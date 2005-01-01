Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России?

Накануне официального визита в Сербию Владимира Путина сербская служба безопасности заявила об аресте в городе Нови-Пазар местного ваххабита. Этот человек, по данным контрразведки и полиции, принадлежал к доморощенному отделению ИГИЛ* и готовил покушение на российского президента.

Агентство информационной безопасности (БИА, сербская разведка и контрразведка) утверждает, что в районе города Нови-Пазар на юге Сербии был задержан полицейским патрулем 21-летний местный житель Армин Алибашич. В районе села Поток в окрестностях знаменитого монастыря Джурджеви ступови XII века он привлек внимание полицейских своим странным видом и не менее странным рюкзаком. Полицейские обыскали его и нашли в рюкзаке малокалиберную пневматическую винтовку с оптическим прицелом и компьютерные флешки. За поясом Алибашич носил охотничий нож.

В ходе обыска в доме его родителей в Нови-Пазаре полицейские и контрразведчики нашли химикаты для изготовления взрывчатых веществ, детонаторы, провода и таймеры-замедлители. Кроме того, в доме была ваххабитская литература и черные флаги ИГИЛ. Родители Армина Алибашича заявили, что несколько дней его уже не видели и на телефонные звонки он не отвечал. Но беспокоиться они не стали, поскольку он увлекался рыбалкой и охотой и часто пропадал в труднодоступных местах вокруг монастыря.

Сербские контрразведчики установили, что как раз на рыбалке Армин Алибашич и опробовал самодельные взрывные устройства. Попросту говоря, рыбу глушил. А «охота» была не чем иным, как участием в военной и террористической подготовке в нелегальных лагерях ваххабитов, примостившихся как раз вокруг древней православной святыни.

Армин Алибашич состоял в организации «Дава тим центр», местной экстремистской мусульманской ячейке, которую уже давно пытаются привязать к ИГИЛ, но все никак не удавалось поймать за руку. Как это ни странно, руководство «Дава тим» косвенно признало вину Алибашича. Один из руководителей этой организации Амир Бишевац заявил журналистам, что он якобы предупреждал Алибашича «не делать ничего, что не следует делать». С другой стороны, такая формулировка звучит как наставление не совершать харам, то есть нечто недозволенное по исламской традиции, и может в устах имама означать все, что угодно. Сербская полиция утверждает, что Алибашич проходил подготовку именно как подрывник.

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Задержали его 13 января, однако объявили об этом только 16-го, то есть за день до начала визита Владимира Путина в Белград.

В Сербии президенту России собираются устроить поистине царский прием. Начнется все с того, что с момента пересечения самолетом Путина сербской воздушной границы его будет сопровождать эскадрилья МиГ-29, подаренная Сербии Россией. А в Белграде его будут встречать примерно 70 тыс. человек.

Торжественную встречу российского президента организуют сербские патриотические организации при поддержке правящей партии. Колонна пройдет по Белграду от площади Республики до храма святого Саввы и подойдет туда в тот момент, когда к храму прибудут Путин и Вучич. Таким образом предполагается поблагодарить российского лидера за помощь в постройке храма святого Саввы и за «огромные заслуги в укреплении связей между двумя братскими странами и поддержку Сербии на международной арене».

Понятно, что на сербскую службу безопасности ложится большая ответственность при таком скоплении народа. Ранее БИА допускала досадные ошибки как раз при организации безопасности на массовых мероприятиях. Из последних можно вспомнить феерические истории с запусками дронов с албанскими флагами на матчах сборной Сербии по футболу в Белграде. Причем гражданин Албании, эти дроны запустивший с колокольни, расположенной неподалеку от стадиона церкви, благополучно сбежал в Тирану, откуда исходит ядом и требует от албанского правительство денег «за подвиг». На этом фоне арест ваххабита с пневматической винтовкой вполне может поднять престиж БИА.

Пока неизвестно, сознался ли Алибашич в том, что он собирался именно атаковать российского президента. Но поведение представителей «Дава тим центра» показывает, что что-то все-таки с этим парнем было не так.

Нови-Пазар – исторический центр региона Санджак, культурная столица бошняков и самый несербский город Сербии. И дело даже не в непосредственной близости к Косово. Сербов в городе менее 10%, а 85% населения исповедуют ислам. Исторически в Нови-Пазаре сформировалась крупнейшая в Сербии мусульманская община, состоящая или из непосредственно выходцев из Боснии (бошняков), или сербов-мусульман. В титовское время очень любили изобретать «новые» этносы и субэтносы, и в переписи населения «старой» Югославии они фигурировали как «мусульмане по национальности», что звучит, конечно, довольно странно. То есть не боснийцы, а этнические сербы, принявшие при турках ислам, чтобы не платить харадж – налог на немусульманское население Оттоманской империи. Кроме них в Нови-Пазаре живут албанцы и так называемые горяне. Многие семьи смешанные, например у арестованного албанское имя и боснийская фамилия.

В городе, как и в целом в Санджаке, иногда происходят события, вызывающие у сербов оторопь. Например, нигде более в Сербии вы не найдете поминальной стелы в честь «убиенных в Сребренице». Да если кто и рискнет ее поставить, то она и ночи не простоит. А в Нови-Пазаре ее торжественно открыл бывший мэр города Нихат Бишевац, родственник одного из лидеров организации «Дава тим». И

ничего с этим поделать Белград не может, поскольку мероприятие проводилось в рамках местного самоуправления. Которое плевало на официальную точку зрения Сербской Республики по поводу событий в Сребренице.

Понятно, что религиозная обстановка в Нови-Пазаре давно создала предпосылки для формирования подпольных исламистских движений. Но «Дава тим» особо не скрывается и известна по своим пропагандистским роликам в YouTube. Многие в БИА полагают, что Нови-Пазар – мина замедленного действия, которую при желании могут активировать из Косово.

Трудно сказать, насколько «настоящий» ИГИЛ в курсе того, что в захолустном Санджаке у него есть верные сторонники. Пока что «Балканский виляат ИГИЛ» скорее фигура речи, нежели реально выявленная организация. Но в Европе по числу сочувствующих халифату на первом месте Косово, на втором – Босния и Герцеговина, на третьем – Франция, а на четвертом Албания. Тенденция налицо. Но, возможно, 21-летний Армин Алибашич просто внушил себе, что он – «игиловец», а никаких указаний на подготовку террористических актов и не получал. Это выяснит следствие.