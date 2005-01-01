Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Взгляд
16 января, среда  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
Разделы

Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»

Глашатай китайского МИДа Хуа Чуньин примкнула к числу защитников «Северного потока»Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Мир меняется: Пекин вдруг заступился за Россию и Германию, подвергшихся нажиму США, точнее, вступился за право этих стран строить «Северный поток – 2». На глазах возникает ситуативный союз трех держав, который дает Америке отпор хотя бы по такому пусть узкому, но все равно принципиальному вопросу. Отчего Китай столь резко реагирует на ситуацию, которая его вообще-то и не касается? Подробности...
Перейти а раздел…

Стоит ли обращать внимание на американскую критику Су-57

Как полагают эксперты, нынешнего уровня стелс-покрытия Су-57 вполне хватит для выполнения боевой задачиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Американские военные аналитики нашли, к чему придраться – разругали наш истребитель пятого поколения за то, что «слишком заметен» для радаров противника. По их мнению, краска, которой покрывают кабины пилотов для их «невидимости», устарела – дескать, в США ее применяют с 80-х годов. Действительно ли наши самые современные боевые самолеты вроде Су-57 настолько уязвимы? Подробности...
Перейти а раздел…

Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку

Так выглядят исламские боевики в АфрикеФото: кадр из видео
Так называемое «Исламское государство», потерпевшее поражение в Ираке и Сирии, нашло новую территорию для своего возрождения. По крайней мере, такие выводы делают некоторые аналитики в связи с новостями об истреблении боевиками этой организации небольшого города в Африке. Кто на самом деле творит зверства в этой стране и какое отношение это имеет к выборам местного президента? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Немцы боятся надевать «желтые жилеты»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Народный бунт после введения экологического налога во Франции и тишина в Германии после запрета автомобилей со старыми дизельными двигателями (касается миллионов граждан) – диагноз. Дело не в инертности немцев. Все гораздо страшнее. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
Обсуждение: 97 комментариев

США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Преодолён ли на ваш взгляд конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о неожиданных результатах экспертизы одежды дознавательницы из Уфы
          США объяснили невозможность согласиться с предложениями России по ДРСМДГлава Рослесхоза предложил запретить сибирякам продавать лес в КитайВ Перми приговорили скрывавшегося 11 лет педофила-убийцуРоссиянам рассказали, от каких коммунальных платежей можно отказаться
          В Киргизии потребовали лишить русский язык статуса официальногоПод Львовом захватили храм УПЦВ Хакасии уволили замминистра, возмутившуюся огромными премиями чиновниковЖурналистку Бойко депортировали на Украину
          Взрыв, от которого погибли американские военные в Сирии, сняли на видеоУкраине предрекли резкий рост числа долларовых миллионеровБорщ без мяса на Украине стал вдвое дорожеНазван самый вероятный претендент на участие в «Евровидении-2019» от России

          «вот где-то так»


          Настя Рыбка ищет работу на телевидении «с хорошими намерениями»

          специалисты по фитнесу


          Петров и Боширов больше не смогут ездить в командировки в Европу

          тема месяца


          Немецкие СМИ «раскрыли секрет» упаковок по девять яиц

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          проблемы Росстата


          Почему российская статистика врет

          минута молчания


          Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

          Дальний Восток


          Дмитрий Родионов: Страшный сон Вашингтона о Курилах

          Современное искусство


          Владас Повилайтис: Банк Франции намного страшнее ФСБ

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Как вы думаете, преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?

          Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

          Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента России   16 января 2019, 19:45
          Фото: Marko Djurica/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России?

          Накануне официального визита в Сербию Владимира Путина сербская служба безопасности заявила об аресте в городе Нови-Пазар местного ваххабита. Этот человек, по данным контрразведки и полиции, принадлежал к доморощенному отделению ИГИЛ* и готовил покушение на российского президента.

          Агентство информационной безопасности (БИА, сербская разведка и контрразведка) утверждает, что в районе города Нови-Пазар на юге Сербии был задержан полицейским патрулем 21-летний местный житель Армин Алибашич. В районе села Поток в окрестностях знаменитого монастыря Джурджеви ступови XII века он привлек внимание полицейских своим странным видом и не менее странным рюкзаком. Полицейские обыскали его и нашли в рюкзаке малокалиберную пневматическую винтовку с оптическим прицелом и компьютерные флешки. За поясом Алибашич носил охотничий нож.

          В ходе обыска в доме его родителей в Нови-Пазаре полицейские и контрразведчики нашли химикаты для изготовления взрывчатых веществ, детонаторы, провода и таймеры-замедлители. Кроме того, в доме была ваххабитская литература и черные флаги ИГИЛ. Родители Армина Алибашича заявили, что несколько дней его уже не видели и на телефонные звонки он не отвечал. Но беспокоиться они не стали, поскольку он увлекался рыбалкой и охотой и часто пропадал в труднодоступных местах вокруг монастыря.

          Сербские контрразведчики установили, что как раз на рыбалке Армин Алибашич и опробовал самодельные взрывные устройства. Попросту говоря, рыбу глушил. А «охота» была не чем иным, как участием в военной и террористической подготовке в нелегальных лагерях ваххабитов, примостившихся как раз вокруг древней православной святыни.

          Армин Алибашич состоял в организации «Дава тим центр», местной экстремистской мусульманской ячейке, которую уже давно пытаются привязать к ИГИЛ, но все никак не удавалось поймать за руку. Как это ни странно, руководство «Дава тим» косвенно признало вину Алибашича. Один из руководителей этой организации Амир Бишевац заявил журналистам, что он якобы предупреждал Алибашича «не делать ничего, что не следует делать». С другой стороны, такая формулировка звучит как наставление не совершать харам, то есть нечто недозволенное по исламской традиции, и может в устах имама означать все, что угодно. Сербская полиция утверждает, что Алибашич проходил подготовку именно как подрывник.

          Задержали его 13 января, однако объявили об этом только 16-го, то есть за день до начала визита Владимира Путина в Белград.

          В Сербии президенту России собираются устроить поистине царский прием. Начнется все с того, что с момента пересечения самолетом Путина сербской воздушной границы его будет сопровождать эскадрилья МиГ-29, подаренная Сербии Россией. А в Белграде его будут встречать примерно 70 тыс. человек.

          Торжественную встречу российского президента организуют сербские патриотические организации при поддержке правящей партии. Колонна пройдет по Белграду от площади Республики до храма святого Саввы и подойдет туда в тот момент, когда к храму прибудут Путин и Вучич. Таким образом предполагается поблагодарить российского лидера за помощь в постройке храма святого Саввы и за «огромные заслуги в укреплении связей между двумя братскими странами и поддержку Сербии на международной арене».

          Понятно, что на сербскую службу безопасности ложится большая ответственность при таком скоплении народа. Ранее БИА допускала досадные ошибки как раз при организации безопасности на массовых мероприятиях. Из последних можно вспомнить феерические истории с запусками дронов с албанскими флагами на матчах сборной Сербии по футболу в Белграде. Причем гражданин Албании, эти дроны запустивший с колокольни, расположенной неподалеку от стадиона церкви, благополучно сбежал в Тирану, откуда исходит ядом и требует от албанского правительство денег «за подвиг». На этом фоне арест ваххабита с пневматической винтовкой вполне может поднять престиж БИА.

          Пока неизвестно, сознался ли Алибашич в том, что он собирался именно атаковать российского президента. Но поведение представителей «Дава тим центра» показывает, что что-то все-таки с этим парнем было не так.

          Нови-Пазар – исторический центр региона Санджак, культурная столица бошняков и самый несербский город Сербии. И дело даже не в непосредственной близости к Косово. Сербов в городе менее 10%, а 85% населения исповедуют ислам. Исторически в Нови-Пазаре сформировалась крупнейшая в Сербии мусульманская община, состоящая или из непосредственно выходцев из Боснии (бошняков), или сербов-мусульман. В титовское время очень любили изобретать «новые» этносы и субэтносы, и в переписи населения «старой» Югославии они фигурировали как «мусульмане по национальности», что звучит, конечно, довольно странно. То есть не боснийцы, а этнические сербы, принявшие при турках ислам, чтобы не платить харадж – налог на немусульманское население Оттоманской империи. Кроме них в Нови-Пазаре живут албанцы и так называемые горяне. Многие семьи смешанные, например у арестованного албанское имя и боснийская фамилия.

          В городе, как и в целом в Санджаке, иногда происходят события, вызывающие у сербов оторопь. Например, нигде более в Сербии вы не найдете поминальной стелы в честь «убиенных в Сребренице». Да если кто и рискнет ее поставить, то она и ночи не простоит. А в Нови-Пазаре ее торжественно открыл бывший мэр города Нихат Бишевац, родственник одного из лидеров организации «Дава тим». И

          ничего с этим поделать Белград не может, поскольку мероприятие проводилось в рамках местного самоуправления. Которое плевало на официальную точку зрения Сербской Республики по поводу событий в Сребренице.

          Понятно, что религиозная обстановка в Нови-Пазаре давно создала предпосылки для формирования подпольных исламистских движений. Но «Дава тим» особо не скрывается и известна по своим пропагандистским роликам в YouTube. Многие в БИА полагают, что Нови-Пазар – мина замедленного действия, которую при желании могут активировать из Косово.

          Трудно сказать, насколько «настоящий» ИГИЛ в курсе того, что в захолустном Санджаке у него есть верные сторонники. Пока что «Балканский виляат ИГИЛ» скорее фигура речи, нежели реально выявленная организация. Но в Европе по числу сочувствующих халифату на первом месте Косово, на втором – Босния и Герцеговина, на третьем – Франция, а на четвертом Албания. Тенденция налицо. Но, возможно, 21-летний Армин Алибашич просто внушил себе, что он – «игиловец», а никаких указаний на подготовку террористических актов и не получал. Это выяснит следствие.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............