил (СДФ). Таким образом, предположения стали реальностью – или как минимум публично легализованы.

И сразу после этого, как сообщают источники в британских спецслужбах, британский спецназ SAS (Special Air Service) был немедленно приведен в режим повышенной боевой готовности. SAS уже подготовила группы быстрого реагирования на случай неизбежного массового прорыва из тюрем.

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Daily Mail утверждает, что готов и соответствующий план действий – бойцы SAS группами по восемь человек с помощью вертолетов будут развернуты на севере Сирии. Как утверждает пресса, они будут готовы начать рейды под кодовым обозначением «убей или поймай». И целью этих рейдов будет предотвращение побегов из сирийских тюрем британских боевиков, которые присягнули на верность «Исламскому государству*».

Ситуация, в принципе, понятна. Не вполне, правда, ясно, каким именно образом британский спецназ будет противодействовать разбеганию из тюрем исламистских боевиков. Но некоторые предположения на этот счет сделать все-таки можно.

Прежде всего, обратим внимание на кодовое название рейдов: «убей или поймай». Сначала убей – и только потом поймай, а не наоборот. То есть, по сути, ловить будут в последнюю очередь, когда жертва ляжет на землю и откажется двигаться. Во всех остальных – убийство предпочтительнее.

Таким образом, не исключено, что бойцы SAS будут направлены непосредственно в те районы, где расположены сирийские тюрьмы, наполненные исламистами. И в случае возникновения угрозы оставления тюрем охраной британский спецназ будет уничтожать заключенных прямо в камерах. Может, не очень гуманно, зато «дешево, надежно и практично». Ну в самом деле, не ловить же их потом по всему миру.

Иначе говоря, если все эти сообщения соответствуют истине – а исключать это мы определенно не можем – перед нами прямое признание очевидного факта. Великобритания на наших глазах формирует специальные группы ликвидаторов, профессиональных убийц, чья задача – уничтожать безоружных и уже осужденных преступников.

Уничтожать без суда и следствия, руководствуясь только принципом политической целесообразности и пониманием обеспечения безопасности британского государства. Перед этим меркнет и знаменитая «лицензия на убийство», которая была выдана сакраментальному агенту 007.

Агент – художественный вымысел, но бойцы SAS, которым в боевую задачу ставят совершение воинских преступлений, вполне реальность.

Собственно, уголовная ответственность бойцам SAS за воинские преступления уже давно не грозит. Ведь и тюремщики Гуантанамо за пытки и издевательства над исламистами не отдавались под суд. Да и общественное мнение, скорее всего, встанет на сторону «защитников демократии».

Вот только остается открытым вопрос: демократия ли это?